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Соловьев Павел



10.02.2025 Подтверждена совместимость системы зонтичного мониторинга UDV ITM и ПАК для мониторинга и управления ЦОД Datcheck 1
18.03.2024 Государство избавит российских геологов от иностранного ПО 1
16.01.2024 «Росгео» и «Геомикс» завершили совместную реализацию проекта по доработке платформы проектирования месторождений 1
03.02.2023 Компания ДАТАРК представила систему диспетчеризации ЦОД DATCHECK 1
11.01.2023 НМЖК автоматизировал управление складами с помощью решений SAP 1
09.01.2023 ГК Softline помогла DPD повысить производительность Microsoft Exchange в рамках услуги «Премьер сервисы» 1
10.08.2017 «Скайтрэк» и «ГЛОНАСС» объединят усилия в борьбе с терроризмом на базе Сколково 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Соловьев Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24652 1
Softline - Софтлайн 2835 1
SAP SE 5280 1
Datark - Датарк 8 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1135 1
Novardis - Новардис Консалтинг 61 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
SkyTrack - Скайтрэк 3 1
Нейроком 4 1
Нейротонус 1 1
Ростех - РТ-Инжиниринг - Геомикс - горно-геологическая информационная система  7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1904 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
НМЖК - Нижегородский масложировой комбинат 2 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13195 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5379 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6977 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2472 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5044 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3174 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27619 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11991 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 455 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 399 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2022 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11092 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8484 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2143 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6162 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2487 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12785 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2377 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3882 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 755 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 666 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15776 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11170 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10237 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11410 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3082 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1649 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2759 1
Microsoft Exchange 1717 1
Softline Assessment 7 1
Linux OS 9991 1
Datark Datcheck 3 1
Microsoft Windows 15699 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 24 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 471 1
Ростех - РТ-Инжиниринг - Геомикс-Геология 2 1
Softline - Премьер сервисы 19 1
Google Android 14034 1
FreePik 1009 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1266 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 8 1
UDV group - UDV ITM 3 1
Паршин Константин 63 1
Моисеев Андрей 11 1
Груздев Владимир 13 1
Гоценко Илья 3 1
Воробьев Всеволод 15 1
Утенов Гимирон 1 1
Цыганов Константин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 1
Африка - Африканский регион 3483 1
Азия - Азиатский регион 5547 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2416 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14409 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5777 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18588 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5784 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 57 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3960 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 411 1
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Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 418 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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