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IDC Russia
IDC Россия


01.10.2021 Российский рынок облаков за год вырос на треть 1
01.10.2021 IDC: объем российского рынка публичных облачных услуг достиг $1,21 млрд в 2020 году 1
06.09.2021 Объем российского рынка ИТ-услуг приблизился к $7 млрд 1
12.07.2021 Россияне бросились скупать дорогие смартфоны. Дешевые звонилки больше не нужны 1
07.07.2021 Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году 1
24.06.2021 IDC: Итоги ежегодного исследования российского рынка корпоративного программного обеспечения 1
03.06.2021 «Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России 1
03.06.2021 МТС будет раздавать SAP из своих облаков 1
27.04.2021 Российский рынок ИИ за год вырос как на дрожжах 1
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 1
13.04.2021 Глобальные продажи ПК показывают взрывной рост 1
24.03.2021 Продажи серверов в России показали бурный рост 1
22.03.2021 IDC представила итоги 2020 года и IV квартала на российском рынке устройств печати 1
19.02.2021 IDC и MCS: локомотивом развития облачного рынка стали платформенные сервисы 1
16.02.2021 Продажи ПК в России 2020 г. едва не рухнули, но смогли удержаться в плюсе 1
20.01.2021 Softline купила крупного зарубежного продавца ПО Microsoft 1
11.12.2020 IDC: российский рынок устройств печати сократился на 3,9% в деньгах 1
12.11.2020 Российский рынок смартфонов оправился от влияния ограничений в связи с пандемией 1
20.10.2020 Рынок облачных услуг России перевалил за миллиард долларов 2
20.10.2020 Исследование: облачный рынок в России превысил миллиард долларов в 2019 году 1
17.09.2020 На рынке ИТ-услуг в России ожидается обвал 1
10.09.2020 Российский серверный рынок бурно растет. Лидер RISC-систем - отечественная компания 1
01.09.2020 IDC: во втором квартале 2020 года на российский рынок было поставлено 464 тысячи устройств печати 1
11.06.2020 Продажи серверов в России рванули вверх 1
20.05.2020 Дорогие смартфоны больше не по карману. Россияне перешли на дешевые 1
18.05.2020 Результаты первого квартала 2020 года на российском рынке мобильных телефонов 1
17.03.2020 Российский серверный рынок взял планку в миллиард долларов 1
10.03.2020 Дорогие принтеры спасли от краха российский рынок печатающих устройств 2
05.03.2020 В России рухнули продажи ПК. В топ-5 вендоров перестановки 1
06.02.2020 IDC: поставки устройств печати на российский рынок выросли на 7,7% до $696 миллионов 2
19.12.2019 Число клиентов Техносерв Cloud по итогам 2019 года увеличилось на 42% 1
05.12.2019 В России рухнул рынок ПК. В пятерке лидеров перестановки 1
05.12.2019 Исследование IDC: продажи потребительских ПК сокращаются, однако растут поставки в коммерческий сегмент 1
25.11.2019 Samsung впервые заработал в России на смартфонах больше, чем Apple 1
20.11.2019 Исследование IDC и Microsoft: менее 4% ИТ-специалистов России, Центральной и Восточной Европы соответствуют современным требованиям 1
12.11.2019 Рынок искусственного интеллекта в России в 2019 г. вырастет до $140 миллионов 1
11.09.2019 iRU вошла в пятерку лидеров по поставкам настольных ПК 2
03.09.2019 Продажи ноутбуков в России рухнули. Просвета впереди не видно 1
06.08.2019 Российский бизнес потратил $804,1 млн на облака в 2018 году 1
06.08.2019 Российский бизнес потратил $804,1 млн на облака в 2018 году 1

Публикаций - 115, упоминаний - 128

IDC Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lenovo Group 1637 30
Apple Inc - Эппл Рус 7707 25
Samsung Electronics 5677 21
Microsoft Corporation 11095 18
Merlion iRU - Деловой офис 66 14
Huawei 2730 14
Dell EMC 2405 13
HP Inc. 2914 11
Acer Group 1363 11
Xiaomi 904 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 10
Dell Technologies 133 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 8
IBM 3544 7
Google LLC 7154 6
КНС Групп - Yadro 124 4
АйТи 752 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 4
Intel Corporation 4180 4
Broadcom Inc 197 3
Ланит ГК 1157 3
SAP SE 3215 3
Acronis - Акронис 364 3
Крок 1220 3
Molex 16 2
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU 12 2
Red Hat 666 2
Микрон - Micron 365 2
Seagate Technology 284 2
SUSE 167 2
MSI - Micro-Star International 276 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 350 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Cisco Systems 2040 2
Microsemi 13 2
АФК Система ПАО 995 2
Ситроникс - Sitronics 561 2
Kyocera 93 2
NetApp 485 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Транснефть 159 1
DST Global 165 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 1
Газпром нефть 382 1
X5 Group 599 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Правительство РФ 2205 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Президент Российской Федерации 1439 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Федеральное казначейство России 766 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Linux Foundation 157 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Gen-Z Consortium 11 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 12
МФУ - Многофункциональное устройство 587 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 5
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Kubernetes 307 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
3G - Стандарт мобильной связи 3736 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 217 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 59 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 439 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
LTE-смартфон 138 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 576 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 1
OpenStack 347 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 1
MDS - Managed Document Services - Система управления документооборотом 11 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
Google Android 10751 16
IDC PC Quarterly Tracker 12 9
Intel x86 - Архитектура процессора 992 8
Microsoft Windows 10 6645 7
Apple iOS 5742 7
Microsoft Azure 1171 7
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 6
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 4
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 4
Microsoft Windows 7 1662 3
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 3
Microsoft Azure Stack 56 3
Apple iPhone 8 157 3
Samsung Galaxy 345 2
Acronis Active Protection 16 2
Microsoft SQL Server 795 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 2
Acronis Backup Cloud 13 2
Microsoft Exchange 682 2
Microsoft Office 365 769 2
Linux OS 4260 2
OpenText Documentum 190 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Symbian OS 776 2
Microsoft AKS - Microsoft Azure Kubernetes Service 16 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 2
Kyocera TASKalfa МФУ 20 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 2
Huawei Honor 10 - Смартфон 37 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
ZTE Blade - Серия смартфонов 24 1
Alfresco 114 1
Microsoft Windows 853 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Apple iPhone 11 152 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
Виноградова Наталья 49 15
Макаренков Константин 32 11
Лебедев Михаил 38 7
Baker Simon - Бейкер Саймон 22 7
Бабинина Ольга 7 5
Гаврилов Дмитрий 17 5
Путин Владимир 1826 3
Марченко Дмитрий 28 3
Черепенников Антон 52 2
Семеновская Елена 28 2
Сливко-Кольчик Елена 9 1
Попов Константин 8 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Jun Lei - Цзунь Лей 43 1
Липкин Александр 4 1
Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 5 1
Серебряков Виктор 42 1
Вайнштейн Виктор 18 1
Макаров Станислав 111 1
Заединов Руслан 40 1
Николаев Вячеслав 56 1
Мильнер Юрий 116 1
Макаров Владимир 52 1
Альхаурани Тарик 5 1
Шилов Сергей 61 1
Калинин Александр 95 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Лящ Михаил 32 1
Блинов Михаил 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 95
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 6
Восточная Европа 1679 6
Европа 3759 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 2
Китай - Ухань 32 1
Азия - Азиатский регион 1517 1
Европа Центральная 106 1
Казахстан - Республика 2632 1
Китай - Шанхай 244 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Европа Западная 614 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 239 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Bloomberg 785 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
InformationWeek 101 1
IDC - International Data Corporation 2720 44
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 4
IDC EMEA 14 4
CNews Analytics 1990 3
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 3
IDC Russia Cloud Services Market 8 3
Gartner 2192 2
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 2
IDC CEMA 4 2
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
IDC Russia IT Services Market 5 1
IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast - Возможности и тенденции интернета вещей: углубленный анализ российского рынка 3 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Docflow 58 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762550, в очереди разбора - 666239.
Создано именных указателей - 46354.
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