Infinix Mobile - Infinix Mobility

Смартфоны любимого россиянами бренда нещадно блокируются при выезде за границу. Решение максимально нелогичное и очень дорогое Китайский кирпич с сенсорным экраном Владеющие смартфонами бренда Infinix россияне столкнулись с неожиданной проблемой блокировки их мобильников при нахождении за границей. Гаджеты превращаются в высокотехнологичные «кирпичи» – по ним нельзя звонить (только э

Любимый россиянами бренд начал продавать в России ультратонкий смартфон, но с огромной батареей. Цена. Фото Тонкий и долгоиграющий В российскую розницу поступил смартфон Hot 50 Pro+, сообщили CNews представители компании Infinix. Его мировая премьера состоялась в последних числах октября 2024 г. Модель характеризуется в первую очередь аккумулятором емкостью 5000 мАч, которую уместили в корпусе толщиной 6,8 мм.

«Авито»: лидеры роста продаж среди смартфонов в III квартале 2024 года — Google и Infinix по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным периодом 2023 г. Самые востребованные бренды в России — по-прежнему Apple, Samsung и Xiaomi. А лидерами роста продаж стали Google и китайские бренды Infinix и Tecno. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Продажи смартфонов на «Авито» в III квартале 2024 г. выросли на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. Причем продажи новых смарт

Infinix выпустила новый смартфон Infinix Hot 50 Pro Международная технологическая компания Infinix объявила о старте продаж смартфона Infinix Hot 50 Pro в России. Эта модель с новым мощным процессором Mediatek Helio G100, ярким AMOLED экраном и корпусом толщиной всего 7,4 мм б

Infinix запускает Smart 9 в России Компания Infinix объявляет о запуске смартфона из базовой серии Smart 9. В сравнении с предыдущей лине

Infinix представила смартфон Hot 50i Международная технологическая компания Infinix объявила о старте продаж смартфона Infinix Hot 50i в России. Новинка – универсальное решение для пользователей, ищущих модель с качественным экраном и энергоемким аккумулятором.

«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи нового смартфона Infinix Hot 50 «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж Infinix Hot 50. Стоимость новинки в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» составляет от 16 890 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Infinix Hot 50 стал одним и

Infinix объявляет о старте продаж смартфона Hot 50 в России Компания Infinix объявляет о старте предзаказов на смартфон Infinix Hot 50 в России. Новинка по

Ноутбук Infinix InBook Air поступил в продажу в России Компания Infinix объявляет о старте продаж компактного ноутбука Infinix InBook Air в России. Вес Infinix InBook Air составляет 1,24 кг, что в сочетании с его небольшой толщиной, позволяет

Infinix представляет в России игровой ноутбук GT Book Компания Infinix объявляет о расширении серии GT устройств и старте продаж в России игровых ноутбуков Infinix GT Book. Ноутбуки оснащены процессорами Intel Core i5 12 или 13 поколений, графически

«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи первого игрового ноутбука от Infinix ― GT Book Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж первого игрового ноутбука бренда Infinix ― GT Book. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» – от 119,9 тыс. руб. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-13420H или i5-12450H в зависимости от комплектаци

Infinix Zero 40 5G поступил в продажу Компания Infinix сообщает о старте продаж своего флагманского смартфона Zero 40 5G. Модель стала доступна пользователям во всех крупных ретейл сетях страны и на маркетплейсах. Zero 40 5G умеет снимать в

Infinix представляет в России свой первый планшет – XPAD Компания Infinix объявляет о старте продаж в России своего первого планшета XPAD. Об этом CNews сообщи

Ноутбуки Infinix Inbook Y3H Max и Inbook Y4H Max уже в России Компания объявляет о старте продаж в России ноутбуков Infinix Inbook Y3H Max и Infinix Inbook Y4H Max. Эти ноутбуки получили процессор Intel Core H45. Их отличают быстрая зарядка, механический переключатель режимов работы и новая система ох

Обожаемые россиянами бренды смартфонов под ударом. Арестован финдиректор гигантского холдинга, выпускающего Infinix и Tecno онавируса, в его устройствах было обнаружено встроенное в прошивку вредоносное ПО. Transsion очень широко представлен на российском рынке – в его состав входят популярные среди россиян бренды техники Infinix, Tecno, Itel и ряд других. В России первые два известны в первую очередь своими смартфонами, а также ноутбуками. За Infinix и вовсе стоит в прошлом очень популярная в России комп

Ноутбук Infinix Inbook Y3 Plus уже доступен в России Международная технологическая компания Infinix объявляет о старте продаж ноутбука Infinix Inbook Y3 Plus. Модельный ряд представлен версиями на базе процессоров Intel и AMD. Об этом CNews сообщили представители Infinix

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Infinix Note 40 Racing Pro Edition Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи смартфона компании Infinix – Infinix Note 40 Racing Pro Edtion, созданных в сотрудничестве с автомобильным брендом BMW. Стоимость устройства составляет 31990 руб., а в период с 19 августа по 3 сентября 202

Infinix представляет Buds NC – легкие наушники с активным шумоподавлением Международная технологическая компания Infinix объявила о старте продаж гарнитуры Buds NC в России. Эти легкие наушники в сочетании с зарядным кейсом способны обеспечить до 35 часов автономной работы. Главная особенность Infinix<

«Авито»: лидеры роста продаж во II квартале 2024 г. — Infinix, Tecno во II квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Самые любимые бренды у россиян — по-прежнему Apple, Samsung и Xiaomi. А вот лидеры роста продаж — преимущественно китайские бренды: Infinix, Tecno и OnePlus. При этом цены на многие популярные модели смартфонов за последние три месяца снизились, в среднем на 6%. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По итогам II ква

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Infinix GT 20 Pro «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о старте продаж смартфона Infinix GT 20 Pro. Новинка доступна для покупки в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» и онлайн с 25 июня 2024 г. по цене 41999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Смарт

Infinix запускает игровой смартфон GT 20 Pro Международная технологическая компания Infinix объявляет о запуске своего нового мощнейшего игрового смартфона – GT 20 Pro. Это высокопроизводительное устройство получило 4нм процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 144-герцовый

Infinix запускает смартфон NOTE 40 Pro+ 5G Международная технологическая компания Infinix объявляет о запуске в России самого мощного смартфона серии NOTE 40 - NOTE 40 Pro+ 5G. Это технологичное, стильное и мощное устройство отвечает всем требованиям современных жителей мега

В магазины «М.Видео» поступила в продажу новая серия смартфонов Infinix Note 40 и Note 40 Pro одаж новых моделей смартфонов линейки Note 40 и Note 40 Pro с быстрой зарядкой 70Вт по привлекательным ценам. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Новинки доступны по промо-цене: Infinix Note 40, 8/256 ГБ: 22 990 руб.; Infinix Note 40 Pro, 8/256 ГБ: 25 990 руб.; Infinix Note 40 Pro, 12/256 ГБ: 27 990 руб. Все модели получили чип управления питанием Infi

Infinix запускает в России мощную линейку смартфонов NOTE 40 Международная технологическая компания Infinix официально запускает в России мощную линейку смартфонов NOTE 40, в которую входят NOT

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM Смартфон Infinix Zero 30 4G Хорошим подарком станет Infinix Zero 30 4G — сбалансированный и сти

Infinix Smart 8 Pro поступил в официальную розницу в России Международная технологическая компания Infinix объявляет о поступлении в продажу новинки – Smart 8 Pro. Фокусом устройства стала осн

YotaPhone восстает из мертвых? Создан уникальный смартфон с двумя экранами и изменчивым дизайном. Видео. Опрос Возрождение концепции YotaPhone Компания Infinix, за которой стоит широко известный в прошлом производитель смартфонов Sagem, представила прототип смартфона, дизайн которого можно менять «на лету». Его тыльная сторона оснащена экраном

Легендарный производитель начал продавать в России недорогие смартфоны с большими аккумуляторами. Цена Не дороже Redmi Компания Infinix, неразрывно связанная с в прошлом очень известным производителем сотовых телефонов Sagem, сообщила CNews о начале продаж новых смартфонов линейки Hot 40 на российском рынке. Серия состо

Infinix запускает в России смартфоны серии HOT 40 Международная технологическая компания Infinix объявляет об официальном запуске в России серии смартфонов HOT 40, включающей модели

Infinix запускает в России 16-дюймовый ноутбук Inbook Y3 Max у с разрешением 1080p и дополнительную светодиодную подсветку. Об этом CNews сообщили представители Infinix. Infinix Inbook Y3 Max представлен в комплектациях с производительными процесс

Infinix запускает SMART 8 в России Международная технологическая компания Infinix объявляет о запуске смартфона начального уровня SMART 8. В сравнении с предыдущей лин

Infinix запускает в России продажи смартфона Zero 30 Международная технологическая компания Infinix объявила о выпуске нового Zero 30 (4G). Этот смартфон создан для тех, кто много фотографирует, снимает видеоконтент и влоги. Устройство получило фронтальную камеру в 50 Мп и основную на

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Infinix запускает в России смартфон GT 10 Pro Компания Infinix сообщает о поступлении в продажу своего первого игрового смартфона – GT 10 Pro. Устро

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