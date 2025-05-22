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Леонтович Алексей
УПОМИНАНИЯ
Леонтович Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 289 5
|Меркулов Сергей 41 5
|Мотренко Андрей 10 4
|Лагунов Андрей 43 4
|Сологуб Денис 73 4
|Бижан Михаил 11 4
|Пушкин Василий 11 4
|Кузьмин Павел 19 4
|Казанцев Сергей 16 4
|Марова Юлия 10 4
|Михайлов Евгений 18 4
|Емельченков Сергей 140 4
|Успенский Александр 8 4
|Слуцкий Александр 14 4
|Дворкович Аркадий 211 4
|Трояновский Владимир 62 4
|Лагода Георгий 60 4
|Чаркин Евгений 299 4
|Глазков Александр 142 4
|Дьяченко Валерий 95 4
|Белоусов Максим 108 4
|Аитов Тимур 197 4
|Путятинский Сергей 86 4
|Залманов Андрей 37 4
|Ступин Евгений 28 4
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 4
|Андрианов Павел 84 4
|Марковский Роман 26 4
|Джамалов Евгений 17 4
|Трапезин Владимир 30 4
|Березин Евгений 10 4
|Бухвалов Дмитрий 17 4
|Фридкин Станислав 10 4
|Малов Владимир 7 4
|Репьева Алина 9 4
|Карпунин Алексей 49 4
|Гришин Дмитрий 209 4
|Меджитов Тимур 85 4
|Зорин Андрей 7 4
|Бурилов Андрей 110 4
|CNews Инновация года - награда 112 4
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 721 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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