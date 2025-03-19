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СОБЫТИЯ


19.03.2025 билайн бизнес обеспечил связью территорию компании «Уральская Сталь»

Специалисты билайн бизнес установили полноценную базовую станцию на базе отдыха и в детском лагере компании «Уральская сталь». Проект обеспечения связью подведомственной территории завершился за 4 месяца. Сотрудники и руководство компании «Уральская Сталь», как и приглашенные гости испытывали проблемы с

11.02.2025 Wone IT завершила проект по защите веб-ресурсов УК «Уральская Сталь»

ИТ-интегратор Wone IT завершил проект по обеспечению безопасности интернет-площадок российского производителя черной металлургии — УК «Уральская Сталь». Проект был реализован в условиях срочности: на одном из сайтов наблюдалась аномально высокая нагрузка, которая могла привести к сбою в его работе. Ситуация требовала оперативных решений
13.09.2024 «МТС Линк» обеспечил «Завод стальной дроби» решением для бизнес-коммуникаций

ии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», обеспечила крупное российское металлургическое предприятие доступом к своим сервисам. На «Заводе стальной дроби» внедрено решение «МТС Линк»: корпоративный мессенджер «Чаты», а также сервисы для онлайн-встреч, совещаний и вебинаров. «Завод стальной дроби» будет использовать «МТС Лин
13.09.2024 «МТС Линк» обеспечил курганский Завод стальной дроби комплексным решением для бизнес-коммуникаций

«МТС Линк Чаты» Андрей Лучицкий. Завод стальной дроби — один из крупнейших в России производителей стальных абразивов. Заказчики завода — более 1300 предприятий металлургической, машиностроите
12.09.2024 МТС обеспечила курганский «Завод стальной дроби» российским решением для онлайн-коммуникации

МТС обеспечила производителя стальных абразивов, курганский «Завод стальной дроби», доступом к отечественной платформе для
01.08.2023 «Кибер бэкап» защищает данные металлургического гиганта «Уральская сталь»

Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер бэкап» развернута в ООО УК «Уральская сталь» — компании, управляющей холдингом, образовавшимся на базе двух металлургический производств АО «Загорский трубный завод» и АО «Уральская сталь». Организация осуществляет оперативн
19.07.2022 «Уральская сталь» запустила корпоративный интернет-магазин и облачный сервис для расширения цифровизации закупок

«Уральская сталь», входящая в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом, запустила корпоративный интернет-магазин и внедрила облачный сервис для эффективного управления поставщиками. Об

09.11.2012 Разработана новая высокопрочная сталь для зданий и бронетехники

Исследовательская группа из Wayne State University разработала прочнейшую бейнитную сталь с микроструктурами, состоящими из феррита и стабилизированного углеродного аустенита. Несмотря на значительный прогресс в создании новых марок высокопрочной стали, различные отрасли промы
05.09.2012 "Уральская сталь" 2012 готовится к финальной битве

По результатам отборочного этапа Международного чемпионата по World of Tanks "Уральская сталь 2012" пятнадцать лучших команд из Америки, Европы, России, Китая и Юго-Восточной Азии сразятся в финале за звание чемпиона и внушительный призовой фонд. Решающая схватка турнира состоится
16.03.2011 Стальной телефон за 10 тысяч долларов

В Европе выпущен аппарат от дизайнера Æsir Yves Béhar, который имеет полностью стальной корпус. Из всех технических характеристик известно, что в нем есть память на 200 календарных событий и 2-дюймовый несенсорный экран.  Стоимость устройства составляет 10 тыс. долларов.
23.05.2008 Волокнистая сталь выдержит суровые арктические условия

этому металлоконструкции, предназначенные для работы в арктических условиях, будут стоить гораздо меньше, чем сейчас. Это касается в первую очередь буровых вышек и морских судов. Обычная углеродистая сталь, не содержащая дорогостоящих добавок никеля, кобальта и ванадия, становится хрупкой при -30oC. Новый материал, разработанный Юджи Кимура (Yuuji Kimura) и его коллегами из Национального ин
08.04.2008 Стальная цитадель Lineage2

Компания NCSoft выпустила пресс-релиз, в котором рассказала о некоторых особенностях выходящего скоро обновления к Lineage 2: Hellbound. Особый интерес для поклонников представляет Стальная цитадель — место для охоты на самых сильных существ игрового мира, обитель главного злодея Белета. Получить доступ в это мрачное место можно, достигнув 85 уровня и завоевав доверие кор
06.03.2008 Ноутбук ASUS U2E: кожа, сталь и медь

такими категоричными быть нельзя. В отделке использованы элементы кожи, полированная медь и темная нержавеющая сталь Зато время противоборства натиску Battery Eater в разных версиях вполне мож
22.02.2008 "18 стальных колес. Мужская работа" в продаже

Компания "Новый Диск" отправила в продажу автосимулятор "18 стальных колес. Мужская работа" (оригинальное название 18 Wheels of Steel: American Long Haul, разработчик SCS Software). Игра полностью переведена на русский язык.Профессия грузоперевозчика –

28.01.2008 Разработана сверхпрочная сталь для автомобилей

Германская компания ThyssenKrupp Steel и японская JFE Steel Corporation совместно разработали новый тип стали для автомобильной промышленности. Сталь имеет предел прочности не менее 780 МПа (как у лучших образцов ультрапрочной стали CP-W 800, выпускаемой ThyssenKrupp Steel, и NANO 780 от JFE), при этом у нее улучшенные показатели в про
30.11.2007 "Стальная ярость: Харьков 1942": Патч 1.1

Компания"Бука" опубликовала первый патч для танкового симулятора "Стальная ярость: Харьков 42" от студии Graviteam. Обновление исправляет проблему с многократной проверкой диска системой защиты Starforce. Скачать патч можно здесь (10,6 МБ).Военные действия ра
14.11.2007 "Стальная ярость" на подходе

"Бука" и компания Discus Games сообшают о скором выходе масштабного танкового симулятора "Стальная ярость: Харьков 42" от студии Graviteam. Военные действия разворачиваются на фоне наступательной операции, проводимой Красной Армией в1942 году. В ходе немецкого контрнаступления, нача
02.07.2007 «Росмарк-Сталь» перешла на новую версию Microsoft Dynamics NAV

Международная консалтинговая компания Columbus IT завершила проект по внедрению новой версии ERP-системы Microsoft Dynamics NAV 4.0 в «Росмарк-Сталь». ЗАО «Росмарк-Сталь», входящей в группу компаний «Росмарк», в связи с развитием бизнеса, потребовалась отдельная информационная система. Выбор был сделан в пользу последней версии
28.11.2006 "18 Стальных Колёс: Полный Загруз" в печати

Компания "Акелла" отправила в печать автосимулятор "18 Стальных Колёс: Полный Загруз" (оригинальное название 18 Wheels of Steel: Haulin’) от студии SCS Software. В продаже игра появится 5-го декабря.Бескрайние просторы США и Канады оплетены сетью ш
07.04.2005 Nokia 8800: стальной телефон premium-класса

Компания Nokia объявила о выпуске своей новой оригинальной модели сотового телефона — Nokia 8800. Аппарат облачен в тонкий стальной корпус и имеет резиновые вставки. Кроме того, данная модель обладает эксклюзивной «аудио-начинкой». Для создания рингтонов компания прибегла к услугам известного композитора Руичи Сака
30.06.2003 Китайцы построили самый длинный в мире стальной арочный мост

В Шанхае в субботу, 28 июня, был открыт самый длинный в мире стальной арочный мост, длина которого составляет 3,9 км. Строительство моста через реку Хуанпу обошлось деловой столице Китая в 2,5 млрд. юаней ($302 млн.). Государственные СМИ КНР пишут, что н
30.06.2003 Китайцы построили самый длинный в мире стальной арочный мост

В Шанхае в субботу, 28 июня, был открыт самый длинный в мире стальной арочный мост, длина которого составляет 3,9 км. Строительство моста через реку Хуанпу обошлось деловой столице Китая в 2,5 млрд. юаней ($302 млн.). Государственные СМИ КНР пишут, что н
18.05.2000 Ford будет покупать сталь через сетевую B2B биржу e-Steel

ия будет обрабатывать приходные ордера и запросы Ford, находить по наилучшей цене сырье, в основном сталь, и комплектующие. Как и многие другие корпорации, Ford обратился к B2B рынкам, поскольк

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Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 9
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 9
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 9
Groupe SEB - Moulinex ME 55 9
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 8
Apple iPad 4011 8
Microsoft Office 4170 8
Nokia Symbian OS 1411 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Microsoft Windows BitLocker 942 8
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 8
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 8
Liebherr - серия холодильников 36 8
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 8
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 7
Samsung Galaxy Note 702 7
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 7
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 7
Electrolux ComfortLift - Electrolux Real Life - Electrolux ESF - Electrolux ProClean - посудомоечные машины 18 7
Ксенин Алекс 311 6
Русаченко Александра 8 5
Криницкий Игорь 26 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Конончук Денис 9 4
Кульченко Роман 14 4
Марфин Алексей 13 4
Вараксина Ольга 9 4
Бочков Андрей 3 3
Путин Владимир 3454 3
Натрусов Артем 313 3
Дунаев Сергей 63 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Сорокин Андрей 23 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
Geim Andre - Гейм Андре 23 3
Гридин Алексей 2 2
Жандаров Владимир 2 2
Johnson William - Джонсон Уильям 3 2
Weiss David - Вайс Давид 3 2
Spencer Percy LeBaron - Спенсер Перси Лебарон 2 2
Pons Stanley - Понс Стэнли 7 2
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 2
Fleishmann Martin - Флейшман Мартин 7 2
Лучицкий Андрей 16 2
Shiflet Gary - Шифлет Джери 2 2
Peker Atakan - Пекер Атакан 2 2
Bruneau Michel - Брюно Мишель 3 2
Morabito Ito - Морабито Ито 9 2
Kus Ersa - Кас Эрза 2 2
Mettler Fred - Меттлер Фред 2 2
Bennett Phil - Беннетт Фил 2 2
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 2
Марков Дмитрий 81 2
Шеховцов Юрий 34 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Филатов Андрей 117 2
Кузнецов Александр 162 2
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 290
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 121
Европа 24963 84
Германия - Федеративная Республика 13221 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 68
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 62
Италия - Итальянская Республика 4508 50
Япония 13807 47
Южная Корея - Республика 7051 41
Земля - планета Солнечной системы 10865 37
Франция - Французская Республика 8177 32
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 31
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 22
Швеция - Королевство 3781 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Турция - Турецкая республика 2620 17
Азия - Азиатский регион 5920 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 14
США - Калифорния 4829 14
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Германия - Берлин 732 13
Сатурн - Титан (спутник) 533 13
Индия - Bharat 5869 12
Китай - Тайвань 4245 12
Украина 7928 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 12
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 11
Канада 5081 10
США - Нью-Йорк 3180 10
Солнечная система - Solar system 2569 10
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 10
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Польша - Республика 2030 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 9
Испания - Королевство 3839 9
Уран - планета Солнечной системы 550 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 173
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 86
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 78
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 73
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 68
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 47
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 47
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 43
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 43
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 40
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 40
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 38
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 35
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 34
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 29
Металлы - Медь - Copper 862 29
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 28
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 28
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 27
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 27
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 27
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 26
Металлы - Серебро - Silver 827 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 23
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 23
Английский язык 7030 23
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 22
Ergonomics - Эргономика 1755 21
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 21
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 21
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 21
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 20
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 20
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 19
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 19
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 17
Зоология - наука о животных 2887 17
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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