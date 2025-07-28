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Уральская сталь УК ЗТЗ Загорский трубный завод
АО «Загорский трубный завод» — крупная металлургическая компания и один из ведущих отечественных производителей труб большого диаметра. Основным видом деятельности компании является производство электросварных ТБД для газо- и нефтепроводов. Завода является крупнейшим предприятием в Сергиево-Посадском городском округе, численность сотрудников предприятия на 2023 год составляет 1200 человек.
УПОМИНАНИЯ
Уральская сталь УК и организации, системы, технологии, персоны:
|Зайцев Евгений 14 7
|Чаркин Евгений 300 2
|Абакумов Евгений 208 2
|Вайнер Всеволод 26 2
|Путятинский Сергей 86 2
|Колесов Александр 60 2
|Антонов Александр 77 2
|Ежов Василий 42 2
|Савцов Игорь 29 2
|Валчев Стоян 48 2
|Браговский Богдан 4 2
|Корнеева Анжелика 10 2
|Лекомцев Алексей 2 2
|Ковешников Михаил 2 1
|Трофимова Людмила 50 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Каюмов Шамиль 53 1
|Прохорова Алла 65 1
|Поляков Сергей 74 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Халматов Максим 64 1
|Филатов Андрей 114 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Клепиков Алексей 119 1
|Сотин Денис 216 1
|Слышкин Василий 129 1
|Егоров Владимир 82 1
|Карпов Иван 78 1
|Дунаев Сергей 61 1
|Семенихин Игорь 56 1
|Нестеров Алексей 146 1
|Сушко Андрей 6 1
|Степченков Максим 65 1
|Сирота Юрий 67 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Соловьев Алексей 91 1
|Васильев Владислав 58 1
|Мискевич Евгений 50 1
|Ямщиков Владимир 51 1
|ЦНИИчермет им. И.П.Бардина - Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина - Черметавтоматика НПО 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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