Индексная книга CNews*
Северсталь ПАО Severstal
Публикаций - 308, упоминаний - 402
Северсталь ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мордашов Алексей 36 22
|Шеховцов Юрий 34 16
|Путин Владимир 2542 15
|Дунаев Сергей 34 11
|Назипов Дмитрий 80 11
|Волков Алексей 36 10
|Юсупов Ренат 113 8
|Пегасов Сергей 55 8
|Ковальчук Юрий 33 8
|Тюркин Михаил 45 7
|Ермолаев Артем 348 7
|Сытин Дмитрий 51 7
|Кирюшин Сергей 66 7
|Трухан Александр 8 6
|Адмиральский Сергей 39 6
|Калугин Сергей 168 6
|Сапельников Сергей 107 6
|Стуров Дмитрий 29 6
|Висящев Андрей 64 6
|Чаплыгин Роман 17 6
|Потапенко Дмитрий 15 6
|Беселидзе Ираклий 13 6
|Шайхутдинов Роман 108 6
|Федоренко Михаил 9 6
|Широких Алексей 71 6
|Костин Андрей 51 5
|Фурсенко Андрей 121 5
|Соловьев Юрий 31 5
|Чаркин Евгений 203 5
|Ковальчук Михаил 21 5
|Скородумов Анатолий 65 5
|Кириллов Александр 30 5
|Провоторов Александр 154 5
|Леонтович Алексей 32 5
|Осеевский Михаил 264 5
|Устюжанин Дмитрий 49 4
|Ковалевский Сергей 17 4
|Серова Елена 317 4
|Коротнев Константин 32 4
|Брюквин Юрий 281 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189396, в очереди разбора - 948240.
Создано именных указателей - 85919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189396, в очереди разбора - 948240.
Создано именных указателей - 85919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru