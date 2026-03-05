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Индексная книга (каталог) CNews*
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Испания Королевство

Испания - Королевство

СОБЫТИЯ


05.03.2026 В Европе арестованы хакеры, проводившие DDoS-атаки против правительственных сайтов

Остальные разбежались Власти Испании арестовали четверых предполагаемых участников «хактивистской» группировки, которая ос
19.02.2026 Арестован хакер, наловчившийся снимать за 1 евроцент отели ценой 1 тыс. евро за ночь

Уникальное преступление Полиция Испании арестовала местного жителя, который обвиняется во взломе сайта одного из сервисов бро
22.01.2025 «Яндекс Путешествия»: В последний месяц зимы россияне для поездок выбирают Испанию, Китай и Японию, а также Алтай и Красноярский край

феврале по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Топ-10 стран, которые показали наибольший рост спроса год к году по февральским поездкам у россиян Испания — по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., число бронирований увеличилось в эту страну увеличилось в 16,8 раз. Средняя цена за ночь в местном отеле в феврале этого года составляет 1
06.04.2023 Арестован знаменитый «робин гуд от интернета», который делал еду в Burger King бесплатной для всех

ой угрозы национальной безопасности» и «одного из самых опасных компьютерных преступников». Полиция Испания начала расследование в отношении Alcasec в ноябре 2022 г. после кибератаки на Генерал
22.06.2022 После трех лет выслеживания фишинговой банды силовики схватили 13 хакеров по всей Испании

я дальнейшего обналичивания при помощи «денежных мулов». Как отмечается в материале издания Bleeping Computer, люди, которых использовали в таком качестве, далеко не всегда действовали добровольно. В Испании разгромили фишинговую банду Кроме этого злоумышленники переводили средства в Кот д'Ивуар или производили крупные покупки онлайн или брали у банка от имени своих жертв крупные займы. Три
16.05.2022 Испанский телекоммуникационный холдинг OliveNet закупает российских роботов для продажи SIM-карт

Барселоны. Планируется, что при удачном пилоте проект масштабируется до 10 роботов в разных городах Испании. Потенциальная сумма контракта в этом случае достигнет суммы 500 тыс. евро. «“Промобо
22.04.2022 Испанские власти следили за политиками и журналистами Каталонии через их iPhone

ые версии iOS до 13.2. Атаки производились в период между 2017 и 2020 гг., и их жертвами стали как минимум 65 обладателей iPhone — жителей Каталонии, крупного автономного сообщества на северо-востоке Испании. Слежке подвергались все президенты Каталонии, члены Европарламента, представляющие автономию, а также законодатели, юристы, журналисты и гражданские активисты и члены их семей. Атаки п
12.04.2022 Популярнейший торрент-трекер, многократно попадавший под блокировку, объявил, что принадлежит видному борцу с пиратством

Torrents.ru) от блокировки в 2016 г. По данным TorrentFreak, портал DonTorrent крайне востребован в Испании и может похвастаться посещаемостью в несколько миллионов пользователей ежемесячно. Са
22.10.2021 Экс-главу «Билайна» допросят по делу о мошенничестве и взятках российским чиновникам

Голландии холдинг Zed+. В конце 2016 г. суд в Амстердаме признал Zed+ банкротом. После этого власти Испании начали расследования по подозрению в умышленном банкротстве Zed+, а в аэропорту Мадри
31.08.2021 Испанская медиагруппа Atresmedia внедрила решение Commvault для защиты внутренних информационных ресурсов

мационных ресурсов компании. Atresmedia — это ведущая испанская мультимедиа-группа и единственный в Испании поставщик аудио и видео, работающий во всех основных секторах мультимедиа-индустрии,

24.06.2021 Погиб Джон Макафи, самый эксцентричный ИТ-шник современности. Его могли убить

его экстрадицию в США. Тело основателя McAfee было обнаружено за несколько часов до высылки его из Испании. Попытка убийства Макафи Проблемы с законом у Джона Макафи были и до ареста в испанск
04.03.2021 Mamba инвестирует $1,3 млн в феминистское приложение Swant в Испании

Российский сервис знакомств Mamba объявил о запуске нового дейтинг-приложения в Испании. Продукт называется Swant и основан на актуальных нормах общения: на декларации социа
24.02.2021 Wildberries запустил продажи во Франции, Италии и Испании

Wildberries, международный онлайн-ритейлер, сообщил о выходе на рынки трех новых стран ЕС: Франции, Италии и Испании Оформить заказ покупатели могут в отдельных интернет-магазинах – во Франции, Италии и Испании, а также с помощью мобильных приложений на iOS и Android. Для удобства покупателей с
16.10.2020 Международный онлайн-аукцион по продаже просроченных долгов Debex заработал в Испании

м продавать и покупать просроченные долговые обязательства, приступил к операционной деятельности в Испании. Первым успешно проданным лотом стал долговой портфель компании Prestamer. «Испанский
15.10.2020 Состоялось первое зарубежное внедрение международной версии 1C:ERP

Испанский опыт В Испании завершился первый проект автоматизации бизнес-процессов с использованием 1С:ERP (Ente
13.10.2020 D-Wine автоматизировала бизнесс-процессы с помощью «1С:ERP WE»

D-Wine, сеть ресторанного бизнеса и розничной торговли элитными винами в Испании, завершила проект реинжиниринга и комплексной автоматизации процессов с использование
22.09.2020 Mail.ru Group бесплатно покажет все игры нового сезона чемпионатов Испании и Италии по футболу

Поклонники испанского и итальянского футбола смогут бесплатно посмотреть все матчи Ла Лиги и Серии А онлайн. Все игры сезона 2020/21 в высоком качестве будут доступны в «Одноклассниках», во «Вконтакте», н
02.12.2019 Совладелец «Билайна» через суд требует признать подделкой письма экс-директоров оператора

». Однако в 2016 г. «Вымпелком» резко сократил сотрудничество с «Темафон». Расследование и аресты в Испании В результате Zed+ не смог расплатиться с долгами и был признан голландским судом банк
25.09.2019 Владельца «Билайна» допросят, подозревая в умышленном банкротстве

Фридмана ждут на допросе в Испании Совладелец инвестиционных компаний «Альфа-групп» и LetterOne Михаил Фридман стал подс
22.04.2019 Российский стартап Bitronics Lab открыл кружок по нейротехнологиям для школьников в Испании

Bitronics Lab — участник кружкового движения НТИ — запустил первый кружок по нейротехнологиям в Испании. Благодаря образовательным наборам, которые выпускает российский стартап, школьники смогут изучать основы физиологии человека, робототехники и программирования. Занятия проходят в Русск
26.11.2018 Amazon вызвала полицию, чтобы заставить работать бастующих сотрудников

лых условий труда в компании. Забастовку подготовила коалиция профсоюзов из Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии. Британский профсоюз GMB опубликовал в Twitter видео, в котором с
26.10.2018 Чтобы привлечь программистов, EPAM открыл офис на испанском курорте

Современный офис на побережье Испании Компания EPAM, известный разработчик заказного программного обеспечения, открыла новы
27.03.2018 Схвачен глава хакерского синдиката, укравшего миллиард евро

д евро примерно из 100 банков в 40 странах с помощью специального ПО. Задержание прошло в Аликанте, Испания, о чем ведомство сообщает на своем сайте. Помимо Национальной полиции Испании в опера
06.07.2017 Бизнесмен, обвинявший «Билайн», арестован в Испании по делу о взятках российским чиновникам

Владельцы контент-провайдера Zed обвинили во взятках чиновникам России и Узбекистана В Испании арестован основной владелец производителя мультимедийного контента Zed Worldwide Хавь
24.03.2017 Сервисные роботы Promobot теперь работают в испанской компании Iberdrola

мероприятиях в прошлом году — просто игрушки по сравнению с Promobot», — заявил партнер Promobot в Испании Пабло Медрано (Pablo Medrano). Роботы Promobot теперь работают в электросетевой компа
19.01.2017 Партнера «Билайна» заподозрили в выводе денег в пользу «сына главы МВД». Схема

В Испании арестован партнер «Билайна» Испанская полиция арестовала главу мультимедийного холдин
02.11.2016 Российский разработчик AR-платформы Piligrim XXI привлек средства испанского инвестора

транах Европы, а также совершил качественный рывок в оптимизации AR-технологии, чем и заинтересовал испанских партнеров, рассказали в GenerationS. Piligrim XXI специализируется на решениях допо
31.10.2016 Обновлен сервис Translate.Ru/Dictionary: испанская грамматика, подсказки слов и новые фильтры

ry предлагает наиболее подходящие варианты его продолжения из английского, немецкого, французского, испанского, итальянского, португальского и русского языков. Результаты сортируются с учетом н
15.08.2016 Бэкдор-шпион атакует жителей России, Великобритании, Испании и США

да определенных стран и регионов. Так, в июле с использованием BackDoor.TeamViewerENT.1 киберпреступники атаковали жителей Европы, среди которых больше всего насчитывалось резидентов Великобритании и Испании, а в августе переключились на резидентов США. При этом довольно много зараженных компьютеров расположено на территории России. Специалисты «Доктор Веб» продолжают следить за развитием с
17.05.2016 Сколковский стартап Retail Rocket запустил операции в Испании

фонда «Сколково», разработавшая платформу больших данных, которая повышает продажи интернет-магазинов с помощью real-time персонализации — официально запустила операционную деятельность на территории Испании. Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково». Компания начала работать за пределами русскоязычного интернета в конце 2014 г. За это время было проведено тестирование нескольких рынков Евр
01.02.2016 Денежные переводы «Золотая Корона» теперь можно получить в Италии, Испании, Франции и Бельгии

направлений. К числу стран, где доступны денежные переводы «Золотая Корона», присоединились Италия, Испания, Франция и Бельгия, сообщили CNews в «Золотой Короне». В целом клиентам сервиса стали
23.09.2015 OneTwoTrip для iOS стал доступен в США, Великобритании, Германии, Испании, Ирландии и Украине

С последним обновлением приложение OneTwoTrip для iOS стало доступно для пользователей еще шести стран: США, Великобритании, Германии, Испании, Ирландии и Украины. Об этом CNews сообщили в компании OneTwoTrip. По словам разработчиков, сервисы OneTwoTrip полностью локализованы и адаптированы для новых рынков. Билеты и бронь в о
18.06.2015 MoneyMan запустил сервис онлайн-кредитования в Испании

Российский стартап MoneyMan, предоставляющий услуги дистанционного кредитования, начал операционную работу по выдаче микрокредитов в Испании. Об этом CNews сообщили в MoneyMan. 17 июня 2015 г. стартап профинансировал первый заем в Испании через сайт компании MoneyMan.es. Первым клиентом компании стал житель Севильи. К
11.06.2015 Fujitsu приступила к созданию нового исследовательского центра в Испании

аучно-исследовательского центра в Мадриде. Как сообщили CNews в Fujitsu, предварительно Fujitsu Laboratories of Europe инвестирует €5 млн для научных исследований и инновационной деятельности по всей Испании. Данная инициатива — очередной шаг Fujitsu, нацеленный на то, чтобы гарантировать использование опыта исследований и инноваций для поддержки бизнеса Fujitsu и заказчиков на региональном
27.11.2014 Испанский CaixaBank планирует экспансию с помощью больших данных

Клиентская база CaixaBank – одного из ведущих банков Испании – насчитывает 13,7 млн клиентов. Банк располагает 6 тыс. офисами, а его история превышает 100 лет. Группа «la Caixa», в которую входит банк, поставила перед собой задачу активного роста
24.07.2014 ТТК подключился к точкам обмена трафиком в Испании и Италии

Компания ТТК сообщила о подключении к двум новым точкам обмена трафиком в Европе: MIX в Милане (Италия) и ESpanix в Мадриде (Испания). Подключения реализованы в рамках программы развития европейского сегмента IP-сети ТТК в сотрудничестве с глобальным телеком провайдером Hibernia Networks, который предоставил ТТК кана
26.02.2014 Российский венчурный фонд заработал на продаже американского онлайн-сервиса испанскому банку

Российский венчурный фонд «Лайф.Среда» совершил первый выход из инвестиций в результате продажи американского мобильного банка Simple испанской банковской группе BBVA за $117 млн. В ходе сделки фонд, по собственным данным, заработал 180% годовых от вложенных инвестиций. Объем инвестиций фонда в американский мобильной банк Sim
07.02.2014 Испанское наследство. Новая бытовая техника на Samsung Forum 2014

адцатом веке (1701-1714). Европейские монархии тогда не поделили владения на территории современной Испании. В 1700 году скончался последний испанский Габсбург — Карл II — завещавший все свои в
21.01.2014 Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Испании и Болгарии

Оператор мобильной связи Tele2 открывает роуминг в сетях Vivacom (Болгария) и Telefonica (Испания). Оператор увеличивает число роуминговых партнеров в целях повышения качества обслужи
17.01.2014 Schneider Electric купила испанского производителя модульных ЦОДов AST Modular

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления электроэнергией, объявила о приобретении компании AST Modular, которая базируется в Барселоне (Испания) и предлагает широкий выбор контейнерных ЦОДов, а также комплекс сопутствующих услуг, свой опыт в производстве и техническую поддержку по реализации проектов. С приобретением AST Modula

Публикаций - 3839, упоминаний - 4547

Испания и организации, системы, технологии, персоны:

Telefonica - Telefónica, S.A. 578 342
Microsoft Corporation 25775 287
Google LLC 12688 204
Apple Inc 13154 171
Vodafone Group 1412 131
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 114
МегаФон 10742 113
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 109
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 104
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 101
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 99
Samsung Electronics 11064 98
IBM - International Business Machines Corp 9699 92
Yandex - Яндекс 9215 90
Meta Platforms - Facebook 4621 90
Intel Corporation 12811 87
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 81
Huawei 4675 72
Cisco Systems 5372 63
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 63
X Corp - Twitter 2938 61
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 60
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 59
Sony 6739 59
Deutsche Telekom 954 59
Amazon Inc - Amazon.com 3277 58
Yahoo! 3726 57
LG Electronics 3735 52
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 51
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 50
Oracle Corporation 7074 49
Lenovo Motorola 3566 48
Promt - Промт 323 48
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 46
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 110 46
Siemens AG - Siemens Group 2673 43
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 41
Dell EMC 5180 41
SAP SE 5601 40
HP Inc. 5883 38
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 57
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 54
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 36
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 35
Россети Ленэнерго 1699 34
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 31
eBay Inc 1640 30
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 30
Альфа-Банк 1979 26
Visa International 1993 25
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 23
Альфа-Групп 745 22
РЖД - Российские железные дороги 2096 21
Газпром ПАО 1493 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 18
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 18
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 18
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 16
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 14
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 14
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 14
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 14
Iberdrola 17 14
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
Endesa 16 12
Почта России ПАО 2370 12
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 12
Microsoft - LinkedIn 699 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 12
Bertelsmann 195 12
Boeing 1031 11
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 11
Связной ГК 1401 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 119
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 75
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 55
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 40
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 39
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 36
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 35
Судебная власть - Judicial power 2500 34
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 29
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 29
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 27
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 18
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 18
Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании 20 18
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 16
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 16
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 16
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 15
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 12
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 12
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 11
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 98
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 19
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 4
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
DLP-Эксперт 14 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
WiMAX Forum 69 3
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 3
Bryan Norris Associates 14 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
Демократическая политическая партия США 122 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 477
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 340
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 332
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 318
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 292
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 284
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 275
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 262
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 248
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 207
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 204
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 187
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 183
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 181
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 181
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 171
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 161
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 152
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 152
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 146
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 143
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 142
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 139
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 136
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 134
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 133
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 132
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 132
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 131
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 127
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 126
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 126
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 119
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 116
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 115
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 115
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 112
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 112
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 109
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 107
Microsoft Windows 16882 221
Google Android 15243 211
Apple iOS 8583 128
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 118
Microsoft Windows 2000 8678 101
Linux OS 11533 94
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 76
Apple iPad 4011 65
Apple iPhone 6 4861 63
Apple - App Store 3109 60
Mozilla Firefox - браузер 1951 58
Microsoft Office 4170 57
Google YouTube - Видеохостинг 3002 56
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 54
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 50
Google Chrome - браузер 1701 49
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 47
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 45
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 44
Microsoft Windows XP 2431 39
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 38
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 38
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 32
Microsoft Outlook 1506 30
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 30
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 29
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 28
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 28
Oracle Java - язык программирования 3469 28
Apple macOS 2419 27
Nokia Symbian OS 1411 27
Microsoft Windows 7 2007 26
Apple Safari - браузер 896 26
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 26
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 26
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 24
Apple iTunes Store 1118 24
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 22
Mozilla Firefox OS 93 22
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 22
Путин Владимир 3454 20
Фридман Михаил 146 17
Мельникова Анастасия 440 15
Рейман Леонид 1065 13
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 13
Свердлов Денис 201 12
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 12
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 11
Зенкин Денис 263 9
Никифоров Николай 1138 8
Касперский Евгений 337 8
Енгибарян Ваге 12 8
Кивокурцев Олег 100 8
Истомин Максим 26 8
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 7
McAfee John - МакАфи Джон 31 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Батин Борис 16 7
Тихомиров Борис 11 7
Торгов Игорь 42 7
Morhaime Mike - Морхейм Майк 22 7
Дуров Павел 329 6
Зайцев Михаил 345 6
Мартынов Владислав 115 6
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 6
Казак Максим 162 6
Туровецкий Владимир 7 6
Хан Герман 56 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Wakkie Peter - Вакки Петер 6 6
Королев Игорь 65 6
Исмаилов Рашид 65 5
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 5
Евтушенков Владимир 217 5
Чачава Александр 124 5
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 5
Бриткин Александр 7 5
Данилов Александр 21 5
Кузьмичев Алексей 54 5
Щеглов Петр 85 5
Германия - Федеративная Республика 13221 1668
Франция - Французская Республика 8177 1632
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1540
Италия - Итальянская Республика 4508 1362
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 1294
Европа 24963 1212
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 1180
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 721
Нидерланды 3745 562
Япония 13807 555
Португалия - Португальская Республика 956 542
Швеция - Королевство 3781 444
Польша - Республика 2030 375
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 371
Турция - Турецкая республика 2620 349
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 331
Финляндия - Финляндская Республика 3697 330
Южная Корея - Республика 7051 321
Бразилия - Федеративная Республика 2520 318
Канада 5081 310
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 307
Украина 7928 291
Бельгия - Королевство 1192 285
Австрия - Австрийская Республика 1357 275
Индия - Bharat 5869 258
Дания - Королевство 1336 252
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 248
Греция - Греческая Республика 1017 247
Норвегия - Королевство 1857 241
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 223
Чехия - Чешская Республика 1349 222
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 209
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 200
Ирландия - Республика 1051 193
Казахстан - Республика 6047 186
Азия - Азиатский регион 5920 183
Беларусь - Белоруссия 6289 171
Испания - Каталония - Барселона 752 170
Израиль 2856 157
Африка - Африканский регион 3640 152
Английский язык 7030 750
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 538
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 493
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 438
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 365
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 263
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 262
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 203
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 185
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 181
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 144
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 121
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 111
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 108
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 106
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 106
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 102
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 100
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 98
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 96
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 93
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 92
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 91
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 89
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 89
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 89
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 82
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 78
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 77
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 77
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 76
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 75
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 73
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 68
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 66
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 66
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 66
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 65
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 63
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 61
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 110
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 109
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 48
FT - Financial Times 1295 43
New Scientist 1448 35
Total Telecom 613 28
AP - Associated Press 2007 26
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 25
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 20
Nature 832 19
Forbes - Форбс 1002 18
The Register - The Register Hardware 1784 18
Bloomberg 1627 18
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 18
CNews - ZOOM.CNews 1866 16
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 15
The Verge - Издание 619 14
Wikipedia - Википедия 650 14
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 14
РИА Новости 1033 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 13
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 13
Times 661 13
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 12
Ведомости 1466 12
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 12
AppleInsider 400 12
Telecom.paper 194 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 11
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 11
CNews RND - R&D.CNews 2274 11
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 10
NYT - The New York Times 1100 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 10
TorrentFreak (TF) 159 10
Известия ИД 770 10
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 10
Mashable 372 10
BleepingComputer - Издание 458 9
Silicon.com 364 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 98
IDC - International Data Corporation 4975 49
Gartner - Гартнер 3658 40
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 25
Forrester Research 834 20
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 20
comScore 379 17
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 16
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 16
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 14
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 13
Datamonitor 83 10
Moody's Investors Service 136 9
eMarketer 206 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 7
BCG - Boston Consulting Group 117 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 6
Strategy Analytics 285 6
Frost & Sullivan 207 5
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 5
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 5
ABI Research 236 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 4
Censuswide 4 4
Fortune Global 500 295 4
The Economist Intelligence Unit 41 4
Vanson Bourne 49 4
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 4
Harris Interactive 81 4
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 4
Gartner - Dataquest 353 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
IBM Research 111 3
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 3
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 3
Analysys Mason - Mason Communications 27 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 24
РАН - Российская академия наук 2122 20
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 11
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 16 9
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 7
Universitat de Valеncia - University of Valencia - Университет Валенсии 10 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 6
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 5
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 5
IRAM - Institut де Radioastronomie Millimetrique - Институт миллиметровой радиоастрономии 8 5
University of Chicago - Чикагский университет 102 5
UGR - University of Granada - Universidad de Granada - Гранадский университет - Университет Гранады 8 5
UC3M - Universidad Carlos III de Madrid - Charles III University of Madrid - Мадридский университет имени Карла III 8 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 4
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 4
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 4
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 4
BarcelonaTech - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Polytechnic University of Catalonia - Политехнический Университет Каталонии - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Каталонский политехнический университет 11 4
VK - Skillbox - Скилбокс 146 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 105
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 76
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 31
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 29
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 14
CeBIT 614 12
День молодёжи - 27 июня 1087 11
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 8
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 7
Связь-Экспокомм 276 7
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 6
CSTB Telecom & Media 83 5
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
CNews AWARDS - награда 571 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 4
Международный женский день - 8 марта 418 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 3
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 3
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 9 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
Infosecurity - выставка 63 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Black Hat - Конференция 120 2
Чемпионат Италии по футболу 14 2
Amazon Prime Day 7 2
Microsoft Build - конференция 39 2
Microsoft Ignite 44 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
VMworld 29 2
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 2
Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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