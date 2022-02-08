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Северсталь ПАО Severstal

Северсталь ПАО - Severstal


08.02.2022 Как автоматизировать бизнес-процессы в аутсорсинге? Опыт «Северсталь-ЦЕС»
07.02.2022 «Северсталь» повышает производительность агломашин с помощью цифровых инструментов
31.01.2022 Как автоматизировать бизнес-процессы в аутсорсинге? Опыт «Северсталь-ЦЕС»
28.12.2021 «Северсталь» перешла на ERP нового поколения – SAP S/4HANA
20.10.2021 МТС и Ericsson построят для «Северстали» выделенную коммерческую 5G-ready сеть
05.10.2021 Райффайзенбанк подключил «Северсталь» к «Транзит 2.0» через API
01.09.2021 BI.ZONE организовала киберучения для сотрудников «Северстали»
22.06.2021 «Северсталь» использует цифровые технологии для контроля за работой труднодоступного оборудования
30.04.2021 «Московский акселератор» определил лучших участников трека BuildTech
23.04.2021 «Айпавлов» и «Северсталь» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
04.03.2021 «Северсталь» автоматизировала процесс адаптации работников производства с помощью мобильного приложения
22.12.2020 Futura by red_mad_robot помогла «Северстали» создать дашборды для систем управления и мониторинга
03.11.2020 «Северсталь» внедрила технологию интеллектуального анализа бизнес-процессов
07.10.2020 «Сбербизнес» поможет «Северстали» принимать онлайн-платежи с помощью «ЮKassa»
06.07.2020 «Яндекс.Касса» подключила «Северстали» платежи бизнес-картами Mastercard
30.06.2020 Как «Северсталь» создала современное рабочее пространство для тысяч сотрудников
29.06.2020 Технологии ИИ помогли «Северстали» найти почти 800 лидеров
26.06.2020 ИИ помог «Северстали» оценить более 5 тысяч потенциальных сотрудников
25.06.2020 «Северсталь» внедрила цифрового двойника для оптимизации закупок
13.05.2020 «Северсталь» внедрила решение «1С:Транспортная логистика, экспедирование и УАТ КОРП»
28.04.2020 «Северсталь» внедряет платформу SAP S/4HANA
19.12.2019 «Северсталь» выбрала стартапы для сотрудничества
19.12.2019 «Северсталь» выбрала стартапы для сотрудничества
01.11.2019 «Северсталь» внедрила систему распознавания лиц IVA CV
01.07.2019 IBS стандартизировала данные в «Северстали» с помощью машинного обучения
12.04.2019 Сергей Дунаев, Северсталь: CIO – умирающая профессия
21.03.2019 «Северсталь» предложила голодным стартапам поработать бесплатно
17.09.2018 «Северсталь» и SAP создали прототип системы управления энергоэффективностью
18.07.2018 «Диджитал дизайн» обновил мобильное приложение «Северсталь-инфо»
11.07.2018 «Северсталь» внедрила систему Avanpost IDM для контроля и управления доступом
10.05.2018 УЦСБ внедрила защиту АСУ ТП для «Северстали»
14.12.2017 «Северсталь» приобрела пакет решений для 3D-проектирования
20.10.2017 Блокчейн-технология Сбербанка и «Северстали» для аккредитивных сделок признана успешной
02.08.2017 «Северсталь» создает крупнейшее в российской промышленности гибридное хранилище данных
24.07.2017 «Северсталь» внедрила систему управления логистикой на базе SAP
24.05.2017 «Северсталь» и UBS разработали обучающие материалы для повышения осведомлённости персонала в области ИБ
21.04.2017 В «Северстали» назначен директор по информационным технологиям
14.04.2017 «Норникель» переманил ИТ-директора у «Северстали»
09.02.2017 Oracle стала стратегическим партнером «Северстали»
30.12.2016 Как «Северсталь» улучшила производительность с помощью флеш-СХД

Публикаций - 308, упоминаний - 402

Северсталь ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 60
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 37
Microsoft Corporation 22497 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 26
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 23
SAP CIS - САП СНГ 821 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 22
Oracle Corporation 6035 22
IBM - International Business Machines Corp 8941 19
Yandex - Яндекс 5015 19
VK - Mail.ru Group 3057 15
Северсталь Инфоком 18 13
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 13
Google LLC 10352 11
Крок - Croc 1616 11
Intel Corporation 11262 11
HP - Hewlett-Packard 3567 10
6072 10
HP Inc. 5313 10
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 10
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 9
АФК Система ПАО 1638 9
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 9
Cisco Systems 4720 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 8
Samsung Electronics 9333 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 6
IBA Group 52 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
Philips 1960 6
Softline - Софтлайн 1870 6
Xerox 1091 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 6
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 6
Айтеко - iTeco 915 6
Toshiba Corporation 2830 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 61
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 54
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 35
Газпром ПАО 1008 26
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 24
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 23
РЖД - Российские железные дороги 1458 23
Сургутнефтегаз - СНГ 193 17
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 17
Альфа-Банк 1476 16
X5 Group 709 16
Роснефть НК 434 16
ГПБ - Газпромбанк 842 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 15
Газпром нефть 439 15
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 14
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 15 14
Почта России ПАО 1853 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 13
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 13
Татнефть 182 13
Лента - Сеть розничной торговли 912 12
Северсталь Российская сталь 12 12
Аэрофлот - Aeroflot 648 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 11
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 11
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 10
Русагро Группа Компаний 182 10
ТНК-ВР Холдинг 248 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 9
РВК - Российская венчурная компания 530 9
Северсталь Менеджмент 29 9
Societe Generale - Росбанк 438 9
НМГ - Национальная Медиа Группа 60 8
Транснефть 232 8
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 88 8
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 73 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 8
Открытие ФК - Росгосстрах 266 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 47
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 25
Президент Российской Федерации 3770 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 16
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 13
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 12
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 10
Федеральное казначейство России 1345 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 8
Правительство РФ 8292 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 5
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 55 5
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 24 5
Верховный суд Российской Федерации 709 5
Счётная палата РФ 628 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 5
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области 21 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 40 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 74 3
Правительство Москвы 1640 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 7
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 4
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
Enterprise Ethereum Alliance 5 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 69
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 44
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 44
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 32
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 18
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 16
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 13
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 12
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 10
Мобильное приложение - Mobile app 4966 10
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1401 10
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 407 9
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 8
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MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 251 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 990 7
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 108 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 641 7
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 390 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 12
Microsoft Windows 2000 2856 10
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 9
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 8
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 180 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 8
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 7
Microsoft Office 3247 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 5
Microsoft Windows 10 11713 5
SAP C/4HANA - SAP Hybris 83 5
Eaton Powerware ИБП 66 5
Apple iPad 3663 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 5
Microsoft Exchange Server 376 5
Google Android 11959 4
SAP SCP - SAP Cloud Platform 81 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 4
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 4
Microsoft Azure 1276 4
Microsoft Windows 2104 3
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 31 3
SAP Process Mining by Celonis 15 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 3
OpenText Documentum 350 3
МИК - Московский акселератор 35 3
SAP ТМ - SAP Transportation Management 5 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 3
Apple iOS 6422 3
Terrasoft Creatio 77 3
Microsoft Skype 1940 2
Integro Technologies Control Tower 4 2
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 2
Microsoft SQL Server 1416 2
Крок Акселератор 3 2
Севергрупп Talenttech Sever.ai 15 2
Севергрупп Talenttech Potok.io 7 2
Naumen Erudite 14 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 204 2
Мордашов Алексей 36 22
Шеховцов Юрий 34 16
Путин Владимир 2542 15
Дунаев Сергей 34 11
Назипов Дмитрий 80 11
Волков Алексей 36 10
Юсупов Ренат 113 8
Пегасов Сергей 55 8
Ковальчук Юрий 33 8
Тюркин Михаил 45 7
Ермолаев Артем 348 7
Сытин Дмитрий 51 7
Кирюшин Сергей 66 7
Трухан Александр 8 6
Адмиральский Сергей 39 6
Калугин Сергей 168 6
Сапельников Сергей 107 6
Стуров Дмитрий 29 6
Висящев Андрей 64 6
Чаплыгин Роман 17 6
Потапенко Дмитрий 15 6
Беселидзе Ираклий 13 6
Шайхутдинов Роман 108 6
Федоренко Михаил 9 6
Широких Алексей 71 6
Костин Андрей 51 5
Фурсенко Андрей 121 5
Соловьев Юрий 31 5
Чаркин Евгений 203 5
Ковальчук Михаил 21 5
Скородумов Анатолий 65 5
Кириллов Александр 30 5
Провоторов Александр 154 5
Леонтович Алексей 32 5
Осеевский Михаил 264 5
Устюжанин Дмитрий 49 4
Ковалевский Сергей 17 4
Серова Елена 317 4
Коротнев Константин 32 4
Брюквин Юрий 281 4
Россия - РФ - Российская федерация 108428 204
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 19
Украина 6212 14
Казахстан - Республика 4467 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 10
Швеция - Королевство 2072 10
Европа 12319 9
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 176 9
Германия - Федеративная Республика 8903 8
Азия - Азиатский регион 3803 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 7
Япония 10069 7
Россия - СФО - Новосибирск 3269 7
Африка - Африканский регион 2928 7
Америка Северная 2650 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 6
Нидерланды 2197 6
Италия - Итальянская Республика 3310 5
Беларусь - Белоруссия 3525 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 5
Индия - Республика 4263 5
Европа Восточная 2927 5
США - Мэриленд - Балтимор 154 5
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 231 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика 521 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 4
Австралия - Австралийский Союз 2791 4
Польша - Республика 1559 4
Франция - Французская Республика 5665 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 502 4
Ближний Восток 2549 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 59
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 37
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 35
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 29
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 17
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 11
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 7
Инвестиции венчурные 850 7
Торговая марка - Товарный знак 1107 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 6
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 5
Бизнес-акселератор 294 5
Юриспруденция 1629 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 4
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CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 4
Инсорсинг - Инхаус 88 3
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 3
Человеческий фактор 1099 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 15
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 9
Forbes - Форбс 591 6
Коммерсантъ - Издательский дом 888 5
Прайм - Агентство экономической информации 694 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
Известия ИД 307 3
The Economist 43 2
Пятый канал - Телеканал 51 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 2
IDG - International Data Group 97 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 2
Комсомольская Правда - газета 58 1
The Banker 6 1
Intelligent Enterprise 27 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
Fortune 196 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Радио России - радиостанция 45 1
ТАСС Телеком 34 1
InfoWorld 56 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
Рен ТВ - телеканал 57 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
РИА Новости 766 1
Ведомости 375 1
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FT - Financial Times 1118 1
IDC - International Data Corporation 4671 10
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Gartner - Гартнер 3301 9
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RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 3
500 Startups 4742 3
Forrester Research 810 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 84 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 1
Forbes Global 2000 32 1
Moody's Investors Service 135 1
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AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 9
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 4
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 3
РАН - Российская академия наук 1397 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 2
ГУУ - Государственный университет управления 47 2
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 18 2
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 43 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 2
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 3 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
Skyeng - Образовательные технологии 60 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 40 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 39 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 32 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
Микротест УЦ - Учебный центр 5 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 39 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 21 1
ИМЕТ РАН - Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 4
Северсталь - Severstal Steeltech Lab Accelerator - акселератор 3 3
Docflow 123 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 2
Петербургский Цифровой Форум 6 2
CNews AWARDS - награда 347 2
SAP Quality Awards 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 21 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
Web Summit 3 1
Цифровые Вершины - премия 10 1
SAP World Tour 2 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 1
SAP Международный горно-металлургический саммит 2 1
CeBIT 454 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 61 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
SAP Forum 29 1
СКБ Контур ПРО ЭДО - премия 1 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
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