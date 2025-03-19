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Металлы Сплавы Сталь сплав железа с углеродом
СОБЫТИЯ
|19.03.2025
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билайн бизнес обеспечил связью территорию компании «Уральская Сталь»
Специалисты билайн бизнес установили полноценную базовую станцию на базе отдыха и в детском лагере компании «Уральская сталь». Проект обеспечения связью подведомственной территории завершился за 4 месяца. Сотрудники и руководство компании «Уральская Сталь», как и приглашенные гости испытывали проблемы с
|11.02.2025
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Wone IT завершила проект по защите веб-ресурсов УК «Уральская Сталь»
ИТ-интегратор Wone IT завершил проект по обеспечению безопасности интернет-площадок российского производителя черной металлургии — УК «Уральская Сталь». Проект был реализован в условиях срочности: на одном из сайтов наблюдалась аномально высокая нагрузка, которая могла привести к сбою в его работе. Ситуация требовала оперативных решений
|13.09.2024
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«МТС Линк» обеспечил «Завод стальной дроби» решением для бизнес-коммуникаций
ии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», обеспечила крупное российское металлургическое предприятие доступом к своим сервисам. На «Заводе стальной дроби» внедрено решение «МТС Линк»: корпоративный мессенджер «Чаты», а также сервисы для онлайн-встреч, совещаний и вебинаров. «Завод стальной дроби» будет использовать «МТС Лин
|13.09.2024
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«МТС Линк» обеспечил курганский Завод стальной дроби комплексным решением для бизнес-коммуникаций
«МТС Линк Чаты» Андрей Лучицкий. Завод стальной дроби — один из крупнейших в России производителей стальных абразивов. Заказчики завода — более 1300 предприятий металлургической, машиностроите
|12.09.2024
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МТС обеспечила курганский «Завод стальной дроби» российским решением для онлайн-коммуникации
МТС обеспечила производителя стальных абразивов, курганский «Завод стальной дроби», доступом к отечественной платформе для
|01.08.2023
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«Кибер бэкап» защищает данные металлургического гиганта «Уральская сталь»
Система резервного копирования и восстановления данных на базе решения «Кибер бэкап» развернута в ООО УК «Уральская сталь» — компании, управляющей холдингом, образовавшимся на базе двух металлургический производств АО «Загорский трубный завод» и АО «Уральская сталь». Организация осуществляет оперативн
|19.07.2022
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«Уральская сталь» запустила корпоративный интернет-магазин и облачный сервис для расширения цифровизации закупок
«Уральская сталь», входящая в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом, запустила корпоративный интернет-магазин и внедрила облачный сервис для эффективного управления поставщиками. Об
|09.11.2012
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Разработана новая высокопрочная сталь для зданий и бронетехники
Исследовательская группа из Wayne State University разработала прочнейшую бейнитную сталь с микроструктурами, состоящими из феррита и стабилизированного углеродного аустенита. Несмотря на значительный прогресс в создании новых марок высокопрочной стали, различные отрасли промы
|05.09.2012
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"Уральская сталь" 2012 готовится к финальной битве
По результатам отборочного этапа Международного чемпионата по World of Tanks "Уральская сталь 2012" пятнадцать лучших команд из Америки, Европы, России, Китая и Юго-Восточной Азии сразятся в финале за звание чемпиона и внушительный призовой фонд. Решающая схватка турнира состоится
|16.03.2011
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Стальной телефон за 10 тысяч долларов
В Европе выпущен аппарат от дизайнера Æsir Yves Béhar, который имеет полностью стальной корпус. Из всех технических характеристик известно, что в нем есть память на 200 календарных событий и 2-дюймовый несенсорный экран. Стоимость устройства составляет 10 тыс. долларов.
|23.05.2008
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Волокнистая сталь выдержит суровые арктические условия
этому металлоконструкции, предназначенные для работы в арктических условиях, будут стоить гораздо меньше, чем сейчас. Это касается в первую очередь буровых вышек и морских судов. Обычная углеродистая сталь, не содержащая дорогостоящих добавок никеля, кобальта и ванадия, становится хрупкой при -30oC. Новый материал, разработанный Юджи Кимура (Yuuji Kimura) и его коллегами из Национального ин
|08.04.2008
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Стальная цитадель Lineage2
Компания NCSoft выпустила пресс-релиз, в котором рассказала о некоторых особенностях выходящего скоро обновления к Lineage 2: Hellbound. Особый интерес для поклонников представляет Стальная цитадель — место для охоты на самых сильных существ игрового мира, обитель главного злодея Белета. Получить доступ в это мрачное место можно, достигнув 85 уровня и завоевав доверие кор
|06.03.2008
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Ноутбук ASUS U2E: кожа, сталь и медь
такими категоричными быть нельзя. В отделке использованы элементы кожи, полированная медь и темная нержавеющая сталь Зато время противоборства натиску Battery Eater в разных версиях вполне мож
|22.02.2008
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"18 стальных колес. Мужская работа" в продаже
Компания "Новый Диск" отправила в продажу автосимулятор "18 стальных колес. Мужская работа" (оригинальное название 18 Wheels of Steel: American Long Haul, разработчик SCS Software). Игра полностью переведена на русский язык.Профессия грузоперевозчика –
|28.01.2008
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Разработана сверхпрочная сталь для автомобилей
Германская компания ThyssenKrupp Steel и японская JFE Steel Corporation совместно разработали новый тип стали для автомобильной промышленности. Сталь имеет предел прочности не менее 780 МПа (как у лучших образцов ультрапрочной стали CP-W 800, выпускаемой ThyssenKrupp Steel, и NANO 780 от JFE), при этом у нее улучшенные показатели в про
|30.11.2007
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"Стальная ярость: Харьков 1942": Патч 1.1
Компания"Бука" опубликовала первый патч для танкового симулятора "Стальная ярость: Харьков 42" от студии Graviteam. Обновление исправляет проблему с многократной проверкой диска системой защиты Starforce. Скачать патч можно здесь (10,6 МБ).Военные действия ра
|14.11.2007
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"Стальная ярость" на подходе
"Бука" и компания Discus Games сообшают о скором выходе масштабного танкового симулятора "Стальная ярость: Харьков 42" от студии Graviteam. Военные действия разворачиваются на фоне наступательной операции, проводимой Красной Армией в1942 году. В ходе немецкого контрнаступления, нача
|02.07.2007
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«Росмарк-Сталь» перешла на новую версию Microsoft Dynamics NAV
Международная консалтинговая компания Columbus IT завершила проект по внедрению новой версии ERP-системы Microsoft Dynamics NAV 4.0 в «Росмарк-Сталь». ЗАО «Росмарк-Сталь», входящей в группу компаний «Росмарк», в связи с развитием бизнеса, потребовалась отдельная информационная система. Выбор был сделан в пользу последней версии
|28.11.2006
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"18 Стальных Колёс: Полный Загруз" в печати
Компания "Акелла" отправила в печать автосимулятор "18 Стальных Колёс: Полный Загруз" (оригинальное название 18 Wheels of Steel: Haulin’) от студии SCS Software. В продаже игра появится 5-го декабря.Бескрайние просторы США и Канады оплетены сетью ш
|07.04.2005
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Nokia 8800: стальной телефон premium-класса
Компания Nokia объявила о выпуске своей новой оригинальной модели сотового телефона — Nokia 8800. Аппарат облачен в тонкий стальной корпус и имеет резиновые вставки. Кроме того, данная модель обладает эксклюзивной «аудио-начинкой». Для создания рингтонов компания прибегла к услугам известного композитора Руичи Сака
|30.06.2003
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Китайцы построили самый длинный в мире стальной арочный мост
В Шанхае в субботу, 28 июня, был открыт самый длинный в мире стальной арочный мост, длина которого составляет 3,9 км. Строительство моста через реку Хуанпу обошлось деловой столице Китая в 2,5 млрд. юаней ($302 млн.). Государственные СМИ КНР пишут, что н
|30.06.2003
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Китайцы построили самый длинный в мире стальной арочный мост
В Шанхае в субботу, 28 июня, был открыт самый длинный в мире стальной арочный мост, длина которого составляет 3,9 км. Строительство моста через реку Хуанпу обошлось деловой столице Китая в 2,5 млрд. юаней ($302 млн.). Государственные СМИ КНР пишут, что н
|18.05.2000
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Ford будет покупать сталь через сетевую B2B биржу e-Steel
ия будет обрабатывать приходные ордера и запросы Ford, находить по наилучшей цене сырье, в основном сталь, и комплектующие. Как и многие другие корпорации, Ford обратился к B2B рынкам, поскольк
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