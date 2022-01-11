В России возникает кибер-элита, манипулирующая гражданами

Цифровизация создает угрозу появления российской кибер-элиты — новой «цифровой власти», которая сможет манипулировать персональными данными граждан в личных или корпоративных целях. К новому классу относятся ИТ-специалисты и менеджеры крупных частных корпораций, а также чиновники. По мнению СПЧ, кибер-элита превратит государственный аппарат в статиста, не способного защитить своих граждан.

Кибер-элита

Цифровизация может привести к возникновению параллельной «цифровой власти» и приходу нового «цифрового класса», говорится в докладе Совета по правам человека (СПЧ) «Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве».

Кибер-элита возникает «по месту», по самому факту получения доступа к данным. Новый класс состоит, в первую очередь, из ИТ-специалистов, создающих системы слежения, хранения персональных и больших данных, систем ИИ для управления массами людей, транспортом, государственными и медицинскими услугами и т.п., а также имеющих доступ к цифровым данным и системам, говорится в докладе.

Также к кибер-элите относятся чиновники, менеджеры и ИТ-специалисты крупных частных ИТ-корпораций (цифровые интернет-платформы, производители смартфонов и ОС, интернет-провайдеры, мобильные операторы, операторы уличных камер, банки).

Чем это опасно

Согласно докладу, «цифровая власть» — обычные штатские лица, не несущие серьезной ответственности. А это создает большие риски утечки, продажи, разглашения данных и манипуляции ими в личных и корпоративных целях. «В массе своей представители нового цифрового класса получают в среднем невысокие зарплаты, уязвимы к подкупу, причем их число и возможности доступа к данным быстро растут в ходе цифровизации», — отмечают авторы документа.

России может появится новый цифровой класс, который сможет манипулировать ПД граждан

Эта власть сейчас проявляет себя как ей угодно, существуя в «серой зоне» или правовом вакууме, говорится в докладе. Имея возможность вносить коррективы в работу сложных алгоритмических цифровых систем, даже рядовой оператор массовой технологии будет в состоянии, например, улучшить свой «цифровой профиль» или положение в цифровом рейтинге, скомпрометировать работу всей системы или вывести себя за рамки воздействия цифровизации.

Представители СПЧ утверждают, что новая цифровая власть это так называемый «заговор специалистов». «Оператор технологии, не говоря уже о ее владельце и разработчике, до некоторой степени получит функции “цифрового бога”, формируя определенные правила игры для одних граждан и видоизменяя или отменяя их вовсе для других», — говорят они.

В случае полной реализации сценария «прихода нового цифрового класса» государственный аппарат превращается в статиста, не способного к какой-либо содержательной деятельности по защите своих же граждан, заключают эксперты СПЧ.

Однако Константин Степанов, исполнительный директор ИТ-компании HFLabs, не совсем согласен с выводами СПЧ. «Я бы не преувеличивал влияние новой цифровой власти, — говорит он. — В документе все выглядит, как захват власти “плохими айтишниками”, которые хотят не только много зарабатывать, но и иметь определенную власть». Степанов задается вопросом, где проходит граница между сбором персональных данных для хорошего сервиса и для манипуляции людьми.

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Иную позицию высказывает Павел Фролов, основатель и продюсер «Роббо». «Несомненно, остается риск цифрового мошенничества, слива и утечек персональных данных, в том числе по неосторожности ИТ-специалистов, — говорит он. — Так, в 2020 году были скомпрометированы 11,06 млрд записей персональных данных: адреса, номера телефонов, пароли и многие другие сведения». Но при этом Фролов подчеркивает, что пока невозможно полностью исключить человеческий фактор из процесса обмена данными. «И тормозить технический прогресс из-за опасений в области использования информации в целях манипуляции и управления массами, на мой взгляд, нелогично. Преимущества цифровизации превышают угрозы», — отмечает эксперт.

Как этого избежать

«Масштабы влияния государства и бизнеса на граждан в перспективе будут зависеть от улучшения регулирования использования персональных данных, — рассказал CNews гендиректор «Аванпост» Андрей Конусов. — Если определенные ограничения не будут приняты, то обладатели такой информации получат все шансы занять в России господствующую роль.

По мнению Конусова, помимо законодательных ограничений, необходимо, чтобы государство узаконило возможность граждан видеть все их данные, которые поддаются обработке вовне, и, при желании, ограничивать к ним доступ либо удалять их.

В декабре 2021 г. в СПЧ разработали «Концепцию обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве». Она предусматривает защиту россиян от «цифровой дискриминации, социальных рейтингов и зависимости от цифровой среды».

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Концепция предлагает ввести запрет на создание систем социального рейтингования, а также ужесточить ответственность за несанкционированный сбор и противоправное использование персональных данных. В том числе, в СПЧ предлагают запретить присваивать человеку единый цифровой идентификатор. Документ также устанавливает запрет на цифровую слежку, цифровых «двойников», «профилей», «траекторий» и «рейтингов». В то же время концепцией допускается «предусмотренный законодательством» сбор сведений, необходимых для обеспечения безопасности личности, общества и государства.