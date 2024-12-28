Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166263
ИКТ 12986
Организации 10190
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24917
Персоны 70425
География 2714
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Бифорком Тех B4Com Tech



28.12.2024 Выручка 20 крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОД за год выросла на 53% 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Бифорком Тех и организации, системы, технологии, персоны:

C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 1
Sitonica - Ситоника 3 1
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 13 1
Галэкс НТЦ - Galex 37 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
InnoSTage - Инностейдж 141 1
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 11 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 14 1
К2Тех 131 1
Ростелеком - TData - ТДата 24 1
Крок - Croc 1777 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Softline - Софтлайн 2813 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
ИКС 318 1
Intel Corporation 12197 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 37 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 39 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13110 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2560 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2653 1
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 36 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11057 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16136 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20797 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1245 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9379 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1555 1
Сотников Илья 6 1
Воробьев Всеволод 15 1
Лазуков Станислав 29 1
Кукушкин Егор 4 1
Рябкин Константин 2 1
Зотов Алексей 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 252 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4664 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3945 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2165 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще