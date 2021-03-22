IDC представила итоги 2020 года и IV квартала на российском рынке устройств печати

Согласно результатам исследований компании IDC, в 2020 году поставки производителей на российский рынок печатающих устройств сократились на 5,3% по сравнению с уровнем 2019 года до 2,69 миллиона штук, а в денежном выражении – сократились на 4,1% до 664 миллионов долларов США. В общем объеме продаж на лазерную технику пришлось около 1,9 миллиона устройств, в том числе почти 1,25 млн многофункциональных (МФУ); количество проданных струйных устройств составило чуть менее 780 тысяч штук, большинство из которых также являются МФУ – их поставлено более 657 тысяч штук.

В четвертом квартале 2020 года российский рынок устройств печати сократился на 0,9% в штучном выражении и на 11,5% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период на российский рынок было поставлено около 824 тыс. принтеров, копиров и МФУ, совокупная стоимость которых составила около 200 млн долларов США. Средняя цена устройства сократилась на 10,7% по сравнению с четвертым кварталом 2019 г.

Рынок лазерной техники в четвертом квартале 2020 г. увеличился на 7,5% в штучном выражении и сократился на 8,2% в денежном, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сегменте монохромных устройств поставки в штуках скоростной категории до 20 стр/мин уменьшились на 11,7%, 21-30 стр/мин – увеличились на 3,4%, категория 31-44 стр/мин выросла на 36,1%, категория 45-69 стр/мин показала рост 16,3%, все старшие категории лазерных устройств показали двузначное снижение поставок в штуках за 4 квартал 2020г.

В сегменте цветной лазерной техники уменьшились поставки скоростной категории 1-10 стр/мин на 14,5%, 11-20 стр/мин – снизились на 42,1%, 21-30 стр/мин – увеличились на 3,5%, все старшие категории показали двузначное снижение.

Рынок струйной техники в четвертом квартале 2020 г. показал снижение в штучном выражении — на 15,5%, и снижение в денежном выражении — на 25,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение поставок в четвертом квартале показали струйные устройства во всех скоростных категориях за исключением категории 11-20 стр/мин, показавшей рост 1,6%.

«Во втором полугодии 2020 года на доступность продуктов со стороны вендоров продолжало влиять недостаточное наличие мощностей производства фабрик и/или сокращение рабочих на фабриках в Азии из-за эпидемии COVID-19, дополнительные проблемы с доступностью продуктов были вызваны глобальной нехваткой морских контейнеров для перевозок, что и явилось причиной значительного превышения спроса над предложением, и падением показателей поставок. Прогноз на 2021 год может быть осторожно позитивным, основываясь на том, что пик эпидемии в 2020 году Россия пережила без существенных длительных периодов lockdown и закрытия производств и сферы обслуживания, как это случилось в Европе и других регионах. Текущие полевые исследования IDC вертикальных рынков в Европе и России показывают, что в уже в 2021 году продолжится возвращение работников в офисы, и оно будет еще более значительным в 2022 году. Это непременно положительно скажется на объемах печати в офисе и закупках печатающих устройств и расходных материалов», — прокомментировал Константин Макаренков, ведущий аналитик IDC Russia & CIS.