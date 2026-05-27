Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами

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- DevOps — методология, которая помогает автоматизировать рабочие процессы и сделать их бесшовными, что позволяет увеличить скорость и продуктивность разработчиков, тестировщиков и системных администраторов.
- DevOPS-инженер — специалист, который синхронизирует этапы разработки программного продукта, знает, в чем заключается работа разработчиков, менеджеров, и автоматизирует их задачи, умеет программировать и быстро изучает новые инструменты.
- DevOps as a Service - Managed DevOps
- DevSecOps - Development Security Operations
- Виртуализация
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|27.05.2026
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Контейнеры и виртуальные машины с единым управлением: Deckhouse представил новые сертифицированные ФСТЭК России исполнения платформы
но поддерживает DevOps-инструменты и масштабируется до 50 000 виртуальных машин и 1 тыс. серверов. Deckhouse Kubernetes Platform Certified Security Edition Pro (DKP CSE Pro) рассчитан на проекты, где контейнеры и виртуальные машины необходимо эксплуатировать в единой защищённой среде: продукт обеспечивает создание идентичных гибридных кластеров в любых дата-центрах с полным автоматическим у
|14.05.2026
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Обновление «Альт Виртуализации 11.1 редакция PVE»: правила высокой доступности, улучшения в сетях SDN, формат OCI для контейнеров
ров доступных узлов для каждого отдельного ресурса. Добавлена функция host-managed DHCP. Теперь LXC-контейнеры без собственного сетевого стека могут получать IP-адреса от хоста автоматически. О
|12.05.2026
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F6: мошенники от имени автоблогеров продают билеты на шоу с распаковкой контейнеров
«кота в мешке». Формат предполагает, что блогеры на специальных площадках выкупают невостребованные контейнеры с неизвестным содержимым. Стоимость такой покупки, как утверждают блогеры, складыв
|07.05.2026
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Интеграция Multidirectory и платформы контейнеризации «Штурвал» упрощает управление доступом
Компании-разработчики «Мультифактор» и «Лаборатория Числитель» сообщили о совместимости службы каталогов Multidirectory и платформы контейнеризации «Штурвал». Испытания подтвердили надежность и корректность работы продуктов. В рамках интеграции решений опубликована инструкция по настройке LDAP-аутентификации, а та
|28.04.2026
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5 трендов контейнерной разработки в 2026 году
терминал. Агент работает непосредственно в пространстве, в котором разработчик пишет код, собирает контейнеры и взаимодействует с Kubernetes. Он получает доступ к техническому контексту: струк
|28.04.2026
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«Лаборатория Касперского» назвала актуальные риски ИБ в области контейнерной разработки в 2026 году
«Лаборатория Касперского» проанализировала актуальные тренды контейнерной разработки с точки зрения информационной безопасности: какие риски создают новые
|27.04.2026
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«Лаборатория Касперского» назвала актуальные риски ИБ в области контейнерной разработки в 2026 году
«Лаборатория Касперского» проанализировала актуальные тренды контейнерной разработки с точки зрения информационной безопасности. Об этом CNews сообщили пр
|09.04.2026
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Cloud.ru представил собственное решение для защиты контейнеров с ИИ-агентом
работки для обеспечения безопасности контейнерных сред Kubernetes. Инструмент позволяет сканировать контейнеры на уязвимости, в том числе из БДУ ФСТЭК, а также использовать встроенного ИИ-агент
|09.04.2026
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Cloud.ru представил собственное решение для защиты контейнеров с ИИ-агентом
работки для обеспечения безопасности контейнерных сред Kubernetes. Инструмент позволяет сканировать контейнеры на уязвимости, в том числе из БДУ ФСТЭК, а также использовать встроенного ИИ-агент
|02.03.2026
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Централизованный контроль доступа для контейнеров: «Боцман» и Blitz Identity Provider успешно протестированы
нутая интеграция обеспечивает централизованное управление идентификацией и доступом пользователей к контейнерной среде. Благодаря поддержке стандартных протоколов аутентификации Blitz Identity
|02.03.2026
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Новый уровень безопасности контейнеров: «Платформа Боцман» и «АТ Консалтинг» анонсировали интеграцию для автоматического управления секретами
нном мире облачных технологий безопасность не может быть статичной, — сказал Игорь Сорокин, коммерческий директор платформ GitFlic и «Боцман». — Наша интеграция предлагает рынку не просто оркестрацию контейнеров, а готовую платформу, где управление секретами происходит автоматически, по принципу необходимости. Это противоположность устаревшему подходу с паролями в конфигах и их ротацией раз
|25.02.2026
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«Штурвал» стал контейнерной платформой для продукта Data Ocean SDI
нагрузочные и функциональные тестирования собственных продуктов. По итогам испытаний компании подтвердили успешную совместимость Data Ocean SDI — решения для управления данными в реальном времени — с контейнерной платформой «Штурвал». Интеграция двух российских продуктов для крупного бизнеса открывает новые возможности: создает стабильную среду для потоковой обработки и управления данными н
|20.02.2026
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Luntry и Orion soft объединили силы: подтверждена совместимость для защиты контейнеров и Kubernetes
Разработчик инфраструктурного ПО Orion soft и Luntry подтвердили совместимость модуля для управления виртуализацией zVirt DC Manager и решения для комплексной защиты контейнеров Luntry. В рамках сотрудничества команды обеих компаний успешно протестировали решение в контуре разработки Orion soft и договорились об использовании наработок Luntry для регулярной
|19.02.2026
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Новый уровень безопасности контейнеров: «Платформа Боцман» и «АТ Консалтинг» анонсировали интеграцию для автоматического управления секретами
нном мире облачных технологий безопасность не может быть статичной, — сказал Игорь Сорокин, коммерческий директор платформ GitFlic и «Боцман». — Наша интеграция предлагает рынку не просто оркестрацию контейнеров, а готовую платформу, где управление секретами происходит автоматически, по принципу необходимости. Это противоположность устаревшему подходу с паролями в конфигах и их ротацией раз
|13.01.2026
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«Информзащита»: атаки на контейнеры выросли до 40%
компании «Информзащита» отмечают устойчивый рост рисков в контейнеризированных средах, что становится серьезной проблемой для организаций, активно внедряющих DevOps и облачные технологии. Современные контейнеры позволяют ускорять разработку и масштабировать приложения, однако вместе с этим увеличивается и уязвимость инфраструктуры. Рост инцидентов составляет порядка 40% за последние 12 меся
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Рынок платформ Kubernetes 2025
атилась из перспективного направления в рабочий инструмент корпоративной инфраструктуры. О том, как контейнеры применяются на практике, как меняется рынок и какие перспективы есть у российских
|30.12.2025
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Российские платформы Kubernetes закрывают до 80–90% наиболее востребованных сценариев
тому такие решения становятся более привлекательными для компаний, чем open source: чтобы довести его до зрелого продукта, нужны серьезные вложения», — делится Александр Чубов, руководитель практики «Контейнеризация» компании «К2Тех». И еще один сегмент, пожалуй, самый важный, относится к вопросу информационной безопасности. На практике «защита» обеспечивается на нескольких уровнях. Первый
|10.12.2025
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Рантайм-сканирование в Kubernetes: станут ли контейнеры безопаснее?
Почему контейнеры нуждаются в защите именно на этапе выполнения Контейнеры дают изоляцию и бы
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Kubernetes: Легкий старт 2025
гкий старт 2025 Рост популярности платформ Kubernetes, вызванный широкими возможностями оркестрации контейнеров, привел к увеличению спроса на специалистов. Однако, как и в большинстве направле
|11.11.2025
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Orion soft выпустил новую редакцию платформы контейнеризации – Nova AI
Orion soft представил Nova AI – новую редакцию платформы контейнеризации Nova Container Platform, созданную специально для работы с ИИ и машинным обучением. Это первое отечественное Kubernetes-решение, оптимизированное под инфраструктурные
|30.10.2025
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Positive Technologies выпустила Runtime Radar — первое в России open-source-решение для защиты контейнеров
ленников. Существующие меры защиты часто сосредоточены на стадиях разработки и сборки, и запущенные контейнеры остаются уязвимыми для таких угроз, как несанкционированное использование ресурса,
|13.10.2025
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Как оркестрация контейнеров меняет корпоративные ИТ
и мониторинга контейнеризированных приложений. Как отмечают аналитики DataDog, процент использующих контейнеры организаций, развернувших Kubernetes, во всем мире быстро растет. По данным статис
|26.09.2025
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«Домклик» усиливает защиту контейнерной разработки и эксплуатации приложений с помощью Kaspersky Container Security
функциональностью, в частности поддерживает встраивание в процесс разработки, поведенческий анализ контейнеров, предотвращение нелегитимных активностей в режиме реального времени, автоматическ
|16.09.2025
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Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов
беспечить стабильную работоспособность всего комплекса приложений? Выход — перенос инфраструктуры в контейнеры. Контейнеры vs виртуальные серверы Обе эти технологии позволяют управлять б
|11.09.2025
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Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке
дин из главных трендов в разработке ПО. Согласно исследованиям CNCF, 84% компаний в мире используют контейнеры в различных средах. В России объём рынка контейнерных платформ на 2024 г. оценивае
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Александр Лебединский, IBM: Контейнеры стали фундаментом облачных моделей
резервного копирования, а также сокращение затрат на инфраструктуру резервного копирования. CNews: Контейнеризация стала, наконец, верным спутником и неотъемлемой частью облаков? Александр Леб
|28.08.2025
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ИИ присмотрит за чистотой контейнеров в Челябинской области
ласти. Решение планируется запустить в сентябре 2025 г. Об этом CNews сообщили представители NtechLab. ИИ будет обрабатывать видеопотоки с камер наблюдения и определять на изображении переполненность контейнеров или наличие мусора вокруг них. Сервис работает со всеми видами контейнеров и мусорных баков. Также нейросеть будет оповещает ответственные службы в случае нарушения графика в
|31.07.2025
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Платформа «Вебмониторэкс» - российский WAF, доступный для развертывания в Deckhouse Kubernetes Platform
, 30,6% организаций при выборе K8s-платформы основным критерием рассматривают высокую совместимость контейнеров с существующими решениями управления инфраструктурой в своем ландшафте. Одним из
|07.07.2025
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Как защитить Kubernetes от угроз?
ПО, патчи которого еще не установлены. Эти образы могут использоваться злоумышленниками для атаки. Контейнеры работают на одном хосте, используя общие ресурсы операционной системы. Недостаточн
|01.07.2025
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«Штурвал» стал контейнерной платформой для продуктов Data Sapience
По итогам испытаний компании подтвердили успешную совместимость универсальной Lakehouse-платформы данных нового поколения Data Ocean Nova и инструмента для репликации данных Data Ocean Flex Loader с контейнерной платформой «Штурвал». Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель». Lakehouse-платформа для решения комплексных задач массивно-параллельной обработки данны
|24.06.2025
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CNewsMarket опубликовал рейтинг российских платформ Kubernetes
ИТ-разработчики оптимизируют задачи администрирования инфраструктуры, такие как развертывание, обновление и масштабирование приложений. Платформа Kubernetes предназначена для запуска и развертывания контейнеров (пакета ПО, объединяющего код приложения с необходимыми конфигурациями, библиотеками и зависимостями), а также позволяет переносить и масштабировать приложения. Оркестрация, то есть
|18.06.2025
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«1С-Битрикс» представляет официальное контейнерное окружение для быстрого развертывания своих продуктов и микросервисов
Официальные контейнеры от вендора ускоряют внедрение любых редакций «1С-Битрикс Управление сайтом» и «Бит
|10.06.2025
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Средства оркестрации контейнеров, интерпретаторы и веб-серверы в «Ред ОС 7.3» сертифицированы ФСТЭК
ной микросервисной инфраструктуры. В состав обновленного установочного диска «Ред ОС» входят образы контейнеров кластера Kubernetes для развертывания в закрытом контуре. Образы также доступны в
|29.05.2025
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Скала^р представила Машину для быстрого запуска и управления контейнерной инфраструктурой
допускает запуск как stateless (без сохранения состояния), так и stateful (с сохранением состояния) контейнеров, для этого в комплексе предлагается несколько опций по организации постоянного хр
|22.05.2025
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Криптомайнер Dero массово заражает контейнеры через открытые API Docker
России и странах СНГ. Далее атака развивается следующим методом: компрометируются уже существующие контейнеры и создаются новые на основе стандартного легитимного образа Ubuntu. После их зараж
|11.04.2025
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В России создали технологию для автоматической инспекции грузовых контейнеров с помощью AR-очков
Ученые Smart Engines создали систему для автоматического контроля грузовых контейнеров с помощью очков дополненной реальности. Новый промышленный инструмент позволяет идентифицировать номера и защитные пломбы на контейнерах без необходимости ручных проверок. Сотрудник
|20.02.2025
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Smart Engines представила ИИ для распознавания номеров контейнеров за 0,08 секунды
Российская научно-производственная компания Smart Engines представила ИИ-систему для сверхточного распознавания номеров грузовых контейнеров. Алгоритмы считывают номер контейнера за 0,08 секунды на мобильном телефоне. Система предназначена для учета и сквозного контроля интермодальных контейнеров любых габаритов и
|27.01.2025
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Подтверждена совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova
тимость систем позволяет развертывать Incomand внутри кластеров Nova. В случае нарастания количества запросов приложение будет масштабироваться автоматически. Платформа создает необходимое количество контейнеров в зависимости от нагрузки и распределяет вычислительные ресурсы по потребностям. При сбое на сервере, где развернут Incomand, платформа его автоматически перезапустит. «Incomand — р
|17.12.2024
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Когда заказчику действительно нужен Kubernetes
Из-за этого набирает популярность услуга переноса и перевода инфраструктуры компании на отдельные контейнеры, чтобы работать с ними автономно в удобном режиме и когда хочется. Одним из главны
|12.12.2024
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Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов
оенных модулей для логирования, CI/CD. Платформа также обеспечивает повышенный уровень защищенности контейнеров и кластеров за счет встроенного модуля информационной безопасности. «В основе сем
Виртуализация и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксенов Константин 57 24
|Шадаев Максут 1223 24
|Титов Александр 59 24
|Сергеев Сергей 179 18
|Трошина Елена 39 17
|Чудинов Дмитрий 106 17
|Ульянов Николай 177 17
|Шойтов Александр 117 16
|Морарь Максим 25 16
|Суровец Дмитрий 115 16
|Круглов Виктор 44 15
|Граденко Михаил 58 15
|Чекмарев Анатолий 23 15
|Атоян Антон 36 15
|Соболев Роман 48 15
|Фарберов Александр 29 15
|Варжавин Иван 30 15
|Краснов Александр 91 15
|Лигачев Глеб 120 15
|Воеводин Александр 40 15
|Гребеник Геннадий 68 14
|Цыганков Роман 65 14
|Золотов Владимир 32 14
|Евсеев Артем 55 14
|Колотев Дмитрий 32 14
|Мезенцев Роман 45 14
|Божор Михаил 23 14
|Бреган Андрей 28 14
|Коптелов Андрей 139 14
|Афанасьев Александр 53 14
|Сурова Надежда 34 14
|Каримов Руслан 67 13
|Ивин Владимир 19 13
|Близгарев Юрий 22 13
|Сорокин Игорь 29 13
|Матвейчев Олег 21 13
|Шиндин Роман 17 13
|Гончар Марьян 31 13
|Гришко Олег 26 13
|Шершнев Алексей 20 13
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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