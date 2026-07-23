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Северсталь ПАО Severstal
ПАО «Северсталь» — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер «CHMF»).
- В 2021 году выручка компании составила $11,6 млрд, EBITDA достигла $6 млрд. В 2021 году было произведено 11,6 млн тонн стали.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 330 дел, на cумму 47 441 001 798 ₽*
СОБЫТИЯ
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|23.07.2026
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Яковлевский ГОК компании «Северсталь» испытывает подземный дрон для построения 3D-моделей шахты
Яковлевский ГОК компании «Северсталь» продолжает испытания беспилотной системы «ИнноСпектор», разработанной центром бес
|23.07.2026
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«Северсталь-Проект» разработал цифровую 3D-модель для перевооружения агрегата непрерывного горячего алюмоцинкования на ЧерМК
Проектный институт «Северсталь-Проект» разработал трехмерную информационную модель для перевооружения агрегата непрерывного горячего алюмоцинкования (АНГА) в цехе покрытий металла № 1 Череповецкого металлургическо
|26.06.2026
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Промышленный гигант тестирует российскую ERP для замены SAP в ключевых бизнес-процессах
С чего все началось Активная проработка темы импортозамещения ERP стартовала в 2024 году. «Северсталь» изучила все доступные на российском рынке решения, объединив усилия с другой круп
|17.06.2026
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«Северсталь» и Правительство Калужской области объединят усилия по внедрению технологий и цифровизации
«Северсталь Стальные Решения» (входит в структуру ПАО «Северсталь») и Правительство Кал
|29.05.2026
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«Северсталь Сеть» развивает цифровые продажи
«Северсталь Сеть» увеличила онлайн-продажи на 79% по итогам 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Северстали». «Северсталь Сеть», созданная в результате объединения «Северсталь Дистрибуции» и «А Групп», последовательно совершенствует цифровые сервисы, включая интернет-торговлю, развивая еди
|19.05.2026
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«Северсталь» рассказала о планах развития отечественной АСУ ТП
«Северсталь» продемонстрировала интегрированное решение для управления производством, а также
|18.05.2026
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«Северсталь» представила макет рентгеновского профилемера
«Северсталь» продемонстрировала макет рентгеновского профилемера. Проект реализуется на базе р
|18.05.2026
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«Платформикс» спроектировала физический кластер для работы с генеративным ИИ в компании «Северсталь»
высокопроизводительный вычислительный кластер для работы с большими языковыми моделями в компании «Северсталь». Кластер предназначен для развертывания генеративного искусственного интеллекта н
|14.05.2026
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«Северсталь-инфоком», ГК «Северсталь Стальные Решения» и LE Robotics подписали меморандум о стратегическом технологическом партнерстве в области промышленной роботизации
«Северсталь-инфоком», ГК «Северсталь Стальные Решения» и LE Robotics — официальный пред
|08.05.2026
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«Северсталь Сеть» усиливает цифровую инфраструктуру
ата-центр усилит надежность ключевых систем площадки и станет важным элементом дальнейшего развития цифровых и клиентских сервисов для малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Северстали». Складской комплекс в Подольске — одна из ключевых площадок «Северсталь Сети» в Московском регионе. Инфраструктура комплекса позволяет поддерживать в наличии на складе до 34 тыс. то
|07.05.2026
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«Датарк» и Auxo построили второй модульный ЦОД для предприятия «Северстали» в Подольске
динения «Северсталь Дистрибуции» и «А Групп». Это уже второй проект, реализованный для предприятий «Северстали». Об этом CNews сообщили представители «Датарк». Компания Auxo в роли генерального
|22.04.2026
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На стане 2000 «ЧерМК» внедрили модель компьютерного зрения для автоматизации выдачи слябов .
На стане 2000 «Череповецкого металлургического комбината» («ЧерМК», ключевой актив «Северстали») введена в эксплуатацию модель компьютерного зрения для контроля выдачи слябов из нагревательных печей. Она дополнила существовавшую ранее платформу собственной разработки «Север
|20.04.2026
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Не в ту дверь: ИТ-компании российских миллиардеров вышли из «Цифровой экономики»
орма» (ОМП, создатель ОС «Аврора»), АО «Ситроникс», ПАО «Т Плюс» (генерирующая компания, активно взявшаяся за ИТ-направление), ООО ПК «Аквариус» (производитель ПК), АО «Северсталь-инфоком» (ИТ-центр «Северстали»). Также на некоторое время состав учредителей покидал маркетплейс Wildberries (ООО «Вайлдберриз»). Такая информация содержится в пояснительной записке к отчетности АНО за 2025 г., с
|17.04.2026
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Компания «Северсталь-инфоком» внедрила собственную систему управления производством
изводством (MES) «Металлургия» на Череповецком металлургическом комбинате («ЧерМК», ключевой актив «Северстали»). Продукт вошел в перечень особо значимых проектов отраслевого ИЦК. Сегодня решен
|15.04.2026
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«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления
ппы Астра» — платформа Astra Automation, построенная на известной платформе Ansible. Борис Юсуфов, «Северсталь»: В «Северстали» строгое отношение к требованиям информационной безопасности CNews
|11.03.2026
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«Северсталь» и «Афанекс Консалтинг» завершили проект по развитию процессной аналитики в закупочных процессах
«Северсталь» внедрила новые модели процессной аналитики на базе Celonis. Эксперты «Афанекс Кон
|17.02.2026
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«Северсталь» завершает ключевой этап внедрения цифровой системы управления качеством
«Северсталь» первой среди отечественных металлургических компаний приступила к разработке комп
|28.01.2026
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На череповецком заводе «Северсталь-метиз» внедряют систему дистанционного управления кранами
илотный проект по переводу грузоподъемных механизмов на дистанционное управление. Идею заменить привычный труд машинистов кранов на удаленный «Северсталь-метиз» реализовали первыми среди предприятий «Северстали». Об этом CNews сообщил представитель компании. Новая система управления кранами – часть масштабной стратегической ИТ-программы «Безлюдные технологии», направленной на передачу опасн
|26.01.2026
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Severstal Ventures инвестировала в разработчика роботизированных решений для металлургии
«Северсталь» приобрела долю в 25% в компании «Инновотех» − разработчике роботизированных решен
|23.12.2025
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Сотрудники «Северстали» разработали решения на основе генеративного ИИ для ежедневных задач
«Северсталь» завершила корпоративный конкурс «Лидеры металлургИИ», объединивший сотрудников ко
|08.12.2025
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«Т1 Интеграция» автоматизировала поддержку пользователей «Северсталь-инфокома»
«Т1 Интеграция» (ИТ-холдинг «Т1») завершила проект по внедрению системы управления ИТ-услугами (ITSM) для «Северсталь-инфокома» — дочернего ИТ-интегратора металлургического холдинга «Северсталь». Новый инструмент, созданный на базе платформы SimpleOne, обеспечил цифровую поддержку внешних кли
|20.11.2025
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«Северсталь» оптимизировала процесс загрузки роликовых печей с помощью цифровых технологий
«Северсталь» внедрила модель дискретной оптимизации на участке термических печей цеха отделки
|07.11.2025
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«Северсталь-инфоком» на CNews Forum 2025: как превратить импортозамещение в дополнительную бизнес-ценность
Руководитель управления отраслевых решений «Северсталь‑инфокома» Олег Лукьянов примет участие в сессии «Импортозамещение» CNews Forum 2025. На реальных кейсах эксперт покажет, как параллельно с заменой зарубежных ИТ‑решений можно повышат
|14.10.2025
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«Датарк» и Auxo запустили модульный ЦОД Optimod для Яковлевского ГОК «Северстали»
оссии, успешно реализовала проект по поставке и запуску МЦОД Optimod для дочернего предприятия ПАО «Северсталь», одной из промышленных корпораций страны. Новый дата-центр рассчитан на 10 стоек
|13.10.2025
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«Красцветмет. ИТ» и «Северсталь-инфоком» будут внедрять цифровые решения в металлургии
«Красцветмет. ИТ» и «Северсталь-инфоком» заключили партнерское соглашение о внедрении цифровых решений в металлургическом секторе. «Красцветмет. ИТ» будет заниматься внедрением и консультированием пользователей по
|10.10.2025
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Яковлевский ГОК «Северстали» тестирует дроны для обследования шахтных выработок
зовано специалистами R&D-направления «Северсталь-инфокома» и центра технологического развития ЯГОК совместно с разработчиками российского Университета Иннополис. Об этом CNews сообщили представители «Северстали». Цель тестирования — оценить возможности беспилотных летательных аппаратов (дронов) для дистанционного сканирования и построения трёхмерных моделей горных выработок, что позволит по
|29.09.2025
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«Северсталь» увеличила объем производства травленого проката с помощью машинного обучения
«Северсталь» внедрила комплекс моделей машинного обучения для управления скоростью непрерывно-
|22.09.2025
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«Северсталь» запустила платформу генеративного искусственного интеллекта
«Северсталь» запустила платформу на основе генеративного искусственного интеллекта «Да Винчи».
|17.09.2025
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«Северсталь-метиз» тестирует на производственной площадке нового робота
На череповецком предприятии «Северсталь-метиз» протестировали в промышленных условиях автономный ровер компании Droneshub в рамках развития сотрудничества с отечественными разработчиками высокоавтоматизированных мобильных
|17.09.2025
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«Сбер» и «Северсталь» оцифровали финансирование поставок
«Сбер» и «Северсталь» запустили сервис управления дебиторской задолженностью на базе платформы «Цифровы
|08.09.2025
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Яковлевский ГОК «Северстали» снижает простои с помощью компьютерного зрения
Модель компьютерного зрения контролирует состояние рудоспусков Яковлевского ГОКа (входит в «Северсталь») и помогает снижать простои при транспортировке руды из забоя. Решение разработан
|15.08.2025
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Сотрудники музеев Русского Севера смогут пройти бесплатный онлайн-курс по цифровым компетенциям
Программа «Музеи Русского Севера» Фонда «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь» и «Северсталь-инфоком» запускает отбор на бесплатный онлайн-курс «Цифровая сталь» для сотрудников государственных и муниципальных музеев. Проект направлен на развитие базовых
|07.08.2025
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«Северсталь» повышает надежность работы стана 5000 с помощью машинного обучения
Череповецкого металлургического комбината внедрена модель машинного обучения, которая помогает избегать аварийных простоев агрегата из-за поломок электродвигателей. Решение разработано специалистами «Северсталь Диджитал», «Северсталь-инфокома» совместно с технологами листопрокатного цеха и экспертами центра технологического развития производства трубного проката. Процесс прокатки осу
|05.08.2025
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«Северсталь-инфоком» и Nord Clan объединяют усилия для цифровой трансформации рынка
ИТ-компании «Северсталь-инфоком» (входит в «Северсталь») и Nord Clan объявили о заключении стратегического партнерского соглашения в области цифровизации промышленного сектора на базе отечественного
|10.07.2025
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«Северсталь» и «Сапран» объединяют компетенции для цифровизации промышленности
ИТ-компании «Северсталь-инфоком» (входит в «Северсталь») и «Сапран» (системный интегратор в области
|04.07.2025
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Технологический альянс «Северсталь-инфоком» и «Вирсайн Инновации»: совместное развитие VR-решений для подготовки кадров в промышленности
«Северсталь-инфоком» (входит в горно-металлургическую компанию - ПАО «Северсталь») и «В
|17.06.2025
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«Северсталь» усиливает корпоративную ИТ-инфраструктуру решением VK Tech
«Северсталь» совместно с VK Tech внедрила объектное хранилище данных и резервных копий на базе
|17.06.2025
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«Северсталь» запустила прогрессивное веб-приложение (PWA) для клиентов
«Северсталь» запустила прогрессивное веб-приложение (PWA) для iOS и Android. Новый цифровой се
|16.06.2025
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«Северсталь-инфоком» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Северсталь-инфоком», объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres
|05.06.2025
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Цифровая трансформация российских музеев получит новый импульс благодаря сотрудничеству АО «Северсталь-инфоком», «Мобиус Технологии» и БФ «Доброта Севера»
АО «Северсталь-инфоком», «Мобиус Технологии» и благотворительный фонд «Доброта Севера» заключили
Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 49
|Мордашов Алексей 64 44
|Ульянов Николай 176 42
|Суровец Дмитрий 115 41
|Дунаев Сергей 63 39
|Шойтов Александр 116 37
|Лигачев Глеб 120 36
|Сергеев Сергей 179 32
|Воеводин Александр 40 29
|Круглов Виктор 43 29
|Граденко Михаил 56 29
|Трошина Елена 39 29
|Чудинов Дмитрий 103 29
|Атоян Антон 36 29
|Соболев Роман 48 29
|Фарберов Александр 29 29
|Варжавин Иван 30 29
|Катамадзе Анна 133 27
|Цыганков Роман 62 24
|Чаркин Евгений 317 21
|Путин Владимир 3454 21
|Евсеев Артем 55 20
|Шеховцов Юрий 34 18
|Урусов Виктор 157 17
|Лукьянов Олег 21 17
|Натрусов Артем 313 16
|Кирьянова Александра 169 15
|Потапова Светлана 17 15
|Аникин Дмитрий 68 15
|Желтухин Вадим 72 15
|Нестеров Алексей 175 14
|Галкин Николай 140 14
|Ермолаев Артем 379 14
|Цыганков Дмитрий 38 14
|Врацкий Андрей 175 14
|Глазков Александр 151 13
|Абакумов Евгений 227 13
|Малышев Сергей 99 13
|Теплицкий Дмитрий 88 13
|Гусев Сергей 44 13
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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