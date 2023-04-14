Получите все материалы CNews по ключевому слову
|14.04.2023
|
Санкции давят – печать продолжается
нта к текущим условиям еще не завершен. Сложность момента обусловлена важными отличиями принтеров и копиров от других цифровых устройств. В чем отличие принтеров и копиров Принтеры и коп
|11.11.2013
|
Рынок принтеров и копиров в России впал в стагнацию
увеличился на 1% в штучном выражении и сократился на 1,1% в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период в Россию было поставлено свыше 987 тыс. принтеров, копиров и МФУ, совокупная стоимость которых составила $243,4 млн. При этом средняя цена устройства сократилась на 2,1% по сравнению с III кварталом 2012 г., сообщает IDC. Поставки лазерных моно
|26.08.2009
|
Мировой рынок принтеров, копиров и МФУ: минус 20% за год
Мировые поставки принтеров, копиров и МФУ в 1-й половине 2009 г. составили 51,3 млн единиц, что на 20,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 64,3 млн устройств, сообщает Gartner. По
|21.08.2009
|
Рынок принтеров, копиров и МФУ: минус 24% год к году
По итогам 1-й половины 2009 г. в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) было продано около 18 млн принтеров, копиров и многофункциональных устройств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки таких устройств в указанном регионе сократились на 24,4%, сообщает Gartner. Аналитики объясня
|06.03.2009
|
Россия: принтеры и МФУ перестали покупать
некоторых поставщиков были заполнены продукцией, не реализованной в 3-м квартале, что и обусловило дальнейшее сокращение поставок в конце года. В 2008 г. в Россию было поставлено 4,49 млн принтеров, копиров и многофункциональных устройств, что на 16,4% меньше, чем в 2007 г. В группу наиболее крупных поставщиков, как и в прошлом году, вошли (по убыванию долей рынка в денежном выражении) HP,
|29.02.2008
|
Российская государственная библиотека купит лазерные копир-принтер-сканеры
Российской государственной библиотеке (РГБ) требуется поставка и сервисное обслуживание многофункциональных устройств (лазерных копир-принтер-сканеров), в связи с чем объявлен открытый аукцион № 11а-2008 по выбору поставщика. Услуги по поставке и обслуживанию оцениваются заказчиком в 12 000 000 руб. Финансируется аукцио
|21.09.2007
|
Копир переводит с японского на английский и наоборот
Совместное японское предприятие Fuji Xerox представило копир, который может сканировать документ на японском и затем выводить копию на китайском, английском или корейском языке, сообщает Digital World Tokyo. Устройство может работать и в обратном н
|12.09.2006
|
Копиры Canon признаны пожароопасными
ыло продано 820000, в Европе — 690000, в Японии 140000 штук. Около 220000 устройств работают в других регионах мира. В российском представительстве Canon нам представили следующий список моделей копиров, в которых возможны проблемы с перегревом: PC7, PC80 и PC100. Официально эти модели в Россию не ввозились. Проблемы с перегревом копиров Canon начались почти 15 лет назад. В 1992
|12.09.2006
|
Копиры Canon признаны пожароопасными
000, в Японии 140000. Около 220000 устройств работают в других регионах мира. Проблемы с перегревом копиров Canon начались почти 15 лет назад. В 1992 году был зарегистрирован первый случай пере
|16.08.2006
|
Минфин объявил конкурс на поставку копиров и факсов
ъявило конкурс на поставку копировальных и факсимильных аппаратов, а также уничтожителей бумаг. Общая сумма заказа составляет 14,5 млн. рублей. В частности, до 1 ноября Минфину требуется поставить 26 копиров на сумму 8 млн. рублей, 65 факсов и 91 уничтожитель бумаги на сумму 6,5 млн. рублей. Заявки будут приниматься до 6 сентября 2006 года. С подробной конкурсной документацией можно ознаком
|14.02.2006
|
Российский рынок копиров впервые обвалился
твенном выражении). Спад произошел в результате значительного - на 26% - снижения продаж аналоговых копиров. В 2005 г. объемы поставок этой техники сократили практически все поставщики. В течен
|10.06.2005
|
Canon готовит новый цветной копир
ающей 40 страниц в минуту, а Ricoh, Fuji Xerox и Konica Minolta Holdings уже представили свои разработки в этой области. В связи с этим Canon собирается представить высокоскоростной 4-циллиндрический копировальный аппарат, тогда как в основном производители предлагают 1-циллиндрические устройства, которые значительно дешевле, но не могут осуществлять высокоскоростную печать. Canon не предос
|15.04.2005
|
Konica Minolta представила новый полноцветный копировальный аппарат
Компания Konica Minolta представила новый многофункциональный полноцветный копировальный аппарат bizhub PRO C500 для копировальных салонов, типографий и департаментов печати. Модель обеспечивает ежемесячный объем печати 150 тыс. отпечатков. Современный уровень произво
|13.08.2004
|
Вирусы добрались до копиров
изображения всех документов, которые были скопированы либо распечатаны с их помощью. Производители копиров, осознавая грозящую опасность, стали добавлять в свою продукцию функции защиты пользо
|22.07.2004
|
Россияне привыкают копировать "цифрой"
Как показывают данные нового отчёта IDC по российскому рынку копиров, где приводятся прогнозы на 2004–2008 гг. и доли поставщиков в 2003 г., отсутств
|27.08.2003
|
Konica Minolta и НР будут вместе делать копиры
уют разработать пять типов многофункциональных копиров с высокой и средней скоростью печати. Первый копировальный аппарат их совместного производства появится на рынке в октябре. Konica Minolta
|27.08.2003
|
Konica и НР будут совместно производить копиры
пировальных аппаратов Konica Minolta Holdings и HP договорились о совместном производстве многофункциональных цифровых копировальных аппаратов. Konica Minolta сообщила сегодня, 27 августа, что первый копировальный аппарат их совместного производства появится на рынке в октябре. Пресс-секретарь компании предположил, что продажи таких аппаратов достигнут порядка 10 млрд. йен ($85 млн.) в тече
|27.06.2003
|
Oki представил новый скан-копир S700
Созданный в качестве дополнения к модельному ряду принтеров Oki С5300 и С7000, удобный в использовании скан-копир S700 с программой Unimessage Pro дает возможность пользователям на уровне отдела, рабочей группы или небольшого предприятия централизованно управлять процессами сканирования документов дл
|30.04.2003
|
Eurobusiness вошел в пятерку крупнейших поставщиков копиров в РФ
Компания Eurobusiness сообщает о том, что по результатам исследования российского ИТ-рынка, проведенного группой компаний GfK Group, вошла в пятерку крупнейших поставщиков копиров на российский рынок. Также в пятерку вошли компании "А1 Тис", "Роско", FUN, R+P. Компания EuroBusiness основана в 1992 году, занимается поставками компьютерной периферии и офисного обор
|13.03.2003
|
Продан 10-милионный копировальный аппарат Canon
В 1982 году компания Canon выпустила первый в мире персональный копировальный аппарат. Сегодня Canon объявляет о продаже 10-миллионного копира. Специальный л
|18.04.2002
|
"МВ" начала производить копиры в России
е 2002 года "МВ" планирует выйти на рынок бытовой техники, а в дальнейшем компания намерена запустить производство принтеров и расходных материалов. В 2003 году "МВ" начнет выпускать три новые модели копиров. Компанией ведутся переговоры о производстве комплектующих в России. Расширение производства намечено на 2003 год, на развитие проекта будет потрачено 2% годового оборота. В дальнейшем
|27.03.2002
|
На Кубе запретили ПК, принтеры и копиры
аться только CD, дискеты, ленты для пишущих машинок и запчасти к ним. Характерно, что теперь в свободной продаже не будет не только ПК и систем на их основе, но и расходных материалов для принтеров и копиров. Это сделано для того, чтобы предотвратить массовое распространение печатных материалов. (Напомним, что на Кубе за "сотрудничество с вражескими масс-медиа" предусмотрено тюремное заключ
|07.03.2002
|
HP хочет заработать на чернилах
", - заявил г-н Уррей. Если сложить вместе всю печатную продукцию мира, включая фотографии, факсы и ксерокопии, то чернила HP будут лишь на 4% всех страниц, отметил он. Одно из многообещающих н
|17.10.2001
|
IDC: украинский рынок копировальной техники значительно возрос в 2000 г.
По данным IDC, за 2000 г. в Украину было поставлено 21 960 копиров на сумму $17,1 млн., а рост поставок отмечен практически у всех вендоров.По оценкам а
|18.12.2000
|
Xerox заняла лидирующее положение на европейском рынке цветных копиров и многофункциональных устройств
Согласно результатам исследования независимых аналитиков швейцарской компании InfoSource в 2000 году доля компании Xerox на Европейском рынке цветных копиров и многофункциональных устройств выросла на 6% - с 23,9% до 30%. При этом в сегменте цветных копировальных устройств производительностью 30 и более копий в минуту доля компании составляе
|30.08.2000
|
Canon USA и EFI представили линейку высокопроизводительных контроллеров для цветных принтеров и копиров
Компании Canon USA и EFI анонсировали выпуск новых высокопроизводительных контроллеров для цветных принтеров и копиров. Это - ColorPASS для нового полноцветного копира CLC 5000, ColorPASS-Z70 для модели CLC 3100, ColorPASS-Z40e для копиров серии CLC 1100, ColorPASS-Z20e для CLC 900 и imagePASS-W2
|21.06.2000
|
Xerox представила новую серию копиров, позволяющих перенаправлять копии в ПО обмена электронной почтой
Компания Xerox представила новую серию цифровых копиров, а также пакеты программного обеспечения к ним. Серия копиров/принтеров Document Centre 400 позволяет пользователям сканировать бумажные документы, сразу переводя их в приложения
|06.06.2000
|
Xerox начала активную борьбу против продажи поддельных расходных материалов для копиров и принтеров в США
Борьба Xerox Corporation против подделок ее расходных материалов для копиров и принтеров приняла новые формы. В Калифорнии были арестованы три владельца магазинов, где продавались поддельные расходные материалы. Конфисковано более 1000 упаковок с раходными матер
|03.04.2000
|
IDC объявила Xerox лидером американского рынка цифровых копиров
Второй год подряд Xerox Corporation занимает первое место по продажам на американском рынке цифровых копиров. По данным компаний IDC и Dataquest, Xerox занимает свыше 35% этого рынка. На втором месте находится Sharp, чья доля составляет 18%. Замыкает тройку лидеров Canon с долей 11%. Архив нов
|28.03.2000
|
Kyocera Mita выпустила новые сетевые цифровые копиры
Компания Kyocera начала выпуск новых сетевых цифровых копиров KM-4230 и KM-523. Эти два устройства стали первыми, разработанными совместными усилиями специалистов Kyocera и Mita Industrial, после слияния этих компаний в январе 2000 года. В этих ус
