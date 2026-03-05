Испания - Королевство

В Европе арестованы хакеры, проводившие DDoS-атаки против правительственных сайтов Остальные разбежались Власти Испании арестовали четверых предполагаемых участников «хактивистской» группировки, которая ос

Арестован хакер, наловчившийся снимать за 1 евроцент отели ценой 1 тыс. евро за ночь Уникальное преступление Полиция Испании арестовала местного жителя, который обвиняется во взломе сайта одного из сервисов бро

«Яндекс Путешествия»: В последний месяц зимы россияне для поездок выбирают Испанию, Китай и Японию, а также Алтай и Красноярский край феврале по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Топ-10 стран, которые показали наибольший рост спроса год к году по февральским поездкам у россиян Испания — по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., число бронирований увеличилось в эту страну увеличилось в 16,8 раз. Средняя цена за ночь в местном отеле в феврале этого года составляет 1

Арестован знаменитый «робин гуд от интернета», который делал еду в Burger King бесплатной для всех ой угрозы национальной безопасности» и «одного из самых опасных компьютерных преступников». Полиция Испания начала расследование в отношении Alcasec в ноябре 2022 г. после кибератаки на Генерал

После трех лет выслеживания фишинговой банды силовики схватили 13 хакеров по всей Испании я дальнейшего обналичивания при помощи «денежных мулов». Как отмечается в материале издания Bleeping Computer, люди, которых использовали в таком качестве, далеко не всегда действовали добровольно. В Испании разгромили фишинговую банду Кроме этого злоумышленники переводили средства в Кот д'Ивуар или производили крупные покупки онлайн или брали у банка от имени своих жертв крупные займы. Три

Испанский телекоммуникационный холдинг OliveNet закупает российских роботов для продажи SIM-карт Барселоны. Планируется, что при удачном пилоте проект масштабируется до 10 роботов в разных городах Испании. Потенциальная сумма контракта в этом случае достигнет суммы 500 тыс. евро. «“Промобо

Испанские власти следили за политиками и журналистами Каталонии через их iPhone ые версии iOS до 13.2. Атаки производились в период между 2017 и 2020 гг., и их жертвами стали как минимум 65 обладателей iPhone — жителей Каталонии, крупного автономного сообщества на северо-востоке Испании. Слежке подвергались все президенты Каталонии, члены Европарламента, представляющие автономию, а также законодатели, юристы, журналисты и гражданские активисты и члены их семей. Атаки п

Популярнейший торрент-трекер, многократно попадавший под блокировку, объявил, что принадлежит видному борцу с пиратством Torrents.ru) от блокировки в 2016 г. По данным TorrentFreak, портал DonTorrent крайне востребован в Испании и может похвастаться посещаемостью в несколько миллионов пользователей ежемесячно. Са

Экс-главу «Билайна» допросят по делу о мошенничестве и взятках российским чиновникам Голландии холдинг Zed+. В конце 2016 г. суд в Амстердаме признал Zed+ банкротом. После этого власти Испании начали расследования по подозрению в умышленном банкротстве Zed+, а в аэропорту Мадри

Испанская медиагруппа Atresmedia внедрила решение Commvault для защиты внутренних информационных ресурсов мационных ресурсов компании. Atresmedia — это ведущая испанская мультимедиа-группа и единственный в Испании поставщик аудио и видео, работающий во всех основных секторах мультимедиа-индустрии,

Погиб Джон Макафи, самый эксцентричный ИТ-шник современности. Его могли убить его экстрадицию в США. Тело основателя McAfee было обнаружено за несколько часов до высылки его из Испании. Попытка убийства Макафи Проблемы с законом у Джона Макафи были и до ареста в испанск

Mamba инвестирует $1,3 млн в феминистское приложение Swant в Испании Российский сервис знакомств Mamba объявил о запуске нового дейтинг-приложения в Испании. Продукт называется Swant и основан на актуальных нормах общения: на декларации социа

Wildberries запустил продажи во Франции, Италии и Испании Wildberries, международный онлайн-ритейлер, сообщил о выходе на рынки трех новых стран ЕС: Франции, Италии и Испании Оформить заказ покупатели могут в отдельных интернет-магазинах – во Франции, Италии и Испании, а также с помощью мобильных приложений на iOS и Android. Для удобства покупателей с

Международный онлайн-аукцион по продаже просроченных долгов Debex заработал в Испании м продавать и покупать просроченные долговые обязательства, приступил к операционной деятельности в Испании. Первым успешно проданным лотом стал долговой портфель компании Prestamer. «Испанский

Состоялось первое зарубежное внедрение международной версии 1C:ERP Испанский опыт В Испании завершился первый проект автоматизации бизнес-процессов с использованием 1С:ERP (Ente

D-Wine автоматизировала бизнесс-процессы с помощью «1С:ERP WE» D-Wine, сеть ресторанного бизнеса и розничной торговли элитными винами в Испании, завершила проект реинжиниринга и комплексной автоматизации процессов с использование

Mail.ru Group бесплатно покажет все игры нового сезона чемпионатов Испании и Италии по футболу Поклонники испанского и итальянского футбола смогут бесплатно посмотреть все матчи Ла Лиги и Серии А онлайн. Все игры сезона 2020/21 в высоком качестве будут доступны в «Одноклассниках», во «Вконтакте», н

Совладелец «Билайна» через суд требует признать подделкой письма экс-директоров оператора ». Однако в 2016 г. «Вымпелком» резко сократил сотрудничество с «Темафон». Расследование и аресты в Испании В результате Zed+ не смог расплатиться с долгами и был признан голландским судом банк

Владельца «Билайна» допросят, подозревая в умышленном банкротстве Фридмана ждут на допросе в Испании Совладелец инвестиционных компаний «Альфа-групп» и LetterOne Михаил Фридман стал подс

Российский стартап Bitronics Lab открыл кружок по нейротехнологиям для школьников в Испании Bitronics Lab — участник кружкового движения НТИ — запустил первый кружок по нейротехнологиям в Испании. Благодаря образовательным наборам, которые выпускает российский стартап, школьники смогут изучать основы физиологии человека, робототехники и программирования. Занятия проходят в Русск

Amazon вызвала полицию, чтобы заставить работать бастующих сотрудников лых условий труда в компании. Забастовку подготовила коалиция профсоюзов из Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии. Британский профсоюз GMB опубликовал в Twitter видео, в котором с

Чтобы привлечь программистов, EPAM открыл офис на испанском курорте Современный офис на побережье Испании Компания EPAM, известный разработчик заказного программного обеспечения, открыла новы

Схвачен глава хакерского синдиката, укравшего миллиард евро д евро примерно из 100 банков в 40 странах с помощью специального ПО. Задержание прошло в Аликанте, Испания, о чем ведомство сообщает на своем сайте. Помимо Национальной полиции Испании в опера

Бизнесмен, обвинявший «Билайн», арестован в Испании по делу о взятках российским чиновникам Владельцы контент-провайдера Zed обвинили во взятках чиновникам России и Узбекистана В Испании арестован основной владелец производителя мультимедийного контента Zed Worldwide Хавь

Сервисные роботы Promobot теперь работают в испанской компании Iberdrola мероприятиях в прошлом году — просто игрушки по сравнению с Promobot», — заявил партнер Promobot в Испании Пабло Медрано (Pablo Medrano). Роботы Promobot теперь работают в электросетевой компа

Партнера «Билайна» заподозрили в выводе денег в пользу «сына главы МВД». Схема В Испании арестован партнер «Билайна» Испанская полиция арестовала главу мультимедийного холдин

Российский разработчик AR-платформы Piligrim XXI привлек средства испанского инвестора транах Европы, а также совершил качественный рывок в оптимизации AR-технологии, чем и заинтересовал испанских партнеров, рассказали в GenerationS. Piligrim XXI специализируется на решениях допо

Обновлен сервис Translate.Ru/Dictionary: испанская грамматика, подсказки слов и новые фильтры ry предлагает наиболее подходящие варианты его продолжения из английского, немецкого, французского, испанского, итальянского, португальского и русского языков. Результаты сортируются с учетом н

Бэкдор-шпион атакует жителей России, Великобритании, Испании и США да определенных стран и регионов. Так, в июле с использованием BackDoor.TeamViewerENT.1 киберпреступники атаковали жителей Европы, среди которых больше всего насчитывалось резидентов Великобритании и Испании, а в августе переключились на резидентов США. При этом довольно много зараженных компьютеров расположено на территории России. Специалисты «Доктор Веб» продолжают следить за развитием с

Сколковский стартап Retail Rocket запустил операции в Испании фонда «Сколково», разработавшая платформу больших данных, которая повышает продажи интернет-магазинов с помощью real-time персонализации — официально запустила операционную деятельность на территории Испании. Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково». Компания начала работать за пределами русскоязычного интернета в конце 2014 г. За это время было проведено тестирование нескольких рынков Евр

Денежные переводы «Золотая Корона» теперь можно получить в Италии, Испании, Франции и Бельгии направлений. К числу стран, где доступны денежные переводы «Золотая Корона», присоединились Италия, Испания, Франция и Бельгия, сообщили CNews в «Золотой Короне». В целом клиентам сервиса стали

OneTwoTrip для iOS стал доступен в США, Великобритании, Германии, Испании, Ирландии и Украине С последним обновлением приложение OneTwoTrip для iOS стало доступно для пользователей еще шести стран: США, Великобритании, Германии, Испании, Ирландии и Украины. Об этом CNews сообщили в компании OneTwoTrip. По словам разработчиков, сервисы OneTwoTrip полностью локализованы и адаптированы для новых рынков. Билеты и бронь в о

MoneyMan запустил сервис онлайн-кредитования в Испании Российский стартап MoneyMan, предоставляющий услуги дистанционного кредитования, начал операционную работу по выдаче микрокредитов в Испании. Об этом CNews сообщили в MoneyMan. 17 июня 2015 г. стартап профинансировал первый заем в Испании через сайт компании MoneyMan.es. Первым клиентом компании стал житель Севильи. К

Fujitsu приступила к созданию нового исследовательского центра в Испании аучно-исследовательского центра в Мадриде. Как сообщили CNews в Fujitsu, предварительно Fujitsu Laboratories of Europe инвестирует €5 млн для научных исследований и инновационной деятельности по всей Испании. Данная инициатива — очередной шаг Fujitsu, нацеленный на то, чтобы гарантировать использование опыта исследований и инноваций для поддержки бизнеса Fujitsu и заказчиков на региональном

Испанский CaixaBank планирует экспансию с помощью больших данных Клиентская база CaixaBank – одного из ведущих банков Испании – насчитывает 13,7 млн клиентов. Банк располагает 6 тыс. офисами, а его история превышает 100 лет. Группа «la Caixa», в которую входит банк, поставила перед собой задачу активного роста

ТТК подключился к точкам обмена трафиком в Испании и Италии Компания ТТК сообщила о подключении к двум новым точкам обмена трафиком в Европе: MIX в Милане (Италия) и ESpanix в Мадриде (Испания). Подключения реализованы в рамках программы развития европейского сегмента IP-сети ТТК в сотрудничестве с глобальным телеком провайдером Hibernia Networks, который предоставил ТТК кана

Российский венчурный фонд заработал на продаже американского онлайн-сервиса испанскому банку Российский венчурный фонд «Лайф.Среда» совершил первый выход из инвестиций в результате продажи американского мобильного банка Simple испанской банковской группе BBVA за $117 млн. В ходе сделки фонд, по собственным данным, заработал 180% годовых от вложенных инвестиций. Объем инвестиций фонда в американский мобильной банк Sim

Испанское наследство. Новая бытовая техника на Samsung Forum 2014 адцатом веке (1701-1714). Европейские монархии тогда не поделили владения на территории современной Испании. В 1700 году скончался последний испанский Габсбург — Карл II — завещавший все свои в

Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Испании и Болгарии Оператор мобильной связи Tele2 открывает роуминг в сетях Vivacom (Болгария) и Telefonica (Испания). Оператор увеличивает число роуминговых партнеров в целях повышения качества обслужи