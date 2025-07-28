Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод

АО «Загорский трубный завод» — крупная металлургическая компания и один из ведущих отечественных производителей труб большого диаметра. Основным видом деятельности компании является производство электросварных ТБД для газо- и нефтепроводов. Завода является крупнейшим предприятием в Сергиево-Посадском городском округе, численность сотрудников предприятия на 2023 год составляет 1200 человек.