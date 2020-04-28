«Северсталь» внедряет платформу SAP S/4HANA

«Северсталь» приступила в I квартале 2020 г. к процессу разработки перехода на платформу нового поколения SAP S/4HANA, которая заменит SAP ERP. Ожидается, что полномасштабное внедрение новой платформы завершится в октябре 2021 г.

Новая платформа станет «цифровым сердцем» «Северстали», с которым интегрированы десятки систем. В реализацию проекта вовлечены как ИТ, так и бизнес-команда, что позволяет учитывать и удовлетворять потребности бизнеса уже на стадии разработки. В модернизацию бизнес-процессов будут вовлечены все функции, сотрудники которых являются непосредственными пользователями SAP ERP. Внедрение SAP S/4HANA в «Северстали», в отличие от большинства других компаний, будет происходить без остановки развития ключевых процессов, что позволит продолжить работу всех подразделений в плановом режиме.

Особенность проекта – использование стандартизированных процессов и отказ от существенной части собственного программного кода. За счет более высокой скорости, кроссфункционального взаимодействия, оптимизации бизнес-процессов и возможностей по отслеживанию сквозной эффективности SAP S/4HANA позволит создавать дополнительную стоимость для «Северстали».

«Этот проект – особенный для нас с точки зрения внешних условий и используемых подходов к организации работ. Двигаясь по пути трансформации в соответствии с амбициозными целями, мы будем меняться в ходе внедрения новой платформы SAP S/4HANA. Это большой вызов для компании, предполагающий не только изменение цифровой платформы, но и критичный пересмотр повседневных практик, организации процессов и кроссфункционального взаимодействия», – отметил Александр Шевелев, генеральный директор компании «Северсталь».

«В сегодняшнее время инвестиции в инновационные инструменты как никогда оправданы и обоснованы. Компании, достигшие определенной цифровой зрелости, быстрее меняются, подстраивают процессы под внешние изменения и легче находят новые точки роста и развития. Северсталь – пример компании, которая планомерно и структурно реализовывает цифровые проекты. И SAP S/4HANA – это действительно тот инструмент, который станет базисом и поддержкой всех дальнейших инициатив компании в этом направлении», – отметил Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.