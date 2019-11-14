Lenovo представила новый motorola razr

Lenovo, владеющая брендом Motorola, представила новый виток эволюции культового складного мобильного телефона, который в свое время ознаменовал целую эру. Новый motorola razr — первый в истории смартфон-раскладушка с гибким дисплеем — такой знакомый, но при этом уникальный.

Motorola разработала и протестировала более 20 различных прототипов на начальных этапах исследований потребительских предпочтений. Как оказалось, дизайн «раскладушки» — идеальное решение. Он решает основную проблему владельцев смартфонов: как совместить компактность и большой экран, так необходимый пользователям.

Motorola razr — это новый взгляд на стиль и мастерство в смартфонах. Для его производства используется высококачественная нержавеющая сталь и защищенное стекло 3D Gorilla Glass, что делает устройство одновременно максимально защищенным и при этом очень приятным тактильно. Подобно оригинальному RAZR, новый motorola razr — тонкий и гладкий, выполнен в сдержанных тонах, с использованием подходящих друг другу материалов.

В процессе разработки razr был создан защищенный патентом шарнир с нулевым зазором, который позволяет полимерному гибкому дисплею в сложенном состоянии оставаться ровным, с идеально прилегающими друг к другу сторонами, что защищает экран от мусора и пыли. Антенна поместилась в пространстве вдвое меньшем, чем в любом современном смартфоне. Устройство получило защитное покрытие от воды и брызг.





В то время как смартфоны становятся все больше и больше, razr движется в сторону компактности. В нем реализован 6,2-дюймовый Flex View дисплей с соотношением сторон 21:9. Внешний 2.7” интерактивный дисплей Quick View позволяет взаимодействовать с важной информацией прямо на ходу без необходимости открывать смартфон полностью.

Продажи нового Motorola razr начнутся в декабре в некоторых странах Европы.