Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188372
ИКТ 14579
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81443
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Government of Spain Fuerzas Armadas de España Вооружённые силы Испании Policía Nacional Национальная полиция Испании

Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании

СОБЫТИЯ


29.12.2025 Арестован юный вор личных данных, пытавшийся продать базу с 64 млн записей 1
30.10.2025 Силовики одновременно арестовали в пяти странах криптомошенников, нанесших ущерб на 100 млн евро 1
08.04.2025 Арестованы мошенники, выманившие 19 миллионов евро с помощью фальшивых ИИ-роликов со знаменитостями 1
07.03.2024 Арестован глава хакерской группировки Kelvin Security, атаковавшей госорганы Германии, США, Японии - всего 90 стран 1
06.04.2023 Арестован знаменитый «робин гуд от интернета», который делал еду в Burger King бесплатной для всех 1
20.07.2021 SAS и UNFPA будут бороться с гендерным насилием с помощью аналитики и ИИ 1
16.10.2020 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 1
27.03.2018 Схвачен глава хакерского синдиката, укравшего миллиард евро 2
17.06.2009 Два истребителя F-18 испанских ВВС столкнулись в воздухе‎ 1
25.08.2008 На испанской АЭС произошел пожар 1
19.05.2008 Испания: арестованы хакеры, взломавшие сайт NASA 1
11.02.2008 Испанская полиция арестовала русских онлайн-мошенников 1
29.08.2007 Украинский фишер обокрал испанца на €3 тыс. 2
11.07.2007 Автора мобильных вирусов выдало имя невесты 1
10.05.2007 BAE Systems возвращается на рынок подводных лодок 1
02.04.2007 Aegis нового поколения получат ВМФ Испании и Австралии 1
09.02.2006 Беспилотник для Люфтваффе: первые подробности 1
09.02.2006 Беспилотник для Люфтваффе: первые подробности 1
24.06.2004 Испанская полиция отловила 5 интернет-мошенников 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Government of Spain и организации, системы, технологии, персоны:

BAE Systems 172 3
QQAAZZ - Хакерская группировка 1 1
Vodafone Italy - Omnitel Pronto Italia 23 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
SAS Institute 1035 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1599 1
Lockheed Martin 767 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 179 2
Boeing 1018 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 109 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 7
Европол - Полицейская служба Европейского союза 87 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 735 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 2
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Royal Australian Navy - Королевский австралийский военно-морской флот - Королевские австралийские ВМС 5 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
Government of Spain - Gobierno de España - Правительство Испании 8 1
ООН ЮНФПА - Фонд в области народонаселения - UNFPA - United Nations Population Fund 4 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3430 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 9
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5921 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 2
Авиационная промышленность - Атмосферный спутник - HAPS - High-altitude platform station - High-altitude pseudo-satellite - High-altitude platform systems - HALE - high-altitude long-endurance - HASPA - High-Altitude Superpressure Powered Aerostat 16 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18358 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2347 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 2
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 153 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 274 1
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 153 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4692 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 606 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 540 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
SAS Data for Good 5 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 123 1
FreePik 1454 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 1
Wilson Steve - Уилсон Стив 15 1
Бух Аркадий 1 1
Бойко Максим 4 1
Armitage Alanna - Армитаж Алана 1 1
Vasile Paolo - Басиле Паоло 1 1
Мельникова Анастасия 431 1
Испания - Королевство 3763 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 8
Россия - РФ - Российская федерация 157481 6
Европа 24654 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 4
Испания - Мадрид 175 3
Испания - Валенсия - Аликанте 41 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 3
Италия - Итальянская Республика 4432 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Румыния 741 2
Украина 7801 2
Япония 13553 2
Германия - Бавария - Мюнхен 479 2
Испания - Андалусия - Малага 14 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1677 1
США - Нью-Йорк - Бруклин 31 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 137 1
Испания - Канарские острова - Канарский архипелаг 45 1
Испания - Бургос 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 554 1
Россия - УФО - Челябинская область 1401 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 924 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 434 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 335 1
Молдавия - Республика Молдова 722 1
Украина - Киев 1141 1
Швеция - Королевство 3716 1
Польша - Республика 2002 1
Бельгия - Королевство 1170 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Грузия 1286 1
Болгария - Республика 785 1
Австрия - Австрийская Республика 1336 1
Латвия - Латвийская Республика 827 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
США - Пенсильвания 364 1
Китай - Тайвань 4135 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3711 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1163 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1740 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 229 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 1
Английский язык 6881 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 361 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 1
Аренда 2583 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2500 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2960 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 357 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 115 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - иноагент 59 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3781 1
НКО - Некоммерческая организация 591 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5409 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2963 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 4
Flight International 64 2
BleepingComputer - Издание 417 2
Hacker News 77 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 1
BreachForums 10 1
AIN.UA 103 1
Bloomberg 1421 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1145 1
РИА Новости 990 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 1
The Register - The Register Hardware 1704 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Frost & Sullivan 206 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще