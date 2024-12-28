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Сотников Илья



28.12.2024 Выручка 20 крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОД за год выросла на 53% 1
28.12.2024 Эксперты ожидают появления российских СХД уровня enterprise во второй половине 2025 г. 1
20.12.2024 Выручка коммерческих дата-центров выросла на треть 1
20.12.2024 Благодаря девелоперам в России запустили рекордное количество стойко-мест 1
09.02.2021 Больше половины удаленных сотрудников игнорируют политики ИБ 1
19.03.2013 Третья конференция «МСФО: практика применения» состоится в Москве 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Сотников Илья и организации, системы, технологии, персоны:

C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 4
Крок - Croc 1777 2
McKinsey & Company Int 248 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Ростелеком 9700 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МегаФон 8805 1
Fortinet 387 1
АФК Система ПАО 1797 1
NetWrix - Нетрикс 15 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
Nubes - Нубес 51 1
Key Point - Кей Пойнт 27 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 11 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 1
InnoSTage - Инностейдж 140 1
Intel Corporation 12197 1
Ростелеком - TData - ТДата 24 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Евросеть 1404 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Новард УК - Novard 72 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
Мечел Майнинг 1 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 16 1
Blackstone Group 45 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 292 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 315 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Depositphotos - фотобанк 422 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 83 1
Степанов Константин 11 2
Рябкин Константин 2 2
Родионов Михаил 45 1
Фирсов Максим 6 1
Борисов Роман 20 1
Ковалев Андрей 28 1
Сухарев Игорь 6 1
Миронова Анна 3 1
Максимова Татьяна 1 1
Юрченко Надежда 1 1
Ефремова Маргарита 1 1
Басырова Диляра 4 1
Головачев Павел 1 1
Горбатова Лариса 2 1
Александрова Любовь 2 1
Панина Татьяна 2 1
Богопольский Александр 2 1
Голубых Нина 1 1
Аксенов Андрей 38 1
Вирцер Евгений 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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