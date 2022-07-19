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Металлы Сплавы Сталь сплав железа с углеродом



19.07.2022 «Уральская сталь» запустила корпоративный интернет-магазин и облачный сервис для расширения цифровизации закупок
09.11.2012 Разработана новая высокопрочная сталь для зданий и бронетехники
05.09.2012 "Уральская сталь" 2012 готовится к финальной битве
16.03.2011 Стальной телефон за 10 тысяч долларов
23.05.2008 Волокнистая сталь выдержит суровые арктические условия
08.04.2008 Стальная цитадель Lineage2
06.03.2008 Ноутбук ASUS U2E: кожа, сталь и медь
22.02.2008 "18 стальных колес. Мужская работа" в продаже
28.01.2008 Разработана сверхпрочная сталь для автомобилей
30.11.2007 "Стальная ярость: Харьков 1942": Патч 1.1
14.11.2007 "Стальная ярость" на подходе
02.07.2007 «Росмарк-Сталь» перешла на новую версию Microsoft Dynamics NAV
28.11.2006 "18 Стальных Колёс: Полный Загруз" в печати
07.04.2005 Nokia 8800: стальной телефон premium-класса
30.06.2003 Китайцы построили самый длинный в мире стальной арочный мост
30.06.2003 Китайцы построили самый длинный в мире стальной арочный мост
18.05.2000 Ford будет покупать сталь через сетевую B2B биржу e-Steel

Публикаций - 552, упоминаний - 620

Металлы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9747 6
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 221 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25701 42
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1205 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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