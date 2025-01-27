Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166763
ИКТ 13004
Организации 10204
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24935
Персоны 70819
География 2719
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2549
Мероприятия 842

Чудинов Дмитрий



27.01.2025 «Почта России» завершила крупный проект по импортозамещению 1
14.11.2024 «Почта России» сохранила более 4000 деревьев благодаря цифровизации логистики 1
05.11.2024 «Почта России» запустила интеллектуальное планирование рабочих графиков сотрудников 1
04.09.2024 «Почта России» и «Базальт СПО» стали партнёрами в области ИТ 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
11.07.2024 Дмитрий Чудинов, Почта России: Некоторые сложные кибероперации так и остаются нерасследованными 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
29.05.2024 При поддержке «Сколково» «Почта России» внедрит ИИ для ускорения доставки 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
28.05.2024 «Почта России» внедряет систему моделирования маршрутов с использованием искусственного интеллекта 1
23.05.2024 «Почта России» и НОТА объединят усилия в сфере кибербезопасности и корпоративных коммуникаций 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
05.03.2024 «Почта России» совершенствует международную логистику с помощью ИТ-решения 1
01.02.2024 «Почта России» внедряет корпоративную аналитическую систему российского вендора НОТА 1
14.09.2023 Шесть программных продуктов «Почты России» включены в реестр отечественного ПО 1
08.06.2023 IT_One завершила пилотный проект по миграции данных «Почты России» на российскую СУБД от Arenadata 1
24.01.2023 «Национальная лотерея» при поддержке Excite kit за пять месяцев внедрила ИТ-платформу автоматизации клиентского опыта полностью на отечественном ПО 2
24.01.2023 20000 транзакций в секунду: как автоматизировали «Национальную Лотерею» 1
24.11.2022 «Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея» 1

Публикаций - 33, упоминаний - 34

Чудинов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 19
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 18
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 121 18
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 13
Diasoft - Диасофт 871 13
SimbirSoft - СимбирСофт 75 13
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 13
Naumen - Наумен 626 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 13
8220 11
Примо РПА 12 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 6
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 5
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 5
Ред Софт - Red Soft 707 5
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 5
Корус Консалтинг ГК 1217 5
Neoflex - Неофлекс 220 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 3
ГПБ ЭТП - VESNA 6 3
Microsoft Corporation 24632 3
SAP SE 5279 3
Telegram Group 1991 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 2
Ovision - Овижн 46 2
Oracle Corporation 6692 2
Broadcom - VMware 2361 2
Cisco Systems 5114 2
Базальт СПО - BaseALT 656 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 841 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
Stereotech - Стереотек 47 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 2
МегаФон 8831 1
Эвотор - Evotor 184 1
Штрих-М НТЦ 59 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 226 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 38 1
Почта России ПАО 2114 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 19
Лента - Сеть розничной торговли 2083 18
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 18
Газпром нефть 619 13
ПСБ - Промсвязьбанк 851 13
Газпром ПАО 1342 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7317 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2350 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 806 6
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 6
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 6
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 6
Восток-Сервис ГК 52 6
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 6
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 5
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 5
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 5
Шереметьево Хэндлинг 36 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 5
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 5
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 5
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 5
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 5
Газпром бурение 30 5
Агроэко ГК 22 5
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 5
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 852 3
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 14 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 3
Силовые машины 111 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11645 19
Федеральное казначейство России 1773 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3048 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1215 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4755 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 313 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 666 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50494 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19333 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66079 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30720 21
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1322 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13412 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1645 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7385 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27440 13
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5353 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 353 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20806 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11137 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5301 10
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12527 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6776 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11953 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2788 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2125 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10182 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3160 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12027 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5007 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2238 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4679 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 6
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1740 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4408 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11621 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4106 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25369 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24145 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10089 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5040 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11366 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3824 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 5
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 15
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 687 13
Технос-К - Сакура PRO 19 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 623 7
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 84 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4447 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1100 4
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 3
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 3
Docker - Платформа распределённых приложений 335 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1250 3
Google Android 14002 2
Oracle Java - язык программирования 3076 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 117 2
React - JavaScript фреймворк 72 2
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 31 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 2
СалютДевайсы - GigaChat 191 2
Linux OS 9957 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 2
OpenAI ChatGPT 343 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 2
Atlassian - Confluence 113 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 2
Лаб СП - Integration Gears 6 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
Apple iOS 7813 1
Т1 Watchman Security 21 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 107 1
ВТБ АТМ банкоматы 8 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 98 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 60 1
Почта России - Партионная почта 3 1
Мельникова Алиса 90 18
Шпак Василий 223 17
Панченко Иван 138 13
Глазков Александр 137 13
Шенберг Дмитрий 16 13
Бессарабенко Александр 13 13
Врацкий Андрей 135 13
Иодковский Станислав 81 13
Винокуров Евгений 10 10
Иванов Михаил 100 10
Булгаков Кирилл 104 7
Шадаев Максут 1011 6
Леонов Алексей 79 6
Челидзе Джимшер 30 6
Легостаева Светлана 83 6
Кудашев Михаил 26 6
Будник Иван 19 6
Киселев Сергей 59 6
Уткин Владислав 20 5
Сельдемиров Александр 44 5
Рустамов Рустам 414 5
Ульянычев Матвей 36 5
Сивцев Илья 140 5
Тятюшев Максим 97 5
Тугалева Наталья 15 5
Демидов Сергей 127 5
Попушой Александр 15 5
Евдокимов Игорь 50 5
Старостин Георгий 23 5
Ульянов Николай 112 5
Григоренко Вадим 40 5
Замаруев Владимир 40 5
Кусеров Олег 18 5
Карпов Роман 60 5
фон Розен Александр 32 5
Натрусов Артем 284 5
Кисленко Михаил 15 5
Албычев Александр 150 4
Деверилин Павел 30 4
Толокнов Андрей 16 4
Россия - РФ - Российская федерация 144387 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43199 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52127 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17042 4
Европа 21773 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17387 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14193 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3102 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 703 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1498 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 641 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7434 1
Россия - ПФО - Самарская область 1313 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1766 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 746 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2730 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 907 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1227 1
Индия - Bharat 5448 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 253 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1877 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Турция - Турецкая республика 2353 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51062 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18482 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29060 18
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14338 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8401 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24103 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6974 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48036 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4817 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 687 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2920 6
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2403 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13517 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2807 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7842 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3110 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4146 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2187 3
Азартные игры - Лотерея 207 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5077 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5421 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16307 3
Энергетика - Energy - Energetically 5088 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5754 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1190 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 254 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 666 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8041 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 2
Forbes - Форбс 818 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 961 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 3
CNews Инновация года - награда 111 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 684 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 18
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 18
CNews FORUM Кейсы 225 18
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336624, в очереди разбора - 772203.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще