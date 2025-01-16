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Индексная книга (каталог) CNews*
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Reporters Without Borders Reporters Sans Frontieres Репортёры без границ



16.01.2025 У Apple требуют отключить в iPhone ИИ. Он галлюцинирует и показывает пользователям выдуманные новости, приводя журналистов в бешенство 1
26.12.2024 Apple объяснила, почему удаляет VPN из российского магазина приложений: этого требует законодательство России 1
20.12.2024 От Apple требуют отключить сервис новостей: ИИ придумывает ложные заголовки 2
28.10.2019 Разработчики шпионского ПО пригрозили судом журналистам, которые о них написали 1
05.08.2016 Власти Казахстана подсаживают шпионское ПО прессе и политикам 1
11.03.2013 Подтверждено: Skype шпионит за пользователями 2
29.01.2013 Skype заподозрили в прослушке переговоров 1
16.05.2011 Турецкие пользователи протестуют против интернет-цензуры 1
24.09.2010 В Саудовской Аравии заставят лицензировать блоги и форумы 1
19.04.2010 Русские блоги победили в трех номинациях конкурса The BOBs 1
12.03.2010 «Репортеры без границ» будут наблюдать за интернетом в России 2
17.06.2009 Интернет-блокада Ирана провалилась из-за Twitter 1
11.03.2009 «Репортеры без границ» проведут День свободы слова в интернете 1
01.08.2008 Олимпиада: Китай снимет интернет-цензуру для избранных 1
12.03.2008 «Репортеры без границ» проводят День свободного самовыражения в интернете 2
16.11.2007 Впервые блог на русском языке признан лучшим в мире 1
11.10.2007 Интернет-цензура в Китае ужесточается 1
17.08.2007 Северная Корея собирается получить свой домен 1
09.06.2007 Китай будет использовать технологии Microsoft для политических гонений? 1
18.04.2007 «Репортёры без границ»: настольная книга для блоггеров 1
15.03.2007 Yahoo не признали виновным в выдаче китайского диссидента 1
15.02.2007 Белоруссия ужесточила контроль за интернетом 2
13.11.2006 Василий Уткин - лучший корпоративный BOBs-блоггер 1
10.11.2006 Yahoo! болезненно реагирует на критику "Репортеров без границ" 1
07.11.2006 СНГ приютил "врагов интернета" 2
07.11.2006 Репортеры без границ опубликовали чёртову дюжину "врагов интернета" 1
26.10.2006 Китай: еще один интернет-диссидент в тюрьме 1
20.10.2006 Куба оказалась на "задворках" интернета 1
18.10.2006 В Китае задержаны распространители информации в интернете 1
20.06.2006 Yahoo.cn обогнал китайцев по жесткости цензуры 2
08.06.2006 Наказание по-китайски: Google вне закона 1
07.06.2006 Китай блокировал Google 2
05.06.2006 Британские журналисты призвали к бойкоту Yahoo 1
12.05.2006 Yahoo призывает правительство США помочь в борьбе с китайской цензурой 1
21.04.2006 Yahoo опять помогла посадить диссидента? 2
16.02.2006 Цензура в интернете: Запад не отстает от Востока 5
10.02.2006 Yahoo помогла посадить китайского диссидента 1
26.01.2006 Google открыла китайскую версию без "демократии" 1
16.01.2006 Китайцам запретят цензуру интернет-гигантов? 2
03.11.2005 Западный бизнес поддержал е-тоталитаризм 2

Публикаций - 49, упоминаний - 70

Reporters Without Borders и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3697 15
Google LLC 11775 7
Microsoft Corporation 24624 6
Cisco Systems 5114 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 3
X Corp - Twitter 2845 2
Белтелеком - Beltelecom 94 2
NetApp - Network Appliance 636 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Telegram Group 1983 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Gamma Group 6 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Elaman GmbH 1 1
Finfisher Labs GmbH 1 1
Gamma International GmbH 4 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 129 1
Thales Group 124 1
Codemasters 243 1
Applied Materials 293 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 92 1
Oftel - Office of Telecommunications 36 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 1
Yahoo! Hong Kong 2 1
Sohu - Changyou 28 1
NetEase 33 1
Apple Inc 12100 1
ИИ-Технологии 104 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 2
Резонанс НПП 370 1
eBay Inc 1619 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 8
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 28 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 72 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 34 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 37 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 2
IFF - Internet Freedom Foundation 5 2
Родина - Российская национально-консервативная партия 2 1
ЛДПР 105 1
Демократический выбор Казахстана - политическая партия 1 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Sunlight Foundation 4 1
Центр защиты прав СМИ - Центр правовой помощи СМИ 1 1
CPJ - Committee to Protect Journalists - Комитет защиты журналистов 4 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 5
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 4
Proxy-server - Прокси-сервер 318 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 976 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1126 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 2
Оповещение и уведомление - Notification 4605 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 316 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол - Золотой щит - Golden Shield Project 48 3
Microsoft Skype 2067 3
Google Gmail 946 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 712 2
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 67 2
Google Cloud Services 218 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 29 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
Baidu 283 1
Flickr - Фотохостинг 255 1
MP3.com 123 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Видео онлайн 3 1
Почта России - Киберпочта 28 1
Apple - App Store 2890 1
Лукашенко Александр 96 3
Путин Владимир 3171 2
Semel Terry - Семел Терри 39 2
Osako Mary - Осако Мэри 6 2
Кучма Леонид 29 1
Opsahl Kurt - Опсал Курт 5 1
Киселев Евгений 13 1
Bush George - Буш Джордж 304 1
Шендерович Виктор 1 1
Мартиросян Самвел 16 1
Галушкин Олег 182 1
Brin Sergey - Сергей Брин 187 1
Larry Page - Ларри Пейдж 191 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 1
Жириновский Владимир 27 1
Yang Jerry - Янг Джерри 84 1
Петрушов Александр 1 1
Ахмадинежад Махмуд 44 1
Шиденко Кирилл 11 1
Кабанов Илья 8 1
Уткин Василий 7 1
Galperin Eva - Гальперин Ева 2 1
Адагамов Рустем 2 1
Owen Ursula - Овен Урсула 1 1
Гриценко Юрий 1 1
Авимова Ксения 2 1
Mubarak Hosni - Мубарак Хосни 6 1
Подгайный Михаил 1 1
Петрушова Ирина 1 1
Боровой Артем 2 1
Engelbart Douglas - Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 13 1
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 1
Алиев Гейдар 1 1
Гонгадзе Георгий 2 1
Lindberg Gunilla - Линдберг Ганилла 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 17
Иран - Исламская Республика Иран 1083 10
Беларусь - Белоруссия 5638 9
Узбекистан - Республика 1726 9
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 9
Саудовская Аравия - Королевство 583 8
Тунис - Тунисская Республика 166 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 7
Россия - РФ - Российская федерация 144195 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 7
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 7
Туркмения - Туркменистан 431 7
Мьянма - Республика Союз - Бирма 117 7
Франция - Французская Республика 7845 6
Куба - Республика 362 6
Египет - Арабская Республика 1004 5
Китай - Тайвань 3984 4
Ливия 150 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 4
Европа 21767 4
Южная Корея - Республика 6646 4
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 4
Китай - Пекин - Beijing 1001 4
Ирак - Республика 696 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 3
Казахстан - Республика 5525 3
Канада 4881 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 3
Непал - Федеративная Демократическая Республика 134 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
Турция - Турецкая республика 2351 3
Швеция - Королевство 3619 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Таджикистан - Республика 859 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 11
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 7
Интернет-кафе 309 6
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 4
Английский язык 6634 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
Персидский язык - фарси 44 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 3
Blacklist - Чёрный список 617 3
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 171 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 435 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 507 1
CMS - Ошибка 404 - Битые ссылки 404 - Error 404 18 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 126 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 5
Deutsche Welle - Телеканал 46 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 2
The Register - The Register Hardware 1551 2
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 28 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
National Geographic 95 1
The Verge - Издание 554 1
WikiLeaks 119 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
РИА Новости 917 1
AP - Associated Press 2004 1
Daily Mail 55 1
China Daily 66 1
BuzzFeed 15 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 7 1
Silicon 483 1
Vnunet 224 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Bloomberg Businessweek 122 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 137 1
Netzpolitik 2 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
Бутырка-блог 1 1
NYT - The New York Times 1054 1
Wikipedia - Википедия 502 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 15 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
Apple Expo 11 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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