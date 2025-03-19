билайн бизнес обеспечил связью территорию компании «Уральская Сталь» Специалисты билайн бизнес установили полноценную базовую станцию на базе отдыха и в детском лагере компании «Уральская сталь». Проект обеспечения связью подведомственной территории завершился за 4 месяца. Сотрудники и руководство компании «Уральская Сталь», как и приглашенные гости испытывали проблемы с

Wone IT завершила проект по защите веб-ресурсов УК «Уральская Сталь» ИТ-интегратор Wone IT завершил проект по обеспечению безопасности интернет-площадок российского производителя черной металлургии — УК «Уральская Сталь». Проект был реализован в условиях срочности: на одном из сайтов наблюдалась аномально высокая нагрузка, которая могла привести к сбою в его работе. Ситуация требовала оперативных решений

«МТС Линк» обеспечил «Завод стальной дроби» решением для бизнес-коммуникаций ии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», обеспечила крупное российское металлургическое предприятие доступом к своим сервисам. На «Заводе стальной дроби» внедрено решение «МТС Линк»: корпоративный мессенджер «Чаты», а также сервисы для онлайн-встреч, совещаний и вебинаров. «Завод стальной дроби» будет использовать «МТС Лин

«МТС Линк» обеспечил курганский Завод стальной дроби комплексным решением для бизнес-коммуникаций «МТС Линк Чаты» Андрей Лучицкий. Завод стальной дроби — один из крупнейших в России производителей стальных абразивов. Заказчики завода — более 1300 предприятий металлургической, машиностроите

МТС обеспечила курганский «Завод стальной дроби» российским решением для онлайн-коммуникации МТС обеспечила производителя стальных абразивов, курганский «Завод стальной дроби», доступом к отечественной платформе для

«Кибер бэкап» защищает данные металлургического гиганта «Уральская сталь» Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер бэкап» развернута в ООО УК «Уральская сталь» — компании, управляющей холдингом, образовавшимся на базе двух металлургический производств АО «Загорский трубный завод» и АО «Уральская сталь». Организация осуществляет оперативн

«Уральская сталь» запустила корпоративный интернет-магазин и облачный сервис для расширения цифровизации закупок «Уральская сталь», входящая в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом, запустила корпоративный интернет-магазин и внедрила облачный сервис для эффективного управления поставщиками. Об

Разработана новая высокопрочная сталь для зданий и бронетехники Исследовательская группа из Wayne State University разработала прочнейшую бейнитную сталь с микроструктурами, состоящими из феррита и стабилизированного углеродного аустенита. Несмотря на значительный прогресс в создании новых марок высокопрочной стали, различные отрасли промы

"Уральская сталь" 2012 готовится к финальной битве По результатам отборочного этапа Международного чемпионата по World of Tanks "Уральская сталь 2012" пятнадцать лучших команд из Америки, Европы, России, Китая и Юго-Восточной Азии сразятся в финале за звание чемпиона и внушительный призовой фонд. Решающая схватка турнира состоится

Стальной телефон за 10 тысяч долларов В Европе выпущен аппарат от дизайнера Æsir Yves Béhar, который имеет полностью стальной корпус. Из всех технических характеристик известно, что в нем есть память на 200 календарных событий и 2-дюймовый несенсорный экран. Стоимость устройства составляет 10 тыс. долларов.

Волокнистая сталь выдержит суровые арктические условия этому металлоконструкции, предназначенные для работы в арктических условиях, будут стоить гораздо меньше, чем сейчас. Это касается в первую очередь буровых вышек и морских судов. Обычная углеродистая сталь, не содержащая дорогостоящих добавок никеля, кобальта и ванадия, становится хрупкой при -30oC. Новый материал, разработанный Юджи Кимура (Yuuji Kimura) и его коллегами из Национального ин

Стальная цитадель Lineage2 Компания NCSoft выпустила пресс-релиз, в котором рассказала о некоторых особенностях выходящего скоро обновления к Lineage 2: Hellbound. Особый интерес для поклонников представляет Стальная цитадель — место для охоты на самых сильных существ игрового мира, обитель главного злодея Белета. Получить доступ в это мрачное место можно, достигнув 85 уровня и завоевав доверие кор

Ноутбук ASUS U2E: кожа, сталь и медь такими категоричными быть нельзя. В отделке использованы элементы кожи, полированная медь и темная нержавеющая сталь Зато время противоборства натиску Battery Eater в разных версиях вполне мож

"18 стальных колес. Мужская работа" в продаже Компания "Новый Диск" отправила в продажу автосимулятор "18 стальных колес. Мужская работа" (оригинальное название 18 Wheels of Steel: American Long Haul, разработчик SCS Software). Игра полностью переведена на русский язык.Профессия грузоперевозчика –

Разработана сверхпрочная сталь для автомобилей Германская компания ThyssenKrupp Steel и японская JFE Steel Corporation совместно разработали новый тип стали для автомобильной промышленности. Сталь имеет предел прочности не менее 780 МПа (как у лучших образцов ультрапрочной стали CP-W 800, выпускаемой ThyssenKrupp Steel, и NANO 780 от JFE), при этом у нее улучшенные показатели в про

"Стальная ярость: Харьков 1942": Патч 1.1 Компания"Бука" опубликовала первый патч для танкового симулятора "Стальная ярость: Харьков 42" от студии Graviteam. Обновление исправляет проблему с многократной проверкой диска системой защиты Starforce. Скачать патч можно здесь (10,6 МБ).Военные действия ра

"Стальная ярость" на подходе "Бука" и компания Discus Games сообшают о скором выходе масштабного танкового симулятора "Стальная ярость: Харьков 42" от студии Graviteam. Военные действия разворачиваются на фоне наступательной операции, проводимой Красной Армией в1942 году. В ходе немецкого контрнаступления, нача

«Росмарк-Сталь» перешла на новую версию Microsoft Dynamics NAV Международная консалтинговая компания Columbus IT завершила проект по внедрению новой версии ERP-системы Microsoft Dynamics NAV 4.0 в «Росмарк-Сталь». ЗАО «Росмарк-Сталь», входящей в группу компаний «Росмарк», в связи с развитием бизнеса, потребовалась отдельная информационная система. Выбор был сделан в пользу последней версии

"18 Стальных Колёс: Полный Загруз" в печати Компания "Акелла" отправила в печать автосимулятор "18 Стальных Колёс: Полный Загруз" (оригинальное название 18 Wheels of Steel: Haulin’) от студии SCS Software. В продаже игра появится 5-го декабря.Бескрайние просторы США и Канады оплетены сетью ш

Nokia 8800: стальной телефон premium-класса Компания Nokia объявила о выпуске своей новой оригинальной модели сотового телефона — Nokia 8800. Аппарат облачен в тонкий стальной корпус и имеет резиновые вставки. Кроме того, данная модель обладает эксклюзивной «аудио-начинкой». Для создания рингтонов компания прибегла к услугам известного композитора Руичи Сака

Китайцы построили самый длинный в мире стальной арочный мост В Шанхае в субботу, 28 июня, был открыт самый длинный в мире стальной арочный мост, длина которого составляет 3,9 км. Строительство моста через реку Хуанпу обошлось деловой столице Китая в 2,5 млрд. юаней ($302 млн.). Государственные СМИ КНР пишут, что н

Китайцы построили самый длинный в мире стальной арочный мост В Шанхае в субботу, 28 июня, был открыт самый длинный в мире стальной арочный мост, длина которого составляет 3,9 км. Строительство моста через реку Хуанпу обошлось деловой столице Китая в 2,5 млрд. юаней ($302 млн.). Государственные СМИ КНР пишут, что н