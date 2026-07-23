Северсталь ПАО - Severstal

Яковлевский ГОК компании «Северсталь» испытывает подземный дрон для построения 3D-моделей шахты Яковлевский ГОК компании «Северсталь» продолжает испытания беспилотной системы «ИнноСпектор», разработанной центром бес

«Северсталь-Проект» разработал цифровую 3D-модель для перевооружения агрегата непрерывного горячего алюмоцинкования на ЧерМК Проектный институт «Северсталь-Проект» разработал трехмерную информационную модель для перевооружения агрегата непрерывного горячего алюмоцинкования (АНГА) в цехе покрытий металла № 1 Череповецкого металлургическо

Промышленный гигант тестирует российскую ERP для замены SAP в ключевых бизнес-процессах С чего все началось Активная проработка темы импортозамещения ERP стартовала в 2024 году. «Северсталь» изучила все доступные на российском рынке решения, объединив усилия с другой круп

«Северсталь» и Правительство Калужской области объединят усилия по внедрению технологий и цифровизации «Северсталь Стальные Решения» (входит в структуру ПАО «Северсталь») и Правительство Кал

«Северсталь Сеть» развивает цифровые продажи «Северсталь Сеть» увеличила онлайн-продажи на 79% по итогам 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Северстали». «Северсталь Сеть», созданная в результате объединения «Северсталь Дистрибуции» и «А Групп», последовательно совершенствует цифровые сервисы, включая интернет-торговлю, развивая еди

«Северсталь» рассказала о планах развития отечественной АСУ ТП «Северсталь» продемонстрировала интегрированное решение для управления производством, а также

«Северсталь» представила макет рентгеновского профилемера «Северсталь» продемонстрировала макет рентгеновского профилемера. Проект реализуется на базе р

«Платформикс» спроектировала физический кластер для работы с генеративным ИИ в компании «Северсталь» высокопроизводительный вычислительный кластер для работы с большими языковыми моделями в компании «Северсталь». Кластер предназначен для развертывания генеративного искусственного интеллекта н

«Северсталь-инфоком», ГК «Северсталь Стальные Решения» и LE Robotics подписали меморандум о стратегическом технологическом партнерстве в области промышленной роботизации «Северсталь-инфоком», ГК «Северсталь Стальные Решения» и LE Robotics — официальный пред

«Северсталь Сеть» усиливает цифровую инфраструктуру ата-центр усилит надежность ключевых систем площадки и станет важным элементом дальнейшего развития цифровых и клиентских сервисов для малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Северстали». Складской комплекс в Подольске — одна из ключевых площадок «Северсталь Сети» в Московском регионе. Инфраструктура комплекса позволяет поддерживать в наличии на складе до 34 тыс. то

«Датарк» и Auxo построили второй модульный ЦОД для предприятия «Северстали» в Подольске динения «Северсталь Дистрибуции» и «А Групп». Это уже второй проект, реализованный для предприятий «Северстали». Об этом CNews сообщили представители «Датарк». Компания Auxo в роли генерального

На стане 2000 «ЧерМК» внедрили модель компьютерного зрения для автоматизации выдачи слябов . На стане 2000 «Череповецкого металлургического комбината» («ЧерМК», ключевой актив «Северстали») введена в эксплуатацию модель компьютерного зрения для контроля выдачи слябов из нагревательных печей. Она дополнила существовавшую ранее платформу собственной разработки «Север

Не в ту дверь: ИТ-компании российских миллиардеров вышли из «Цифровой экономики» орма» (ОМП, создатель ОС «Аврора»), АО «Ситроникс», ПАО «Т Плюс» (генерирующая компания, активно взявшаяся за ИТ-направление), ООО ПК «Аквариус» (производитель ПК), АО «Северсталь-инфоком» (ИТ-центр «Северстали»). Также на некоторое время состав учредителей покидал маркетплейс Wildberries (ООО «Вайлдберриз»). Такая информация содержится в пояснительной записке к отчетности АНО за 2025 г., с

Компания «Северсталь-инфоком» внедрила собственную систему управления производством изводством (MES) «Металлургия» на Череповецком металлургическом комбинате («ЧерМК», ключевой актив «Северстали»). Продукт вошел в перечень особо значимых проектов отраслевого ИЦК. Сегодня решен

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления ппы Астра» — платформа Astra Automation, построенная на известной платформе Ansible. Борис Юсуфов, «Северсталь»: В «Северстали» строгое отношение к требованиям информационной безопасности CNews

«Северсталь» и «Афанекс Консалтинг» завершили проект по развитию процессной аналитики в закупочных процессах «Северсталь» внедрила новые модели процессной аналитики на базе Celonis. Эксперты «Афанекс Кон

«Северсталь» завершает ключевой этап внедрения цифровой системы управления качеством «Северсталь» первой среди отечественных металлургических компаний приступила к разработке комп

На череповецком заводе «Северсталь-метиз» внедряют систему дистанционного управления кранами илотный проект по переводу грузоподъемных механизмов на дистанционное управление. Идею заменить привычный труд машинистов кранов на удаленный «Северсталь-метиз» реализовали первыми среди предприятий «Северстали». Об этом CNews сообщил представитель компании. Новая система управления кранами – часть масштабной стратегической ИТ-программы «Безлюдные технологии», направленной на передачу опасн

Severstal Ventures инвестировала в разработчика роботизированных решений для металлургии «Северсталь» приобрела долю в 25% в компании «Инновотех» − разработчике роботизированных решен

Сотрудники «Северстали» разработали решения на основе генеративного ИИ для ежедневных задач «Северсталь» завершила корпоративный конкурс «Лидеры металлургИИ», объединивший сотрудников ко

«Т1 Интеграция» автоматизировала поддержку пользователей «Северсталь-инфокома» «Т1 Интеграция» (ИТ-холдинг «Т1») завершила проект по внедрению системы управления ИТ-услугами (ITSM) для «Северсталь-инфокома» — дочернего ИТ-интегратора металлургического холдинга «Северсталь». Новый инструмент, созданный на базе платформы SimpleOne, обеспечил цифровую поддержку внешних кли

«Северсталь» оптимизировала процесс загрузки роликовых печей с помощью цифровых технологий «Северсталь» внедрила модель дискретной оптимизации на участке термических печей цеха отделки

«Северсталь-инфоком» на CNews Forum 2025: как превратить импортозамещение в дополнительную бизнес-ценность Руководитель управления отраслевых решений «Северсталь‑инфокома» Олег Лукьянов примет участие в сессии «Импортозамещение» CNews Forum 2025. На реальных кейсах эксперт покажет, как параллельно с заменой зарубежных ИТ‑решений можно повышат

«Датарк» и Auxo запустили модульный ЦОД Optimod для Яковлевского ГОК «Северстали» оссии, успешно реализовала проект по поставке и запуску МЦОД Optimod для дочернего предприятия ПАО «Северсталь», одной из промышленных корпораций страны. Новый дата-центр рассчитан на 10 стоек

«Красцветмет. ИТ» и «Северсталь-инфоком» будут внедрять цифровые решения в металлургии «Красцветмет. ИТ» и «Северсталь-инфоком» заключили партнерское соглашение о внедрении цифровых решений в металлургическом секторе. «Красцветмет. ИТ» будет заниматься внедрением и консультированием пользователей по

Яковлевский ГОК «Северстали» тестирует дроны для обследования шахтных выработок зовано специалистами R&D-направления «Северсталь-инфокома» и центра технологического развития ЯГОК совместно с разработчиками российского Университета Иннополис. Об этом CNews сообщили представители «Северстали». Цель тестирования — оценить возможности беспилотных летательных аппаратов (дронов) для дистанционного сканирования и построения трёхмерных моделей горных выработок, что позволит по

«Северсталь» увеличила объем производства травленого проката с помощью машинного обучения «Северсталь» внедрила комплекс моделей машинного обучения для управления скоростью непрерывно-

«Северсталь» запустила платформу генеративного искусственного интеллекта «Северсталь» запустила платформу на основе генеративного искусственного интеллекта «Да Винчи».

«Северсталь-метиз» тестирует на производственной площадке нового робота На череповецком предприятии «Северсталь-метиз» протестировали в промышленных условиях автономный ровер компании Droneshub в рамках развития сотрудничества с отечественными разработчиками высокоавтоматизированных мобильных

«Сбер» и «Северсталь» оцифровали финансирование поставок «Сбер» и «Северсталь» запустили сервис управления дебиторской задолженностью на базе платформы «Цифровы

Яковлевский ГОК «Северстали» снижает простои с помощью компьютерного зрения Модель компьютерного зрения контролирует состояние рудоспусков Яковлевского ГОКа (входит в «Северсталь») и помогает снижать простои при транспортировке руды из забоя. Решение разработан

Сотрудники музеев Русского Севера смогут пройти бесплатный онлайн-курс по цифровым компетенциям Программа «Музеи Русского Севера» Фонда «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь» и «Северсталь-инфоком» запускает отбор на бесплатный онлайн-курс «Цифровая сталь» для сотрудников государственных и муниципальных музеев. Проект направлен на развитие базовых

«Северсталь» повышает надежность работы стана 5000 с помощью машинного обучения Череповецкого металлургического комбината внедрена модель машинного обучения, которая помогает избегать аварийных простоев агрегата из-за поломок электродвигателей. Решение разработано специалистами «Северсталь Диджитал», «Северсталь-инфокома» совместно с технологами листопрокатного цеха и экспертами центра технологического развития производства трубного проката. Процесс прокатки осу

«Северсталь-инфоком» и Nord Clan объединяют усилия для цифровой трансформации рынка ИТ-компании «Северсталь-инфоком» (входит в «Северсталь») и Nord Clan объявили о заключении стратегического партнерского соглашения в области цифровизации промышленного сектора на базе отечественного

«Северсталь» и «Сапран» объединяют компетенции для цифровизации промышленности ИТ-компании «Северсталь-инфоком» (входит в «Северсталь») и «Сапран» (системный интегратор в области

Технологический альянс «Северсталь-инфоком» и «Вирсайн Инновации»: совместное развитие VR-решений для подготовки кадров в промышленности «Северсталь-инфоком» (входит в горно-металлургическую компанию - ПАО «Северсталь») и «В

«Северсталь» усиливает корпоративную ИТ-инфраструктуру решением VK Tech «Северсталь» совместно с VK Tech внедрила объектное хранилище данных и резервных копий на базе

«Северсталь» запустила прогрессивное веб-приложение (PWA) для клиентов «Северсталь» запустила прогрессивное веб-приложение (PWA) для iOS и Android. Новый цифровой се

«Северсталь-инфоком» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Северсталь-инфоком», объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres