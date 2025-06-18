Lenovo Motorola

Производитель легендарных «бронебойных» смартфонов Caterpillar обанкротился и бежал от кредиторов Ни компании, ни денег Британская компания Bullitt Group, основанная в 2009 г. и известная в первую очередь как производитель и разработчик усиленных смартфонов Motorola, Caterpillar и Land Rover, признана банкротом. Как пишет The Register, эта в недалеком прошлом довольно крупная фирма оказалась в настолько печальном финансовом положении, что по итогу

Что Samsung не смогла, сделали китайцы. Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с гибким дисплеем. Цена, видео Революционная Motorola Компания Motorola, принадлежащая китайскому техногиганту Lenovo, выпустила смартфон Moto Razr 40 с гибким дисплеем в форм-факторе классической раскладушки. Главная особенность т

В США могут запретить продажи ПК Acer, Asus, Lenovo и Motorola ей патентов. Компания обратилась в комиссию по международной торговле США (USITC) с требованием запретить импорт ряда устройств, выпускаемых тайваньскими Acer и Asus, а также китайскими MSI, Lenovo и Motorola Mobility (принадлежит Lenovo). Ведомство анонсировало расследование по этому делу на официальном сайте 3 августа 2022 г. Как утверждают в VideoLabs, ПК и иная техника производства Acer

Motorola начинает продажи смартфона edge 20 pro Motorola объявляет старт продаж motorola edge 20 pro в России. Устройство обладает камерой 108МП, 50х зумом с оптической стабилизацией, записью суперслоумоушн видео и видео в 8К. Разработчики отмечают 6,7’ OLED дисплей с HDR1

Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро инимальным количеством кнопок. Поэтому складные модели особенно выделяются среди массы одинаковых аппаратов. Компания Moto известна своими телефонами-раскладушками, такими как StarTak и Razr. В новом motorola razr 5G решение стало еще технологичнее: огромный экран и начинка современного гаджета в компактном, да еще и складном корпусе! Миниатюрную табакерку легко превратить в полноценный сма

«Связной»: первая партия motorola razr 5G была выкуплена за первые пять дней со старта предзаказа «Связной» зафиксировал спрос, превышающий ожидания, на культовую motorola razr 5G с гибким экраном. За первые пять дней предзаказа первая партия была полностью забронирована покупателями (внесением частичной предоплаты). «Связной» продолжает собирать заявки

Motorola выпустила в России смартфон moto e7 plus ле продаж смартфона moto e7 plus в России. Новинка будет продаваться в Ситилинк, М.Видео, Wildberries, Ozon, ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ, на Яндекс.Маркет (Маркетплейс «Беру»), в авторизованном интернет-магазине motorola-shop.ru и в других розничных магазинах. Рекомендованная розничная цена составит 10 990 руб., но в связи с приближением всемирного дня шоппинга Motorola делает подарок своим поль

Motorola начала продажи флагманского смартфона motorola edge + в России. Цена Motorola (бренд Lenovo) объявила о начале продаж смартфона motorola edge + в России. Флагманский смартфон motorola edge+ —это производительность 5G, дисплей с мгновенным откликом и качеством изображения, ощущения от фотосъемки, аудио и эффективн

Что известно о преемнике складного Motorola RAZR Прошло всего несколько месяцев с начала продаж складного Motorola RAZR, а уже представлен тизер его преемника, который покажут публике 9 сентября. Собирается ли Motorola сделать «работу над ошибками» и принципиально доработать новый смартфон и

МТС, Motorola и Qualcomm представят смартфон motorola edge+ для первых сетей 5G в России МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных и сервисов, совместно с Motorola и Qualcomm Technologies провела тесты флагманского смартфона motorola edge+, который помимо работы в действующих мобильных сетях будет поддерживать миллиметровый диапазон, выдел

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На гибком экране смартфона Razr за $1500 возникает залом. Motorola говорит, что это нормально. Видео Не дефект, а норма Компания Motorola выпустила ряд видеороликов, посвященных использованию ее смартфона с гибким дисплеем Razr 2019. В одном их них она подчеркнула, что образование залома на месте сгиба экрана – это норма

В России стартуют продажи смартфонов Motorola moto g8 plus Lenovo объявила о начале старта российских продаж смартфона Motorola moto g8 plus, флагмана новой серии g8, с 28 ноября. Новейшее устройство в семействе moto g в обновленном дизайне будет доступно в сети магазинов DNS, в одном из крупнейших магазинов он

Первый взгляд на Motorola RAZR: культовая раскладушка с гибким экраном Новый Motorola RAZR показали 13 ноября, но предзаказ на смартфон откроется только 26 декабря – и пока только в США. Что будет с остальными рынками, еще пока непонятно. Американская версия обойдется д

Motorola воскресила легендарную «раскладушку» RAZR. Теперь она с гибким экраном. Видео Дешевле Galaxy Fold Состоялась премьера смартфона-раскладушки Motorola Razr с гибким складным дисплеем. Это современная версия сотового телефона RAZR V3, вышедшего в 2004 г. и выделявшегося на фоне всех остальных телефонов того времени невероятно тонким к

Lenovo представила новый motorola razr Lenovo, владеющая брендом Motorola, представила новый виток эволюции культового складного мобильного телефона, который в свое время ознаменовал целую эру. Новый motorola razr — первый в истории смартфон-раскладуш

Lenovo начала российские продажи смартфона Motorola moto e6 plus. Цена Lenovo объявила о начале продаж смартфона Motorola moto e6 plus в России. Moto e6 plus — первый представитель бюджетной линейки moto e с двойной камерой. Основной модуль получил разрешение 13 МП, где размер пикселя 1,12 мкм обеспечивае

Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена Первые телевизоры Motorola Компания Motorola впервые вышла на рынок телевизоров, выпустив линейку Motorola TV. Серия на первом этапе своего развития включает шесть моделей, от бюджетной до флагманс

Motorola начала российские продажи смартфона moto G7 plus. Цена Бренд Motorola (принадлежит компании Lenovo) объявил о начале продаж смартфона moto g7 plus с улучшенной камерой, способной делать четкие снимки в условиях низкой освещенности благодаря технологии оп

Обзор смартфона Motorola Moto G7: новинка легендарного бренда Дизайн Дизайн – одна из наиболее заметных отличительных черт смартфонов Motorola. Уже несколько поколений они все выдержаны в общем стиле и хорошо узнаваемы. Фирменный стиль можно назвать грубоватым: за счет широких торцевых частей (закругления на задней крышки ест

Motorola начала продажи смартфонов moto g7 и g7 power в России. Цены В России начались продажи смартфонов Motorola moto g7 и moto g7 power. Александр Романюк, глава бизнес-группы Мобайл в России и Украине, отметил: «Ключевая идея смартфонов этого модельного ряда — это премиальные функции и характер

Возрожденная «раскладушка» Motorola RAZR будет продаваться дороже iPhone. Опрос Для ностальгирующих по досмартфонной эпохе Легендарная когда-то линейка телефонов Motorola RAZR «кнопочной» эпохи может быть возрождена компанией Lenovo, нынешним владельцем мобильного бренда Motorola, в виде смартфонов со складным дисплеем и ценой порядка $1500. Дебю

Обзор смартфона Motorola G6: классика на новый лад интересные компоненты, которые призваны удовлетворить самого взыскательного пользователя. Кто еще играет в этом недорогом, но качественном сегменте, мы по традиции расскажем в сравнительной таблице: Motorola G6 Xiaomi Mi6X ZTE Blade V9 Операционная система Android 8.0 Android 8.0 Android 8.1 Дисплей IPS 5.7", 2160 × 1080 пикс., 424 PPI IPS 5.99", 2160 × 1080 пикс., 403 PPI IPS 5.7", 2160 ×

Недорогие смартфоны Moto E5 и E5 Plus получат премиальный дизайн из стекла и металла. Фото Премиальный дизайн скатывается в бюджетный сектор Немецкий ресурс WinFuture.de опубликовал многочисленные фото еще не представленных официально смартфонов Motorola Moto E5 и E5 Plus бюджетного класса. Новые смартфоны получили премиальное оформление в виде корпусов черного, серого и золотистого оттенка. Модель Moto E5 получила металлическую тыльну

В России стали доступны все смартфоны Moto. Цены Ребрендинг завершенКомпания Lenovo представила в России полную линейку смартфонов под принадлежащим ей брендом Motorola. Впервые о полноформатном возвращении бренда на российский рынок было объявлено в июне 2017 г. В рамках презентации представители Lenovo тогда отметили, что планируют вывести бренд

Motorola представила полную линейку модулей Moto Mods для российского рынка. Цены Lenovo, владеющая брендом Motorola, представила на российском рынке линейку модулей Moto Mods, позволяющих расширить функционал смартфонов Motorola серии Z. Среди устройств, которые будут доступны российским поль

Обзор смартфона Motorola Moto Z2 Play Dual. Смартфон — дело тонкое Введение Motorola Moto Z2 Play Dual XT1710-07 получился действительно оригинальным смартфоном, и это касается не только его изящного тонкого корпуса. Дополнительно к аппарату можно приобретать модули Mo

Lenovo начала поставки смартфонов серий Motorola Moto С/C Plus и Moto E/E Plus. Цены Lenovo, владеющая брендом Motorola, объявила о начале поставок смартфонов Motorola Moto через своего официального дистрибьютора – компанию Merlion. Среди представленных устройств - самые доступные в линейке Mo

Motorola выпустила флагманский смартфон с небьющимся экраном. Видео Новый флагман MotoLenovo, владеющая брендом Motorola, в рамках специального мероприятия в Нью-Йорке провела мировую премьеру нового флагманского смартфона Moto Z2 Force. Новинка обладает особо прочным экраном и поддерживает весь список д

Motorola вернулась в Россию Смартфоны Lenovo, выпускаемые под маркой Motorola, возвращаются в официальную российскую розничную продажу. Теперь на российском рынке будет представлено несколько линеек смартфонов Motorola, в том числе Moto С, Moto Е, Moto G

Lenovo вернула бренд Motorola в Россию В России будет представлен полный ассортимент смартфонов MotorolaКомпания Lenovo официально объявила о возвращении принадлежащего ей бренда Motorola на российский рынок. Начиная с июня 2017 г. с компания планирует поставлять в российскую розницу полноформатную линейку современных смартфонов под торговой маркой Moto, включая модели

Смартфоны Motorola вернутся в Россию в ближайшие дни ой принадлежит бренд. На мероприятии компания обещает раскрыть дальнейшие планы, объяснить, «почему Motorola», и продемонстрировать новые продукты.В настоящий момент в России продаются смартфон

В Сеть попали данные о новых смартфонах Motorola 2017 г. Фото инеекВ Сети с подачи известного инсайдера Эвана Бласса (Evan Blass) появилась информация с закрытой партнерской презентации Lenovo, где на одном слайде представлены все новые смартфоны торговой марки Motorola образца 2017 года. Судя по данным слайда, Lenovo планирует обновить линейку Moto девятью новыми моделями. По два новых аппарата будет представлено в сериях Z, G, E и C, и еще одна нови

Motorola желает возродить легендарную сверхтонкую «раскладушку» Razr V3 вый Вслед за компанией Nokia, возродившей легендарный мобильный телефон 3310, тренд интереса к винтажной сотовой технике может поддержать Lenovo, реанимировав не менее легендарный телефон-раскладушку Motorola Razr V3. Напомним, на выставке MWC 2017 Nokia представила новую версию дебютировавшего в 2000 г. «мобильника» 3310, представленная на выставке в Барселоне. Телефон внешне напоминает пр

Lenovo тайком представила недорогой цельнометаллический смартфон Motorola Пока только для внутреннего китайского рынкаLenovo, владеющая торговой маркой Motorola, без мировой огласки представила для внутреннего китайского рынка новый смартфон среднего ценового сегмента Motorola Moto M. Литера М в названии предположительно имеет отношение

Motorola разгромлена. На улицу выгоняют 1100 сотрудников вердила сокращение штата на 1100 человек, что составляет 2% от общего числа сотрудников компании, которых в мире насчитывается около 55 тыс. Сокращению в основном подвергнутся работники подразделения Motorola Mobility, которое занимается производством смартфонов. На момент приобретения Motorola Mobility корпорацией Lenovo в 2014 г., в ней работали 3466 человек. Как сообщают источники

Motorola намекнула на возрождение легендарной «раскладушки» Razr. Видео Возвращение Motorola Razr Motorola планирует представить новую «раскладушку» под названием Razr, предполагает The Telegraph. С ним согласились многие зарубежные издания, включая CNet, Engadget и Dai