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Виртуализация Контейнеризация containerd виртуализация на уровне операционной системы Контейнерная виртуализация Зонная виртуализация Контейнерные среды Системы управления контейнерами

Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами
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27.05.2026 Контейнеры и виртуальные машины с единым управлением: Deckhouse представил новые сертифицированные ФСТЭК России исполнения платформы

но поддерживает DevOps-инструменты и масштабируется до 50 000 виртуальных машин и 1 тыс. серверов. Deckhouse Kubernetes Platform Certified Security Edition Pro (DKP CSE Pro) рассчитан на проекты, где контейнеры и виртуальные машины необходимо эксплуатировать в единой защищённой среде: продукт обеспечивает создание идентичных гибридных кластеров в любых дата-центрах с полным автоматическим у
14.05.2026 Обновление «Альт Виртуализации 11.1 редакция PVE»: правила высокой доступности, улучшения в сетях SDN, формат OCI для контейнеров

ров доступных узлов для каждого отдельного ресурса. Добавлена функция host-managed DHCP. Теперь LXC-контейнеры без собственного сетевого стека могут получать IP-адреса от хоста автоматически. О
12.05.2026 F6: мошенники от имени автоблогеров продают билеты на шоу с распаковкой контейнеров

«кота в мешке». Формат предполагает, что блогеры на специальных площадках выкупают невостребованные контейнеры с неизвестным содержимым. Стоимость такой покупки, как утверждают блогеры, складыв
07.05.2026 Интеграция Multidirectory и платформы контейнеризации «Штурвал» упрощает управление доступом

Компании-разработчики «Мультифактор» и «Лаборатория Числитель» сообщили о совместимости службы каталогов Multidirectory и платформы контейнеризации «Штурвал». Испытания подтвердили надежность и корректность работы продуктов. В рамках интеграции решений опубликована инструкция по настройке LDAP-аутентификации, а та
28.04.2026 5 трендов контейнерной разработки в 2026 году

терминал. Агент работает непосредственно в пространстве, в котором разработчик пишет код, собирает контейнеры и взаимодействует с Kubernetes. Он получает доступ к техническому контексту: струк
28.04.2026 «Лаборатория Касперского» назвала актуальные риски ИБ в области контейнерной разработки в 2026 году

«Лаборатория Касперского» проанализировала актуальные тренды контейнерной разработки с точки зрения информационной безопасности: какие риски создают новые
27.04.2026 «Лаборатория Касперского» назвала актуальные риски ИБ в области контейнерной разработки в 2026 году

«Лаборатория Касперского» проанализировала актуальные тренды контейнерной разработки с точки зрения информационной безопасности. Об этом CNews сообщили пр
09.04.2026 Cloud.ru представил собственное решение для защиты контейнеров с ИИ-агентом

работки для обеспечения безопасности контейнерных сред Kubernetes. Инструмент позволяет сканировать контейнеры на уязвимости, в том числе из БДУ ФСТЭК, а также использовать встроенного ИИ-агент
09.04.2026 Cloud.ru представил собственное решение для защиты контейнеров с ИИ-агентом

работки для обеспечения безопасности контейнерных сред Kubernetes. Инструмент позволяет сканировать контейнеры на уязвимости, в том числе из БДУ ФСТЭК, а также использовать встроенного ИИ-агент
02.03.2026 Централизованный контроль доступа для контейнеров: «Боцман» и Blitz Identity Provider успешно протестированы

нутая интеграция обеспечивает централизованное управление идентификацией и доступом пользователей к контейнерной среде. Благодаря поддержке стандартных протоколов аутентификации Blitz Identity

02.03.2026 Новый уровень безопасности контейнеров: «Платформа Боцман» и «АТ Консалтинг» анонсировали интеграцию для автоматического управления секретами

нном мире облачных технологий безопасность не может быть статичной, — сказал Игорь Сорокин, коммерческий директор платформ GitFlic и «Боцман». — Наша интеграция предлагает рынку не просто оркестрацию контейнеров, а готовую платформу, где управление секретами происходит автоматически, по принципу необходимости. Это противоположность устаревшему подходу с паролями в конфигах и их ротацией раз
25.02.2026 «Штурвал» стал контейнерной платформой для продукта Data Ocean SDI

нагрузочные и функциональные тестирования собственных продуктов. По итогам испытаний компании подтвердили успешную совместимость Data Ocean SDI — решения для управления данными в реальном времени — с контейнерной платформой «Штурвал». Интеграция двух российских продуктов для крупного бизнеса открывает новые возможности: создает стабильную среду для потоковой обработки и управления данными н
20.02.2026 Luntry и Orion soft объединили силы: подтверждена совместимость для защиты контейнеров и Kubernetes

Разработчик инфраструктурного ПО Orion soft и Luntry подтвердили совместимость модуля для управления виртуализацией zVirt DC Manager и решения для комплексной защиты контейнеров Luntry. В рамках сотрудничества команды обеих компаний успешно протестировали решение в контуре разработки Orion soft и договорились об использовании наработок Luntry для регулярной
19.02.2026 Новый уровень безопасности контейнеров: «Платформа Боцман» и «АТ Консалтинг» анонсировали интеграцию для автоматического управления секретами

нном мире облачных технологий безопасность не может быть статичной, — сказал Игорь Сорокин, коммерческий директор платформ GitFlic и «Боцман». — Наша интеграция предлагает рынку не просто оркестрацию контейнеров, а готовую платформу, где управление секретами происходит автоматически, по принципу необходимости. Это противоположность устаревшему подходу с паролями в конфигах и их ротацией раз
13.01.2026 «Информзащита»: атаки на контейнеры выросли до 40%

компании «Информзащита» отмечают устойчивый рост рисков в контейнеризированных средах, что становится серьезной проблемой для организаций, активно внедряющих DevOps и облачные технологии. Современные контейнеры позволяют ускорять разработку и масштабировать приложения, однако вместе с этим увеличивается и уязвимость инфраструктуры. Рост инцидентов составляет порядка 40% за последние 12 меся
Рынок платформ Kubernetes 2025

атилась из перспективного направления в рабочий инструмент корпоративной инфраструктуры. О том, как контейнеры применяются  на практике, как меняется рынок и какие перспективы есть у российских
30.12.2025 Российские платформы Kubernetes закрывают до 80–90% наиболее востребованных сценариев

тому такие решения становятся более привлекательными для компаний, чем open source: чтобы довести его до зрелого продукта, нужны серьезные вложения», — делится Александр Чубов, руководитель практики «Контейнеризация» компании «К2Тех». И еще один сегмент, пожалуй, самый важный, относится к вопросу информационной безопасности. На практике «защита» обеспечивается на нескольких уровнях. Первый

10.12.2025 Рантайм-сканирование в Kubernetes: станут ли контейнеры безопаснее?

Почему контейнеры нуждаются в защите именно на этапе выполнения Контейнеры дают изоляцию и бы
Kubernetes: Легкий старт 2025

гкий старт 2025 Рост популярности платформ Kubernetes, вызванный широкими возможностями оркестрации контейнеров, привел к увеличению спроса на специалистов. Однако, как и в большинстве направле
11.11.2025 Orion soft выпустил новую редакцию платформы контейнеризации – Nova AI

Orion soft представил Nova AI – новую редакцию платформы контейнеризации Nova Container Platform, созданную специально для работы с ИИ и машинным обучением. Это первое отечественное Kubernetes-решение, оптимизированное под инфраструктурные

30.10.2025 Positive Technologies выпустила Runtime Radar — первое в России open-source-решение для защиты контейнеров

ленников. Существующие меры защиты часто сосредоточены на стадиях разработки и сборки, и запущенные контейнеры остаются уязвимыми для таких угроз, как несанкционированное использование ресурса,
13.10.2025 Как оркестрация контейнеров меняет корпоративные ИТ

и мониторинга контейнеризированных приложений. Как отмечают аналитики DataDog, процент использующих контейнеры организаций, развернувших Kubernetes, во всем мире быстро растет. По данным статис
26.09.2025 «Домклик» усиливает защиту контейнерной разработки и эксплуатации приложений с помощью Kaspersky Container Security

функциональностью, в частности поддерживает встраивание в процесс разработки, поведенческий анализ контейнеров, предотвращение нелегитимных активностей в режиме реального времени, автоматическ
16.09.2025 Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

беспечить стабильную работоспособность всего комплекса приложений? Выход — перенос инфраструктуры в контейнеры. Контейнеры vs виртуальные серверы Обе эти технологии позволяют управлять б
11.09.2025 Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке

дин из главных трендов в разработке ПО. Согласно исследованиям CNCF, 84% компаний в мире используют контейнеры в различных средах. В России объём рынка контейнерных платформ на 2024 г. оценивае
Александр Лебединский, IBM: Контейнеры стали фундаментом облачных моделей

резервного копирования, а также сокращение затрат на инфраструктуру резервного копирования. CNews: Контейнеризация стала, наконец, верным спутником и неотъемлемой частью облаков? Александр Леб
28.08.2025 ИИ присмотрит за чистотой контейнеров в Челябинской области

ласти. Решение планируется запустить в сентябре 2025 г. Об этом CNews сообщили представители NtechLab. ИИ будет обрабатывать видеопотоки с камер наблюдения и определять на изображении переполненность контейнеров или наличие мусора вокруг них. Сервис работает со всеми видами контейнеров и мусорных баков. Также нейросеть будет оповещает ответственные службы в случае нарушения графика в
31.07.2025 Платформа «Вебмониторэкс» - российский WAF, доступный для развертывания в Deckhouse Kubernetes Platform

, 30,6% организаций при выборе K8s-платформы основным критерием рассматривают высокую совместимость контейнеров с существующими решениями управления инфраструктурой в своем ландшафте. Одним из

07.07.2025 Как защитить Kubernetes от угроз?

ПО, патчи которого еще не установлены. Эти образы могут использоваться злоумышленниками для атаки. Контейнеры работают на одном хосте, используя общие ресурсы операционной системы. Недостаточн
01.07.2025 «Штурвал» стал контейнерной платформой для продуктов Data Sapience

По итогам испытаний компании подтвердили успешную совместимость универсальной Lakehouse-платформы данных нового поколения Data Ocean Nova и инструмента для репликации данных Data Ocean Flex Loader с контейнерной платформой «Штурвал». Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель». Lakehouse-платформа для решения комплексных задач массивно-параллельной обработки данны
24.06.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг российских платформ Kubernetes

ИТ-разработчики оптимизируют задачи администрирования инфраструктуры, такие как развертывание, обновление и масштабирование приложений. Платформа Kubernetes предназначена для запуска и развертывания контейнеров (пакета ПО, объединяющего код приложения с необходимыми конфигурациями, библиотеками и зависимостями), а также позволяет переносить и масштабировать приложения. Оркестрация, то есть
18.06.2025 «1С-Битрикс» представляет официальное контейнерное окружение для быстрого развертывания своих продуктов и микросервисов

Официальные контейнеры от вендора ускоряют внедрение любых редакций «1С-Битрикс Управление сайтом» и «Бит
10.06.2025 Средства оркестрации контейнеров, интерпретаторы и веб-серверы в «Ред ОС 7.3» сертифицированы ФСТЭК

ной микросервисной инфраструктуры. В состав обновленного установочного диска «Ред ОС» входят образы контейнеров кластера Kubernetes для развертывания в закрытом контуре. Образы также доступны в
29.05.2025 Скала^р представила Машину для быстрого запуска и управления контейнерной инфраструктурой

допускает запуск как stateless (без сохранения состояния), так и stateful (с сохранением состояния) контейнеров, для этого в комплексе предлагается несколько опций по организации постоянного хр
22.05.2025 Криптомайнер Dero массово заражает контейнеры через открытые API Docker

России и странах СНГ. Далее атака развивается следующим методом: компрометируются уже существующие контейнеры и создаются новые на основе стандартного легитимного образа Ubuntu. После их зараж
11.04.2025 В России создали технологию для автоматической инспекции грузовых контейнеров с помощью AR-очков

Ученые Smart Engines создали систему для автоматического контроля грузовых контейнеров с помощью очков дополненной реальности. Новый промышленный инструмент позволяет идентифицировать номера и защитные пломбы на контейнерах без необходимости ручных проверок. Сотрудник
20.02.2025 Smart Engines представила ИИ для распознавания номеров контейнеров за 0,08 секунды

Российская научно-производственная компания Smart Engines представила ИИ-систему для сверхточного распознавания номеров грузовых контейнеров. Алгоритмы считывают номер контейнера за 0,08 секунды на мобильном телефоне. Система предназначена для учета и сквозного контроля интермодальных контейнеров любых габаритов и
27.01.2025 Подтверждена совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova

тимость систем позволяет развертывать Incomand внутри кластеров Nova. В случае нарастания количества запросов приложение будет масштабироваться автоматически. Платформа создает необходимое количество контейнеров в зависимости от нагрузки и распределяет вычислительные ресурсы по потребностям. При сбое на сервере, где развернут Incomand, платформа его автоматически перезапустит. «Incomand — р
17.12.2024 Когда заказчику действительно нужен Kubernetes

Из-за этого набирает популярность услуга переноса и перевода инфраструктуры компании на отдельные контейнеры, чтобы работать с ними автономно в удобном режиме и когда хочется. Одним из главны
12.12.2024 Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов

оенных модулей для логирования, CI/CD. Платформа также обеспечивает повышенный уровень защищенности контейнеров и кластеров за счет встроенного модуля информационной безопасности. «В основе сем

Публикаций - 2046, упоминаний - 2540

Виртуализация и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25856 165
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3165 141
Broadcom - VMware 2622 124
Red Hat 1381 111
Google LLC 12776 101
Flant - Флант 228 95
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 959 93
Oracle Corporation 7104 90
9686 89
IBM - International Business Machines Corp 9718 78
Yandex - Яндекс 9348 71
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5712 65
Amazon Inc - Amazon.com 3303 62
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 62
SAP SE 5626 60
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16067 58
Softline - Софтлайн 3788 51
Orion soft - Орион софт - 337 49
Intel Corporation 12865 48
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 111 47
Ростелеком 11025 46
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 994 45
Samsung Electronics 11130 44
Cisco Systems 5378 41
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 41
Крок - Croc 1970 41
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 516 41
Dell EMC 5204 40
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 504 40
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 668 39
Microsoft Corporation - GitHub 1095 39
Nvidia Corp 4076 39
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 38
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1831 38
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 830 38
Selectel - Селектел 554 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9550 32
Apple Inc 13267 31
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5042 31
HP Inc. 5907 28
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1813 57
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8999 50
РЖД - Российские железные дороги 2106 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3160 31
Почта России ПАО 2389 29
ГПБ - Газпромбанк 1286 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2988 22
МКБ - Московский кредитный банк 659 22
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 640 22
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 156 21
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 196 19
Русагро Группа Компаний 387 19
Газпром ПАО 1498 18
Северсталь ПАО - Severstal 640 18
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 17
Силовые машины 166 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1907 15
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 15
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 124 15
Газпром нефть 741 15
Газпром бурение 62 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 77 14
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 14
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 14
Альфа-Банк 1988 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 14
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1958 14
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 98 14
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 38 13
Акрон Холдинг - Akron Holding 23 13
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 13
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 64 13
ГК ВИК 18 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1080 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 13
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 84 13
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 89 13
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 12
Hansa - Ханса 119 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5810 195
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13844 119
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3681 50
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5748 31
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2361 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4002 28
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6009 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 25
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6671 24
Федеральное казначейство России 1953 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3458 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3349 21
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 21
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3214 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1903 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 406 14
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4978 12
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 35 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 11
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 10
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2895 9
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 9
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 264 8
Федеральное собрание Российской Федерации 318 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1610 8
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 378 7
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3086 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 6
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 222 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1194 6
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 278 5
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 51 38
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1531 23
Linux Foundation - Free Standards Group 206 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 786 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6522 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 239 6
OWASP - Open Web Application Security Project 152 6
Greenpeace - Гринпис 130 5
Apache Software Foundation - ASF 232 5
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 4
CIS - Center for Internet Security 10 4
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 3
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 60 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 63 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 41 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 2
OpenJDK Community 11 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
OpenFabrics Alliance 3 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 77 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 17 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
РЭО - Российское экологическое общество 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54627 839
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24686 757
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33860 548
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18318 532
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1463 524
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35692 523
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36670 520
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26270 482
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7304 453
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28514 430
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23588 363
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13069 361
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26762 358
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8753 333
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10828 304
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3274 294
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13272 285
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16611 253
DevOps - Development и Operations 1273 246
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13547 240
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3392 212
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6681 193
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5330 182
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6808 174
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12411 168
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12328 166
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7949 160
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5254 156
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14119 155
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22769 151
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18235 149
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4913 133
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7734 133
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1397 132
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14406 131
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3254 130
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1275 128
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 774 122
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9658 118
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 586 117
Linux OS 11635 270
Docker - Платформа распределённых приложений 565 187
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5830 161
Microsoft Windows 16992 158
Flant - Deckhouse Platform - Deckhouse Kubernetes Platform, DKP - Deckhouse Virtualization Platform - Deckhouse Commander 229 104
Microsoft Azure 1531 97
Red Hat OpenShift 170 92
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1833 87
Oracle Java - язык программирования 3493 73
Google Android 15342 71
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 792 69
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 773 60
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1640 55
Intel x86 - архитектура процессора 2183 54
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 88 47
Apple iOS 8641 47
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 576 45
Google Cloud Platform - GCP 390 45
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 101 43
Broadcom - VMware vSphere 620 41
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 688 40
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1707 38
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2498 38
Aladdin JaCarta СКЗИ 191 37
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 109 35
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 281 35
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1065 33
Red Hat Ansible 145 33
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1028 31
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 178 30
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5269 29
Python - высокоуровневый язык программирования 1317 29
Apple iPhone 6 4860 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 741 28
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 232 28
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 276 28
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 53 27
Aladdin JaCarta PKI 92 26
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 680 25
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 804 25
Аксенов Константин 57 24
Шадаев Максут 1223 24
Титов Александр 59 24
Сергеев Сергей 179 18
Трошина Елена 39 17
Чудинов Дмитрий 106 17
Ульянов Николай 177 17
Шойтов Александр 117 16
Морарь Максим 25 16
Суровец Дмитрий 115 16
Круглов Виктор 44 15
Граденко Михаил 58 15
Чекмарев Анатолий 23 15
Атоян Антон 36 15
Соболев Роман 48 15
Фарберов Александр 29 15
Варжавин Иван 30 15
Краснов Александр 91 15
Лигачев Глеб 120 15
Воеводин Александр 40 15
Гребеник Геннадий 68 14
Цыганков Роман 65 14
Золотов Владимир 32 14
Евсеев Артем 55 14
Колотев Дмитрий 32 14
Мезенцев Роман 45 14
Божор Михаил 23 14
Бреган Андрей 28 14
Коптелов Андрей 139 14
Афанасьев Александр 53 14
Сурова Надежда 34 14
Каримов Руслан 67 13
Ивин Владимир 19 13
Близгарев Юрий 22 13
Сорокин Игорь 29 13
Матвейчев Олег 21 13
Шиндин Роман 17 13
Гончар Марьян 31 13
Гришко Олег 26 13
Шершнев Алексей 20 13
Россия - РФ - Российская федерация 167988 1184
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55023 230
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47981 210
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14850 120
Европа 25018 110
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19329 94
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19727 70
Германия - Федеративная Республика 13290 61
Казахстан - Республика 6099 57
Земля - планета Солнечной системы 10899 52
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13862 44
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8665 41
Япония 13846 40
Южная Корея - Республика 7095 35
Беларусь - Белоруссия 6344 33
Франция - Французская Республика 8196 32
Азия - Азиатский регион 5948 28
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3234 26
Индия - Bharat 5902 24
Италия - Итальянская Республика 4519 24
Солнце - звезда Солнечной системы 5517 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4223 20
Турция - Турецкая республика 2640 20
США - Калифорния 4841 20
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 929 19
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 17
Африка - Африканский регион 3648 16
Ближний Восток 3167 16
Украина 7948 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3501 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3156 15
Сингапур - Республика 1962 15
Нидерланды 3766 15
Европа Восточная 3140 14
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязинский район - Грязи 8 13
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 196 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3670 13
Узбекистан - Республика 2036 13
Европа Западная 1497 13
Финляндия - Финляндская Республика 3705 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58310 388
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53971 356
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11929 266
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21957 247
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16303 230
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27583 219
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34192 193
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1527 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 222 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1255 7
РАН - Российская академия наук 2139 7
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 5
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 22 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1006 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 765 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 469 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 4
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МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 46 3
Базальт СПО - Альт академия 40 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 758 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 118 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 161 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 183 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
University of Chicago - Чикагский университет 104 2
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 2
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 2
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 2
Dell EMC Education Services 2 2
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 13 2
UNAM - National Autonomous University of Mexico - Национальный автономный университет Мексики 18 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 329 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 227 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 659 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 112 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 102 2
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