Infinix представляет на российском рынке новую модель HOT 70

Международная технологическая компания Infinix представляет на российском рынке новую модель HOT 70. Главный акцент сделан на мгновенных ИИ-функциях, которые доступны одним нажатием. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Личный ассистент, который всегда под рукой

Главная особенность HOT 70 — это физическая кнопка вызова ИИ, расположенная в зоне большого пальца. Она позволяет выполнять сложные многошаговые операции в одно касание и открывает доступ к целому набору функций, которые раньше были доступны только во флагманских моделях.

Короткое нажатие запускает «Умные закладки», уникальную функцию распознавания намерений. Так смартфон не просто сохраняет содержимую на экране информацию, но и распознает основную задачу для пользователя: время и дата вылета из аэропорта автоматически добавляется из переписки в календарь, а визитная карточка формируется в новый контакт. Все данные попадают в Базу знаний, единое хранилище информации, где заметки, скриншоты, сохраненные видео и посты из соцсетей автоматически сортируются и подписываются по категориям, избавляя от долгих поисков по старым чатам.

Infinix представляет на российском рынке новую модель HOT 70

Долгое нажатие активирует ИИ-ассистента Folax, предоставляя доступ к ведущим ИИ-моделям. Пользователи могут переключаться между ними прямо из текущего экрана, чтобы получать и сравнивать ответы на запросы или быстро находить нужную информацию без необходимости переходить между приложениями.

Умные возможности модели дополняет целый набор интеллектуальных помощников в камере: Живое фото выбирает самый четкий по резкости кадр, Ластик ИИ удаляет лишние объекты из кадра, а ИИ-расширитель интеллектуально дополняет фон фотографии для идеального кадрирования под любые посты. А также пользователям HOT 70 доступны ИИ‑обои и темы, которые выходят за рамки стандартных вариантов.

Максимальная автономность

HOT 70 оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч, этого хватает на полный день интенсивного использования: лекции, общение в мессенджерах, видеозвонки и вечерний просмотр видео или ленты в социальных сетях. В свою очередь быстрая зарядка на 45 Вт позволяет полностью зарядить смартфон всего за час.

Проблему перегрева при одновременной зарядке и активном использовании решает технология обходной зарядки: питание направляется напрямую к компонентам устройства, минуя аккумулятор, что позволяет смартфону оставаться в рамках необходимой температуры, чтобы сохранять стабильную производительность даже во время длительных видеозвонков или прямых трансляций.

Динамичный дисплей и производительность

6,78‑дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц гарантирует плавную картинку, а пиковая яркость в 700 нит обеспечивает отличную читаемость на улице и даже под прямыми солнечными лучами, при проверке навигации или ответах на сообщения в дороге.

За производительность отвечает чип MediaTek Helio G100 Ultimate, гарантирующий стабильную работу даже в условиях многозадачности, сохраняя отзывчивость устройства при использовании приложений или создании контента.

От дождя до случайных падений: защита от повседневных испытаний

HOT 70 обеспечивает новый уровень защиты и устойчивости к повреждениям, сокращающим срок службы смартфона: дождливые поездки, интенсивные тренировки и падения телефона из рук. Корпус соответствует стандарту пылевлагозащиты IP65, защищая от попадания брызг жидкости. Также устройство прошло проверку устойчивости к падениям с высоты до 1,5 м под разными углами, и к серии из 40 последовательных падений экраном вниз.

Защита распространяется и на внутренние элементы: функция очистки динамиков с помощью Folax. Звуковые вибрации удаляют пыль и влагу из динамиков, предотвращая ухудшение качества звука со временем.

Также пользователю предложены новые решения для комфортного общения по телефону. Технология шумоподавления очищает голос от фонового шума (улица, кафе, транспорт) без необходимости специально отходить в более тихое место, чтобы расслышать собеседника. Функция офлайн-связи UltraLink в свою очередь позволяет поддерживать входящие и исходящие звонки по прямому Bluetooth-соединению на расстоянии вплоть до 1,5 км даже при отсутствии сотового сигнала.

Заключающим звеном в цепочке комплексной защиты стало программное обеспечение. HOT 70 работает на XOS 16 и получит до 3 крупных обновлений операционной системы и 5 лет патчей безопасности (для моделей с 6 ГБ ОЗУ и выше). Такой подход позволяет устройству оставаться современным и защищенным от новых угроз на протяжении всего срока службы.

Цена и доступность HOT 70

Infinix HOT 70 будет доступен в двух цветах: черном и серебряном. Пользователи смогут выбрать конфигурации памяти: встроенный накопитель 128 ГБ или 256 ГБ, оперативная память — варианты 4 или 8 ГБ с возможностью расширения до 8 или 16 ГБ виртуальной памяти в зависимости от базового значения.

Смартфон можно приобрести в сетях DNS, «М.Видео», а также в официальном магазине Infinix на Ozon.

Доступные версии и цены: 4 Гб ОЗУ + 128 Гб ПЗУ - 13,49 тыс. руб.; 8 Гб ОЗУ + 128 Гб ПЗУ - 20,99 тыс. руб.; 8 Гб ОЗУ + 256 Гб ПЗУ - 23,99 тыс. руб.

Также компания Infinix анонсировала модель HOT 70 Pro, которая предложит усовершенствованные решение в дизайне, съемке, ИИ-функционале и производительности и будет доступна позднее.