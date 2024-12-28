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Воробьев Всеволод



28.12.2024 Выручка 20 крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОД за год выросла на 53% 1
28.12.2024 Эксперты ожидают появления российских СХД уровня enterprise во второй половине 2025 г. 3
30.09.2024 Что происходит на рынке ЦОД: взгляд дистрибьютора и вендора инженерного оборудования 1
Цифровизация сельского хозяйства 2024 1
29.05.2024 Всеволод Воробьев -

Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: Агрохолдинги в России отдают предпочтение модульным ЦОДам

 1
06.07.2023 Всеволод Воробьев -

Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет»: На отечественном рынке ЦОД стали появляться новые вендоры из Азиатско-Тихоокеанского региона и с Ближнего Востока

 1
03.02.2023 Компания ДАТАРК представила систему диспетчеризации ЦОД DATCHECK 1
20.01.2022 «7 в 1» — как «Открытие» объединила инфраструктуру семи компаний в одном ЦОД 9
17.02.2021 «Инфосистемы джет» построила ЦОД для интернет-магазина «Утконос» 1
22.11.2019 Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет» -

ЦОДы, построенные в начале «нулевых», нужно разбирать и строить заново

 1
29.06.2018 Всеволод Воробьев -

Рынок ЦОДов идет в рост

 1
29.06.2017 Приживется ли в России «зеленый» ЦОД? 1
22.06.2017 Модульные ЦОДы в России: дата-центр спрятался от кризиса в «коробку» 1
16.05.2016 Всеволод Воробьев -

Рынок инженерных систем ЦОД выйдет в плюс в 2017 году

1
07.04.2016 Ключевые тренды: инфраструктура прирастает облаками 1

Публикаций - 15, упоминаний - 25

Воробьев Всеволод и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 14
Крок - Croc 1777 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 3
Yandex - Яндекс 7339 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Ланит Интеграция 190 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Google LLC 11775 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 2
Pure Storage 53 1
Alibaba Group 422 1
Huawei 3933 1
Apple Inc 12100 1
HP Inc. 5685 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Schneider Electric 575 1
АйТи 1365 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - Центр Хранения Данных 58 1
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 1
Violin Systems - Violin Memory 30 1
Utilex - Утилекс 46 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 43 1
STULZ 25 1
SDMO 4 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 1
Цифра ГК 2426 1
Datark - Датарк 7 1
Ростелеком 9700 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
К2Тех 130 1
Proway - Провэй 6 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 11 1
InnoSTage - Инностейдж 140 1
Русагро Группа Компаний 277 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Лента - Утконос 177 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аникеев Бизнес Инвест 14 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 11
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 7
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 7
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 316 4
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 92 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1077 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных 63 3
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 96 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 3
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 362 2
ЦОД Программно-определяемый - SDDC - Software Defined Data Center 57 2
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 70 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 958 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
Huawei NetEco 2 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 1
Vertiv Liebert SiteNet MultiLink 8 1
Chloride Trinergy ИБП 2 1
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 30 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
Linux OS 9936 1
Datark Datcheck 2 1
Microsoft Windows 15656 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 23 1
Лента - Утконос - Утконос онлайн - U: Онлайн 5 1
Яндекс.Лавка 231 1
К2Тех - Электроснабжение 1 1
Скала^р ЦОД 1 1
Белов Александр 74 2
Переведенцев Александр 8 2
Фомин Арсений 2 2
Терешкин Станислав 3 2
Рябкин Константин 2 2
Бобровников Борис 103 1
Маршанкулов Мурат 18 1
Буторин Дмитрий 14 1
Сорокин Олег 6 1
Вирцер Евгений 38 1
Батов Иван 9 1
Дмитриев Павел 2 1
Квашук Сергей 14 1
Тарабрин Антон 3 1
Фосс Валентин 14 1
Зуев Николай 4 1
Иващенко Андрей 12 1
Гурковский Юрий 1 1
Соловьев Павел 6 1
Андрианов Максим 10 1
Кондратенков Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 14
Европа 21767 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 4
Азия - Азиатский регион 5528 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - Заполярье 112 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 97 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 249 1
Азия Восточная 169 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Ближний Восток 2943 1
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 258 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 122 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 3
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Аренда 2416 2
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Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 422 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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