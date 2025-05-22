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Леонтович Алексей


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Группа Rubytech представила отраслевое решение для цифровизации промышленности и ТЭК 1
13.12.2021 SAP и «Евраз» создадут на базе СибГИУ центр академических инноваций 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 2
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 «Камаз» и SAP будут сотрудничать в области машинного зрения и планирования производства 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
19.04.2021 «Полюс» сэкономит на закупках с помощью SAP 1
17.03.2021 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM 1
08.12.2020 «Велесстрой» создал решение для строительной отрасли на базе SAP 1
03.11.2020 «Северсталь» внедрила технологию интеллектуального анализа бизнес-процессов 1
14.10.2020 НЛМК внедрил цифровое решение для управления закупками оборудования 1
13.10.2020 «Норникель» автоматизировал внутренний аудит на базе SAP 1
22.09.2020 ТМК совершенствует процесс продаж с помощью новых цифровых продуктов SAP 1
25.06.2020 «Северсталь» внедрила цифрового двойника для оптимизации закупок 1
08.06.2020 «Евраз» объединил данные об объектах недвижимости на базе SAP Real Estate Management 1
21.05.2020 «Русская механика» строит экосистему на базе SAP 1
15.05.2020 ТМК построит систему интегрированного планирования на базе SAP 1
12.05.2020 SAP разработал и внедрил новую систему для оценки эффективности сотрудников Renault в России 1
28.04.2020 «Северсталь» внедряет платформу SAP S/4HANA 1
27.04.2020 Завод «Октава» внедрил SAP Cloud for Customer 1
16.03.2020 ЗТЗ внедрил систему бюджетирования на базе SAP 1
22.01.2020 ОМК внедрила решение для управления складом SAP EWM 1
02.10.2019 SAP и «Аналитический центр Минсельхоза России» будут развивать цифровое сельское хозяйство 1
11.09.2019 SAP и «КОНСОМ Групп» создадут ИТ-решения для промышленных компаний 1
18.04.2019 ЕВРАЗ сократит операционные затраты на закупки с помощью SAP Ariba 1
25.10.2018 ОМК уменьшит складские издержки на 30% с помощью SAP EWM 1
09.10.2018 «Алроса» управляет недвижимостью с помощью SAP 1
04.10.2018 СУЭК автоматизирует биржевые продажи угля с помощью решений SAP 1
17.09.2018 «Северсталь» и SAP создали прототип системы управления энергоэффективностью 1
25.05.2018 Российский искусственный интеллект встроят в SAP 2
11.06.2010 Intersoft Lab представила новую услугу для банков: оценка достаточности и качества отчетных данных 1

Публикаций - 33, упоминаний - 35

Леонтович Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5327 30
SAP CIS - САП СНГ 855 27
Veeam Software 321 4
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 230 4
Diasoft - Диасофт 927 4
Программный продукт ГК 63 4
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 3
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 2
Celonis 27 2
ТЛС - Технология Логистических Систем 9 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 48 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 40 1
Saprun - Сапран групп 53 1
K2 Consult - K2 Консалт 1 1
SILA Union - СИЛА Юнион 20 1
Microsoft Corporation 24843 1
Google LLC 11940 1
Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
Telegram Group 2201 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 97 1
Salesforce.com 434 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Цифра ГК 2471 1
Ramax - Рамакс 117 1
SAP Services CIS 13 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 17 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1117 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 26 1
Neutronix - Нейтроникс 8 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 77 1
Минсельхоз РФ - Центр Агроаналитики ФГБУ - АЦ МСХ - Аналитический центр Минсельхоза России - ГВЦ Минсельхоза 9 1
ТМХ - Рейлкомп 1 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 479 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 517 5
Северсталь ПАО - Severstal 496 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 5
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 80 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 892 4
РЖД - Российские железные дороги 1939 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
МКБ - Московский кредитный банк 578 4
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 4
Азия Цемент 13 4
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 4
Почта России ПАО 2157 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1685 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 458 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 418 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 4
Лента - Утконос 177 4
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 214 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 4
Фаберлик - Faberlic 94 4
Gloria Jeans - Глория Джинс 41 4
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 18 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 473 4
X5 Group - Перекрёсток 574 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 293 4
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 39 4
Россети - РЭС - Региональные Электрические Сети 7 4
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс 23 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 525 3
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 2
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 2
Абсолют Банк 235 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 247 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3118 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 296 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12016 3
Федеральное казначейство России 1812 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4950 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
Судебная власть - Judicial power 2344 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3061 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12973 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10403 2
Оповещение и уведомление - Notification 4864 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 7
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 3
SAP Ariba 297 3
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 62 2
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 20 2
Celonis - SAP Process Mining by Celonis 15 2
SAP REM - SAP Real Estate Management 3 2
SAP C4C - SAP Cloud for Customer 11 2
Microsoft Office 3814 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1125 1
SAP Fiori 43 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 57 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 47 1
SAP Commodity Management 2 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 29 1
SAP Ariba Catalog 1 1
Celonis Intelligent Business Cloud 1 1
SAP Ariba Sourcing 5 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 208 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1120 1
SAP CPQ - SAP Configure Price Quote Solution 1 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 1
SAP ASAP - AcceleratedSAP 7 1
SAP GRC Audit Management 1 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1235 1
Microsoft Teams - MS Teams 574 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 254 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 130 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 29 1
The Open Group - ArchiMate - Architecture-Animate 7 1
Ctrl2Go - Factory5 - F5 PMM - F5 Predictive Maintenance & Monitoring 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5430 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Росатом - Гринатом - Atom Space 17 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 33 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
Натрусов Артем 289 5
Меркулов Сергей 41 5
Мотренко Андрей 10 4
Лагунов Андрей 43 4
Сологуб Денис 73 4
Бижан Михаил 11 4
Пушкин Василий 11 4
Кузьмин Павел 19 4
Казанцев Сергей 16 4
Марова Юлия 10 4
Михайлов Евгений 18 4
Емельченков Сергей 140 4
Успенский Александр 8 4
Слуцкий Александр 14 4
Дворкович Аркадий 211 4
Трояновский Владимир 62 4
Лагода Георгий 60 4
Чаркин Евгений 299 4
Глазков Александр 142 4
Дьяченко Валерий 95 4
Белоусов Максим 108 4
Аитов Тимур 197 4
Путятинский Сергей 86 4
Залманов Андрей 37 4
Ступин Евгений 28 4
Hope Paul - Хоуп Пол 23 4
Андрианов Павел 84 4
Марковский Роман 26 4
Джамалов Евгений 17 4
Трапезин Владимир 30 4
Березин Евгений 10 4
Бухвалов Дмитрий 17 4
Фридкин Станислав 10 4
Малов Владимир 7 4
Репьева Алина 9 4
Карпунин Алексей 49 4
Гришин Дмитрий 209 4
Меджитов Тимур 85 4
Зорин Андрей 7 4
Бурилов Андрей 110 4
Россия - РФ - Российская федерация 148697 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14243 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 5
Украина 7664 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 841 4
Грузия 1255 4
Монголия 355 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2562 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3080 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3007 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1177 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 244 1
Россия - СФО - Кемеровская область 942 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 304 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1582 1
Германия - Федеративная Республика 12781 1
Нидерланды 3559 1
Уран - планета Солнечной системы 544 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4032 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14080 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5915 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1266 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2991 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 405 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24743 4
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 4
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 260 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2514 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6099 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3235 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6163 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 824 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5705 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7154 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2421 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6342 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3702 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4774 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2961 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19174 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7322 2
Аудит - аудиторский услуги 2805 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2470 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7988 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4997 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1427 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 392 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7636 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3619 1
МТР - Материально-технические ресурсы 62 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1729 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11117 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4126 1
CNews Инновация года - награда 112 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 721 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 391 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 166 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 218 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 104 1
СибГИУ - Сибирский государственный индустриальный университет 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1139 4
CNews FORUM Кейсы 239 4
CNews Баттл 64 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 593 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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