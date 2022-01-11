Акционеры Google хотят защищать права человека оды слова в Сети и прав человека. Так, акционеры потребуют от компании дать обязательство не участвовать в активной цензуре, а также не сотрудничать с властями тех стран, где нарушают свободу слова и права человека, сообщает АР. Кроме того, часть акционеров планирует выдвинуть предложение о том, чтобы компания создала специальный комитет, который будет рассматривать влияние политики Google