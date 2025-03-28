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Индексная книга (каталог) CNews*
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Newsis


28.03.2025 LG и Samsung собрались назад в Россию. Но только, если разрешат 1
11.02.2020 Власти Южной Кореи отказываются от Windows и переезжают на Linux 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Newsis и организации, системы, технологии, персоны:

CS2C - China Standard Software 13 1
TKC - Tianjin Kylin Information 7 1
Microsoft Corporation 24733 1
Lenovo Group 2299 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 440 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 89 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3017 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3312 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7555 1
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 140 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9270 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20007 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21493 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11757 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24461 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15950 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67559 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4559 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1498 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14517 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25689 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16259 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 242 1
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 24 1
Linux - Debian LinEx 5 1
Linux Mint 26 1
Linux Cloud OS 20 1
GNU GNOME Cinnamon 14 1
Linux - Debian GNU 476 1
TmaxSoft - TMax OS 2 1
Microsoft Windows 10 1782 1
Linux OS 10109 1
Apache OpenOffice 475 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 370 1
Microsoft Windows 7 1982 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 193 1
Microsoft Windows 15800 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 875 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 257 1
Германия - Бавария - Мюнхен 470 1
Испания - Королевство 3726 1
Испания - Эстремадура 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52360 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17255 1
Южная Корея - Республика 6690 1
Германия - Федеративная Республика 12742 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51830 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29599 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16519 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349745, в очереди разбора - 761415.
Создано именных указателей - 171866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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