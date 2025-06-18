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Lenovo Motorola

Lenovo Motorola

Lenovo Motorola представляет собой часть глобальной технологической компании Lenovo Group, которая приобрела бренд Motorola Mobility у Google в 2014 году за $2,91 млрд. Компания специализируется на производстве мобильных устройств, включая смартфоны и аксессуары, продолжая использовать бренд Motorola для выпуска своей продукции.

Основной фокус Motorola под управлением Lenovo направлен на создание смартфонов различных ценовых категорий, от бюджетных до премиальных моделей. Особое внимание уделяется разработке устройств с инновационными форм-факторами, такими как складные смартфоны серии Razr, которые являются современной интерпретацией классических раскладушек. В 2019 году компания представила обновленную версию Motorola Razr с гибким дисплеем. В технологическом плане Motorola   внедряет современные решения, включая поддержку 5G, использование процессоров Qualcomm Snapdragon различных серий и разработку специальных модулей Moto Mods, расширяющих функциональность смартфонов. Компания также продолжает развивать линейку Moto G, популярную среди пользователей среднего ценового сегмента.На рынке Motorola сталкивается с рядом правовых вызовов. В 2022 году компания была вовлечена в патентный спор с VideoLabs, что привело к расследованию со стороны комиссии по международной торговле США (USITC) относительно возможного запрета импорта некоторых устройств.

В России Motorola представлена спектром продукции, включая как классические смартфоны, так и устройства с гибкими дисплеями. Компания участвует в развитии местного рынка мобильных устройств, сотрудничая с крупными розничными сетями.

Среди конкурентов Motorola на рынке мобильных устройств можно выделить следующие компании:

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Публикаций - 3566, упоминаний - 3578

Lenovo Motorola и организации, системы, технологии, персоны:

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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 973
Samsung Electronics 11064 809
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 419
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 414
Apple Inc 13154 406
Microsoft Corporation 25775 377
LG Electronics 3735 365
Siemens AG - Siemens Group 2673 354
Google LLC 12688 338
Intel Corporation 12811 317
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TI - Texas Instruments Incorporated 848 111
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Oracle Corporation 7074 103
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 135
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eBay Inc 1640 63
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VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 57
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Boeing 1031 31
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Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 24
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 2
Ассоциация менеджеров 107 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1432
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1246
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 793
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 444
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 429
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 423
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 397
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 367
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 315
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 292
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 272
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 265
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 256
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 222
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 219
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 215
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 213
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 195
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 185
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 180
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 179
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 178
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 178
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 176
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 170
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 170
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 169
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 168
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 162
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 160
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 157
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 156
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 557 155
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 155
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 153
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 150
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 150
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 143
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 142
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 136
Google Android 15243 417
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 244
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 212
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 171
Nokia Symbian OS 1411 166
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 156
Microsoft Windows 2000 8678 152
Microsoft Windows 16882 134
Oracle Java - язык программирования 3469 129
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 117
Linux OS 11533 113
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 147 96
Apple iPhone 6 4861 80
Lenovo Moto - серия смартфонов 127 77
Apple iOS 8583 77
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 62
Apple iPad 4011 62
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 54
Nokia Nseries 538 52
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 49
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 47
Samsung Galaxy 1035 46
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 45
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 43
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 40
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 40
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 39
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 39
Apple iPod 1553 38
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 38
Apple iTunes Store 1118 36
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 34
Sony Walkman 285 34
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 34
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 33
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 33
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 32
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 32
SAP Ariba 309 31
Samsung SVR-диктофон 464 31
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 40
Zander Ed - Зандер Эд - Zander Edward - Зандер Эдвард 39 30
Ксенин Алекс 311 22
Greg Brown - Браун Грег 23 22
Jha Sanjay - Джа Санджай 24 21
Москалева Татьяна 73 19
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 18
Путин Владимир 3454 18
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 17
Bush George - Буш Джордж 336 16
Лубнин Кирилл 29 16
Медведев Дмитрий 1665 15
Савин Сергей 97 14
Zafirovski Mike - Зафировски Майк 27 14
Симонов Игорь 103 13
Солонин Виталий 90 13
Набоков Сергей 27 13
Galvin Christopher - Гэлвин Кристофер 13 13
Рейман Леонид 1065 13
Icahn Carl - Айкан Карл 68 12
Гуляева Татьяна 39 12
Icahn Carl - Икан Карл 59 12
Larry Page - Ларри Пейдж 197 12
Козлов Сергей 49 11
Левин Борис 57 11
Муртазин Эльдар 74 11
Woodside Dennis - Вудсайд Дэннис 12 11
Ollila Jorma - Оллила Йорма 50 11
McCaw Craig - Маккоу Крейг 26 11
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 11
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 10
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 10
Rubin Andy - Рубин Энди 63 10
Попова Мария 141 10
Milanesi Carolina - Миланези Каролина 21 10
Ruiz Hector - Руиз Гектор 48 10
Chambers John - Чемберс Джон 123 9
Фадеев Михаил 57 9
Щеголев Игорь 699 9
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1117
Россия - РФ - Российская федерация 166168 814
Европа 24964 476
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 436
Южная Корея - Республика 7052 295
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 279
Финляндия - Финляндская Республика 3697 268
Япония 13807 247
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 205
Германия - Федеративная Республика 13221 201
Азия - Азиатский регион 5920 172
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 143
Китай - Тайвань 4245 123
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 115
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 106
Индия - Bharat 5869 104
Швеция - Королевство 3782 96
Африка - Африканский регион 3641 88
Франция - Французская Республика 8177 84
Канада 5081 81
Ближний Восток 3154 75
Америка - Американский регион 2206 66
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 65
Италия - Итальянская Республика 4508 61
США - Калифорния 4829 59
Европа Восточная 3138 57
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 57
Европа Западная 1496 56
США - Нью-Йорк 3180 55
Бразилия - Федеративная Республика 2520 55
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 54
Земля - планета Солнечной системы 10865 53
Израиль 2856 53
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 52
Нидерланды 3746 51
Украина 7928 51
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 49
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 49
Испания - Королевство 3840 48
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 45
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 301
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 284
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 236
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 222
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 148
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 134
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 124
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 123
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 113
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 104
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 100
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 91
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 82
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 78
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 75
Английский язык 7030 69
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 69
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 68
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 66
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 65
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 65
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 64
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 64
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 62
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 61
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 60
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 59
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 56
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 54
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 52
ISDEX интернет-индекс 250 52
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 51
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 51
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 50
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 49
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 47
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 47
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 47
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 47
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 47
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 193
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 107
CNET Networks - CNET News 1643 68
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 59
CNews - ZOOM.CNews 1866 58
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 41
FT - Financial Times 1296 41
Bloomberg 1627 36
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 35
Dow Jones - MarketWatch 334 34
Total Telecom 613 31
DigiTimes - Издание 1331 26
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 22
The Register - The Register Hardware 1784 22
AP - Associated Press 2007 20
Forbes - Форбс 1002 20
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 19
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 18
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 16
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 14
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 13
RCR News 107 13
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 12
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 11
Известия ИД 770 11
allNetDevices 160 11
The Verge - Издание 619 11
NYT - The New York Times 1100 10
Engadget - Блог о технологиях 429 10
PhoneArena 75 10
AppleInsider 400 10
Cellular News 234 10
Ars Technica 450 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 9
Silicon.com 364 9
Euronews - телеканал 52 9
Electronista 166 8
ZDnet 663 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
IDC - International Data Corporation 4975 127
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 116
Gartner - Гартнер 3658 114
Internet Stock Report 994 113
S&P 500 565 71
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 56
Strategy Analytics 285 47
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 32
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 30
Gartner - Dataquest 353 30
Thomson Financial - Thomson First Call 386 28
ABI Research 236 26
Mobile Research Group 87 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 18
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 12
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 12
Bear Stearns 79 11
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 9
In-Stat/MDR 74 9
Forrester Research 834 9
NPD DisplaySearch 285 8
Fortune Global 500 295 8
comScore 379 7
Juniper Research 131 7
Frost & Sullivan 207 6
NPD Group 140 6
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 6
Moody's Investors Service 136 6
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 6
SmartMarketing 74 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 6
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 6
Samsung Research 20 5
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
Рустелеком ТК 305 4
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 4
Informa - Ovum - Omdia 155 4
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 15
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 15
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 14
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 13
РАН - Российская академия наук 2122 12
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 9
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 4
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 3
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 3
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 3
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 16 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 77
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 72
CeBIT 614 32
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 32
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 24
Связь-Экспокомм 276 21
День молодёжи - 27 июня 1087 19
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 17
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 12
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 11
CSTB Telecom & Media 83 8
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
Intel Developer Forum - IDF 317 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
Международный женский день - 8 марта 418 4
MacWorld Expo 35 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
Silicon Valley Insiders 20 3
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 3
Lenovo Tech World 4 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 3
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 2
Samsung Unpacked 41 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
Red Dot Design Award 57 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 2
CEATEC 45 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
Black Hat - Конференция 120 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
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