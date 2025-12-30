Получите все материалы CNews по ключевому слову
Степанов Константин
СОБЫТИЯ
Степанов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Михайлов Илья 6 3
|Вирцер Евгений 42 2
|Сотников Илья 6 2
|Немченков Сергей 11 1
|Тылевич Наталия 5 1
|Бизяев Алексей 2 1
|Палийчук Константин 1 1
|Коваленко Даниил 1 1
|Кехваянц Шушан 1 1
|Скалий Сергей 2 1
|Фролов Павел 86 1
|Конусов Андрей 86 1
|Благирев Алексей 24 1
|Петров Иван 14 1
|Карташов Андрей 9 1
|Аксенов Андрей 46 1
|Шадаев Максут 1154 1
|Осеевский Михаил 333 1
|Вермишян Геворк 67 1
|Хала Илья 45 1
|Богданчиков Евгений 12 1
|Ведомости 1259 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
|НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 58 1
|НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 139 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411545, в очереди разбора - 730715.
Создано именных указателей - 188378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.