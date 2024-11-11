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Infinix Mobile Infinix Mobility

Infinix Mobile - Infinix Mobility

Infinix Mobility — международная технологическая компания, которая производит и продает портфолио устройств под брендом Infinix, созданном в 2013 году. Бренд расширяет свою географию, и на данный момент его продукция представлена в 8 регионах мира и более чем в 40 странах, включая Россию, Индию, страны Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.


11.11.2024 Смартфоны любимого россиянами бренда нещадно блокируются при выезде за границу. Решение максимально нелогичное и очень дорогое

Китайский кирпич с сенсорным экраном Владеющие смартфонами бренда Infinix россияне столкнулись с неожиданной проблемой блокировки их мобильников при нахождении за границей. Гаджеты превращаются в высокотехнологичные «кирпичи» – по ним нельзя звонить (только э
07.11.2024 Любимый россиянами бренд начал продавать в России ультратонкий смартфон, но с огромной батареей. Цена. Фото

Тонкий и долгоиграющий В российскую розницу поступил смартфон Hot 50 Pro+, сообщили CNews представители компании Infinix. Его мировая премьера состоялась в последних числах октября 2024 г. Модель характеризуется в первую очередь аккумулятором емкостью 5000 мАч, которую уместили в корпусе толщиной 6,8 мм.

30.10.2024 «Авито»: лидеры роста продаж среди смартфонов в III квартале 2024 года — Google и Infinix

по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным периодом 2023 г. Самые востребованные бренды в России — по-прежнему Apple, Samsung и Xiaomi. А лидерами роста продаж стали Google и китайские бренды Infinix и Tecno. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Продажи смартфонов на «Авито» в III квартале 2024 г. выросли на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. Причем продажи новых смарт
24.10.2024 Infinix выпустила новый смартфон Infinix Hot 50 Pro

Международная технологическая компания Infinix объявила о старте продаж смартфона Infinix Hot 50 Pro в России. Эта модель с новым мощным процессором Mediatek Helio G100, ярким AMOLED экраном и корпусом толщиной всего 7,4 мм б
18.10.2024 Infinix запускает Smart 9 в России

Компания Infinix объявляет о запуске смартфона из базовой серии Smart 9. В сравнении с предыдущей лине
17.10.2024 Infinix представила смартфон Hot 50i

Международная технологическая компания Infinix объявила о старте продаж смартфона Infinix Hot 50i в России. Новинка – универсальное решение для пользователей, ищущих модель с качественным экраном и энергоемким аккумулятором.

15.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи нового смартфона Infinix Hot 50

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж Infinix Hot 50. Стоимость новинки в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» составляет от 16 890 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Infinix Hot 50 стал одним и
10.10.2024 Infinix объявляет о старте продаж смартфона Hot 50 в России

Компания Infinix объявляет о старте предзаказов на смартфон Infinix Hot 50 в России. Новинка по
09.10.2024 Ноутбук Infinix InBook Air поступил в продажу в России

Компания Infinix объявляет о старте продаж компактного ноутбука Infinix InBook Air в России. Вес Infinix InBook Air составляет 1,24 кг, что в сочетании с его небольшой толщиной, позволяет

03.10.2024 Infinix представляет в России игровой ноутбук GT Book

Компания Infinix объявляет о расширении серии GT устройств и старте продаж в России игровых ноутбуков Infinix GT Book. Ноутбуки оснащены процессорами Intel Core i5 12 или 13 поколений, графически
02.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи первого игрового ноутбука от Infinix ― GT Book

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж первого игрового ноутбука бренда Infinix ― GT Book. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» – от 119,9 тыс. руб. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-13420H или i5-12450H в зависимости от комплектаци
26.09.2024 Infinix Zero 40 5G поступил в продажу

Компания Infinix сообщает о старте продаж своего флагманского смартфона Zero 40 5G. Модель стала доступна пользователям во всех крупных ретейл сетях страны и на маркетплейсах. Zero 40 5G умеет снимать в
24.09.2024 Infinix представляет в России свой первый планшет – XPAD

Компания Infinix объявляет о старте продаж в России своего первого планшета XPAD. Об этом CNews сообщи
13.09.2024 Ноутбуки Infinix Inbook Y3H Max и Inbook Y4H Max уже в России

Компания объявляет о старте продаж в России ноутбуков Infinix Inbook Y3H Max и Infinix Inbook Y4H Max. Эти ноутбуки получили процессор Intel Core H45. Их отличают быстрая зарядка, механический переключатель режимов работы и новая система ох
09.09.2024 Обожаемые россиянами бренды смартфонов под ударом. Арестован финдиректор гигантского холдинга, выпускающего Infinix и Tecno

онавируса, в его устройствах было обнаружено встроенное в прошивку вредоносное ПО. Transsion очень широко представлен на российском рынке – в его состав входят популярные среди россиян бренды техники Infinix, Tecno, Itel и ряд других. В России первые два известны в первую очередь своими смартфонами, а также ноутбуками. За Infinix и вовсе стоит в прошлом очень популярная в России комп
29.08.2024 Ноутбук Infinix Inbook Y3 Plus уже доступен в России

Международная технологическая компания Infinix объявляет о старте продаж ноутбука Infinix Inbook Y3 Plus. Модельный ряд представлен версиями на базе процессоров Intel и AMD. Об этом CNews сообщили представители Infinix
20.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Infinix Note 40 Racing Pro Edition

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи смартфона компании InfinixInfinix Note 40 Racing Pro Edtion, созданных в сотрудничестве с автомобильным брендом BMW. Стоимость устройства составляет 31990 руб., а в период с 19 августа по 3 сентября 202
30.07.2024 Infinix представляет Buds NC – легкие наушники с активным шумоподавлением

Международная технологическая компания Infinix объявила о старте продаж гарнитуры Buds NC в России. Эти легкие наушники в сочетании с зарядным кейсом способны обеспечить до 35 часов автономной работы. Главная особенность Infinix<
19.07.2024 «Авито»: лидеры роста продаж во II квартале 2024 г. — Infinix, Tecno

во II квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Самые любимые бренды у россиян — по-прежнему Apple, Samsung и Xiaomi. А вот лидеры роста продаж — преимущественно китайские бренды: Infinix, Tecno и OnePlus. При этом цены на многие популярные модели смартфонов за последние три месяца снизились, в среднем на 6%. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По итогам II ква
26.06.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Infinix GT 20 Pro

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о старте продаж смартфона Infinix GT 20 Pro. Новинка доступна для покупки в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» и онлайн с 25 июня 2024 г. по цене 41999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Смарт
25.06.2024 Infinix запускает игровой смартфон GT 20 Pro

Международная технологическая компания Infinix объявляет о запуске своего нового мощнейшего игрового смартфона – GT 20 Pro. Это высокопроизводительное устройство получило 4нм процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 144-герцовый

18.06.2024 Infinix запускает смартфон NOTE 40 Pro+ 5G

Международная технологическая компания Infinix объявляет о запуске в России самого мощного смартфона серии NOTE 40 - NOTE 40 Pro+ 5G. Это технологичное, стильное и мощное устройство отвечает всем требованиям современных жителей мега
12.04.2024 В магазины «М.Видео» поступила в продажу новая серия смартфонов Infinix Note 40 и Note 40 Pro

одаж новых моделей смартфонов линейки Note 40 и Note 40 Pro с быстрой зарядкой 70Вт по привлекательным ценам. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Новинки доступны по промо-цене: Infinix Note 40, 8/256 ГБ: 22 990 руб.; Infinix Note 40 Pro, 8/256 ГБ: 25 990 руб.; Infinix Note 40 Pro, 12/256 ГБ: 27 990 руб. Все модели получили чип управления питанием Infi
11.04.2024 Infinix запускает в России мощную линейку смартфонов NOTE 40

Международная технологическая компания Infinix официально запускает в России мощную линейку смартфонов NOTE 40, в которую входят NOT
05.03.2024 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Смартфон Infinix Zero 30 4G Хорошим подарком станет Infinix Zero 30 4G — сбалансированный и сти
09.02.2024 Infinix Smart 8 Pro поступил в официальную розницу в России

Международная технологическая компания Infinix объявляет о поступлении в продажу новинки – Smart 8 Pro. Фокусом устройства стала осн
11.01.2024 YotaPhone восстает из мертвых? Создан уникальный смартфон с двумя экранами и изменчивым дизайном. Видео. Опрос

Возрождение концепции YotaPhone Компания Infinix, за которой стоит широко известный в прошлом производитель смартфонов Sagem, представила прототип смартфона, дизайн которого можно менять «на лету». Его тыльная сторона оснащена экраном
13.12.2023 Легендарный производитель начал продавать в России недорогие смартфоны с большими аккумуляторами. Цена

Не дороже Redmi Компания Infinix, неразрывно связанная с в прошлом очень известным производителем сотовых телефонов Sagem, сообщила CNews о начале продаж новых смартфонов линейки Hot 40 на российском рынке. Серия состо
12.12.2023 Infinix запускает в России смартфоны серии HOT 40

Международная технологическая компания Infinix объявляет об официальном запуске в России серии смартфонов HOT 40, включающей модели

06.12.2023 Infinix запускает в России 16-дюймовый ноутбук Inbook Y3 Max

у с разрешением 1080p и дополнительную светодиодную подсветку. Об этом CNews сообщили представители Infinix. Infinix Inbook Y3 Max представлен в комплектациях с производительными процесс
28.11.2023 Infinix запускает SMART 8 в России

Международная технологическая компания Infinix объявляет о запуске смартфона начального уровня SMART 8. В сравнении с предыдущей лин
30.10.2023 Infinix запускает в России продажи смартфона Zero 30

Международная технологическая компания Infinix объявила о выпуске нового Zero 30 (4G). Этот смартфон создан для тех, кто много фотографирует, снимает видеоконтент и влоги. Устройство получило фронтальную камеру в 50 Мп и основную на
23.10.2023 В комплекте выгоднее: популярные модели Infinix по специальной цене в билайне

Новое предложение «3 в 1: выгодные комплекты» стало доступно для клиентов билайна. Популярные модели Infinix и других брендов можно приобрести в интернет-магазине и офисах продаж мобильного оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые будут тратиться на услуги связи. Выгод
04.10.2023 Infinix запускает в России специальное гоночное издание Note 30 VIP

Компания Infinix, производитель смартфонов, представляет Infinix Note 30 VIP «Гоночное издание»
21.09.2023 Infinix запускает в России смартфон для влогов

Международная технологическая компания Infinix объявила о запуске в России нового смартфона Infinix ZERO 30 5G способного зап
19.09.2023 В комплекте выгоднее: популярные модели Samsung, Infinix и Tecno по специальной цене только в билайне

билайн снова запускает предложение «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона». Популярные модели брендов Samsung, Infinix и Tecno стали доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Выгода от покуп
14.09.2023 Infinix запускает в России смартфон GT 10 Pro

Компания Infinix сообщает о поступлении в продажу своего первого игрового смартфона – GT 10 Pro. Устро
04.09.2023 билайн составил топ моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам

В билайне продолжается акция «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона». Популярные модели брендов Infinix и Tecno доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Такой набор выйдет да
10.08.2023 В комплекте выгоднее: популярные модели Infinix, Xiaomi, Tecno по специальной цене стали доступны в билайне

билайн запустил новое предложение «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона». Популярные модели брендов Infinix, Xiaomi и Tecno доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Выгода от пок
17.07.2023 Infinix запускает в России новый смартфон с большой батареей – Smart 7 Plus

Международная технологическая компания Infinix объявляет об официальном запуске в России нового смартфона из начальной линейки Smart

Публикаций - 145, упоминаний - 179

Infinix Mobile и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1732 66
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 62
Samsung Electronics 10254 60
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 57
Apple Inc 12099 54
Huawei 3932 28
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 697 23
Transsion Holdings 62 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 15
Google LLC 11775 13
BBK OPPO Electronics 384 11
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 11
itel 31 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 10
MediaTek - Ralink 527 10
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 10
BBK OnePlus 216 10
Lenovo Group 2292 8
Intel Corporation 12197 8
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 7
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 7
HP Inc. 5685 6
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 6
МегаФон 8803 6
Samsung - Harman - JBL 216 6
BBK Electronics Corp 313 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 4
ZTE Corporation 747 4
Sony 6544 4
AMD - Advanced Micro Devices 4231 4
Nvidia Corp 3487 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 604 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 4
Digma 184 4
Yandex - Яндекс 7339 4
LG Electronics 3614 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 3
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TÜV Rheinland Group 135 8
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Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
UPS 202 3
Unsplash 762 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
BMW Group 446 2
Связной ГК 1369 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
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АльфаСтрахование СГ 320 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
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Этажи 0 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 13 1
Grundig 41 1
Beko 70 1
Krups 28 1
Smeg 18 1
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USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 21
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Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 123 6
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 43 6
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