14.04.2023 Санкции давят – печать продолжается

нта к текущим условиям еще не завершен. Сложность момента обусловлена важными отличиями принтеров и копиров от других цифровых устройств. В чем отличие принтеров и копиров Принтеры и коп
11.11.2013 Рынок принтеров и копиров в России впал в стагнацию

увеличился на 1% в штучном выражении и сократился на 1,1% в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период в Россию было поставлено свыше 987 тыс. принтеров, копиров и МФУ, совокупная стоимость которых составила $243,4 млн. При этом средняя цена устройства сократилась на 2,1% по сравнению с III кварталом 2012 г., сообщает IDC. Поставки лазерных моно
26.08.2009 Мировой рынок принтеров, копиров и МФУ: минус 20% за год

Мировые поставки принтеров, копиров и МФУ в 1-й половине 2009 г. составили 51,3 млн единиц, что на 20,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 64,3 млн устройств, сообщает Gartner. По
21.08.2009 Рынок принтеров, копиров и МФУ: минус 24% год к году

По итогам 1-й половины 2009 г. в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) было продано около 18 млн принтеров, копиров и многофункциональных устройств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки таких устройств в указанном регионе сократились на 24,4%, сообщает Gartner. Аналитики объясня
06.03.2009 Россия: принтеры и МФУ перестали покупать

некоторых поставщиков были заполнены продукцией, не реализованной в 3-м квартале, что и обусловило дальнейшее сокращение поставок в конце года. В 2008 г. в Россию было поставлено 4,49 млн принтеров, копиров и многофункциональных устройств, что на 16,4% меньше, чем в 2007 г. В группу наиболее крупных поставщиков, как и в прошлом году, вошли (по убыванию долей рынка в денежном выражении) HP,
29.02.2008 Российская государственная библиотека купит лазерные копир-принтер-сканеры

Российской государственной библиотеке (РГБ) требуется поставка и сервисное обслуживание многофункциональных устройств (лазерных копир-принтер-сканеров), в связи с чем объявлен открытый аукцион № 11а-2008 по выбору поставщика. Услуги по поставке и обслуживанию оцениваются заказчиком в 12 000 000 руб. Финансируется аукцио
21.09.2007 Копир переводит с японского на английский и наоборот

Совместное японское предприятие Fuji Xerox представило копир, который может сканировать документ на японском и затем выводить копию на китайском, английском или корейском языке, сообщает Digital World Tokyo. Устройство может работать и в обратном н
12.09.2006 Копиры Canon признаны пожароопасными

ыло продано 820000, в Европе — 690000, в Японии 140000 штук. Около 220000 устройств работают в других регионах мира. В российском представительстве Canon нам представили следующий список моделей копиров, в которых возможны проблемы с перегревом: PC7, PC80 и PC100. Официально эти модели в Россию не ввозились. Проблемы с перегревом копиров Canon начались почти 15 лет назад. В 1992
12.09.2006 Копиры Canon признаны пожароопасными

000, в Японии 140000. Около 220000 устройств работают в других регионах мира. Проблемы с перегревом копиров Canon начались почти 15 лет назад. В 1992 году был зарегистрирован первый случай пере
16.08.2006 Минфин объявил конкурс на поставку копиров и факсов

ъявило конкурс на поставку копировальных и факсимильных аппаратов, а также уничтожителей бумаг. Общая сумма заказа составляет 14,5 млн. рублей. В частности, до 1 ноября Минфину требуется поставить 26 копиров на сумму 8 млн. рублей, 65 факсов и 91 уничтожитель бумаги на сумму 6,5 млн. рублей. Заявки будут приниматься до 6 сентября 2006 года. С подробной конкурсной документацией можно ознаком
14.02.2006 Российский рынок копиров впервые обвалился

твенном выражении). Спад произошел в результате значительного - на 26% - снижения продаж аналоговых копиров. В 2005 г. объемы поставок этой техники сократили практически все поставщики. В течен
10.06.2005 Canon готовит новый цветной копир

ающей 40 страниц в минуту, а Ricoh, Fuji Xerox и Konica Minolta Holdings уже представили свои разработки в этой области. В связи с этим Canon собирается представить высокоскоростной 4-циллиндрический копировальный аппарат, тогда как в основном производители предлагают 1-циллиндрические устройства, которые значительно дешевле, но не могут осуществлять высокоскоростную печать. Canon не предос
15.04.2005 Konica Minolta представила новый полноцветный копировальный аппарат

Компания Konica Minolta представила новый многофункциональный полноцветный копировальный аппарат bizhub PRO C500 для копировальных салонов, типографий и департаментов печати. Модель обеспечивает ежемесячный объем печати 150 тыс. отпечатков. Современный уровень произво
13.08.2004 Вирусы добрались до копиров

изображения всех документов, которые были скопированы либо распечатаны с их помощью. Производители копиров, осознавая грозящую опасность, стали добавлять в свою продукцию функции защиты пользо
22.07.2004 Россияне привыкают копировать "цифрой"

Как показывают данные нового отчёта IDC по российскому рынку копиров, где приводятся прогнозы на 2004–2008 гг. и доли поставщиков в 2003 г., отсутств
27.08.2003 Konica Minolta и НР будут вместе делать копиры

уют разработать пять типов многофункциональных копиров с высокой и средней скоростью печати. Первый копировальный аппарат их совместного производства появится на рынке в октябре. Konica Minolta
27.08.2003 Konica и НР будут совместно производить копиры

пировальных аппаратов Konica Minolta Holdings и HP договорились о совместном производстве многофункциональных цифровых копировальных аппаратов. Konica Minolta сообщила сегодня, 27 августа, что первый копировальный аппарат их совместного производства появится на рынке в октябре. Пресс-секретарь компании предположил, что продажи таких аппаратов достигнут порядка 10 млрд. йен ($85 млн.) в тече
27.06.2003 Oki представил новый скан-копир S700

Созданный в качестве дополнения к модельному ряду принтеров Oki С5300 и С7000, удобный в использовании скан-копир S700 с программой Unimessage Pro дает возможность пользователям на уровне отдела, рабочей группы или небольшого предприятия централизованно управлять процессами сканирования документов дл
30.04.2003 Eurobusiness вошел в пятерку крупнейших поставщиков копиров в РФ

Компания Eurobusiness сообщает о том, что по результатам исследования российского ИТ-рынка, проведенного группой компаний GfK Group, вошла в пятерку крупнейших поставщиков копиров на российский рынок. Также в пятерку вошли компании "А1 Тис", "Роско", FUN, R+P. Компания EuroBusiness основана в 1992 году, занимается поставками компьютерной периферии и офисного обор
13.03.2003 Продан 10-милионный копировальный аппарат Canon

В 1982 году компания Canon выпустила первый в мире персональный копировальный аппарат. Сегодня Canon объявляет о продаже 10-миллионного копира. Специальный л
18.04.2002 "МВ" начала производить копиры в России

е 2002 года "МВ" планирует выйти на рынок бытовой техники, а в дальнейшем компания намерена запустить производство принтеров и расходных материалов. В 2003 году "МВ" начнет выпускать три новые модели копиров. Компанией ведутся переговоры о производстве комплектующих в России. Расширение производства намечено на 2003 год, на развитие проекта будет потрачено 2% годового оборота. В дальнейшем

27.03.2002 На Кубе запретили ПК, принтеры и копиры

аться только CD, дискеты, ленты для пишущих машинок и запчасти к ним. Характерно, что теперь в свободной продаже не будет не только ПК и систем на их основе, но и расходных материалов для принтеров и копиров. Это сделано для того, чтобы предотвратить массовое распространение печатных материалов. (Напомним, что на Кубе за "сотрудничество с вражескими масс-медиа" предусмотрено тюремное заключ
07.03.2002 HP хочет заработать на чернилах

", - заявил г-н Уррей. Если сложить вместе всю печатную продукцию мира, включая фотографии, факсы и ксерокопии, то чернила HP будут лишь на 4% всех страниц, отметил он. Одно из многообещающих н
17.10.2001 IDC: украинский рынок копировальной техники значительно возрос в 2000 г.

По данным IDC, за 2000 г. в Украину было поставлено 21 960 копиров на сумму $17,1 млн., а рост поставок отмечен практически у всех вендоров.По оценкам а
18.12.2000 Xerox заняла лидирующее положение на европейском рынке цветных копиров и многофункциональных устройств

Согласно результатам исследования независимых аналитиков швейцарской компании InfoSource в 2000 году доля компании Xerox на Европейском рынке цветных копиров и многофункциональных устройств выросла на 6% - с 23,9% до 30%. При этом в сегменте цветных копировальных устройств производительностью 30 и более копий в минуту доля компании составляе
30.08.2000 Canon USA и EFI представили линейку высокопроизводительных контроллеров для цветных принтеров и копиров

Компании Canon USA и EFI анонсировали выпуск новых высокопроизводительных контроллеров для цветных принтеров и копиров. Это - ColorPASS для нового полноцветного копира CLC 5000, ColorPASS-Z70 для модели CLC 3100, ColorPASS-Z40e для копиров серии CLC 1100, ColorPASS-Z20e для CLC 900 и imagePASS-W2
21.06.2000 Xerox представила новую серию копиров, позволяющих перенаправлять копии в ПО обмена электронной почтой

Компания Xerox представила новую серию цифровых копиров, а также пакеты программного обеспечения к ним. Серия копиров/принтеров Document Centre 400 позволяет пользователям сканировать бумажные документы, сразу переводя их в приложения
06.06.2000 Xerox начала активную борьбу против продажи поддельных расходных материалов для копиров и принтеров в США

Борьба Xerox Corporation против подделок ее расходных материалов для копиров и принтеров приняла новые формы. В Калифорнии были арестованы три владельца магазинов, где продавались поддельные расходные материалы. Конфисковано более 1000 упаковок с раходными матер
03.04.2000 IDC объявила Xerox лидером американского рынка цифровых копиров

Второй год подряд Xerox Corporation занимает первое место по продажам на американском рынке цифровых копиров. По данным компаний IDC и Dataquest, Xerox занимает свыше 35% этого рынка. На втором месте находится Sharp, чья доля составляет 18%. Замыкает тройку лидеров Canon с долей 11%. Архив нов
28.03.2000 Kyocera Mita выпустила новые сетевые цифровые копиры

Компания Kyocera начала выпуск новых сетевых цифровых копиров KM-4230 и KM-523. Эти два устройства стали первыми, разработанными совместными усилиями специалистов Kyocera и Mita Industrial, после слияния этих компаний в январе 2000 года. В этих ус

Xerox - The Haloid Company 1156 120
Canon 1425 94
HP Inc. 5782 81
Seiko Epson Corporation 903 67
Samsung Electronics 10757 52
HP - Hewlett-Packard 3645 35
Brother - Brother Industries - Бразер 205 30
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2662 27
Konica Minolta 416 24
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 197 19
Lexmark Int 298 18
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 254 18
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 265 18
Microsoft Corporation 25381 12
Sony 6651 11
OKI - ОКИ Системс Рус 172 11
Apple Inc 12810 10
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 10
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 74 10
Intel Corporation 12606 9
IBM - International Business Machines Corp 9572 9
Sharp Corporation 1052 8
Dell EMC 5113 7
Fujitsu 2070 7
Fujifilm Business Innovation - Fuji Xerox 39 7
Toshiba Corporation 2959 6
Eastman Kodak - Кодак 507 6
Dropbox 516 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1090 5
UNIT Copier 21 5
Системы документооборота 513 4
Meta Platforms - Facebook 4564 4
9143 4
Acer Group - Acer Inc 2689 4
Yahoo! 3711 4
АйТи 1441 4
Fujifilm - Fuji Photo Film 341 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2240 3
Cisco Systems 5244 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 22
Россети Ленэнерго 1699 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2768 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 4
Лента - Сеть розничной торговли 2307 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3040 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1718 3
Совкомбанк Совесть 277 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 2
Возрождение - Коммерческий банк 351 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 493 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 2
Momentus Space 29 2
Kesko - Rautakesko - K-Rauta - К-Раута 6 1
Rocco Forte Hotels - Астория 11 1
Балтика АКБ 9 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Кольцо Урала КБ 14 1
International Paper 27 1
Coats 5 1
Кредит Европа банк - Кредит Европа Лайф 3 1
Crayola - Binney & Smith Company 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8361 1
ГПБ - Газпромбанк 1196 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1824 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 432 1
Альфа-Банк 1897 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 282 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 189 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 185 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 589 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2769 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 219 1
Volkswagen Group - VW 302 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 417 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 75 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 229 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5799 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2773 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13115 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3559 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1071 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6375 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 762 4
Судебная власть - Judicial power 2421 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3443 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1153 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 763 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 3
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 466 3
Роспотребнадзор РФ - Госсанэпиднадзор - Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 14 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1282 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1374 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 694 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 54 2
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 339 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5127 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2981 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1416 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1493 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1186 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2274 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6433 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1490 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 2
Arctic Council - Арктический совет 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1055 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 32 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 255 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 72 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6111 358
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1229 205
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58129 142
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 120
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1362 116
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3546 114
Принтер струйный - Inkjet printer 731 112
Оцифровка - Digitization 4963 98
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3628 98
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 607 93
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1384 86
Принтер - скорость печати 590 82
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10396 72
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26298 68
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16736 67
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12780 53
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14434 52
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13456 50
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6569 50
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13110 46
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34316 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74493 43
Монохромное изображение - Monochrome image 636 43
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12961 41
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6272 40
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13378 39
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15071 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15071 37
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25677 37
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32160 35
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3819 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25860 34
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11239 33
Аналоговые технологии 2842 32
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 476 30
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21908 30
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10559 28
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 299 28
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9941 27
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4851 27
Microsoft Windows 16498 26
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 24
Seiko Epson Stylus 149 24
Microsoft Windows 2000 8679 22
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2400 21
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 21
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 20
Apple iPhone 6 4862 17
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 17
Google Android 14879 15
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 15
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 59 14
HP PhotoSmart 113 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3455 13
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 13
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 12
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 56 11
Apple iOS 8375 11
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1434 11
Canon i-SENSYS - МФУ 42 11
Apple AirPrint 118 11
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 11
Linux OS 11089 10
HP OfficeJet МФУ 62 10
Brother MFC - Brother MF - МФУ 39 9
Apple macOS 2299 9
Olympus xD-Picture Card 122 9
Microsoft Office 4021 8
Seiko Epson Micro Piezo 45 8
Seiko Epson DURABrite 36 8
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 342 7
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 69 7
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 7
HP DeskJet 66 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3070 6
Mopria Alliance - Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 51 6
Adobe PostScript 116 6
Xerox DocuTech 9 5
Xerox DocuPrint 34 5
Seiko Epson Claria 19 5
Макаренков Константин 41 23
Буров Олег 25 7
Голощапов Александр 15 5
Белов Исмаил 9 5
Селиверстова Алина 6 5
Жигулева Елена 5 3
Арлазаров Владимир 280 3
Carlson Chester - Карлсон Честер 5 3
Weisler Dion - Вайслер Дион 15 3
Ратникова Оксана 6 3
Елисеев Александр 7 3
Hampp Norbert - Хампп Норберт 2 2
Joshi Vyomesh - Йоши Виомеш - Джоши Вайомеш 17 2
Inamori Kazuo - Инамори Кадзуо - Инамори Казуо 6 2
Mulcahy Anne - Малкахи Энн 12 2
Путин Владимир 3401 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1025 2
Lores Enrique - Лорес Энрике 20 2
Щербаков Антон 10 2
Каренина Анна 17 2
Ельцин Борис. 96 2
Галкин Андрей 19 2
Самойленко Максим 67 2
Шалманов Сергей 201 2
Лаптева Марина 114 2
Лужков Юрий 113 2
Солдатов Андрей 31 2
Бороган Ирина 7 2
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 2
Житнюк Павел 34 2
Гималиев Наиль 11 2
Горбачев Михаил 35 2
Мыслин Дмитрий 4 2
Фешин Дмитрий 7 2
Курасов Дмитрий 3 2
Бабушкина Надежда 2 2
Андропов Юрий 8 2
Авдеев Александр 12 1
Свистунова Алена 1 1
Ткачев Станислав 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 159452 247
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53687 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46310 61
Япония 13589 47
Европа 24725 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18913 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18469 24
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4356 17
Россия - СФО - Новосибирск 4736 15
Южная Корея - Республика 6902 13
Германия - Федеративная Республика 12980 12
Беларусь - Минск 678 12
Украина - Киев 1142 12
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 620 11
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 275 11
Азия - Азиатский регион 5791 9
Европа Восточная 3124 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13607 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3070 6
Украина 7832 6
Европа Западная 1493 6
Казахстан - Республика 5867 5
Беларусь - Белоруссия 6105 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 5
Канада 5004 5
Ближний Восток 3068 5
Земля - планета Солнечной системы 10717 4
Финляндия - Финляндская Республика 3662 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8276 4
Россия - УФО - Свердловская область 1816 4
Сингапур - Республика 1917 4
Америка - Американский регион 2195 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2547 4
Африка - Африканский регион 3586 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3444 4
Китай - Тайвань 4156 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 4
Узбекистан - Республика 1905 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1194 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55423 54
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11855 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26211 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51636 36
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5352 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7418 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11488 23
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4364 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32206 17
Паспорт - Паспортные данные 2749 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5947 15
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2348 14
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7846 13
Ergonomics - Эргономика 1700 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17536 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3751 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5328 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10588 12
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3201 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9791 11
Английский язык 6912 11
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1758 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15358 10
Логистика сбытовая - Сбыт 2510 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5465 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4697 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4428 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10833 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6290 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7640 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8433 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6406 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7012 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8581 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5934 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3428 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4956 7
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 996 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2334 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3781 6
CNews - ZOOM.CNews 1854 16
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6042 8
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 542 3
Forbes - Форбс 939 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11461 2
Ведомости 1327 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2234 2
AP - Associated Press 2006 2
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 28 2
Wikipedia - Википедия 608 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 670 1
Wired - Издание 273 1
DigiTimes - Издание 1327 1
PC Magazine - PCMag 98 1
Gizmodo 131 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Известия ИД 728 1
Yahoo! Finance 120 1
Радио России - радиостанция 49 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 847 1
New Scientist 1448 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Computer Bild 8 1
IDC - International Data Corporation 4953 76
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 24
IDC Russia - IDC Россия 183 21
Gartner - Гартнер 3626 9
ITResearch 121 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 2
Gartner - Dataquest 353 2
Thomson Financial - Thomson First Call 384 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Keypoint Intelligence 7 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Buyers Laboratory 15 1
IDC Украина 2 1
University of Marburg - Philipps-Universität Marburg - Марбургский университет 8 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 2
РАН - Российская академия наук 2048 2
РНБ - Российская национальная библиотека 35 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 2
Библиотека - Читальный зал 2 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 49 1
РАН КарНЦ - Карельский научный центр РАН 2 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 64 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
МКЭиИТ - Мурманский колледж экономики и информационных технологий 3 1
МГУ - Механико-математический факультет 31 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 986 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 615 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 433 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 55 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 110 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 641 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 45 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 175 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 12 1
НИЦ Курчатовский институт - ФНИЦ Кристаллография и фотоника - НИИ Фотоника - Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН - Центр фотохимии - Институт фотонных технологий - Институт проблем лазерных и информационных технологий 11 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 18 1
РАН СО ИВЭП - Институт водных и экологических проблем 5 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 1
СПбГУПТД - СПбВШТЭ - Высшая школа технологии и энергетики 1 1
НГУ имени П.Ф. Лесгафта - Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 3
CeBIT 613 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
Docflow 147 2
День молодёжи - 27 июня 1017 2
Printech 5 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2154 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 939 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
День смеха - 1 апреля 5 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
