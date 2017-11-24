Пользователям будут платить за добычу биткоинов на их домашних ПК Сервис «Золотой рудник»Китайский поисковый гигант Baidu предлагает пользователям интернета деньги за то, чтобы использовать свободные вычислительные ресурсы их домашних компьютеров и широкополосного подключения к Сети в работе различных интерн

Nvidia и Baidu объявили о сотрудничестве в области искусственного интеллекта Nvidia и Baidu заключили партнерское соглашение с целью внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в облачные вычисления, самоуправляемые автомобили и системы умного дома. Выступая на пекинской конференци

Baidu обгоняет Google в чтении вслух Достойного конкурента Google`s WaveNet в сфере синтеза речи представила компания Baidu. Система китайских разработчиков названа Deep Voice. Deep Voice способна к самообучению в процессе чтения текстов и практически не нуждается в дополнительной настройке людьми. Кроме того,

Травмированный топ-менеджер Microsoft ушел в Baidu Доктору Лю дали широкие полномочия В китайском интернет-гиганте Baidu назначен новый президент и главный операционный директор. Этот пост занял бывший топ-ме

Huawei и Baidu реализуют первую в Китае оптическую транспортную сеть T-SDN IDC Компании Huawei и Baidu совместно построили первую в Китае оптическую транспортную сеть для интернет-центра обработки данных с поддержкой T-SDN. Разработанная Huawei для транспортной программно-конфигурируемой с

Поисковик Baidu намерен прийти в Россию с помощью «Яндекса» Интерес Baidu к России Крупнейшая в Китае поисковая система Baidu заинтересована в выходе на российский рынок и планирует сотрудничать на этом поприще с «Яндексом», сообщает ТАСС. «У нас есть ин

Китай начал испытания беспилотных машин Поисковый гигант Baidu в сотрудничестве с компанией BMW начал испытания беспилотного автомобиля. Эти испытания уникальны тем, что Пекин — город с сумасшедшим трафиком, непредсказуемыми маневрами, множеством пе

BMW поможет «китайскому Google» создавать собственный беспилотный автомобиль Компания Baidu, владеющая одноименной крупнейшей в Китае поисковой системой, объявила о сотрудничестве с немецким автопроизводителем BMW Group. Совместными усилиями партнеры будут разрабатывать технолог

Baidu создает беспилотный автомобиль похожий на лошадь Крупнейшая в Китае поисковая система Baidu занимается разработкой технологий беспилотного управления автомобилем. Компания из Поднебесной только-только занялась автобизнесом, поэтому готовых решений от нее не стоит ожидать в ближа

Китайский поисковик создает собственные «очки Google» Крупнейший китайский поисковик Baidu разрабатывает собственные «очки Google» - устройство расширенной реальности, которое дополняет изображение, видимое человеческим глазом, компьютерной графикой. Об этом сообщает TechCrunch

Интернет-гигант построил первое облако на процессорах для смартфонов Китайский поисковик Baidu установил и запустил серверы на архитектуре ARM для поддержки облачного сервиса хранения данных под названием Baidu Pan. Это первый случай внедрения серверов на микропроцессорной а

Китайский поисковик Baidu вложит $1,6 млрд в центр облачных вычислений Крупнейший китайский поисковик Baidu вложит примерно 10 млрд юаней ($1,6 млрд) в создание центра облачных вычислений, сообщает Reuters со ссылкой на главного финансового директора компании Дженнифер Ли (Jennifer Li). В Ba

Китайская Baidu оказалась в центре коррупционного скандала Крупнейший китайский поисковик компания Baidu сообщила о том, что местная полиция арестовала трех бывших сотрудников Baidu, которые брали взятки от пользователей за удаление записей из популярного форума TieBa. Известно, что э

Слух: Apple интегрирует поисковик Baidu в iOS Стало известно о том, что компания Apple планирует выпустить обновление для своей операционной системы iOS в Китае, в котором поисковиком по умолчанию станет местный лидер данного рынка Baidu. Об этом сообщает китайское ИТ-издание Sina Tech со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, компании Apple и Baidu уже достигли соглашения об интеграции этого поисков

Ведущий китайский поисковик Baidu увеличил годовую выручку почти вдвое Выручка ведущего китайского поисковика Baidu в IV квартале 2011 г. достигла 4,47 млрд юаней (около $710,9 млн), увеличившись на 82,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Прибыль выросла на 76,9% до 2,05 млрд юаней ($326,3 мл

Baidu выпустил мобильную платформу на базе Android анием Yi, базирующуюся на ОС Android. На текущий момент она доступна лишь разработчикам и работает как набор инструментов для создания мобильных приложений, интегрированных с существующими продуктами Baidu, включая сервисы музыки, электронных книг, картографии, сообщает PC World и ряд других зарубежных изданий. Не исключено, что Baidu Yi в нынешнем виде является предтечей одноименной

Baidu выйдет на международный рынок в ближайшие годы Робин Ли (Robin Li), исполнительный директор крупнейшего китайского поисковика Baidu, в ходе пресс-конференции, посвященной выпуску нового финансового отчета компании, сообщил, что Baidu обдумывает возможность выхода на другие рынки. Как отметил Ли, в ближайшие год

Baidu: прибыль во втором квартале выросла на 95% Китайская компания Baidu, которой принадлежит крупнейший в стране поисковик, опубликовала свой финансовый отчет за второй квартал текущего года. Чистая прибыль компании за год выросла на 95% и составила 1,63 млрд

Китайский национальный браузер оказался копией Google Chrome Несколько месяцев назад стало известно о том, что крупнейший национальный поисковик Китая Baidu собирается выпустить собственный веб-браузер. Теперь администрация проекта опубликовала на официальном сайте первую публичную бета-версию программы, сообщает Wall Street Journal. При перв

Baidu купил у лейблов права на 500 тыс. музыкальных треков Крупнейший китайский поисковик Baidu вчера, 19 июля, объявил о подписании соглашения с тремя из четырех крупнейших в мире звукозаписывающих компаний, по условиям которого китайские пользователи смогут бесплатно скачивать и с

Baidu будет использовать поиск от Microsoft для запросов на английском Крупнейший китайский поисковик Baidu вчера, 4 июля, объявил о том, что достиг соглашения о сотрудничестве с компанией Microsoft. В рамках данной сделки поисковик Bing будет использоваться для обработки англоязычных поисковых

Слух: Baidu разрабатывает мобильную ОС на основе Android Крупнейший китайский поисковик Baidu разрабатывает собственную мобильную операционную систему под кодовым названием Qiushi на основе ОС Android от компании Google. Об этом сообщило издание TechNode со ссылкой на анонимный ис

Baidu вложил $306 млн в китайский туристический поисковик Qunar Крупнейший китайский поисковый сервис Baidu объявил о том, что инвестировал $306 млн в сервис Qunar, туристический поисковик, работающий на китайском рынке. После данного раунда Baidu станет основным акционером Qunar. Среди

Baidu планирует экспансию на новые рынки Крупнейший китайский поисковик Baidu объявил о том, что планирует в скором времени расширяться на новые рынки, а также ожидает значительного увеличения своей доли быстро растущего мобильного поискового рынка в Китае. Об этом

Американцы подали в суд на Baidu и Китай из-за интернет-цензуры Восемь жителей Нью-Йорка подали судебный иск против компании Baidu, крупнейшего китайского поисковика, а также правительства Китая, обвиняя Baidu в сговоре с властями страны для блокировки доступа пользователей к про-демократическим материалам. Ка

Поисковик Baidu оштрафовали за ссылки на пиратский контент Крупнейший китайский поисковик Baidu признали виновным в нарушении авторских прав и обязали выплатить компенсацию популярному литературному веб-сайту Qidian.com. Данное решение вынес Народный суд округа Лювань в Шанхае. Согл

Крупнейший поисковик Китая создает собственный браузер Крупнейший китайский поисковик Baidu занимается разработкой своего собственного веб-браузера и ранее в марте 2011 г. уже приступил к тестированию его ранней бета-версии, сообщает издание PC World со ссылкой на осведомленные

Китайский поисковик Baidu начал тестирование собственного браузера Крупнейший китайский поисковик Baidu занимается разработкой своего собственного веб-браузера и уже приступил к тестированию его ранней бета-версии. Об этом сообщает издание PCWorld со ссылкой на осведомленные источники. По и

Писатели обвинили Baidu в злостном пиратстве Десятки популярных в Китае писателей обвинили Baidu, крупнейший китайский поисковик, в нарушении авторских прав на их контент. Более сорока авторов опубликовали в Сети открытое письмо, в котором обвиняют Baidu в том, что компания бе

Baidu: прибыль в четвертом квартале 2010 г. выросла на 171,3% Китайский поисковый гигант Baidu опубликовал свой финансовый отчет за четвертый квартал прошлого года. Чистая прибыль компании выросла на 171,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее и составила 1,16 млрд юаней ($17

Прибыль Baidu за год более чем удвоилась Крупнейший китайский поисковик Baidu сегодня, 22 октября, опубликовал свой финансовый отчет за третий квартал текущего года. Чистая прибыль компании за год более чем удвоилась, отчасти благодаря тому, что Google продолжает т

Китайцы готовят конкурента ОС Android Крупнейший китайский поисковик Baidu рассматривает возможность разработки и запуска собственной мобильной операционной системы (ОС), которая будет конкурировать с Google Android. Об этом сообщает издание Information Week со

Baidu планирует захватить 79% китайского поискового рынка Baidu, крупнейший поисковик в Китае, планирует в следующем году увеличить свою долю китайского поискового рынка до 79%. Об этом сегодня, 8 июня, объявил представитель Baidu во время пресс-конференции в штаб-квартире компании, сообщает АР. Как отмечают аналитики, Baidu получил возможность для расширения своей доли на китайском рынке во многом благодаря

Pirate Bay и Baidu назвали самыми опасными пиратскими сайтами gressional International Anti-Piracy Caucus) опубликовал новый список из шести наиболее опасных пиратских сайтов в мире. В этот список вошли крупнейший торрент-портал Pirate Bay и китайский поисковик Baidu, который защитники авторских прав давно обвиняют в содействии пиратам. Также опасными пиратскими сайтами организация IAPC считает канадский ресурс IsoHunt, украинский сайт mp3fiesta, неме

Прибыль Baidu выросла на 165,3% благодаря Google поисковика в Китае крайне благотворно отразилось на бизнесе ее основного конкурента на этом рынке - Baidu.com. Согласно новому финансовому отчету за первый квартал текущего года, доходы Baid

Baidu переманила ключевого топ-менеджера Google Один из ключевых топ-менеджеров китайского подразделения Google перешел к главному конкуренту компании на этом рынке – поисковику Baidu. Как сообщает FT.com, Вэнь Дзин (Wang Jing) покинул пост директора по инжинирингу Google ранее в текущем месяце и перешел на аналогичную должность (вице-президент по инжинирингу) в компан

Инвестор Hulu вложит $50 млн в новый видеосервис от Baidu д Providence Equity Partners, который ранее инвестировал значительные средства в популярный видеосервис Hulu, планирует вложить $50 млн в новый видеопроект, созданный крупнейшим китайским поисковиком Baidu. Baidu около двух месяцев назад объявил о своих планах по запуску нового видеосервиса, который будет предлагать китайским пользователям лицензионный видеоконтент, зарабатывая на он

Baidu: прибыль в 2009 г. составила $217,6 млн Крупнейший китайский поисковик Baidu опубликовал свой финансовый отчет за четвертый квартал 2009 г. и за весь прошлый финансовый год. В прошлом финансовом году, завершившемся 31 декабря, доходы Baidu составили $651,6

Baidu выиграл суд против музыкальной индустрии Крупнейший китайский поисковик Baidu выиграл судебный процесс против ряда звукозаписывающих компаний, которые обвиняли его в пособничестве музыкальным пиратам. По словам представителей Международной федерации индустрии звуко