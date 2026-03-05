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Испания Королевство
СОБЫТИЯ
|05.03.2026
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В Европе арестованы хакеры, проводившие DDoS-атаки против правительственных сайтов
Остальные разбежались Власти Испании арестовали четверых предполагаемых участников «хактивистской» группировки, которая ос
|19.02.2026
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Арестован хакер, наловчившийся снимать за 1 евроцент отели ценой 1 тыс. евро за ночь
Уникальное преступление Полиция Испании арестовала местного жителя, который обвиняется во взломе сайта одного из сервисов бро
|22.01.2025
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«Яндекс Путешествия»: В последний месяц зимы россияне для поездок выбирают Испанию, Китай и Японию, а также Алтай и Красноярский край
феврале по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Топ-10 стран, которые показали наибольший рост спроса год к году по февральским поездкам у россиян Испания — по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., число бронирований увеличилось в эту страну увеличилось в 16,8 раз. Средняя цена за ночь в местном отеле в феврале этого года составляет 1
|06.04.2023
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Арестован знаменитый «робин гуд от интернета», который делал еду в Burger King бесплатной для всех
ой угрозы национальной безопасности» и «одного из самых опасных компьютерных преступников». Полиция Испания начала расследование в отношении Alcasec в ноябре 2022 г. после кибератаки на Генерал
|22.06.2022
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После трех лет выслеживания фишинговой банды силовики схватили 13 хакеров по всей Испании
я дальнейшего обналичивания при помощи «денежных мулов». Как отмечается в материале издания Bleeping Computer, люди, которых использовали в таком качестве, далеко не всегда действовали добровольно. В Испании разгромили фишинговую банду Кроме этого злоумышленники переводили средства в Кот д'Ивуар или производили крупные покупки онлайн или брали у банка от имени своих жертв крупные займы. Три
|16.05.2022
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Испанский телекоммуникационный холдинг OliveNet закупает российских роботов для продажи SIM-карт
Барселоны. Планируется, что при удачном пилоте проект масштабируется до 10 роботов в разных городах Испании. Потенциальная сумма контракта в этом случае достигнет суммы 500 тыс. евро. «“Промобо
|22.04.2022
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Испанские власти следили за политиками и журналистами Каталонии через их iPhone
ые версии iOS до 13.2. Атаки производились в период между 2017 и 2020 гг., и их жертвами стали как минимум 65 обладателей iPhone — жителей Каталонии, крупного автономного сообщества на северо-востоке Испании. Слежке подвергались все президенты Каталонии, члены Европарламента, представляющие автономию, а также законодатели, юристы, журналисты и гражданские активисты и члены их семей. Атаки п
|12.04.2022
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Популярнейший торрент-трекер, многократно попадавший под блокировку, объявил, что принадлежит видному борцу с пиратством
Torrents.ru) от блокировки в 2016 г. По данным TorrentFreak, портал DonTorrent крайне востребован в Испании и может похвастаться посещаемостью в несколько миллионов пользователей ежемесячно. Са
|22.10.2021
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Экс-главу «Билайна» допросят по делу о мошенничестве и взятках российским чиновникам
Голландии холдинг Zed+. В конце 2016 г. суд в Амстердаме признал Zed+ банкротом. После этого власти Испании начали расследования по подозрению в умышленном банкротстве Zed+, а в аэропорту Мадри
|31.08.2021
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Испанская медиагруппа Atresmedia внедрила решение Commvault для защиты внутренних информационных ресурсов
мационных ресурсов компании. Atresmedia — это ведущая испанская мультимедиа-группа и единственный в Испании поставщик аудио и видео, работающий во всех основных секторах мультимедиа-индустрии,
|24.06.2021
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Погиб Джон Макафи, самый эксцентричный ИТ-шник современности. Его могли убить
его экстрадицию в США. Тело основателя McAfee было обнаружено за несколько часов до высылки его из Испании. Попытка убийства Макафи Проблемы с законом у Джона Макафи были и до ареста в испанск
|04.03.2021
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Mamba инвестирует $1,3 млн в феминистское приложение Swant в Испании
Российский сервис знакомств Mamba объявил о запуске нового дейтинг-приложения в Испании. Продукт называется Swant и основан на актуальных нормах общения: на декларации социа
|24.02.2021
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Wildberries запустил продажи во Франции, Италии и Испании
Wildberries, международный онлайн-ритейлер, сообщил о выходе на рынки трех новых стран ЕС: Франции, Италии и Испании Оформить заказ покупатели могут в отдельных интернет-магазинах – во Франции, Италии и Испании, а также с помощью мобильных приложений на iOS и Android. Для удобства покупателей с
|16.10.2020
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Международный онлайн-аукцион по продаже просроченных долгов Debex заработал в Испании
м продавать и покупать просроченные долговые обязательства, приступил к операционной деятельности в Испании. Первым успешно проданным лотом стал долговой портфель компании Prestamer. «Испанский
|15.10.2020
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Состоялось первое зарубежное внедрение международной версии 1C:ERP
Испанский опыт В Испании завершился первый проект автоматизации бизнес-процессов с использованием 1С:ERP (Ente
|13.10.2020
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D-Wine автоматизировала бизнесс-процессы с помощью «1С:ERP WE»
D-Wine, сеть ресторанного бизнеса и розничной торговли элитными винами в Испании, завершила проект реинжиниринга и комплексной автоматизации процессов с использование
|22.09.2020
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Mail.ru Group бесплатно покажет все игры нового сезона чемпионатов Испании и Италии по футболу
Поклонники испанского и итальянского футбола смогут бесплатно посмотреть все матчи Ла Лиги и Серии А онлайн. Все игры сезона 2020/21 в высоком качестве будут доступны в «Одноклассниках», во «Вконтакте», н
|02.12.2019
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Совладелец «Билайна» через суд требует признать подделкой письма экс-директоров оператора
». Однако в 2016 г. «Вымпелком» резко сократил сотрудничество с «Темафон». Расследование и аресты в Испании В результате Zed+ не смог расплатиться с долгами и был признан голландским судом банк
|25.09.2019
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Владельца «Билайна» допросят, подозревая в умышленном банкротстве
Фридмана ждут на допросе в Испании Совладелец инвестиционных компаний «Альфа-групп» и LetterOne Михаил Фридман стал подс
|22.04.2019
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Российский стартап Bitronics Lab открыл кружок по нейротехнологиям для школьников в Испании
Bitronics Lab — участник кружкового движения НТИ — запустил первый кружок по нейротехнологиям в Испании. Благодаря образовательным наборам, которые выпускает российский стартап, школьники смогут изучать основы физиологии человека, робототехники и программирования. Занятия проходят в Русск
|26.11.2018
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Amazon вызвала полицию, чтобы заставить работать бастующих сотрудников
лых условий труда в компании. Забастовку подготовила коалиция профсоюзов из Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии. Британский профсоюз GMB опубликовал в Twitter видео, в котором с
|26.10.2018
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Чтобы привлечь программистов, EPAM открыл офис на испанском курорте
Современный офис на побережье Испании Компания EPAM, известный разработчик заказного программного обеспечения, открыла новы
|27.03.2018
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Схвачен глава хакерского синдиката, укравшего миллиард евро
д евро примерно из 100 банков в 40 странах с помощью специального ПО. Задержание прошло в Аликанте, Испания, о чем ведомство сообщает на своем сайте. Помимо Национальной полиции Испании в опера
|06.07.2017
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Бизнесмен, обвинявший «Билайн», арестован в Испании по делу о взятках российским чиновникам
Владельцы контент-провайдера Zed обвинили во взятках чиновникам России и Узбекистана В Испании арестован основной владелец производителя мультимедийного контента Zed Worldwide Хавь
|24.03.2017
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Сервисные роботы Promobot теперь работают в испанской компании Iberdrola
мероприятиях в прошлом году — просто игрушки по сравнению с Promobot», — заявил партнер Promobot в Испании Пабло Медрано (Pablo Medrano). Роботы Promobot теперь работают в электросетевой компа
|19.01.2017
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Партнера «Билайна» заподозрили в выводе денег в пользу «сына главы МВД». Схема
В Испании арестован партнер «Билайна» Испанская полиция арестовала главу мультимедийного холдин
|02.11.2016
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Российский разработчик AR-платформы Piligrim XXI привлек средства испанского инвестора
транах Европы, а также совершил качественный рывок в оптимизации AR-технологии, чем и заинтересовал испанских партнеров, рассказали в GenerationS. Piligrim XXI специализируется на решениях допо
|31.10.2016
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Обновлен сервис Translate.Ru/Dictionary: испанская грамматика, подсказки слов и новые фильтры
ry предлагает наиболее подходящие варианты его продолжения из английского, немецкого, французского, испанского, итальянского, португальского и русского языков. Результаты сортируются с учетом н
|15.08.2016
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Бэкдор-шпион атакует жителей России, Великобритании, Испании и США
да определенных стран и регионов. Так, в июле с использованием BackDoor.TeamViewerENT.1 киберпреступники атаковали жителей Европы, среди которых больше всего насчитывалось резидентов Великобритании и Испании, а в августе переключились на резидентов США. При этом довольно много зараженных компьютеров расположено на территории России. Специалисты «Доктор Веб» продолжают следить за развитием с
|17.05.2016
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Сколковский стартап Retail Rocket запустил операции в Испании
фонда «Сколково», разработавшая платформу больших данных, которая повышает продажи интернет-магазинов с помощью real-time персонализации — официально запустила операционную деятельность на территории Испании. Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково». Компания начала работать за пределами русскоязычного интернета в конце 2014 г. За это время было проведено тестирование нескольких рынков Евр
|01.02.2016
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Денежные переводы «Золотая Корона» теперь можно получить в Италии, Испании, Франции и Бельгии
направлений. К числу стран, где доступны денежные переводы «Золотая Корона», присоединились Италия, Испания, Франция и Бельгия, сообщили CNews в «Золотой Короне». В целом клиентам сервиса стали
|23.09.2015
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OneTwoTrip для iOS стал доступен в США, Великобритании, Германии, Испании, Ирландии и Украине
С последним обновлением приложение OneTwoTrip для iOS стало доступно для пользователей еще шести стран: США, Великобритании, Германии, Испании, Ирландии и Украины. Об этом CNews сообщили в компании OneTwoTrip. По словам разработчиков, сервисы OneTwoTrip полностью локализованы и адаптированы для новых рынков. Билеты и бронь в о
|18.06.2015
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MoneyMan запустил сервис онлайн-кредитования в Испании
Российский стартап MoneyMan, предоставляющий услуги дистанционного кредитования, начал операционную работу по выдаче микрокредитов в Испании. Об этом CNews сообщили в MoneyMan. 17 июня 2015 г. стартап профинансировал первый заем в Испании через сайт компании MoneyMan.es. Первым клиентом компании стал житель Севильи. К
|11.06.2015
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Fujitsu приступила к созданию нового исследовательского центра в Испании
аучно-исследовательского центра в Мадриде. Как сообщили CNews в Fujitsu, предварительно Fujitsu Laboratories of Europe инвестирует €5 млн для научных исследований и инновационной деятельности по всей Испании. Данная инициатива — очередной шаг Fujitsu, нацеленный на то, чтобы гарантировать использование опыта исследований и инноваций для поддержки бизнеса Fujitsu и заказчиков на региональном
|27.11.2014
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Испанский CaixaBank планирует экспансию с помощью больших данных
Клиентская база CaixaBank – одного из ведущих банков Испании – насчитывает 13,7 млн клиентов. Банк располагает 6 тыс. офисами, а его история превышает 100 лет. Группа «la Caixa», в которую входит банк, поставила перед собой задачу активного роста
|24.07.2014
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ТТК подключился к точкам обмена трафиком в Испании и Италии
Компания ТТК сообщила о подключении к двум новым точкам обмена трафиком в Европе: MIX в Милане (Италия) и ESpanix в Мадриде (Испания). Подключения реализованы в рамках программы развития европейского сегмента IP-сети ТТК в сотрудничестве с глобальным телеком провайдером Hibernia Networks, который предоставил ТТК кана
|26.02.2014
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Российский венчурный фонд заработал на продаже американского онлайн-сервиса испанскому банку
Российский венчурный фонд «Лайф.Среда» совершил первый выход из инвестиций в результате продажи американского мобильного банка Simple испанской банковской группе BBVA за $117 млн. В ходе сделки фонд, по собственным данным, заработал 180% годовых от вложенных инвестиций. Объем инвестиций фонда в американский мобильной банк Sim
|07.02.2014
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Испанское наследство. Новая бытовая техника на Samsung Forum 2014
адцатом веке (1701-1714). Европейские монархии тогда не поделили владения на территории современной Испании. В 1700 году скончался последний испанский Габсбург — Карл II — завещавший все свои в
|21.01.2014
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Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Испании и Болгарии
Оператор мобильной связи Tele2 открывает роуминг в сетях Vivacom (Болгария) и Telefonica (Испания). Оператор увеличивает число роуминговых партнеров в целях повышения качества обслужи
|17.01.2014
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Schneider Electric купила испанского производителя модульных ЦОДов AST Modular
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления электроэнергией, объявила о приобретении компании AST Modular, которая базируется в Барселоне (Испания) и предлагает широкий выбор контейнерных ЦОДов, а также комплекс сопутствующих услуг, свой опыт в производстве и техническую поддержку по реализации проектов. С приобретением AST Modula
Испания и организации, системы, технологии, персоны:
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