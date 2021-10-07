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Испания
Королевство


07.10.2021 Туристический сервис Russpass представил мобильное приложение 1
22.09.2021 Чемпион России по футболу подал в суд на Facebook, который запретил его фамилию 1
22.09.2021 Wildberries запустил продажи в странах Балтии 1
17.09.2021 Honor объявила о расширении партнерства с Microsoft 1
31.08.2021 Испанская медиагруппа Atresmedia внедрила решение Commvault для защиты внутренних информационных ресурсов 1
30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
24.08.2021 Невероятная утечка. В Сеть слиты 1,5 млн паспортов граждан России 1
06.08.2021 My.Games инвестирует до $30 млн в мобильных разработчиков в рамках кампании с Google 1
30.07.2021 Служба доставки Glovo выбрала цифровые голосовые решения Orange Business Services 1
29.07.2021 Wildberries увеличил число заказов на 139% до 300 млн в первом полугодии 2021 года 1
29.07.2021 Через бреши в Windows атакованы политики, журналисты и диссиденты по всему миру 1
28.07.2021 ПО Foran для проектирования и строительства судов войдет в портфолио «Сименс» 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
19.07.2021 Debex запустил приложение для продавцов просроченной задолженности 1
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
16.07.2021 EPAM потратил $10 млн на покупку мальтийской ИТ-компании 1
16.07.2021 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 1
29.06.2021 Debex, международный онлайн-аукцион по продаже просроченных долгов, начинает работу в Юго-Восточной Азии 1
24.06.2021 Погиб Джон Макафи, самый эксцентричный ИТ-шник современности. Его могли убить 1
22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций 1
11.06.2021 Из Wildberries выманили за несуществующий товар настоящие 385 миллионов 1
08.06.2021 Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев 1
01.06.2021 «Aliexpress Россия» начинает экспорт российских товаров в Европу и другие регионы 1
24.05.2021 Константин Полетаев, «Литота»: Аутсорс-разработки боятся компании, которые сталкивались с ней 5-10 лет назад 1
20.05.2021 «Битрикс24» достиг отметки в 9 миллионов зарегистрированных компаний 1
17.05.2021 Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии 1
13.05.2021 В России заочно арестован сын основателя «Билайна» 3
30.04.2021 Московский производитель 3D-сканеров развил три новых экспортных направления в 2020 году 2
28.04.2021 «МойОфис Документы» установили более 1 миллиона пользователей по всему миру 1
26.04.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям 1
23.04.2021 Air Europa стала первой авиакомпанией, внедрившей цифровую проверку здоровья пассажиров от Amadeus 1
20.04.2021 Украинского хакера в США отправили в тюрьму на 10 лет 1
09.04.2021 Исследование Cisco о работе в гибридном режиме 1
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
23.03.2021 В России появился национальный «убийца» VirusTotal 1
18.03.2021 «Софтлайн» и Exactpro выполнили проект по развертыванию «песочниц» на базе Amazon Web Services 1
18.03.2021 Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах 1
15.03.2021 IBM представила в России открытую платформу Open P-TECH для профессионалов будущего 1
10.03.2021 Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021 1

Публикаций - 1248, упоминаний - 1462

Испания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 88
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 56
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 44
Apple Inc - Эппл Рус 7669 37
Google LLC 7124 37
Samsung Electronics 5627 31
VK - Mail.ru Group 2482 22
Huawei 2723 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 15
Navitel - Навител Навигатор 252 14
Facebook 3764 14
Cisco Systems 2035 13
Intel Corporation 4143 12
Yandex - Яндекс 4098 12
Xiaomi 904 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 11
SAP SE 3207 11
Amazon Inc - Amazon.com 1467 10
Twitter 2204 9
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 8
ZTE Corporation 549 8
IBM 3524 8
3726 8
Intel Security McAfee - McAfee Associates 383 7
Accenture - Аксенчер 529 7
Vivo 125 7
Deutsche Telekom 218 6
Abbyy 793 6
NTT DoCoMo 156 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 6
Nvidia Corp 2005 6
VMware 1828 6
SEC Consult Services 929 6
Золотая Корона 280 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 5
LG Electronics 1831 5
AT&T Inc 551 5
MediaTek 314 5
Citrix Systems 571 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 20
Альфа-Банк 1122 13
Uber 257 8
Uber Technologies 258 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Транснефть 159 5
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 4
Volvo Cars 155 4
Альфа-Групп 318 4
M.I.P.R. 6 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 4
Visa International 1343 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 4
Вертолеты России 114 3
Роснефть НК 367 3
D-Wine - D'Wine 3 3
Western Union 86 3
Qiwi 783 3
X5 Group 599 3
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 3
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 3
ID Finance 8 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 2
eBay Inc 526 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 2
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Leta Capital 42 2
Carrefour 14 2
Nissan - Японский автопроизводитель 136 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Русский стандарт Банк 302 2
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 5
Президент Российской Федерации 1439 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Администрация Президента РФ 267 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Федеральное казначейство России 766 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 2
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 2
World Bank Group - Всемирный банк 128 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 5 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России 4 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
Руссофт - Russoft 250 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Verdi 2 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 3 1
OpenChain 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 57
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 33
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 30
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 21
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 19
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 14
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 13
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 13
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 12
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 11
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 10
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SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 8
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Flash 471 7
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Apple iOS 5741 78
Microsoft Windows 10 6602 47
Google Play - Google Store - Android Market 2515 28
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 27
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 17
Linux OS 4236 16
Microsoft Windows 7 1662 16
WhatsApp Messenger 654 15
Apple iPad 3263 15
Microsoft Windows Phone OS 1472 13
Microsoft Windows 849 13
Microsoft Windows 8 1228 12
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Apple iPadOS 62 7
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Java - Язык программирования 1166 6
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1С-Битрикс - Битрикс24 211 5
Microsoft Office 1916 5
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Туровецкий Владимир 6 3
Батин Борис 13 3
Липич Григорий 48 3
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Королев Игорь 41 3
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Чачава Александр 68 2
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Волков Дмитрий 39 2
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