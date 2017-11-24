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Baidu

Baidu

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24.11.2017 Пользователям будут платить за добычу биткоинов на их домашних ПК

Сервис «Золотой рудник»Китайский поисковый гигант Baidu предлагает пользователям интернета деньги за то, чтобы использовать свободные вычислительные ресурсы их домашних компьютеров и широкополосного подключения к Сети в работе различных интерн
06.07.2017 Nvidia и Baidu объявили о сотрудничестве в области искусственного интеллекта

Nvidia и Baidu заключили партнерское соглашение с целью внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в облачные вычисления, самоуправляемые автомобили и системы умного дома. Выступая на пекинской конференци
09.03.2017 Baidu обгоняет Google в чтении вслух

Достойного конкурента Google`s WaveNet в сфере синтеза речи представила компания Baidu. Система китайских разработчиков названа Deep Voice. Deep Voice способна к самообучению в процессе чтения текстов и практически не нуждается в дополнительной настройке людьми. Кроме того,
17.01.2017 Травмированный топ-менеджер Microsoft ушел в Baidu

Доктору Лю дали широкие полномочия В китайском интернет-гиганте Baidu назначен новый президент и главный операционный директор. Этот пост занял бывший топ-ме
10.05.2016 Huawei и Baidu реализуют первую в Китае оптическую транспортную сеть T-SDN IDC

Компании Huawei и Baidu совместно построили первую в Китае оптическую транспортную сеть для интернет-центра обработки данных с поддержкой T-SDN. Разработанная Huawei для транспортной программно-конфигурируемой с
16.12.2015 Поисковик Baidu намерен прийти в Россию с помощью «Яндекса»

Интерес Baidu к России Крупнейшая в Китае поисковая система Baidu заинтересована в выходе на российский рынок и планирует сотрудничать на этом поприще с «Яндексом», сообщает ТАСС. «У нас есть ин
10.12.2015 Китай начал испытания беспилотных машин

Поисковый гигант Baidu в сотрудничестве с компанией BMW начал испытания беспилотного автомобиля. Эти испытания уникальны тем, что Пекин —  город с сумасшедшим трафиком, непредсказуемыми маневрами, множеством пе
18.09.2014 BMW поможет «китайскому Google» создавать собственный беспилотный автомобиль

Компания Baidu, владеющая одноименной крупнейшей в Китае поисковой системой, объявила о сотрудничестве с немецким автопроизводителем BMW Group. Совместными усилиями партнеры будут разрабатывать технолог
28.07.2014 Baidu создает беспилотный автомобиль похожий на лошадь

Крупнейшая в Китае поисковая система Baidu занимается разработкой технологий беспилотного управления автомобилем. Компания из Поднебесной только-только занялась автобизнесом, поэтому готовых решений от нее не стоит ожидать в ближа
03.04.2013 Китайский поисковик создает собственные «очки Google»

Крупнейший китайский поисковик Baidu разрабатывает собственные «очки Google» - устройство расширенной реальности, которое дополняет изображение, видимое человеческим глазом, компьютерной графикой. Об этом сообщает TechCrunch
21.02.2013 Интернет-гигант построил первое облако на процессорах для смартфонов

Китайский поисковик Baidu установил и запустил серверы на архитектуре ARM для поддержки облачного сервиса хранения данных под названием Baidu Pan. Это первый случай внедрения серверов на микропроцессорной а
04.09.2012 Китайский поисковик Baidu вложит $1,6 млрд в центр облачных вычислений

Крупнейший китайский поисковик Baidu вложит примерно 10 млрд юаней ($1,6 млрд) в создание центра облачных вычислений, сообщает Reuters со ссылкой на главного финансового директора компании Дженнифер Ли (Jennifer Li). В Ba
08.08.2012 Китайская Baidu оказалась в центре коррупционного скандала

Крупнейший китайский поисковик компания Baidu сообщила о том, что местная полиция арестовала трех бывших сотрудников Baidu, которые брали взятки от пользователей за удаление записей из популярного форума TieBa. Известно, что э
26.03.2012 Слух: Apple интегрирует поисковик Baidu в iOS

Стало известно о том, что компания Apple планирует выпустить обновление для своей операционной системы iOS в Китае, в котором поисковиком по умолчанию станет местный лидер данного рынка Baidu. Об этом сообщает китайское ИТ-издание Sina Tech со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, компании Apple и Baidu уже достигли соглашения об интеграции этого поисков
17.02.2012 Ведущий китайский поисковик Baidu увеличил годовую выручку почти вдвое

Выручка ведущего китайского поисковика Baidu в IV квартале 2011 г. достигла 4,47 млрд юаней (около $710,9 млн), увеличившись на 82,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Прибыль выросла на 76,9% до 2,05 млрд юаней ($326,3 мл
05.09.2011 Baidu выпустил мобильную платформу на базе Android

анием Yi, базирующуюся на ОС Android. На текущий момент она доступна лишь разработчикам и работает как набор инструментов для создания мобильных приложений, интегрированных с существующими продуктами Baidu, включая сервисы музыки, электронных книг, картографии, сообщает PC World и ряд других зарубежных изданий. Не исключено, что Baidu Yi в нынешнем виде является предтечей одноименной
27.07.2011 Baidu выйдет на международный рынок в ближайшие годы

Робин Ли (Robin Li), исполнительный директор крупнейшего китайского поисковика Baidu, в ходе пресс-конференции, посвященной выпуску нового финансового отчета компании, сообщил, что Baidu обдумывает возможность выхода на другие рынки. Как отметил Ли, в ближайшие год
26.07.2011 Baidu: прибыль во втором квартале выросла на 95%

Китайская компания Baidu, которой принадлежит крупнейший в стране поисковик, опубликовала свой финансовый отчет за второй квартал текущего года. Чистая прибыль компании за год выросла на 95% и составила 1,63 млрд
21.07.2011 Китайский национальный браузер оказался копией Google Chrome

Несколько месяцев назад стало известно о том, что крупнейший национальный поисковик Китая Baidu собирается выпустить собственный веб-браузер. Теперь администрация проекта опубликовала на официальном сайте первую публичную бета-версию программы, сообщает Wall Street Journal. При перв
20.07.2011 Baidu купил у лейблов права на 500 тыс. музыкальных треков

Крупнейший китайский поисковик Baidu вчера, 19 июля, объявил о подписании соглашения с тремя из четырех крупнейших в мире звукозаписывающих компаний, по условиям которого китайские пользователи смогут бесплатно скачивать и с
05.07.2011 Baidu будет использовать поиск от Microsoft для запросов на английском

Крупнейший китайский поисковик Baidu вчера, 4 июля, объявил о том, что достиг соглашения о сотрудничестве с компанией Microsoft. В рамках данной сделки поисковик Bing будет использоваться для обработки англоязычных поисковых
28.06.2011 Слух: Baidu разрабатывает мобильную ОС на основе Android

Крупнейший китайский поисковик Baidu разрабатывает собственную мобильную операционную систему под кодовым названием Qiushi на основе ОС Android от компании Google. Об этом сообщило издание TechNode со ссылкой на анонимный ис
24.06.2011 Baidu вложил $306 млн в китайский туристический поисковик Qunar

Крупнейший китайский поисковый сервис Baidu объявил о том, что инвестировал $306 млн в сервис Qunar, туристический поисковик, работающий на китайском рынке. После данного раунда Baidu станет основным акционером Qunar. Среди

27.05.2011 Baidu планирует экспансию на новые рынки

Крупнейший китайский поисковик Baidu объявил о том, что планирует в скором времени расширяться на новые рынки, а также ожидает значительного увеличения своей доли быстро растущего мобильного поискового рынка в Китае. Об этом
19.05.2011 Американцы подали в суд на Baidu и Китай из-за интернет-цензуры

Восемь жителей Нью-Йорка подали судебный иск против компании Baidu, крупнейшего китайского поисковика, а также правительства Китая, обвиняя Baidu в сговоре с властями страны для блокировки доступа пользователей к про-демократическим материалам. Ка
12.05.2011 Поисковик Baidu оштрафовали за ссылки на пиратский контент

Крупнейший китайский поисковик Baidu признали виновным в нарушении авторских прав и обязали выплатить компенсацию популярному литературному веб-сайту Qidian.com. Данное решение вынес Народный суд округа Лювань в Шанхае. Согл
29.03.2011 Крупнейший поисковик Китая создает собственный браузер

Крупнейший китайский поисковик Baidu занимается разработкой своего собственного веб-браузера и ранее в марте 2011 г. уже приступил к тестированию его ранней бета-версии, сообщает издание PC World со ссылкой на осведомленные

28.03.2011 Китайский поисковик Baidu начал тестирование собственного браузера

Крупнейший китайский поисковик Baidu занимается разработкой своего собственного веб-браузера и уже приступил к тестированию его ранней бета-версии. Об этом сообщает издание PCWorld со ссылкой на осведомленные источники. По и
16.03.2011 Писатели обвинили Baidu в злостном пиратстве

Десятки популярных в Китае писателей обвинили Baidu, крупнейший китайский поисковик, в нарушении авторских прав на их контент. Более сорока авторов опубликовали в Сети открытое письмо, в котором обвиняют Baidu в том, что компания бе
01.02.2011 Baidu: прибыль в четвертом квартале 2010 г. выросла на 171,3%

Китайский поисковый гигант Baidu опубликовал свой финансовый отчет за четвертый квартал прошлого года. Чистая прибыль компании выросла на 171,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее и составила 1,16 млрд юаней ($17
22.10.2010 Прибыль Baidu за год более чем удвоилась

Крупнейший китайский поисковик Baidu сегодня, 22 октября, опубликовал свой финансовый отчет за третий квартал текущего года. Чистая прибыль компании за год более чем удвоилась, отчасти благодаря тому, что Google продолжает т
20.07.2010 Китайцы готовят конкурента ОС Android

Крупнейший китайский поисковик Baidu рассматривает возможность разработки и запуска собственной мобильной операционной системы (ОС), которая будет конкурировать с Google Android. Об этом сообщает издание Information Week со

08.06.2010 Baidu планирует захватить 79% китайского поискового рынка

Baidu, крупнейший поисковик в Китае, планирует в следующем году увеличить свою долю китайского поискового рынка до 79%. Об этом сегодня, 8 июня, объявил представитель Baidu во время пресс-конференции в штаб-квартире компании, сообщает АР. Как отмечают аналитики, Baidu получил возможность для расширения своей доли на китайском рынке во многом благодаря
21.05.2010 Pirate Bay и Baidu назвали самыми опасными пиратскими сайтами

gressional International Anti-Piracy Caucus) опубликовал новый список из шести наиболее опасных пиратских сайтов в мире. В этот список вошли крупнейший торрент-портал Pirate Bay и китайский поисковик Baidu, который защитники авторских прав давно обвиняют в содействии пиратам. Также опасными пиратскими сайтами организация IAPC считает канадский ресурс IsoHunt, украинский сайт mp3fiesta, неме
29.04.2010 Прибыль Baidu выросла на 165,3% благодаря Google

поисковика в Китае крайне благотворно отразилось на бизнесе ее основного конкурента на этом рынке - Baidu.com. Согласно новому финансовому отчету за первый квартал текущего года, доходы Baid
19.04.2010 Baidu переманила ключевого топ-менеджера Google

Один из ключевых топ-менеджеров китайского подразделения Google перешел к главному конкуренту компании на этом рынке – поисковику Baidu. Как сообщает FT.com, Вэнь Дзин (Wang Jing) покинул пост директора по инжинирингу Google ранее в текущем месяце и перешел на аналогичную должность (вице-президент по инжинирингу) в компан
27.02.2010 Инвестор Hulu вложит $50 млн в новый видеосервис от Baidu

д Providence Equity Partners, который ранее инвестировал значительные средства в популярный видеосервис Hulu, планирует вложить $50 млн в новый видеопроект, созданный крупнейшим китайским поисковиком Baidu. Baidu около двух месяцев назад объявил о своих планах по запуску нового видеосервиса, который будет предлагать китайским пользователям лицензионный видеоконтент, зарабатывая на он
10.02.2010 Baidu: прибыль в 2009 г. составила $217,6 млн

Крупнейший китайский поисковик Baidu опубликовал свой финансовый отчет за четвертый квартал 2009 г. и за весь прошлый финансовый год. В прошлом финансовом году, завершившемся 31 декабря, доходы Baidu составили $651,6

27.01.2010 Baidu выиграл суд против музыкальной индустрии

Крупнейший китайский поисковик Baidu выиграл судебный процесс против ряда звукозаписывающих компаний, которые обвиняли его в пособничестве музыкальным пиратам. По словам представителей Международной федерации индустрии звуко
21.01.2010 Китайский поисковик Baidu судится с американской компанией

к, объявил о том, что подал судебный иск против своего регистратора доменных имен Register.com из-за хакерской атаки, которая временно заблокировала доступ к сайту для пользователей. Хакеры атаковали Baidu 12 января, перенаправив трафик на собственный сайт, где группа называет себя «Иранской кибер армией». Baidu обвиняет свого регистратора в «грубой небрежности», из-за которой злоумы

Публикаций - 302, упоминаний - 344

Baidu и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 170
Microsoft Corporation 25775 80
Yahoo! 3726 68
Yandex - Яндекс 9216 55
Alibaba Group 473 52
Tencent 190 41
Apple Inc 13154 37
Meta Platforms - Facebook 4621 32
Amazon Inc - Amazon.com 3277 30
Nvidia Corp 4002 19
OpenAI 541 17
Samsung Electronics 11064 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
VK - Mail.ru Group 3602 15
Huawei 4676 14
Intel Corporation 12811 13
X Corp - Twitter 2938 12
Sina Corporation 61 10
Google China 31 10
Lenovo Group 2446 10
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 9
Dell EMC 5180 8
Cisco Systems 5372 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
AOL Inc - America Online 1883 7
Oracle Corporation 7074 7
LeEco - LeTV 61 6
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 6
Sohu - Changyou 28 6
МегаФон 10742 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Microsoft Corporation - GitHub 1075 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Salesforce 498 6
China Mobile 436 6
Google DeepMind 82 5
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 5
Le.com - Leshi Internet Information and Technology Corp 13 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
Tesla Motors 461 9
WMG - Warner Music Group 210 8
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 8
Sony BMG 187 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Faraday Future - FF 15 6
eBay Inc 1640 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Draper Fisher Jurvetson Growth 22 5
BMW Group 482 5
Uber 357 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Accel Partners 49 4
Sunac China 5 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 3
SoftBank Group 284 3
Sequoia Capital 115 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Index Ventures 50 3
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 3
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 47 3
Tiger Global Management 44 3
Sony BMG Music Entertainment 34 3
Почта России ПАО 2370 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Lockheed Martin 777 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 2
Warner 540 2
Domain Associates 2 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 14
Судебная власть - Judicial power 2500 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Китай - Верховный народный суд КНР - Supreme People's Court - Шанхайский финансовый суд - Shanghai Financial Court - Суд особой юрисдикции КНР - Beijing Intellectual Property Court 8 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 2
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
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Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
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U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
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IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 7
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OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 17
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University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 19 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
DIW - Das Institut der deutschen Wirtschaft - German Institute for Economic Research - Немецкий институт экономических исследований 1 1
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