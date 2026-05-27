Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами

Контейнеры и виртуальные машины с единым управлением: Deckhouse представил новые сертифицированные ФСТЭК России исполнения платформы но поддерживает DevOps-инструменты и масштабируется до 50 000 виртуальных машин и 1 тыс. серверов. Deckhouse Kubernetes Platform Certified Security Edition Pro (DKP CSE Pro) рассчитан на проекты, где контейнеры и виртуальные машины необходимо эксплуатировать в единой защищённой среде: продукт обеспечивает создание идентичных гибридных кластеров в любых дата-центрах с полным автоматическим у

Обновление «Альт Виртуализации 11.1 редакция PVE»: правила высокой доступности, улучшения в сетях SDN, формат OCI для контейнеров ров доступных узлов для каждого отдельного ресурса. Добавлена функция host-managed DHCP. Теперь LXC-контейнеры без собственного сетевого стека могут получать IP-адреса от хоста автоматически. О

F6: мошенники от имени автоблогеров продают билеты на шоу с распаковкой контейнеров «кота в мешке». Формат предполагает, что блогеры на специальных площадках выкупают невостребованные контейнеры с неизвестным содержимым. Стоимость такой покупки, как утверждают блогеры, складыв

Интеграция Multidirectory и платформы контейнеризации «Штурвал» упрощает управление доступом Компании-разработчики «Мультифактор» и «Лаборатория Числитель» сообщили о совместимости службы каталогов Multidirectory и платформы контейнеризации «Штурвал». Испытания подтвердили надежность и корректность работы продуктов. В рамках интеграции решений опубликована инструкция по настройке LDAP-аутентификации, а та

5 трендов контейнерной разработки в 2026 году терминал. Агент работает непосредственно в пространстве, в котором разработчик пишет код, собирает контейнеры и взаимодействует с Kubernetes. Он получает доступ к техническому контексту: струк

«Лаборатория Касперского» назвала актуальные риски ИБ в области контейнерной разработки в 2026 году «Лаборатория Касперского» проанализировала актуальные тренды контейнерной разработки с точки зрения информационной безопасности: какие риски создают новые

«Лаборатория Касперского» назвала актуальные риски ИБ в области контейнерной разработки в 2026 году «Лаборатория Касперского» проанализировала актуальные тренды контейнерной разработки с точки зрения информационной безопасности. Об этом CNews сообщили пр

Cloud.ru представил собственное решение для защиты контейнеров с ИИ-агентом работки для обеспечения безопасности контейнерных сред Kubernetes. Инструмент позволяет сканировать контейнеры на уязвимости, в том числе из БДУ ФСТЭК, а также использовать встроенного ИИ-агент

Cloud.ru представил собственное решение для защиты контейнеров с ИИ-агентом работки для обеспечения безопасности контейнерных сред Kubernetes. Инструмент позволяет сканировать контейнеры на уязвимости, в том числе из БДУ ФСТЭК, а также использовать встроенного ИИ-агент

Централизованный контроль доступа для контейнеров: «Боцман» и Blitz Identity Provider успешно протестированы нутая интеграция обеспечивает централизованное управление идентификацией и доступом пользователей к контейнерной среде. Благодаря поддержке стандартных протоколов аутентификации Blitz Identity

Новый уровень безопасности контейнеров: «Платформа Боцман» и «АТ Консалтинг» анонсировали интеграцию для автоматического управления секретами нном мире облачных технологий безопасность не может быть статичной, — сказал Игорь Сорокин, коммерческий директор платформ GitFlic и «Боцман». — Наша интеграция предлагает рынку не просто оркестрацию контейнеров, а готовую платформу, где управление секретами происходит автоматически, по принципу необходимости. Это противоположность устаревшему подходу с паролями в конфигах и их ротацией раз

«Штурвал» стал контейнерной платформой для продукта Data Ocean SDI нагрузочные и функциональные тестирования собственных продуктов. По итогам испытаний компании подтвердили успешную совместимость Data Ocean SDI — решения для управления данными в реальном времени — с контейнерной платформой «Штурвал». Интеграция двух российских продуктов для крупного бизнеса открывает новые возможности: создает стабильную среду для потоковой обработки и управления данными н

Luntry и Orion soft объединили силы: подтверждена совместимость для защиты контейнеров и Kubernetes Разработчик инфраструктурного ПО Orion soft и Luntry подтвердили совместимость модуля для управления виртуализацией zVirt DC Manager и решения для комплексной защиты контейнеров Luntry. В рамках сотрудничества команды обеих компаний успешно протестировали решение в контуре разработки Orion soft и договорились об использовании наработок Luntry для регулярной

Новый уровень безопасности контейнеров: «Платформа Боцман» и «АТ Консалтинг» анонсировали интеграцию для автоматического управления секретами нном мире облачных технологий безопасность не может быть статичной, — сказал Игорь Сорокин, коммерческий директор платформ GitFlic и «Боцман». — Наша интеграция предлагает рынку не просто оркестрацию контейнеров, а готовую платформу, где управление секретами происходит автоматически, по принципу необходимости. Это противоположность устаревшему подходу с паролями в конфигах и их ротацией раз

«Информзащита»: атаки на контейнеры выросли до 40% компании «Информзащита» отмечают устойчивый рост рисков в контейнеризированных средах, что становится серьезной проблемой для организаций, активно внедряющих DevOps и облачные технологии. Современные контейнеры позволяют ускорять разработку и масштабировать приложения, однако вместе с этим увеличивается и уязвимость инфраструктуры. Рост инцидентов составляет порядка 40% за последние 12 меся

Рынок платформ Kubernetes 2025 атилась из перспективного направления в рабочий инструмент корпоративной инфраструктуры. О том, как контейнеры применяются на практике, как меняется рынок и какие перспективы есть у российских

Российские платформы Kubernetes закрывают до 80–90% наиболее востребованных сценариев тому такие решения становятся более привлекательными для компаний, чем open source: чтобы довести его до зрелого продукта, нужны серьезные вложения», — делится Александр Чубов, руководитель практики «Контейнеризация» компании «К2Тех». И еще один сегмент, пожалуй, самый важный, относится к вопросу информационной безопасности. На практике «защита» обеспечивается на нескольких уровнях. Первый

Рантайм-сканирование в Kubernetes: станут ли контейнеры безопаснее? Почему контейнеры нуждаются в защите именно на этапе выполнения Контейнеры дают изоляцию и бы

Kubernetes: Легкий старт 2025 гкий старт 2025 Рост популярности платформ Kubernetes, вызванный широкими возможностями оркестрации контейнеров, привел к увеличению спроса на специалистов. Однако, как и в большинстве направле

Orion soft выпустил новую редакцию платформы контейнеризации – Nova AI Orion soft представил Nova AI – новую редакцию платформы контейнеризации Nova Container Platform, созданную специально для работы с ИИ и машинным обучением. Это первое отечественное Kubernetes-решение, оптимизированное под инфраструктурные

Positive Technologies выпустила Runtime Radar — первое в России open-source-решение для защиты контейнеров ленников. Существующие меры защиты часто сосредоточены на стадиях разработки и сборки, и запущенные контейнеры остаются уязвимыми для таких угроз, как несанкционированное использование ресурса,

Как оркестрация контейнеров меняет корпоративные ИТ и мониторинга контейнеризированных приложений. Как отмечают аналитики DataDog, процент использующих контейнеры организаций, развернувших Kubernetes, во всем мире быстро растет. По данным статис

«Домклик» усиливает защиту контейнерной разработки и эксплуатации приложений с помощью Kaspersky Container Security функциональностью, в частности поддерживает встраивание в процесс разработки, поведенческий анализ контейнеров, предотвращение нелегитимных активностей в режиме реального времени, автоматическ

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов беспечить стабильную работоспособность всего комплекса приложений? Выход — перенос инфраструктуры в контейнеры. Контейнеры vs виртуальные серверы Обе эти технологии позволяют управлять б

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке дин из главных трендов в разработке ПО. Согласно исследованиям CNCF, 84% компаний в мире используют контейнеры в различных средах. В России объём рынка контейнерных платформ на 2024 г. оценивае

Александр Лебединский, IBM: Контейнеры стали фундаментом облачных моделей резервного копирования, а также сокращение затрат на инфраструктуру резервного копирования. CNews: Контейнеризация стала, наконец, верным спутником и неотъемлемой частью облаков? Александр Леб

ИИ присмотрит за чистотой контейнеров в Челябинской области ласти. Решение планируется запустить в сентябре 2025 г. Об этом CNews сообщили представители NtechLab. ИИ будет обрабатывать видеопотоки с камер наблюдения и определять на изображении переполненность контейнеров или наличие мусора вокруг них. Сервис работает со всеми видами контейнеров и мусорных баков. Также нейросеть будет оповещает ответственные службы в случае нарушения графика в

Платформа «Вебмониторэкс» - российский WAF, доступный для развертывания в Deckhouse Kubernetes Platform , 30,6% организаций при выборе K8s-платформы основным критерием рассматривают высокую совместимость контейнеров с существующими решениями управления инфраструктурой в своем ландшафте. Одним из

Как защитить Kubernetes от угроз? ПО, патчи которого еще не установлены. Эти образы могут использоваться злоумышленниками для атаки. Контейнеры работают на одном хосте, используя общие ресурсы операционной системы. Недостаточн

«Штурвал» стал контейнерной платформой для продуктов Data Sapience По итогам испытаний компании подтвердили успешную совместимость универсальной Lakehouse-платформы данных нового поколения Data Ocean Nova и инструмента для репликации данных Data Ocean Flex Loader с контейнерной платформой «Штурвал». Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель». Lakehouse-платформа для решения комплексных задач массивно-параллельной обработки данны

CNewsMarket опубликовал рейтинг российских платформ Kubernetes ИТ-разработчики оптимизируют задачи администрирования инфраструктуры, такие как развертывание, обновление и масштабирование приложений. Платформа Kubernetes предназначена для запуска и развертывания контейнеров (пакета ПО, объединяющего код приложения с необходимыми конфигурациями, библиотеками и зависимостями), а также позволяет переносить и масштабировать приложения. Оркестрация, то есть

«1С-Битрикс» представляет официальное контейнерное окружение для быстрого развертывания своих продуктов и микросервисов Официальные контейнеры от вендора ускоряют внедрение любых редакций «1С-Битрикс Управление сайтом» и «Бит

Средства оркестрации контейнеров, интерпретаторы и веб-серверы в «Ред ОС 7.3» сертифицированы ФСТЭК ной микросервисной инфраструктуры. В состав обновленного установочного диска «Ред ОС» входят образы контейнеров кластера Kubernetes для развертывания в закрытом контуре. Образы также доступны в

Скала^р представила Машину для быстрого запуска и управления контейнерной инфраструктурой допускает запуск как stateless (без сохранения состояния), так и stateful (с сохранением состояния) контейнеров, для этого в комплексе предлагается несколько опций по организации постоянного хр

Криптомайнер Dero массово заражает контейнеры через открытые API Docker России и странах СНГ. Далее атака развивается следующим методом: компрометируются уже существующие контейнеры и создаются новые на основе стандартного легитимного образа Ubuntu. После их зараж

В России создали технологию для автоматической инспекции грузовых контейнеров с помощью AR-очков Ученые Smart Engines создали систему для автоматического контроля грузовых контейнеров с помощью очков дополненной реальности. Новый промышленный инструмент позволяет идентифицировать номера и защитные пломбы на контейнерах без необходимости ручных проверок. Сотрудник

Smart Engines представила ИИ для распознавания номеров контейнеров за 0,08 секунды Российская научно-производственная компания Smart Engines представила ИИ-систему для сверхточного распознавания номеров грузовых контейнеров. Алгоритмы считывают номер контейнера за 0,08 секунды на мобильном телефоне. Система предназначена для учета и сквозного контроля интермодальных контейнеров любых габаритов и

Подтверждена совместимость корпоративного портала Incomand и платформы контейнеризации Nova тимость систем позволяет развертывать Incomand внутри кластеров Nova. В случае нарастания количества запросов приложение будет масштабироваться автоматически. Платформа создает необходимое количество контейнеров в зависимости от нагрузки и распределяет вычислительные ресурсы по потребностям. При сбое на сервере, где развернут Incomand, платформа его автоматически перезапустит. «Incomand — р

Когда заказчику действительно нужен Kubernetes Из-за этого набирает популярность услуга переноса и перевода инфраструктуры компании на отдельные контейнеры, чтобы работать с ними автономно в удобном режиме и когда хочется. Одним из главны