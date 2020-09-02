Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей

Количество компаний с удаленкой из-за эпидемии коронавируса с мая уменьшилось в два раза каких сфер деятельности продолжают работать из дома. В опросе приняли участие представители 700 компаний из всех округов страны. За 3 месяца число компаний, практикующих удаленную занятости в связи с эпидемией COVID-19, уменьшилось вдвое: 59% в мае и 28% сегодня. В настоящий момент из дома чаще всего работают программисты: в 22% компаний, где действует дистанционная занятость. Судя по комме

«Облакотека» освобождает от оплат на время эпидемии е с offline составляющей, и любой дистанционной торговли. Логистика: транспортные компании, осуществляющие пассажирские перевозки. «В полной мере осознавая потери отдельных отраслей бизнеса в связи с эпидемией коронавируса, мы решили поддержать тех, кто готов бороться за свой бизнес и хочет во что бы то ни стало продержаться в это непростое время. — сказал Максим Захаренко, CEO «Облакотеки»

Devicelock бесплатно предоставит свое ПО для защиты данных на время эпидемии evicelock, российский разработчик системы борьбы с утечками данных, бесплатно предоставит всем желающим свои продукты для защиты корпоративных данных при использовании терминального доступа на период эпидемии коронавирусной инфекции COVID-2019. Важнейшим средством борьбы с распространением COVID-19 во всем мире является перевод сотрудников на дистанционную работу. При этом наиболее популярн

Eset предупредила о действиях киберпреступников в связи с эпидемией коронавируса собенно внимательны к любым ресурсам и рассылкам, содержащим упоминание коронавируса. Остерегайтесь мошеннических благотворительных организаций или краудфандинговых кампаний, направленных на борьбу с эпидемией. Игнорируйте сообщения, в которых запрашиваются ваши личные или платежные данные. Используйте комплексные антивирусные решения с модулями защиты электронной почты и функцией «Антифиши

Eset: источником эпидемии шифратора Petya.C стало скомпрометированное обновление программы M.E.Doc Специалисты Eset установили источник эпидемии трояна-шифратора Win32/Diskcoder.C Trojan (Petya.С). Злоумышленники скомпрометировали бухгалтерское программное обеспечение M.E.Doc, широко распространенное в украинских компаниях, вкл

Сочинские эпидемиологи перешли на «МегаФон» ественной мобильной передачи данных, — комментирует Владимир Суворов, директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала «МегаФона». —Приближается курортный сезон в Сочи, когда санитарно-эпидемиологическая обстановка особенно обостряется: в этот период сотрудникам Центра необходима надежная и качественная связь, которую мы им обеспечим».

Большие данные могут помочь в борьбе против эпидемии Эболы обнаружить распространение геморрагической лихорадки в Гвинее. Картину движения по Западной Африке эпидемии смертельного вируса составил стартап HealthMap, работающий на базе алгоритма, учитыв

Дальние авиаперелеты — главный инструмент пандемии что если авиаперелеты совершаются на относительно небольшое расстояние, то скорость распространения эпидемии остается невысокой и она продолжает медленно расходиться кругами от нулевого пациент

Оценка масштабов эпидемии гриппа от Big Data превышает официальную статистику Проект Google Flu Trends (GFT), использовавший «большие данные» поисковой системы для мониторинга эпидемии гриппа, переоценивал число заболевших гриппом более чем на 50%. К такому выводу пришли сотрудники Северо-Восточного университета (Northeastern University) в Массачусетсе, которые проан

Уязвимость во всех версиях IE привела к масштабной эпидемии я интегрирована в еще не вышедшую на коммерческий рынок операционную систему Windows 8. После того как стало известно об уязвимости, число атак, проводимых с ее помощью, существенно возросло. Масштаб эпидемии оказался шире, чем предполагалось изначально, резюмируют эксперты. Их мнение приводит The Register. По данным компаний FireEye, Websense и AlienVault, злоумышленники в основном атакуют

Восточный коронавирус и китайский птичий грипп: двойная пандемия? е. Международное сообщество помнит, как 10 лет назад китайское правительство пыталось скрыть начало эпидемии атипичной пневмонии. Об этом заболевании узнали только благодаря китайскому врачу, к

Глобальное изменение климата влияет на эпидемии гриппа Исследование Аризонского государственного университета показывает, что изменение климата влияет на сезонность и тяжесть эпидемии гриппа. Ученые отслеживали количество случаев заболевания гриппом в США в неделю за последние 16 лет, начиная с сезона 1997-1998 годов по настоящее время. В результате обнаружилось, чт

«МегаФон» и «Доктор Веб» запустили совместный проект по противодействию эпидемии Trojan.Winlock Компания «МегаФон» и российский разработчик средств информационной безопасности «Доктор Веб» объявили о запуске совместного проекта по противодействию эпидемии троянцев-вымогателей семейства Trojan.Winlock, блокирующих ОС Windows на компьютерах пользователей. Теперь для разблокировки своего компьютера абонентам «МегаФона» достаточно отправить

Коровье бешенство - исчезает или готовит новую эпидемию? что так называемое "коровье бешенство" близко к исчезновению. Согласно данным ВОЗ, в 2010 году во всем мире было зарегистрировано только 17 случаев коровьего бешенства, 7 из них – в бывшем эпицентре эпидемии - Великобритании, где заболевание было впервые идентифицировано в 1986 году. На сегодняшний день неизвестны данные на 2010 год для Испании и Португалии (в этих странах в период 1999-20

По социальным сетям можно предсказывать эпидемии Гарвардского университета и профессор медицинской генетики и политических наук Джеймс Фаулер (James Fowler) из Университета Калифорнии (Сан-Диего) использовали этот парадокс для изучения в 2009 году эпидемии гриппа среди 744 студентов. Оказалось, что он может использоваться для раннего выявления инфекционных вспышек. Группа из 714 человек. Инфицированные гриппом люди обозначены красным цве

Как бороться с эпидемией Trojan.Winlock? CNews: Расскажите, пожалуйста, когда вы заметили начало эпидемии и какова была ваша реакция? Валерий Ледовской: О первых случаях заражения компьютеро

Фармацевты заработали на эпидемии гриппа A(H1N1) около ?7 млрд. в гриппа A(H1N1), имел место сговор. ВОЗ все обвинения отвергает, заявляя, что эпидемия гриппа была объявлена по всем правилам. Между тем, по самым скормным подсчетам, фармацевты сумели заработать на эпидемии около ?7 млрд.

Грипп: эпидемию в России пресекли бы за неделю Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сделал сенсационное заявление. Эпидемию гриппа, в том числе гриппа A(H1N1) можно преодолеть за неделю, считает Г.Онищенко. Главное, чтобы все граждане соблюдали меры предосторожности и рекомендации врачей. Г.Онищенко, кроме

ЮНИСЕФ опасается новой эпидемии холеры в Зимбабве Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выразил серьезную обеспокоенность по поводу тяжелой гуманитарной ситуации в Зимбабве, предупредив об опасности новой эпидемии холеры. Он напомнил, что с августа 2008 по март 2009 от этого заболевания в стране умерло больше четырех тысяч человек. Жители Зимбабве столкнулись с глубоким гуманитарным кризисом, вы

В Зимбабве эпидемией холеры охвачено 90% территории страны Как сообщает центр новостей ООН, Зимбабве по-прежнему охвачена эпидемией холеры. От этого заболевания за семь месяцев умерло более 4000 человек. Об этом извещает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). С августа холерой заболели 90 тысяч жителей Зимба

Жертвами эпидемии холеры в Зимбабве стали более 3600 человек более 60 тыс. заражены смертельно опасной болезнью. По заявлению представителей международной врачебной группы, это самая крупная эпидемия холеры в Африке за последние 14 лет. По их словам, причиной эпидемии является загрязненная вода, а также практически неработающие службы по охране здоровья и санитарной гигиены. Специалисты опасаются дальнейшего разрастания эпидемии в связи с сез

Зимбабве: эпидемией холеры охвачена вся страна Как сообщает центр новостей ООН, на сегодняшний день холерой заболели 58 тысяч жителей Зимбабве. Число умерших достигло 3028 человек. Эпидемией охвачена практически вся страна. За последние две недели число случаев заражений этой острой кишечной инфекцией и смертности от нее выросло на 50 процентов. Всемирная организация здра

Касперский обещает эпидемию iPhone дет популярным, стало ясно сразу после его появления, и от массовой атаки вирусописателей его защищала относительная закрытость платформы. Выход пакета SDK станет решающим толчком для начала вирусной эпидемии среди более чем 4 млн. проданных iPhone. Давно анонсированный Стивом Джобсом SDK, пакет разработчика программ для iPhone, предназначен для написания приложений для iPhone сторонними ра

Китай: праздник обернулся вирусной эпидемией недельного праздника - «День образования Китайской Народной Республики». Только в течение отдельно взятого дня из строя было выведено 118 тыс. компьютеров, пишет местная газета Beijing News. Причиной эпидемии стало массовое желание китайцев заняться на выходных веб-серфингом, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на газету. Предыдущая эпидемия случилась в конце прошлого года, когда вирус зар

Вирус Warezov устроил эпидемию через ICQ «my picture». Затем следует ссылка на один из файлов, находящихся на домене seruijingandeshijinpos.com. Первые вирусные ICQ-рассылки такого рода регистрировались еще осенью. Однако вчера они вызвали эпидемию. Как выяснила китайская антивирусная группа C. I. S.R.T, по присланным адресам-ссылкам располагаются трояны семейства Warezov. Китайские эксперты скачали версию Email-Worm.Win32.Warezo

"Лаборатория Касперского" разъяснила ситуацию о новой "вирусной эпидемии" жно констатировать тот факт, что в настоящее время в сети интернет не наблюдается заметной вирусной эпидемии. «Лаборатория Касперского» не обладает какой-либо подтвержденной информацией от свои

Новый Bagle вызвал глобальную эпидемию ружении новой опасной модификации известного сетевого червя Bagle. В настоящее время эксперты компании фиксируют массовое распространение вредоносной программы, что вынуждает заявить о новой вирусной эпидемии в интернете. Bagle.ay распространяется через электронную почту в виде вложений в электронные письма. Червь представляет собой исполняемый в среде Windows файл размером 19 КБ, приложенн

Виртуальный терроризм: угроза нового времени сайты www.sco.com и www.microsoft.com. Ущерб от действия этих версий Mydoom исчисляется миллиардами долларов (на данный момент, по оценке аналитиков CNews, затраты на ликвидацию последствий вирусной эпидемии, финансовые потери из-за нефункционирующей электронной почты и неработающих веб-серверов стремительно приближаются к отметке $30 млрд), по самым скромным подсчетам заражены оказались о

Вирусные эпидемии приравняли к терроризму Востребованность такой системы стала очевидной после эпидемии червя MyDoom. Масштабная эпидемия, которую уже называют самой серьезной за всю историю интернета, еще раз продемонстрировала важность передачи "с опережением" информации о появлении но

Атипичная пневмония не угрожает хай-теку Азии. Пока что. Электронная индустрия Юго-Восточной Азии не сильно пострадала от эпидемии атипичной пневмонии, утверждает исследовательская группа Gartner. Большинство компан

Виртуальные отголоски эпидемии атипичной пневмонии овый способ привлечь внимание общественности к своим «произведениям». На сей раз недавнообнаруженный компьютерный вирус-червь Coronex-A эксплуатирует глобальную озабоченность быстрым распространением эпидемии атипичной пневмонии, также известной как SARS. Механизм действия прост: присылаемое по электронной почте письмо с темой типа «Severe Acute Respiratory Syndrome» или «SARS Virus» содерж

За эпидемию вируса Slammer ответит Symantec? а в течение почти 24 часов вследствие заражения червем Slammer . Г-н Джонстон отметил, что в случае своевременного информирования системных администраторов компанией Symantec, они могли бы остановить эпидемию, всего лишь заблокировав порт 1434. «Symantec должен был объявить о вирусе и сделать это очень громко», - считает г-н Джонстон. Как сообщается в итоговых отчетах, червь в течение 10 ми

MessageLabs: мировой интернет поражен эпидемией вирусов бидный червь, впоследствии был "усовершенствован" - после того, как вирусописатели внесли изменения в его код, он превратился в один из самых опасных червей, и антивирусные компании заговорили об его эпидемии, в том числе и в Рунете. Наиболее опасной сейчас считается модификация Klez.h, ежедневно он приходит в 20 тыс. электронных писем. По мнению маркетингового директора MessageLabs Джона Х

"I Love You": два годa спустя после начала эпидемии самого "дорогого" компьютерного вируса почту по всем адресам, содержавшимся в адресной книге жертвы; - пользователи по всему миру явно недооценивали важность надежных антивирусных программ и регулярные обновления антивирусных баз. Сегодня эпидемии почтовых вирусов случаются почти по расписанию. Помимо использования методов социального инжиниринга, многие современные вирусы способны внедряться в стандартные, постоянно используемы

Этот год готовит нам новые эпидемии вирусов вождаются довольно простые, но в то же время очень опасные вирусы. Учитывая большое разнообразие "приманок", вводящих в заблуждение пользователей, не остается сомнений, что 2002 год готовит нам новые эпидемии, наподобие Sircam. Источник: Panda Software

"Лаборатория Касперского" не верит в повторную эпидемию вируса Code Red Сегодня "Лаборатория Касперского" - разработчик антивирусного ПО - распространила пресс-релиз с комментариями по поводу повторной эпидемии интернет-червя Red Code. В начале этой недели информационные агентства распространили заявления правительственных организаций США, Великобритании и других стран о новой вспышке эпид