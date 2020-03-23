Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Здравоохранение Эпидемиология Эпидемия Epidemiology Epidemic прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей

Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей


23.03.2020 Devicelock бесплатно предоставит свое ПО для защиты данных на время эпидемии
28.06.2017 Eset: источником эпидемии шифратора Petya.C стало скомпрометированное обновление программы M.E.Doc
17.11.2014 Большие данные могут помочь в борьбе против эпидемии Эболы
11.11.2014 Дальние авиаперелеты — главный инструмент пандемии
19.03.2014 Оценка масштабов эпидемии гриппа от Big Data превышает официальную статистику
02.10.2013 Уязвимость во всех версиях IE привела к масштабной эпидемии
06.02.2013 Глобальное изменение климата влияет на эпидемии гриппа
17.02.2011 «МегаФон» и «Доктор Веб» запустили совместный проект по противодействию эпидемии Trojan.Winlock
17.09.2010 По социальным сетям можно предсказывать эпидемии
09.08.2010 Как бороться с эпидемией Trojan.Winlock?
02.04.2010 Фармацевты заработали на эпидемии гриппа A(H1N1) около ?7 млрд.
21.08.2009 ЮНИСЕФ опасается новой эпидемии холеры в Зимбабве
18.02.2009 Жертвами эпидемии холеры в Зимбабве стали более 3600 человек
24.03.1999 Лаборатория Касперского комментирует сообщения об эпидемии вируса, заражающего HLP-файлы Windows

Публикаций - 846, упоминаний - 914

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dr.Web - Доктор Веб 1208 17
IBM - International Business Machines Corp 9167 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 13
Samsung Electronics 9667 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 12
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 11
Крок - Croc 1683 8
LG Electronics 3530 8
Элемент ГК - Elementec 25 6
Nvidia Corp 3203 6
Информзащита 678 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 2
Red Hat 1224 2
PayPal 644 2
Монолит-Инфо 102 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 157 1
Foxconn - Linksys 104 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
Merlion iRU - Деловой офис 256 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 231 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 4
Лента - Сеть розничной торговли 1665 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 112 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 183 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 2
Газпром ПАО 1144 1
Самолёт ГК 1649 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 2
Администрация Президента РФ 976 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 2
Верховный суд Российской Федерации 777 1
Президент Украины 118 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 3
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 127
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 95
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 58
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 55
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 47
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 28
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 18
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 14
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 9
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 6
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 290 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 374 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 822 1
NAND flash memory - флеш-память 589 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 1
КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 180 1
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 319 1
Linux OS 8153 19
Microsoft Windows 2528 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 9
Nokia Symbian OS 1399 8
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 8
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 4
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 252 3
Microsoft Windows Server 2003 567 3
IBM System Z - IBM eServer zSeries 186 3
Superjob 275 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 267 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 3 1
Linspire - LindowsOS Linux 21 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 1
Путин Владимир 2696 3
Мишустин Михаил 466 2
Smith Brad - Смит Брэд 80 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 39
Земля - планета Солнечной системы 9676 33
Беларусь - Белоруссия 4165 11
Казахстан - Республика 4750 9
Австрия - Австрийская Республика 1110 9
Россия - ПФО - Казань 2333 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 1
Балтийское море - Варяжское море 95 1
Германия - Бавария - Мюнхен 468 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 158
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 16
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 6
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 223 3
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 593 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 105 1
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 55 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 17
DigiTimes - Издание 1292 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 3
Forbes - Форбс 623 1
S&P - Standard and Poor’s 480 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации 7 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще