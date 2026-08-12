Infinix представляет на российском рынке HOT 70 Pro 5G с интерактивной панелью

Международная технологическая компания Infinix расширяет серию HOT и представляет на российском рынке HOT 70 Pro 5G. Новая модель развивает возможности HOT 70 и предлагает более производительное оснащение, дополнительные инструменты для съемки и персонализации, а также новые способы взаимодействия со смартфоном. HOT 70 Pro 5G получил интерактивную заднюю панель, отдельную кнопку для быстрого доступа к ИИ-функциям, основную камеру на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony и дисплей с частотой обновления до 144 Гц. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Интерактивный дизайн, который реагирует на события

Одной из главных особенностей модели стала интерактивная панель, расположенная рядом с камерами. Она дополняет дизайн смартфона световыми эффектами и сигнализирует о звонках и других событиях, даже когда устройство лежит экраном вниз. Во время воспроизведения музыки дисплей создает фоновую подсветку, а в специальном приложении пользователь может выбирать анимации и настраивать их под себя.

Панель также поддерживает мини-игры, управлять которыми можно наклонами смартфона в разные стороны. Например, Lucky Wheel и Lucky Numbers помогут случайным образом выбрать участника или вариант ответа во время встречи с друзьями.

ИИ-функции в одно нажатие

На боковой грани HOT 70 Pro 5G расположена отдельная кнопка для вызова ИИ-функций. Она помогает быстрее выполнять действия, для которых обычно приходится открывать несколько приложений и вручную переносить информацию.

Пресс-служба Infinix Infinix представляет на российском рынке HOT 70 Pro 5G с интерактивной панелью

Короткое нажатие запускает «Умные закладки». Функция анализирует содержимое экрана и предлагает подходящее действие: дату матча или другого события можно сразу добавить в календарь, информацию с визитной карточки — сохранить в контактах, а адрес электронной почты — открыть в приложении почты с уже заполненным полем получателя.

Заметки, скриншоты, видео и другие сохраненные материалы собираются в «Базе знаний». Контент автоматически сортируется и остается доступным через поиск, поэтому пользователю не приходится просматривать старые переписки или вручную разбирать галерею.

Долгое нажатие активирует ИИ-ассистента Folax, который предоставляет доступ к нескольким ведущим ИИ-моделям. С его помощью можно получить пояснение к сложному фрагменту статьи, сравнить информацию из разных источников или перейти к нужному действию, не переключаясь постоянно между приложениями.

Камера для съемки и создания контента

Основная камера HOT 70 Pro 5G построена на базе сенсора Sony IMX882 разрешением 50 Мп и поддерживает двукратное приближение без потери качества. Это позволяет снимать удаленные объекты — например, артиста на концерте или интересную деталь городской архитектуры — и сохранять четкость изображения.

Обновленный режим «Влог» помогает быстрее создавать короткие ролики о поездках, встречах и других событиях. «Живое фото» позволяет выбрать наиболее удачный момент при съемке движущегося объекта, а ИИ-инструменты упрощают последующую обработку. «Ластик ИИ» удаляет из кадра лишние детали, а «ИИ-расширитель» дорисовывает фон и помогает изменить композицию фотографии.

Функция мгновенной передачи файлов упрощает задачу обмена данными между устройствами на разных платформах. С помощью опции кастомизации ИИ‑обоев пользователь сможет превратить выбранную фотографию в тему оформления смартфона с эффектом глубины на главном экране. Дополнительные возможности персонализации также доступны в разделе.

Производительность на каждый день

HOT 70 Pro 5G работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7100, выполненного по 6-нм техпроцессу. Его производительности достаточно для одновременной работы с несколькими приложениями, навигации, обработки контента, общения в социальных сетях и запуска совместимых мобильных игр с частотой до 90 кадров в секунду.

Смартфон оснащен 6,76-дюймовым LTPS LCD-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления до 144 Гц. Частота опроса сенсорного слоя составляет 240 Гц, а яркость в режиме HBM достигает 950 нит. Благодаря этому прокрутка интерфейса и смена кадров выглядят плавно, повышается отклик касания в игровом режиме, а карты, сообщения и изображение с камеры остаются хорошо различимыми на улице.

Емкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч. HOT 70 Pro 5G поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, поэтому устройство можно подготовить к новому рабочему дню, поездке или продолжительной съемке даже в сжатые сроки.

Во время игр, прямых трансляций и других ресурсоемких задач функция обходной зарядки направляет питание непосредственно к компонентам смартфона, минуя аккумулятор. Это помогает снизить нагрев устройства при одновременном питании и высокой нагрузке.

Цена и доступность HOT 70 Pro 5G

В России Infinix HOT 70 Pro 5G будет представлен в двух цветах — черном и синем. Смартфон можно будет приобрести в сети магазинов DNS.

Доступные версии и цены: 8 Гб ОЗУ + 128 Гб ПЗУ - 23,99 тыс. руб.; 8 Гб ОЗУ + 256 Гб ПЗУ - 25,99 тыс. руб.