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Newsis
|28.03.2025
|LG и Samsung собрались назад в Россию. Но только, если разрешат 1
|11.02.2020
|Власти Южной Кореи отказываются от Windows и переезжают на Linux 1
Newsis и организации, системы, технологии, персоны:
|CS2C - China Standard Software 13 1
|TKC - Tianjin Kylin Information 7 1
|Microsoft Corporation 24733 1
|Lenovo Group 2299 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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