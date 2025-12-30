Разделы

Степанов Константин


СОБЫТИЯ


30.12.2025 Спрос на ИИ-специалистов в России растет быстрее предложения. Опубликовано почти 200 тысяч вакансий 1
27.06.2025 «РТК-ЦОД» запустил третью очередь Центра обработки данных в Тверской области 1
20.12.2024 У ЦОД-провайдеров заканчиваются деньги на строительство 1
20.12.2024 Выручка коммерческих дата-центров выросла на треть 1
20.12.2024 Благодаря девелоперам в России запустили рекордное количество стойко-мест 1
18.10.2024 «РТК-ЦОД» завершила ввод в эксплуатацию дата-центра «Москва-V» 1
04.09.2024 «РТК-ЦОД» построит дата-центр в Хабаровском крае 1
27.04.2024 Российские тюремщики хотят за 470 миллионов разработать на СПО систему для хранения досье 1
06.12.2023 Студенты НГТУ НЭТИ разработали высокопроизводительный 3D-принтер, позволяющий значительно сэкономить время при серийной печати деталей 1
17.01.2022 «Сберкорус» завершил перевод «Мираторга» на электронный обмен данными с оптовыми покупателями 1
12.01.2022 ИТ-компания HFLabs создала продукт для проверки банковских клиентов по черным и белым спискам 1
11.01.2022 В России возникает кибер-элита, манипулирующая гражданами 1
29.04.2015 Банк «Открытие» запустил систему «Единый клиент» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Степанов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10357 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 246 6
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 26 3
Selectel - Селектел 450 3
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 63 2
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 34 2
IXcellerate - Икселерейт 140 2
McKinsey & Company Int 272 2
3data - 3дата 96 2
DataPro - ДатаПро 95 2
CyrusOne 7 2
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 68 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 1
Nubes - Нубес 71 1
Социальная лаборатория - Social Lab 5 1
ITSOFT - ИТСОФТ - Фарм-студия 3 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 78 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 178 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 247 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
Softline - Софтлайн 3295 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4552 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 651 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 1
1С-Битрикс - Bitrix 623 1
МегаФон 9961 1
Крок - Croc 1815 1
Schneider Electric 591 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 78 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Yandex - Яндекс 8517 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 656 2
Blackstone Group 46 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 37 2
PNK Group - ПНК групп 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 38 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5272 2
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 19 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2737 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12917 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73489 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1184 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18371 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 3
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 548 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4498 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4148 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 112 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25556 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1707 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 692 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 540 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2484 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5921 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7639 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7643 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13369 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 447 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1128 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 145 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 160 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 1
Сбер - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 44 1
HFLabs KYC 1 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 19 1
3DPrinterOS 1 1
MakerCloud 1 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 300 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 94 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 1
Monarch - Монарх - электромобиль 29 1
Михайлов Илья 6 3
Вирцер Евгений 42 2
Сотников Илья 6 2
Немченков Сергей 11 1
Тылевич Наталия 5 1
Бизяев Алексей 2 1
Палийчук Константин 1 1
Коваленко Даниил 1 1
Кехваянц Шушан 1 1
Скалий Сергей 2 1
Фролов Павел 86 1
Конусов Андрей 86 1
Благирев Алексей 24 1
Петров Иван 14 1
Карташов Андрей 9 1
Аксенов Андрей 46 1
Шадаев Максут 1154 1
Осеевский Михаил 333 1
Вермишян Геворк 67 1
Хала Илья 45 1
Богданчиков Евгений 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 157516 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 2
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 37 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Россия - СФО - Новосибирск 4675 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2972 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 993 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8156 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 1
Земля - планета Солнечной системы 10670 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2293 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 2
Импортозамещение - параллельный импорт 566 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15181 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 437 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 553 1
Аренда 2583 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1233 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
Льготы - Льготные кредиты 154 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 144 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 361 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2798 1
Blacklist - Чёрный список 672 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
Ведомости 1259 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8394 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 350 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 58 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 139 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1222 1
