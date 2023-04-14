Санкции давят – печать продолжается нта к текущим условиям еще не завершен. Сложность момента обусловлена важными отличиями принтеров и копиров от других цифровых устройств. В чем отличие принтеров и копиров Принтеры и коп

Рынок принтеров и копиров в России впал в стагнацию увеличился на 1% в штучном выражении и сократился на 1,1% в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период в Россию было поставлено свыше 987 тыс. принтеров, копиров и МФУ, совокупная стоимость которых составила $243,4 млн. При этом средняя цена устройства сократилась на 2,1% по сравнению с III кварталом 2012 г., сообщает IDC. Поставки лазерных моно

Мировой рынок принтеров, копиров и МФУ: минус 20% за год Мировые поставки принтеров, копиров и МФУ в 1-й половине 2009 г. составили 51,3 млн единиц, что на 20,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 64,3 млн устройств, сообщает Gartner. По

Рынок принтеров, копиров и МФУ: минус 24% год к году По итогам 1-й половины 2009 г. в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) было продано около 18 млн принтеров, копиров и многофункциональных устройств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки таких устройств в указанном регионе сократились на 24,4%, сообщает Gartner. Аналитики объясня

Россия: принтеры и МФУ перестали покупать некоторых поставщиков были заполнены продукцией, не реализованной в 3-м квартале, что и обусловило дальнейшее сокращение поставок в конце года. В 2008 г. в Россию было поставлено 4,49 млн принтеров, копиров и многофункциональных устройств, что на 16,4% меньше, чем в 2007 г. В группу наиболее крупных поставщиков, как и в прошлом году, вошли (по убыванию долей рынка в денежном выражении) HP,

Российская государственная библиотека купит лазерные копир-принтер-сканеры Российской государственной библиотеке (РГБ) требуется поставка и сервисное обслуживание многофункциональных устройств (лазерных копир-принтер-сканеров), в связи с чем объявлен открытый аукцион № 11а-2008 по выбору поставщика. Услуги по поставке и обслуживанию оцениваются заказчиком в 12 000 000 руб. Финансируется аукцио

Копир переводит с японского на английский и наоборот Совместное японское предприятие Fuji Xerox представило копир, который может сканировать документ на японском и затем выводить копию на китайском, английском или корейском языке, сообщает Digital World Tokyo. Устройство может работать и в обратном н

Копиры Canon признаны пожароопасными ыло продано 820000, в Европе — 690000, в Японии 140000 штук. Около 220000 устройств работают в других регионах мира. В российском представительстве Canon нам представили следующий список моделей копиров, в которых возможны проблемы с перегревом: PC7, PC80 и PC100. Официально эти модели в Россию не ввозились. Проблемы с перегревом копиров Canon начались почти 15 лет назад. В 1992

Минфин объявил конкурс на поставку копиров и факсов ъявило конкурс на поставку копировальных и факсимильных аппаратов, а также уничтожителей бумаг. Общая сумма заказа составляет 14,5 млн. рублей. В частности, до 1 ноября Минфину требуется поставить 26 копиров на сумму 8 млн. рублей, 65 факсов и 91 уничтожитель бумаги на сумму 6,5 млн. рублей. Заявки будут приниматься до 6 сентября 2006 года. С подробной конкурсной документацией можно ознаком

Российский рынок копиров впервые обвалился твенном выражении). Спад произошел в результате значительного - на 26% - снижения продаж аналоговых копиров. В 2005 г. объемы поставок этой техники сократили практически все поставщики. В течен

Canon готовит новый цветной копир ающей 40 страниц в минуту, а Ricoh, Fuji Xerox и Konica Minolta Holdings уже представили свои разработки в этой области. В связи с этим Canon собирается представить высокоскоростной 4-циллиндрический копировальный аппарат, тогда как в основном производители предлагают 1-циллиндрические устройства, которые значительно дешевле, но не могут осуществлять высокоскоростную печать. Canon не предос

Konica Minolta представила новый полноцветный копировальный аппарат Компания Konica Minolta представила новый многофункциональный полноцветный копировальный аппарат bizhub PRO C500 для копировальных салонов, типографий и департаментов печати. Модель обеспечивает ежемесячный объем печати 150 тыс. отпечатков. Современный уровень произво

Вирусы добрались до копиров изображения всех документов, которые были скопированы либо распечатаны с их помощью. Производители копиров, осознавая грозящую опасность, стали добавлять в свою продукцию функции защиты пользо

Россияне привыкают копировать "цифрой" Как показывают данные нового отчёта IDC по российскому рынку копиров, где приводятся прогнозы на 2004–2008 гг. и доли поставщиков в 2003 г., отсутств

Konica Minolta и НР будут вместе делать копиры уют разработать пять типов многофункциональных копиров с высокой и средней скоростью печати. Первый копировальный аппарат их совместного производства появится на рынке в октябре. Konica Minolta

Konica и НР будут совместно производить копиры пировальных аппаратов Konica Minolta Holdings и HP договорились о совместном производстве многофункциональных цифровых копировальных аппаратов. Konica Minolta сообщила сегодня, 27 августа, что первый копировальный аппарат их совместного производства появится на рынке в октябре. Пресс-секретарь компании предположил, что продажи таких аппаратов достигнут порядка 10 млрд. йен ($85 млн.) в тече

Oki представил новый скан-копир S700 Созданный в качестве дополнения к модельному ряду принтеров Oki С5300 и С7000, удобный в использовании скан-копир S700 с программой Unimessage Pro дает возможность пользователям на уровне отдела, рабочей группы или небольшого предприятия централизованно управлять процессами сканирования документов дл

Eurobusiness вошел в пятерку крупнейших поставщиков копиров в РФ Компания Eurobusiness сообщает о том, что по результатам исследования российского ИТ-рынка, проведенного группой компаний GfK Group, вошла в пятерку крупнейших поставщиков копиров на российский рынок. Также в пятерку вошли компании "А1 Тис", "Роско", FUN, R+P. Компания EuroBusiness основана в 1992 году, занимается поставками компьютерной периферии и офисного обор

Продан 10-милионный копировальный аппарат Canon В 1982 году компания Canon выпустила первый в мире персональный копировальный аппарат. Сегодня Canon объявляет о продаже 10-миллионного копира. Специальный л

"МВ" начала производить копиры в России е 2002 года "МВ" планирует выйти на рынок бытовой техники, а в дальнейшем компания намерена запустить производство принтеров и расходных материалов. В 2003 году "МВ" начнет выпускать три новые модели копиров. Компанией ведутся переговоры о производстве комплектующих в России. Расширение производства намечено на 2003 год, на развитие проекта будет потрачено 2% годового оборота. В дальнейшем

На Кубе запретили ПК, принтеры и копиры аться только CD, дискеты, ленты для пишущих машинок и запчасти к ним. Характерно, что теперь в свободной продаже не будет не только ПК и систем на их основе, но и расходных материалов для принтеров и копиров. Это сделано для того, чтобы предотвратить массовое распространение печатных материалов. (Напомним, что на Кубе за "сотрудничество с вражескими масс-медиа" предусмотрено тюремное заключ

HP хочет заработать на чернилах ", - заявил г-н Уррей. Если сложить вместе всю печатную продукцию мира, включая фотографии, факсы и ксерокопии, то чернила HP будут лишь на 4% всех страниц, отметил он. Одно из многообещающих н

IDC: украинский рынок копировальной техники значительно возрос в 2000 г. По данным IDC, за 2000 г. в Украину было поставлено 21 960 копиров на сумму $17,1 млн., а рост поставок отмечен практически у всех вендоров.По оценкам а

Xerox заняла лидирующее положение на европейском рынке цветных копиров и многофункциональных устройств Согласно результатам исследования независимых аналитиков швейцарской компании InfoSource в 2000 году доля компании Xerox на Европейском рынке цветных копиров и многофункциональных устройств выросла на 6% - с 23,9% до 30%. При этом в сегменте цветных копировальных устройств производительностью 30 и более копий в минуту доля компании составляе

Canon USA и EFI представили линейку высокопроизводительных контроллеров для цветных принтеров и копиров Компании Canon USA и EFI анонсировали выпуск новых высокопроизводительных контроллеров для цветных принтеров и копиров. Это - ColorPASS для нового полноцветного копира CLC 5000, ColorPASS-Z70 для модели CLC 3100, ColorPASS-Z40e для копиров серии CLC 1100, ColorPASS-Z20e для CLC 900 и imagePASS-W2

Xerox представила новую серию копиров, позволяющих перенаправлять копии в ПО обмена электронной почтой Компания Xerox представила новую серию цифровых копиров, а также пакеты программного обеспечения к ним. Серия копиров/принтеров Document Centre 400 позволяет пользователям сканировать бумажные документы, сразу переводя их в приложения

Xerox начала активную борьбу против продажи поддельных расходных материалов для копиров и принтеров в США Борьба Xerox Corporation против подделок ее расходных материалов для копиров и принтеров приняла новые формы. В Калифорнии были арестованы три владельца магазинов, где продавались поддельные расходные материалы. Конфисковано более 1000 упаковок с раходными матер

IDC объявила Xerox лидером американского рынка цифровых копиров Второй год подряд Xerox Corporation занимает первое место по продажам на американском рынке цифровых копиров. По данным компаний IDC и Dataquest, Xerox занимает свыше 35% этого рынка. На втором месте находится Sharp, чья доля составляет 18%. Замыкает тройку лидеров Canon с долей 11%. Архив нов