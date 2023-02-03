Компания ДАТАРК представила систему диспетчеризации ЦОД DATCHECK

Компания ДАТАРК, участник рынка модульных центров обработки данных, представила продукт собственной разработки – систему диспетчеризации инженерной инфраструктуры центров обработки данных DATCHECK. Система позволяет интегрировать все оборудование, обеспечивающее отказоустойчивость и безопасность ИТ-инфраструктуры, в единую информационную среду, контролировать параметры работы, в том числе удаленно.

DATCHECK является SCADA-системой, построенной на российской платформе MasterSCADA, работает на любом ПК под управлением как MS Windows, так и OS семейства Linux. Компонентная база также российская, что позволяет снизить риски при внедрении и эксплуатации ЦОД. Об этом CNews сообщили представители ДАТАРК.

Павел Соловьев, руководитель направления автоматизации компании ДАТАРК и руководитель команды разработчиков: «Главная фишка DATCHECK – гибкость и универсальность, так как платформа позволяет интегрировать оборудование любого производителя, обеспечивающего обмен данных по всем открытым протоколам. При разработке интерфейса мы ориентировались на один из самых современных методов разработки человеко-машинных интерфейсов высокопроизводительного HMI: в нем нет ненужных деталей, а яркие цвета появляются только тогда, когда они необходимы. Такие подходы снижают требования к вниманию оператора и уменьшают вероятность человеческой ошибки. Также много внимания уделили системе оповещения – средства отправки сообщений не ограничиваются СМС или электронной почтой. Мы реализовали интеграцию с мессенджерами и возможность добавить свои интеграции по API. Все эти меры позволяют не только увеличить удобство персонала и оптимизировать затрачиваемые на присмотр за ЦОД усилия, но и снизить вероятность выхода из строя дорогостоящего оборудования, что дает ощутимый экономический эффект. А возможность мониторинга энергопотребления ЦОД, его компонентов и автоматический расчет PUE поможет достичь бережливого использования энергоресурсов».

В области строительства модульных дата-центров российский производитель ДАТАРК сотрудничает с одной из крупнейших российских ИТ-компаний «Инфосистемы джет».

«За последние пять лет мы реализовали порядка десяти совместных проектов по строительству модульных ЦОД, в которых использовалась автоматизированная система мониторинга и управления. Нам приятно, что у наших партнеров получилось сделать это решение универсальным для использования в любых типах дата-центров и вывести его на рынок как отдельный продукт. После приостановки работы зарубежных вендоров на российском рынке подобных отечественных систем осталось не так много. Поэтому DATCHECK расширит наш арсенал решений для комплексных проектов по строительству дата-центров», ― сказал Всеволод Воробьев, руководитель направления ЦОД центра сетевых решений компании «Инфосистемы джет».

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Специально для своих партнеров ДАТАРК сформировал набор коробочных решений, позволяющих предложить заказчикам оптимальный продукт для повышения отказоустойчивости их дата-центров.

Компания ДАТАРК планирует в будущем дополнить систему диспетчеризации DATCHECK модулями, обеспечивающими мониторинг и управление серверным и сетевым оборудованием.