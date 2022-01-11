Права человека Правозащитное движение Human rights
- Госдума РФ
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
УПЧ ФГИС - Федеральная государственная информационная система уполномоченных по правам человека
- Евросоюз
Суд Европейского союза - ЕСПЧ - Европейский суд по правам человека - European Court of Human Rights - Cour européenne des droits de l’homme
|11.01.2022
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В России возникает кибер-элита, манипулирующая гражданами
зникновению параллельной «цифровой власти» и приходу нового «цифрового класса», говорится в докладе Совета по правам человека (СПЧ) «Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом прос
|15.09.2021
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Россиянке выплатят крупную сумму за взлом и преследование в «Вконтакте»
Россиянка против России Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил выплатить россиянке Валерии Володиной почти 13 тыс. евро (1,118 млн руб. по ку
|17.08.2021
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В ООН требуют прекратить распространение ПО для слежки за людьми
Опасно и безответственно Эксперты Совета по правам человека ООН опубликовали заявление, в котором призвали главы всех государст
|02.05.2019
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Россиянин впервые отсудил у властей деньги за блокировку страницы в соцсети
Решение суда Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал правоту российского пользователя интернета, который пожаловался на блокировку е
|28.03.2016
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Нужно ли контролировать личные коммуникации на работе
переписки привел к неожиданным последствиям: 12 января 2016 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал право работодателя просматривать личные сообщения, отправленные и полученные со
|09.07.2015
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В аппарате Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге внедрена СЭД «Дело»
ЭОС в Санкт-Петербурге, завершила проект внедрения системы электронного документооборота в аппарате Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Проект реализован на базе СЭД «Дело».
|24.07.2009
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Правозащитники против Минкомсвязи: приказ о чтении писем обжалован в суде
. Эксперты «Общественного контроля» определили, что приказ Минкомсвязи нарушает одновременно ст. 12 Всеобщей декларации прав человека, ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических п
|26.03.2008
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Акционеры Google хотят защищать права человека
оды слова в Сети и прав человека. Так, акционеры потребуют от компании дать обязательство не участвовать в активной цензуре, а также не сотрудничать с властями тех стран, где нарушают свободу слова и права человека, сообщает АР. Кроме того, часть акционеров планирует выдвинуть предложение о том, чтобы компания создала специальный комитет, который будет рассматривать влияние политики Google
|29.12.2007
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Правозащитники опубликовали «черный список» музыкальных сервисов
технологий (Center for Democracy and Technology, CDT) опубликовал предостережение пользователям относительно скачивания музыки с сайтов, которые не имеют лицензионных соглашений с правообладателями. Правозащитники из CDT опубликовали список из более 30 сайтов, предлагающих клиентам нелицензионную музыку. Сайты не заключали лицензионных сделок с крупнейшими лейблами. Все перечисленные серви
|08.06.2007
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Правозащитники продолжают давить на Google
я их в базу без разрешения пользователей. Что касается данных, которые были собраны с согласия, то пользователь должен иметь право просматривать, редактировать и удалять их, сообщил SFGate.com. Также правозащитники предлагают запретить хранить информацию дольше, чем это необходимо, продавать её, а также объединять базы Google с базами DoubleClick. Общая цель требований – воспрепятствовать с
|08.12.2006
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HuriSearch: поисковик сайтов по правам человека
овека. Этот список разработан и поддерживается HURIDOCS. Главный критерий для включения в список – «права человека» должны быть основной областью работы организации, и это должно быть выражено
|09.10.2006
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Правозащитники и власти США судятся из-за почты
ы. Red Hook — система, созданная для прослушивания голосовых телефонных разговоров. Хотя правительство всегда настаивало на том, что системы предназначены для перехвата коммуникаций террористов, правозащитники сомневаются, что они не распространяются дальше. «Недавние подозрения о том, что правительство США следит за жителями страны, уже насторожили и законодателей, и общественность, &
|14.02.2006
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Тибетские правозащитники не любят Google
Сегодня, в День Святого Валентина, сторонники независимости и правозащитники Тибета планируют открыть сайт NoLuv4Google.com, на котором выразят свою нелюбо
|29.03.2001
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Запрет на использование служебной электронной почты в личных целях нарушает права человека
Запрет на использование служебной электронной почты в личных целях нарушает права человека, утверждает Национальная комиссия по информатике и свободам Франции. Комиссия заявила, что стремление работодателя контролировать переписку своих сотрудников является серьезным н
Права человека и организации, системы, технологии, персоны:
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