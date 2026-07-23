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Северсталь ПАО Severstal

Северсталь ПАО - Severstal

ПАО «Северсталь» — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер «CHMF»).

  • В 2021 году выручка компании составила $11,6 млрд, EBITDA достигла $6 млрд. В 2021 году было произведено 11,6 млн тонн стали.

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в качестве истца (66) на сумму 14 967 045 344 ₽*
в качестве ответчика (254) на сумму 18 710 732 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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23.07.2026 Яковлевский ГОК компании «Северсталь» испытывает подземный дрон для построения 3D-моделей шахты

Яковлевский ГОК компании «Северсталь» продолжает испытания беспилотной системы «ИнноСпектор», разработанной центром бес
23.07.2026 «Северсталь-Проект» разработал цифровую 3D-модель для перевооружения агрегата непрерывного горячего алюмоцинкования на ЧерМК

Проектный институт «Северсталь-Проект» разработал трехмерную информационную модель для перевооружения агрегата непрерывного горячего алюмоцинкования (АНГА) в цехе покрытий металла № 1 Череповецкого металлургическо
26.06.2026 Промышленный гигант тестирует российскую ERP для замены SAP в ключевых бизнес-процессах

С чего все началось Активная проработка темы импортозамещения ERP стартовала в 2024 году. «Северсталь» изучила все доступные на российском рынке решения, объединив усилия с другой круп
17.06.2026 «Северсталь» и Правительство Калужской области объединят усилия по внедрению технологий и цифровизации

«Северсталь Стальные Решения» (входит в структуру ПАО «Северсталь») и Правительство Кал
29.05.2026 «Северсталь Сеть» развивает цифровые продажи

«Северсталь Сеть» увеличила онлайн-продажи на 79% по итогам 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Северстали». «Северсталь Сеть», созданная в результате объединения «Северсталь Дистрибуции» и «А Групп», последовательно совершенствует цифровые сервисы, включая интернет-торговлю, развивая еди
19.05.2026 «Северсталь» рассказала о планах развития отечественной АСУ ТП

«Северсталь» продемонстрировала интегрированное решение для управления производством, а также

18.05.2026 «Северсталь» представила макет рентгеновского профилемера

«Северсталь» продемонстрировала макет рентгеновского профилемера. Проект реализуется на базе р
18.05.2026 «Платформикс» спроектировала физический кластер для работы с генеративным ИИ в компании «Северсталь»

высокопроизводительный вычислительный кластер для работы с большими языковыми моделями в компании «Северсталь». Кластер предназначен для развертывания генеративного искусственного интеллекта н
14.05.2026 «Северсталь-инфоком», ГК «Северсталь Стальные Решения» и LE Robotics подписали меморандум о стратегическом технологическом партнерстве в области промышленной роботизации

«Северсталь-инфоком», ГК «Северсталь Стальные Решения» и LE Robotics — официальный пред
08.05.2026 «Северсталь Сеть» усиливает цифровую инфраструктуру

ата-центр усилит надежность ключевых систем площадки и станет важным элементом дальнейшего развития цифровых и клиентских сервисов для малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Северстали». Складской комплекс в Подольске — одна из ключевых площадок «Северсталь Сети» в Московском регионе. Инфраструктура комплекса позволяет поддерживать в наличии на складе до 34 тыс. то
07.05.2026 «Датарк» и Auxo построили второй модульный ЦОД для предприятия «Северстали» в Подольске

динения «Северсталь Дистрибуции» и «А Групп». Это уже второй проект, реализованный для предприятий «Северстали». Об этом CNews сообщили представители «Датарк». Компания Auxo в роли генерального
22.04.2026 На стане 2000 «ЧерМК» внедрили модель компьютерного зрения для автоматизации выдачи слябов .

На стане 2000 «Череповецкого металлургического комбината» («ЧерМК», ключевой актив «Северстали») введена в эксплуатацию модель компьютерного зрения для контроля выдачи слябов из нагревательных печей. Она дополнила существовавшую ранее платформу собственной разработки «Север
20.04.2026 Не в ту дверь: ИТ-компании российских миллиардеров вышли из «Цифровой экономики»

орма» (ОМП, создатель ОС «Аврора»), АО «Ситроникс», ПАО «Т Плюс» (генерирующая компания, активно взявшаяся за ИТ-направление), ООО ПК «Аквариус» (производитель ПК), АО «Северсталь-инфоком» (ИТ-центр «Северстали»). Также на некоторое время состав учредителей покидал маркетплейс Wildberries (ООО «Вайлдберриз»). Такая информация содержится в пояснительной записке к отчетности АНО за 2025 г., с
17.04.2026 Компания «Северсталь-инфоком» внедрила собственную систему управления производством

изводством (MES) «Металлургия» на Череповецком металлургическом комбинате («ЧерМК», ключевой актив «Северстали»). Продукт вошел в перечень особо значимых проектов отраслевого ИЦК. Сегодня решен
15.04.2026 «Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления

ппы Астра» — платформа Astra Automation, построенная на известной платформе Ansible. Борис Юсуфов, «Северсталь»: В «Северстали» строгое отношение к требованиям информационной безопасности CNews
11.03.2026 «Северсталь» и «Афанекс Консалтинг» завершили проект по развитию процессной аналитики в закупочных процессах

«Северсталь» внедрила новые модели процессной аналитики на базе Celonis. Эксперты «Афанекс Кон
17.02.2026 «Северсталь» завершает ключевой этап внедрения цифровой системы управления качеством

«Северсталь» первой среди отечественных металлургических компаний приступила к разработке комп
28.01.2026 На череповецком заводе «Северсталь-метиз» внедряют систему дистанционного управления кранами

илотный проект по переводу грузоподъемных механизмов на дистанционное управление. Идею заменить привычный труд машинистов кранов на удаленный «Северсталь-метиз» реализовали первыми среди предприятий «Северстали». Об этом CNews сообщил представитель компании. Новая система управления кранами – часть масштабной стратегической ИТ-программы «Безлюдные технологии», направленной на передачу опасн
26.01.2026 Severstal Ventures инвестировала в разработчика роботизированных решений для металлургии

«Северсталь» приобрела долю в 25% в компании «Инновотех» − разработчике роботизированных решен
23.12.2025 Сотрудники «Северстали» разработали решения на основе генеративного ИИ для ежедневных задач

«Северсталь» завершила корпоративный конкурс «Лидеры металлургИИ», объединивший сотрудников ко
08.12.2025 «Т1 Интеграция» автоматизировала поддержку пользователей «Северсталь-инфокома»

«Т1 Интеграция» (ИТ-холдинг «Т1») завершила проект по внедрению системы управления ИТ-услугами (ITSM) для «Северсталь-инфокома» — дочернего ИТ-интегратора металлургического холдинга «Северсталь». Новый инструмент, созданный на базе платформы SimpleOne, обеспечил цифровую поддержку внешних кли
20.11.2025 «Северсталь» оптимизировала процесс загрузки роликовых печей с помощью цифровых технологий

«Северсталь» внедрила модель дискретной оптимизации на участке термических печей цеха отделки

07.11.2025 «Северсталь-инфоком» на CNews Forum 2025: как превратить импортозамещение в дополнительную бизнес-ценность

Руководитель управления отраслевых решений «Северсталь‑инфокома» Олег Лукьянов примет участие в сессии «Импортозамещение» CNews Forum 2025. На реальных кейсах эксперт покажет, как параллельно с заменой зарубежных ИТ‑решений можно повышат
14.10.2025 «Датарк» и Auxo запустили модульный ЦОД Optimod для Яковлевского ГОК «Северстали»

оссии, успешно реализовала проект по поставке и запуску МЦОД Optimod для дочернего предприятия ПАО «Северсталь», одной из промышленных корпораций страны. Новый дата-центр рассчитан на 10 стоек

13.10.2025 «Красцветмет. ИТ» и «Северсталь-инфоком» будут внедрять цифровые решения в металлургии

«Красцветмет. ИТ» и «Северсталь-инфоком» заключили партнерское соглашение о внедрении цифровых решений в металлургическом секторе. «Красцветмет. ИТ» будет заниматься внедрением и консультированием пользователей по

10.10.2025 Яковлевский ГОК «Северстали» тестирует дроны для обследования шахтных выработок

зовано специалистами R&D-направления «Северсталь-инфокома» и центра технологического развития ЯГОК совместно с разработчиками российского Университета Иннополис. Об этом CNews сообщили представители «Северстали». Цель тестирования — оценить возможности беспилотных летательных аппаратов (дронов) для дистанционного сканирования и построения трёхмерных моделей горных выработок, что позволит по
29.09.2025 «Северсталь» увеличила объем производства травленого проката с помощью машинного обучения

«Северсталь» внедрила комплекс моделей машинного обучения для управления скоростью непрерывно-
22.09.2025 «Северсталь» запустила платформу генеративного искусственного интеллекта

«Северсталь» запустила платформу на основе генеративного искусственного интеллекта «Да Винчи».
17.09.2025 «Северсталь-метиз» тестирует на производственной площадке нового робота

На череповецком предприятии «Северсталь-метиз» протестировали в промышленных условиях автономный ровер компании Droneshub в рамках развития сотрудничества с отечественными разработчиками высокоавтоматизированных мобильных

17.09.2025 «Сбер» и «Северсталь» оцифровали финансирование поставок

«Сбер» и «Северсталь» запустили сервис управления дебиторской задолженностью на базе платформы «Цифровы
08.09.2025 Яковлевский ГОК «Северстали» снижает простои с помощью компьютерного зрения

Модель компьютерного зрения контролирует состояние рудоспусков Яковлевского ГОКа (входит в «Северсталь») и помогает снижать простои при транспортировке руды из забоя. Решение разработан
15.08.2025 Сотрудники музеев Русского Севера смогут пройти бесплатный онлайн-курс по цифровым компетенциям

Программа «Музеи Русского Севера» Фонда «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь» и «Северсталь-инфоком» запускает отбор на бесплатный онлайн-курс «Цифровая сталь» для сотрудников государственных и муниципальных музеев. Проект направлен на развитие базовых
07.08.2025 «Северсталь» повышает надежность работы стана 5000 с помощью машинного обучения

Череповецкого металлургического комбината внедрена модель машинного обучения, которая помогает избегать аварийных простоев агрегата из-за поломок электродвигателей. Решение разработано специалистами «Северсталь Диджитал», «Северсталь-инфокома» совместно с технологами листопрокатного цеха и экспертами центра технологического развития производства трубного проката. Процесс прокатки осу
05.08.2025 «Северсталь-инфоком» и Nord Clan объединяют усилия для цифровой трансформации рынка

ИТ-компании «Северсталь-инфоком» (входит в «Северсталь») и Nord Clan объявили о заключении стратегического партнерского соглашения в области цифровизации промышленного сектора на базе отечественного

10.07.2025 «Северсталь» и «Сапран» объединяют компетенции для цифровизации промышленности

ИТ-компании «Северсталь-инфоком» (входит в «Северсталь») и «Сапран» (системный интегратор в области
04.07.2025 Технологический альянс «Северсталь-инфоком» и «Вирсайн Инновации»: совместное развитие VR-решений для подготовки кадров в промышленности

«Северсталь-инфоком» (входит в горно-металлургическую компанию - ПАО «Северсталь») и «В
17.06.2025 «Северсталь» усиливает корпоративную ИТ-инфраструктуру решением VK Tech

«Северсталь» совместно с VK Tech внедрила объектное хранилище данных и резервных копий на базе
17.06.2025 «Северсталь» запустила прогрессивное веб-приложение (PWA) для клиентов

«Северсталь» запустила прогрессивное веб-приложение (PWA) для iOS и Android. Новый цифровой се
16.06.2025 «Северсталь-инфоком» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Северсталь-инфоком», объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres
05.06.2025 Цифровая трансформация российских музеев получит новый импульс благодаря сотрудничеству АО «Северсталь-инфоком», «Мобиус Технологии» и БФ «Доброта Севера»

АО «Северсталь-инфоком», «Мобиус Технологии» и благотворительный фонд «Доброта Севера» заключили


Публикаций - 629, упоминаний - 922

Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 71
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 53
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Microsoft Corporation 25775 49
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 47
Yandex - Яндекс 9216 47
МегаФон 10742 46
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 40
Oracle Corporation 7074 39
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 33
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 33
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 30
SimbirSoft - СимбирСофт 124 29
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 27
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 27
SAP CIS - САП СНГ 868 26
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 22
VK - Mail.ru Group 3602 21
Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 33 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 19
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 16
Softline - Софтлайн 3743 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 16
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Газинформсервис - ГИС 496 14
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HP Inc. 5883 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 14
R-Vision - Р-Вижн 267 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 107
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 102
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 69
ГПБ - Газпромбанк 1273 63
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 61
Русагро Группа Компаний 379 56
Альфа-Банк 1979 53
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 51
РЖД - Российские железные дороги 2096 51
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СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 45
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 44
Газпром нефть 725 44
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 42
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 41
Газпром ПАО 1493 40
МКБ - Московский кредитный банк 657 40
Силовые машины 166 38
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ФосАгро 176 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 33
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 31
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 31
Сургутнефтегаз - СНГ 288 30
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 30
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ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 24
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
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Национальная квантовая лаборатория 9 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
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РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 2
DLP-Эксперт 14 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
ЛДПР 116 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Enterprise Ethereum Alliance 5 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 236
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 195
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 193
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 169
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 165
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 99
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 97
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 97
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 96
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 94
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 75
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 61
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 61
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 59
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 53
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 53
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 53
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 51
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 51
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 49
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 48
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 46
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 45
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 44
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 44
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 44
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 44
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 42
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 40
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 39
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 38
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 38
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 38
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 36
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 35
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 34
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 32
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 32
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 36
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 29
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 29
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 29
Microsoft Windows 16882 19
Linx Cloud 92 17
Новые облачные технологии - МойОфис 958 16
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 15
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 15
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 14
Linux OS 11533 14
НКТ - Р7-Офис 543 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 13
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 71 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 13
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 13
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 12
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 12
НКТ - Р7-графика 47 12
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 12
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 12
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 11
Протек - Здравсити 32 11
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 10
1С:ERP Управление предприятием 841 10
Google Android 15243 10
Microsoft Office 4170 10
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
Северсталь ПАО - MES металлургия 9 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 9
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
Apple iOS 8583 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 8
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 8
Шадаев Максут 1210 49
Мордашов Алексей 64 44
Ульянов Николай 176 42
Суровец Дмитрий 115 41
Дунаев Сергей 63 39
Шойтов Александр 116 37
Лигачев Глеб 120 36
Сергеев Сергей 179 32
Воеводин Александр 40 29
Круглов Виктор 43 29
Граденко Михаил 56 29
Трошина Елена 39 29
Чудинов Дмитрий 103 29
Атоян Антон 36 29
Соболев Роман 48 29
Фарберов Александр 29 29
Варжавин Иван 30 29
Катамадзе Анна 133 27
Цыганков Роман 62 24
Чаркин Евгений 317 21
Путин Владимир 3454 21
Евсеев Артем 55 20
Шеховцов Юрий 34 18
Урусов Виктор 157 17
Лукьянов Олег 21 17
Натрусов Артем 313 16
Кирьянова Александра 169 15
Потапова Светлана 17 15
Аникин Дмитрий 68 15
Желтухин Вадим 72 15
Нестеров Алексей 175 14
Галкин Николай 140 14
Ермолаев Артем 379 14
Цыганков Дмитрий 38 14
Врацкий Андрей 175 14
Глазков Александр 151 13
Абакумов Евгений 227 13
Малышев Сергей 99 13
Теплицкий Дмитрий 88 13
Гусев Сергей 44 13
Россия - РФ - Российская федерация 166167 476
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 159
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 78
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 55
Германия - Федеративная Республика 13221 37
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 280 34
Европа 24964 32
Украина 7928 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Казахстан - Республика 6048 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 16
Нидерланды 3746 14
Швеция - Королевство 3782 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Россия - СФО - Новосибирск 4876 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 12
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 11
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Индия - Bharat 5869 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Япония 13807 9
Африка - Африканский регион 3641 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 8
Ближний Восток 3154 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 8
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 6
Россия - Крайний Север 350 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 205
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 170
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 135
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 102
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 89
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 76
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 73
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 72
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 69
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 63
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 62
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 58
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 50
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 44
Экономический эффект 1342 42
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 41
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 40
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 37
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 37
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 37
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 37
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 35
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 35
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 33
Энергетика - Energy - Energetically 5855 32
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 31
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 30
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 28
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 28
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 27
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 26
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 25
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 24
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 21
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 20
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 25
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 23
Ведомости 1466 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 12
Forbes - Форбс 1002 12
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Bloomberg 1627 5
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РИА Новости 1033 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
9to5Google 60 2
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IDG - International Data Group 117 2
Рен ТВ - телеканал 82 2
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RUSCADASEC 2 2
TProger 2 2
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 2
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
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НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Nature 832 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
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Gartner - Гартнер 3658 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 9
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 4
Рустелеком ТК 305 4
BCG - Boston Consulting Group 117 3
Forrester Research 834 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
Adam Smith Institute - ASI - Институт Адама Смита 4 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
Российский рынок ERP 24 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Frost & Sullivan 207 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Forrester Consulting 26 1
НМГ - Медиалогия 37 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
Forbes Global 2000 50 1
AdIndex 13 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Markets&Markets Research 113 1
РАН - Российская академия наук 2122 19
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 19
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 12
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 7
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 5
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 3
ЦНИИчермет им. И.П.Бардина - Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина - Черметавтоматика НПО 6 3
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 2
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 12 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 2
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 2
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