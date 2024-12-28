Воробьев Всеволод
Воробьев Всеволод и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
|Greenpeace - Гринпис 128 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
|Белов Александр 74 2
|Переведенцев Александр 8 2
|Фомин Арсений 2 2
|Терешкин Станислав 3 2
|Рябкин Константин 2 2
|Бобровников Борис 103 1
|Маршанкулов Мурат 18 1
|Буторин Дмитрий 14 1
|Сорокин Олег 6 1
|Вирцер Евгений 38 1
|Батов Иван 9 1
|Дмитриев Павел 2 1
|Квашук Сергей 14 1
|Тарабрин Антон 3 1
|Фосс Валентин 14 1
|Зуев Николай 4 1
|Иващенко Андрей 12 1
|Гурковский Юрий 1 1
|Соловьев Павел 6 1
|Андрианов Максим 10 1
|Кондратенков Иван 2 1
|N+1 - Издание 158 1
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