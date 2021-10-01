Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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IDC Russia
IDC Россия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 115, упоминаний - 128
IDC Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Lenovo Group 1637 30
|Apple Inc - Эппл Рус 7707 25
|Samsung Electronics 5677 21
|Microsoft Corporation 11095 18
|Merlion iRU - Деловой офис 66 14
|Huawei 2730 14
|Dell EMC 2405 13
|HP Inc. 2914 11
|Acer Group 1363 11
|Xiaomi 904 11
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 10
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 10
|Dell Technologies 133 9
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 8
|IBM 3544 7
|Google LLC 7154 6
|КНС Групп - Yadro 124 4
|АйТи 752 4
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 4
|Intel Corporation 4180 4
|Broadcom Inc 197 3
|Ланит ГК 1157 3
|SAP SE 3215 3
|Acronis - Акронис 364 3
|Крок 1220 3
|Molex 16 2
|Kyocera Document Solutions Russia - KDRU 12 2
|Red Hat 666 2
|Микрон - Micron 365 2
|Seagate Technology 284 2
|SUSE 167 2
|MSI - Micro-Star International 276 2
|DEPO Computers - Депо Электроникс 350 2
|VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
|Cisco Systems 2040 2
|Microsemi 13 2
|АФК Система ПАО 995 2
|Ситроникс - Sitronics 561 2
|Kyocera 93 2
|NetApp 485 2
|Виноградова Наталья 49 15
|Макаренков Константин 32 11
|Лебедев Михаил 38 7
|Baker Simon - Бейкер Саймон 22 7
|Бабинина Ольга 7 5
|Гаврилов Дмитрий 17 5
|Путин Владимир 1826 3
|Марченко Дмитрий 28 3
|Черепенников Антон 52 2
|Семеновская Елена 28 2
|Сливко-Кольчик Елена 9 1
|Попов Константин 8 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Jun Lei - Цзунь Лей 43 1
|Липкин Александр 4 1
|Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 5 1
|Серебряков Виктор 42 1
|Вайнштейн Виктор 18 1
|Макаров Станислав 111 1
|Заединов Руслан 40 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Мильнер Юрий 116 1
|Макаров Владимир 52 1
|Альхаурани Тарик 5 1
|Шилов Сергей 61 1
|Калинин Александр 95 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Лящ Михаил 32 1
|Блинов Михаил 73 1
|Bloomberg 785 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
|InformationWeek 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762550, в очереди разбора - 666239.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762550, в очереди разбора - 666239.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru