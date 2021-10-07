Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Испания
Королевство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1248, упоминаний - 1462
Испания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дунаев Александр 7 4
|Тихомиров Борис 11 4
|Арлазаров Владимир 118 4
|Фридман Михаил 54 4
|Енгибарян Ваге 9 4
|Николаев Вячеслав 56 4
|Южаков Алексей 23 4
|Туровецкий Владимир 6 3
|Батин Борис 13 3
|Липич Григорий 48 3
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
|Кулешов Сергей 35 3
|Королев Игорь 41 3
|Колокольцев Александр 3 3
|Дорохина Юлия 42 3
|Галушкин Олег 168 3
|Нестеренко Татьяна 36 2
|Чурсин Игорь 20 2
|Петрушин Андрей 64 2
|McAfee John - МакАфи Джон 27 2
|Чачава Александр 68 2
|Баев Владимир 2 2
|Инсаров Олег 3 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
|Мамонтов Игорь 28 2
|Лукацкий Алексей 67 2
|Данилов Александр 10 2
|Земцов Дмитрий 10 2
|Волков Дмитрий 39 2
|Рыжиков Сергей 95 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Шулика Виталий 8 2
|Фенюшин Евгений 21 2
|Дуров Павел 216 2
|Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 6 2
|Кудряшев Антон 25 2
|Бриткин Александр 7 2
|Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 5 2
|Сергунина Наталья 163 2
|Казак Екатерина 2 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754612, в очереди разбора - 658313.
Создано именных указателей - 46341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754612, в очереди разбора - 658313.
Создано именных указателей - 46341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru