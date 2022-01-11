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Права человека Правозащитное движение Human rights


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11.01.2022 В России возникает кибер-элита, манипулирующая гражданами

зникновению параллельной «цифровой власти» и приходу нового «цифрового класса», говорится в докладе Совета по правам человека (СПЧ) «Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом прос
15.09.2021 Россиянке выплатят крупную сумму за взлом и преследование в «Вконтакте»

Россиянка против России Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил выплатить россиянке Валерии Володиной почти 13 тыс. евро (1,118 млн руб. по ку
17.08.2021 В ООН требуют прекратить распространение ПО для слежки за людьми

Опасно и безответственно Эксперты Совета по правам человека ООН опубликовали заявление, в котором призвали главы всех государст
02.05.2019 Россиянин впервые отсудил у властей деньги за блокировку страницы в соцсети

Решение суда Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал правоту российского пользователя интернета, который пожаловался на блокировку е
28.03.2016 Нужно ли контролировать личные коммуникации на работе

переписки привел к неожиданным последствиям: 12 января 2016 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал право работодателя просматривать личные сообщения, отправленные и полученные со
09.07.2015 В аппарате Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге внедрена СЭД «Дело»

ЭОС в Санкт-Петербурге, завершила проект внедрения системы электронного документооборота в аппарате Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Проект реализован на базе СЭД «Дело».

24.07.2009 Правозащитники против Минкомсвязи: приказ о чтении писем обжалован в суде

. Эксперты «Общественного контроля» определили, что приказ Минкомсвязи нарушает одновременно ст. 12 Всеобщей декларации прав человека, ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических п
26.03.2008 Акционеры Google хотят защищать права человека

оды слова в Сети и прав человека. Так, акционеры потребуют от компании дать обязательство не участвовать в активной цензуре, а также не сотрудничать с властями тех стран, где нарушают свободу слова и права человека, сообщает АР. Кроме того, часть акционеров планирует выдвинуть предложение о том, чтобы компания создала специальный комитет, который будет рассматривать влияние политики Google

29.12.2007 Правозащитники опубликовали «черный список» музыкальных сервисов

технологий (Center for Democracy and Technology, CDT) опубликовал предостережение пользователям относительно скачивания музыки с сайтов, которые не имеют лицензионных соглашений с правообладателями. Правозащитники из CDT опубликовали список из более 30 сайтов, предлагающих клиентам нелицензионную музыку. Сайты не заключали лицензионных сделок с крупнейшими лейблами. Все перечисленные серви
08.06.2007 Правозащитники продолжают давить на Google

я их в базу без разрешения пользователей. Что касается данных, которые были собраны с согласия, то пользователь должен иметь право просматривать, редактировать и удалять их, сообщил SFGate.com. Также правозащитники предлагают запретить хранить информацию дольше, чем это необходимо, продавать её, а также объединять базы Google с базами DoubleClick. Общая цель требований – воспрепятствовать с
08.12.2006 HuriSearch: поисковик сайтов по правам человека

овека. Этот список разработан и поддерживается HURIDOCS. Главный критерий для включения в список – «права человека» должны быть основной областью работы организации, и это должно быть выражено

09.10.2006 Правозащитники и власти США судятся из-за почты

ы. Red Hook — система, созданная для прослушивания голосовых телефонных разговоров. Хотя правительство всегда настаивало на том, что системы предназначены для перехвата коммуникаций террористов, правозащитники сомневаются, что они не распространяются дальше. «Недавние подозрения о том, что правительство США следит за жителями страны, уже насторожили и законодателей, и общественность, &
14.02.2006 Тибетские правозащитники не любят Google

Сегодня, в День Святого Валентина, сторонники независимости и правозащитники Тибета планируют открыть сайт NoLuv4Google.com, на котором выразят свою нелюбо
29.03.2001 Запрет на использование служебной электронной почты в личных целях нарушает права человека

Запрет на использование служебной электронной почты в личных целях нарушает права человека, утверждает Национальная комиссия по информатике и свободам Франции. Комиссия заявила, что стремление работодателя контролировать переписку своих сотрудников является серьезным н

Публикаций - 344, упоминаний - 417

Права человека и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 24286 47
Yahoo! 3690 26
Meta Platforms - Facebook 4397 19
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1313 18
Apple Inc 11798 13
Ростелеком 10956 12
NSO Group 26 11
Yandex - Яндекс 6764 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11482 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3511 10
X Corp - Twitter 2826 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8542 8
Amazon Inc - Amazon.com 2938 7
VK - Mail.ru Group 3309 7
Telegram Group 1639 6
Cisco Systems 5048 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 806 5
IBM - International Business Machines Corp 9384 5
InfoWatch - Инфовотч 978 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4656 5
МегаФон 8192 5
The Citizen Lab 23 5
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HP Inc. 5646 4
Samsung Electronics 10075 3
Adobe Systems 1535 3
AT&T Inc 1668 3
Прогноз 1600 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 883 2
Oracle Corporation 6582 2
Perimetrix - Периметрикс 273 2
Системы документооборота 492 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2785 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 402 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1597 2
Intel Corporation 12007 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2987 2
7874 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1350 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1195 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6847 5
Почта России ПАО 2050 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 252 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 187 3
EPIC Telecom Invest 200 3
Резонанс НПП 362 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 555 3
Лента - Сеть розничной торговли 1977 3
LinkedIn 620 3
Walmart - Wal-Mart Stores 374 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6870 2
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 30 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 213 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1196 2
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 2
Forbidden Stories 4 2
Consumer Watchdog - Foundation for Taxpayer and Consumer Rights 4 2
eBay Inc 1611 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 252 1
Газпром ПАО 1291 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 94 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 117 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 23 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 110 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 777 1
Возрождение - Коммерческий банк 338 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 61 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 466 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 426 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2700 1
Альфа-Групп 687 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 966 1
Евросеть 1403 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 409 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9125 10
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 267 10
Google Gmail 916 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4024 13
NSO Group - Pegasus 86 12
Google Android 13622 11
Apple iPhone - серия смартфонов 6937 10
Apple iOS 7489 10
WhatsApp Messenger 1025 10
Microsoft Windows 2000 8661 10
Microsoft Windows 15275 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 518 8
Microsoft MSN - Microsoft Network 685 8
Google YouTube - Видеохостинг 2620 6
Linux OS 9417 6
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол - Золотой щит - Golden Shield Project 43 5
Apple iMessage - Мессенджер 151 5
Mozilla Firefox - браузер 1862 5
Microsoft Edge - браузер 1976 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4798 5
Google Cloud Services 210 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1708 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1351 4
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 418 4
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 203 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 489 3
FreePik 718 3
Обращения граждан 224 3
Microsoft Office 3615 3
Microsoft Skype 2042 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1920 3
Apple Safari - браузер 841 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 869 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 555 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3080 3
Opera Browser - Браузер 1011 2
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 248 2
Baidu 281 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 440 2
Microsoft Windows XP 2546 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 261 2
Google Chrome - браузер 1515 2
Путин Владимир 3038 18
Мельникова Анастасия 341 8
Фадеев Валерий 11 4
Shalev Hulio - Шалев Хулио 4 4
Opsahl Kurt - Опсал Курт 5 3
Хабриев Рамил 3 3
Гвоздев Дмитрий 122 3
Водясов Алексей 222 3
Шалманов Сергей 201 3
Хальфин Руслан 3 3
Стародубов Владимир 4 3
Хинштейн Александр 118 3
Щеголев Игорь 696 3
Кирюхин Дмитрий 86 3
Медведев Дмитрий 1646 3
Brin Sergey - Сергей Брин 186 3
Larry Page - Ларри Пейдж 188 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 3
Касперская Наталья 285 3
Алфёров Жорес 57 2
Лихачев Алексей 43 2
Нуралиев Борис 285 2
Кабанов Кирилл 9 2
Якушев Михаил 50 2
Мизулина Екатерина 12 2
Курносов Иван 9 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 2
Рейман Леонид 1043 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 148 2
Титов Борис 53 2
Песков Дмитрий 106 2
Лебедев Вячеслав 9 2
Никифоров Николай 1134 2
Мишустин Михаил 622 2
Носик Антон 106 2
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