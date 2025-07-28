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Уральская сталь УК ЗТЗ Загорский трубный завод

Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод

АО «Загорский трубный завод» — крупная металлургическая компания и один из ведущих отечественных производителей труб большого диаметра. Основным видом деятельности компании является производство электросварных ТБД для газо- и нефтепроводов. Завода является крупнейшим предприятием в Сергиево-Посадском городском округе, численность сотрудников предприятия на 2023 год составляет 1200 человек.

УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 АО «Уральская сталь» выстраивает кибербезопасность при помощи решения Positive Technologies вместе с Wone IT 1
05.08.2024 ЗТЗ перевел SAP-системы для управления финансами и работе с персоналом на поддержку «ЛАБ СП» 3
01.08.2023 «Кибер бэкап» защищает данные металлургического гиганта «Уральская сталь» 2
16.05.2023 JSA Group перенесла критически важные системы «Уральской стали» в приватное облако Itglobal.com 1
19.07.2022 «Уральская сталь» запустила корпоративный интернет-магазин и облачный сервис для расширения цифровизации закупок 1
24.05.2021 Загорский трубный завод внедряет технологии искусственного интеллекта для контроля качества продукции 2
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 2
24.07.2020 Загорский трубный завод запускает «Цифровой склад» 2
16.03.2020 ЗТЗ внедрил систему бюджетирования на базе SAP 4
12.03.2020 Конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
16.12.2019 ГК «КОРУС Консалтинг» внедрила оперативную отчетность на «Загорском трубном заводе» 3
12.09.2019 Единый отраслевой реестр сертификатов на базе блокчейна будет бороться с фальсификатом на российском рынке металлопродукции 1
29.01.2019 «1С-рарус» разработал корпоративный портал для Загорского трубного завода 3
14.01.2019 Загорский трубный завод завершил базовый этап цифровизации предприятия 4

Публикаций - 15, упоминаний - 32

Уральская сталь УК и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5357 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 471 3
8607 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 650 2
SAP CIS - САП СНГ 857 2
G-Core Labs 73 2
Biocad - Биокад 82 2
KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 17 2
Корус Консалтинг ГК 1275 1
МегаФон 9446 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13500 1
Veeam Software 322 1
VK - Mail.ru Group 3497 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Schneider Electric 582 1
Naumen - Наумен 657 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 351 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 663 1
NtechLab - НтехЛаб 149 1
Rimini Street 77 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 459 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Такском - Taxcom 242 1
Qlik - QlikTech 161 1
Dynatrace 56 1
Центр2М - Center2М 67 1
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 6 1
Ситилабс 44 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 19 1
Ingenix Group 6 1
OldGremlin - Хакерская группировка 11 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
1С-Рарус 908 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех 25 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 135 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 21 4
РЖД - Российские железные дороги 1954 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 212 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 225 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1717 2
Северсталь ПАО - Severstal 525 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7794 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2914 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
ГПБ - Газпромбанк 1125 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 826 1
Альфа-Банк 1807 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Ингосстрах СПАО 440 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 140 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 494 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
OKS Group 51 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 75 1
Траско - Trasko 32 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 168 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 173 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 81 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 10 1
Победа - Кондитерская фабрика 15 1
Русская сталь - Ассоциация предприятий черной металлургии 1 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12272 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2773 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Федеральное казначейство России 1831 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 305 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69604 8
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5503 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6037 2
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2274 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1584 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1441 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 899 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1258 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 48 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 892 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 553 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 780 1
1С:ERP Управление предприятием 651 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 1
Корус Консалтинг - K-Point BPM-платформа 16 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Qlik Sense 42 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 31 1
ConTrace 1 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
NVision Барьер 688 1
Microsoft Windows 16040 1
Linux OS 10386 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1745 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 639 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 289 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 125 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 9 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 215 1
Зайцев Евгений 14 7
Чаркин Евгений 300 2
Абакумов Евгений 208 2
Вайнер Всеволод 26 2
Путятинский Сергей 86 2
Колесов Александр 60 2
Антонов Александр 77 2
Ежов Василий 42 2
Савцов Игорь 29 2
Валчев Стоян 48 2
Браговский Богдан 4 2
Корнеева Анжелика 10 2
Лекомцев Алексей 2 2
Ковешников Михаил 2 1
Трофимова Людмила 50 1
Горпинченко Роман 13 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 65 1
Поляков Сергей 74 1
Богданов Кирилл 112 1
Дьяченко Валерий 95 1
Халматов Максим 64 1
Филатов Андрей 114 1
Урьяс Вадим 98 1
Клепиков Алексей 119 1
Сотин Денис 216 1
Слышкин Василий 129 1
Егоров Владимир 82 1
Карпов Иван 78 1
Дунаев Сергей 61 1
Семенихин Игорь 56 1
Нестеров Алексей 146 1
Сушко Андрей 6 1
Степченков Максим 65 1
Сирота Юрий 67 1
Сыкулев Андрей 84 1
Соловьев Алексей 91 1
Васильев Владислав 58 1
Мискевич Евгений 50 1
Ямщиков Владимир 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 151329 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44627 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18066 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3092 2
Казахстан - Республика 5699 1
Беларусь - Белоруссия 5905 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7843 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14318 1
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Грузия 1265 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1299 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14430 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11226 2
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Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 314 1
Gartner - Гартнер 3583 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8265 1
ЦНИИчермет им. И.П.Бардина - Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина - Черметавтоматика НПО 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1165 2
CNews AWARDS - награда 530 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2078 1
CNews Баттл 64 1
SAP Международный горно-металлургический саммит 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Выбор сервиса для почтовых рассылок

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RPA

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СЭД

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Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

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