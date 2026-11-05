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На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

У россиян появился еще один способ сменить сотового оператора. Перейти к другому оператору с сохранением номера теперь можно на «Госуслугах», сообщила пресс-служба Минцифры России. К сервису уже подключились компании «Билайн», «Мегафон», МТС, Т2 и другие операторы, имеющие доступ к базе данных перенесенных номеров. Там же можно посмотреть качество покрытия в регионе и сравнить тарифы операторов.

Новый сервис

Перейти к другому оператору со своим номером теперь можно на «Госуслугах», об этом CNews сообщил представитель Минцифры России.

В ноябре 2026 г. перенести мобильный номер к другому оператору стало проще. Теперь заявку можно подать напрямую на портале «Госуслуги». Документ автоматически поступает независимому оператору базы данных перенесенных номеров, который проверяет, соответствует ли запрос условиям переноса.

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Для подачи заявления нужно: авторизоваться в профиле на «Госуслугах»; перейти в раздел «SIM-карты»; выбрать номер, который требуется перенести; в меню «Действия» указать «Сменить оператора»; заполнить данные согласно инструкции и отправить заявку.

После проверки новый оператор предложит тариф и вариант подписания договора.

Способы оформления

Прежние варианты остаются доступными: абоненты по-прежнему могут оставить заявление у оператора - на сайте или в салоне связи.

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CNews
Перейти к другому оператору, сохранив номер, теперь можно онлайн на «Госуслугах»

К новому сервису 5 ноября 2026 г. уже подключились «Билайн», «Мегафон», МТС, Т2 и другие компании, имеющие доступ к базе перенесенных номеров.

Самозапрет на оформление SIM-карт

С 2025 г. на «Госуслугах» можно установить запрет на оформление новых SIM-карт на свое имя, писал CNews. Если такой запрет установлен - перенос номера тоже будет отклонен.

5 ноября 2026 г. пользователю необходимо сперва снять запрет на «Госуслугах» перед подачей заявки.

Дополнительный сервис

Заявку на перенос номера можно оформить и на сайте оператора базы данных перенесенных номеров. Там же доступны сведения о качестве покрытия в регионе и сравнение тарифов разных операторов.

Отменить перенос номера

От переноса можно отказаться в любой момент до его завершения - но не позднее чем за пять дней до назначенной даты переноса.

Для отмены свяжитесь с новым или старым оператором: по телефону, в чате, в офисе.

Мобильное рабство

Россияне получили возможность переносить свой мобильный номер в сеть любого оператора по всей России, информировал CNews. Раньше они могли делать это только в пределах домашнего региона, где SIM-карта была зарегистрирована первоначально. Новшество заработало 1 сентября 2026 г.

Это означает, что переезд в другую область или край больше не будет сопровождаться покупкой нового «местного» номера телефона - можно будет забрать старый с собой и пользоваться им по тарифам, доступным в новом регионе проживания. Также новая мера будет способствовать сокращению SIM-карт, оформленных на одного россиянина - напомним, согласно действующему законодательству, на один паспорт гражданина России можно оформить не более 20 SIM-карт, а для иностранцев этот лимит урезан вдвое.

Антон Денисенко

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