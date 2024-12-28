Бифорком Тех B4Com Tech
|28.12.2024
|Выручка 20 крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОД за год выросла на 53% 1
Бифорком Тех и организации, системы, технологии, персоны:
|C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 1
|Sitonica - Ситоника 3 1
|Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 13 1
|Галэкс НТЦ - Galex 37 1
|ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
|InnoSTage - Инностейдж 141 1
|Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 11 1
|DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
|Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 14 1
|К2Тех 131 1
|Ростелеком - TData - ТДата 24 1
|Крок - Croc 1777 1
|ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
|Softline - Софтлайн 2813 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
|ИКС 318 1
|Intel Corporation 12197 1
|DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 37 1
|Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
|Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
|GreenMDC - Грин ЭмДиСи 39 1
|НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1555 1
|Сотников Илья 6 1
|Воробьев Всеволод 15 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Кукушкин Егор 4 1
|Рябкин Константин 2 1
|Зотов Алексей 42 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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