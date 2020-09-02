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Здравоохранение Эпидемиология Эпидемия Epidemiology Epidemic прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей

Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей

СОБЫТИЯ


02.09.2020 Количество компаний с удаленкой из-за эпидемии коронавируса с мая уменьшилось в два раза

каких сфер деятельности продолжают работать из дома. В опросе приняли участие представители 700 компаний из всех округов страны. За 3 месяца число компаний, практикующих удаленную занятости в связи с эпидемией COVID-19, уменьшилось вдвое: 59% в мае и 28% сегодня. В настоящий момент из дома чаще всего работают программисты: в 22% компаний, где действует дистанционная занятость. Судя по комме
31.03.2020 «Облакотека» освобождает от оплат на время эпидемии

е с offline составляющей, и любой дистанционной торговли. Логистика: транспортные компании, осуществляющие пассажирские перевозки. «В полной мере осознавая потери отдельных отраслей бизнеса в связи с эпидемией коронавируса, мы решили поддержать тех, кто готов бороться за свой бизнес и хочет во что бы то ни стало продержаться в это непростое время. — сказал Максим Захаренко, CEO «Облакотеки»
23.03.2020 Devicelock бесплатно предоставит свое ПО для защиты данных на время эпидемии

evicelock, российский разработчик системы борьбы с утечками данных, бесплатно предоставит всем желающим свои продукты для защиты корпоративных данных при использовании терминального доступа на период эпидемии коронавирусной инфекции COVID-2019. Важнейшим средством борьбы с распространением COVID-19 во всем мире является перевод сотрудников на дистанционную работу. При этом наиболее популярн
16.03.2020 Eset предупредила о действиях киберпреступников в связи с эпидемией коронавируса

собенно внимательны к любым ресурсам и рассылкам, содержащим упоминание коронавируса. Остерегайтесь мошеннических благотворительных организаций или краудфандинговых кампаний, направленных на борьбу с эпидемией. Игнорируйте сообщения, в которых запрашиваются ваши личные или платежные данные. Используйте комплексные антивирусные решения с модулями защиты электронной почты и функцией «Антифиши
28.06.2017 Eset: источником эпидемии шифратора Petya.C стало скомпрометированное обновление программы M.E.Doc

Специалисты Eset установили источник эпидемии трояна-шифратора Win32/Diskcoder.C Trojan (Petya.С). Злоумышленники скомпрометировали бухгалтерское программное обеспечение M.E.Doc, широко распространенное в украинских компаниях, вкл
14.04.2015 Сочинские эпидемиологи перешли на «МегаФон»

ественной мобильной передачи данных, — комментирует Владимир Суворов, директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала «МегаФона». —Приближается курортный сезон в Сочи, когда санитарно-эпидемиологическая обстановка особенно обостряется: в этот период сотрудникам Центра необходима надежная и качественная связь, которую мы им обеспечим».
17.11.2014 Большие данные могут помочь в борьбе против эпидемии Эболы

обнаружить распространение геморрагической лихорадки в Гвинее. Картину движения по Западной Африке эпидемии смертельного вируса составил стартап HealthMap, работающий на базе алгоритма, учитыв
11.11.2014 Дальние авиаперелеты — главный инструмент пандемии

что если авиаперелеты совершаются на относительно небольшое расстояние, то скорость распространения эпидемии остается невысокой и она продолжает медленно расходиться кругами от нулевого пациент
19.03.2014 Оценка масштабов эпидемии гриппа от Big Data превышает официальную статистику

Проект Google Flu Trends (GFT), использовавший «большие данные» поисковой системы для мониторинга эпидемии гриппа, переоценивал число заболевших гриппом более чем на 50%. К такому выводу пришли сотрудники Северо-Восточного университета (Northeastern University) в Массачусетсе, которые проан
02.10.2013 Уязвимость во всех версиях IE привела к масштабной эпидемии

я интегрирована в еще не вышедшую на коммерческий рынок операционную систему Windows 8. После того как стало известно об уязвимости, число атак, проводимых с ее помощью, существенно возросло. Масштаб эпидемии оказался шире, чем предполагалось изначально, резюмируют эксперты. Их мнение приводит The Register. По данным компаний FireEye, Websense и AlienVault, злоумышленники в основном атакуют
17.04.2013 Восточный коронавирус и китайский птичий грипп: двойная пандемия?

е. Международное сообщество помнит, как 10 лет назад китайское правительство пыталось скрыть начало эпидемии атипичной пневмонии. Об этом заболевании узнали только благодаря китайскому врачу, к
06.02.2013 Глобальное изменение климата влияет на эпидемии гриппа

Исследование Аризонского государственного университета показывает, что изменение климата влияет на сезонность и тяжесть эпидемии гриппа. Ученые отслеживали количество случаев заболевания гриппом в США в неделю за последние 16 лет, начиная с сезона 1997-1998 годов по настоящее время. В результате обнаружилось, чт
17.02.2011 «МегаФон» и «Доктор Веб» запустили совместный проект по противодействию эпидемии Trojan.Winlock

Компания «МегаФон» и российский разработчик средств информационной безопасности «Доктор Веб» объявили о запуске совместного проекта по противодействию эпидемии троянцев-вымогателей семейства Trojan.Winlock, блокирующих ОС Windows на компьютерах пользователей. Теперь для разблокировки своего компьютера абонентам «МегаФона» достаточно отправить
01.02.2011 Коровье бешенство - исчезает или готовит новую эпидемию?

что так называемое "коровье бешенство" близко к исчезновению. Согласно данным ВОЗ, в 2010 году во всем мире было зарегистрировано только 17 случаев коровьего бешенства, 7 из них – в бывшем эпицентре эпидемии - Великобритании, где заболевание было впервые идентифицировано в 1986 году. На сегодняшний день неизвестны данные на 2010 год для Испании и Португалии (в этих странах в период 1999-20
17.09.2010 По социальным сетям можно предсказывать эпидемии

Гарвардского университета и профессор медицинской генетики и политических наук Джеймс Фаулер (James Fowler) из Университета Калифорнии (Сан-Диего) использовали этот парадокс для изучения в 2009 году эпидемии гриппа среди 744 студентов. Оказалось, что он может использоваться для раннего выявления инфекционных вспышек. Группа из 714 человек. Инфицированные гриппом люди обозначены красным цве
09.08.2010 Как бороться с эпидемией Trojan.Winlock?

CNews: Расскажите, пожалуйста, когда вы заметили начало эпидемии и какова была ваша реакция? Валерий Ледовской: О первых случаях заражения компьютеро
02.04.2010 Фармацевты заработали на эпидемии гриппа A(H1N1) около ?7 млрд.

в гриппа A(H1N1), имел место сговор. ВОЗ все обвинения отвергает, заявляя, что эпидемия гриппа была объявлена по всем правилам. Между тем, по самым скормным подсчетам, фармацевты сумели заработать на эпидемии около ?7 млрд.
11.11.2009 Грипп: эпидемию в России пресекли бы за неделю

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сделал сенсационное заявление. Эпидемию гриппа, в том числе гриппа A(H1N1) можно преодолеть за неделю, считает Г.Онищенко. Главное, чтобы все граждане соблюдали меры предосторожности и рекомендации врачей. Г.Онищенко, кроме

21.08.2009 ЮНИСЕФ опасается новой эпидемии холеры в Зимбабве

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выразил серьезную обеспокоенность по поводу тяжелой гуманитарной ситуации в Зимбабве, предупредив об опасности новой эпидемии холеры. Он напомнил, что с августа 2008 по март 2009 от этого заболевания в стране умерло больше четырех тысяч человек. Жители Зимбабве столкнулись с глубоким гуманитарным кризисом, вы
10.03.2009 В Зимбабве эпидемией холеры охвачено 90% территории страны

Как сообщает центр новостей ООН, Зимбабве по-прежнему охвачена эпидемией холеры. От этого заболевания за семь месяцев умерло более 4000 человек. Об этом извещает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). С августа холерой заболели 90 тысяч жителей Зимба
18.02.2009 Жертвами эпидемии холеры в Зимбабве стали более 3600 человек

более 60 тыс. заражены смертельно опасной болезнью. По заявлению представителей международной врачебной группы, это самая крупная эпидемия холеры в Африке за последние 14 лет. По их словам, причиной эпидемии является загрязненная вода, а также практически неработающие службы по охране здоровья и санитарной гигиены. Специалисты опасаются дальнейшего разрастания эпидемии в связи с сез
29.01.2009 Зимбабве: эпидемией холеры охвачена вся страна

Как сообщает центр новостей ООН, на сегодняшний день холерой заболели 58 тысяч жителей Зимбабве. Число умерших достигло 3028 человек. Эпидемией охвачена практически вся страна. За последние две недели число случаев заражений этой острой кишечной инфекцией и смертности от нее выросло на 50 процентов. Всемирная организация здра
04.03.2008 Касперский обещает эпидемию iPhone

дет популярным, стало ясно сразу после его появления, и от массовой атаки вирусописателей его защищала относительная закрытость платформы. Выход пакета SDK станет решающим толчком для начала вирусной эпидемии среди более чем 4 млн. проданных iPhone. Давно анонсированный Стивом Джобсом SDK, пакет разработчика программ для iPhone, предназначен для написания приложений для iPhone сторонними ра
09.10.2007 Китай: праздник обернулся вирусной эпидемией

недельного праздника - «День образования Китайской Народной Республики». Только в течение отдельно взятого дня из строя было выведено 118 тыс. компьютеров, пишет местная газета Beijing News. Причиной эпидемии стало массовое желание китайцев заняться на выходных веб-серфингом, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на газету. Предыдущая эпидемия случилась в конце прошлого года, когда вирус зар
19.12.2006 Вирус Warezov устроил эпидемию через ICQ

«my picture». Затем следует ссылка на один из файлов, находящихся на домене seruijingandeshijinpos.com. Первые вирусные ICQ-рассылки такого рода регистрировались еще осенью. Однако вчера они вызвали эпидемию. Как выяснила китайская антивирусная группа C. I. S.R.T, по присланным адресам-ссылкам располагаются трояны семейства Warezov. Китайские эксперты скачали версию Email-Worm.Win32.Warezo
17.08.2005 "Лаборатория Касперского" разъяснила ситуацию о новой "вирусной эпидемии"

жно констатировать тот факт, что в настоящее время в сети интернет не наблюдается заметной вирусной эпидемии. «Лаборатория Касперского» не обладает какой-либо подтвержденной информацией от свои
28.01.2005 Новый Bagle вызвал глобальную эпидемию

ружении новой опасной модификации известного сетевого червя Bagle. В настоящее время эксперты компании фиксируют массовое распространение вредоносной программы, что вынуждает заявить о новой вирусной эпидемии в интернете. Bagle.ay распространяется через электронную почту в виде вложений в электронные письма. Червь представляет собой исполняемый в среде Windows файл размером 19 КБ, приложенн
02.02.2004 Виртуальный терроризм: угроза нового времени

сайты www.sco.com и www.microsoft.com. Ущерб от действия этих версий Mydoom исчисляется миллиардами долларов (на данный момент, по оценке аналитиков CNews, затраты на ликвидацию последствий вирусной эпидемии, финансовые потери из-за нефункционирующей электронной почты и неработающих веб-серверов стремительно приближаются к отметке $30 млрд), по самым скромным подсчетам заражены оказались о
29.01.2004 Вирусные эпидемии приравняли к терроризму

Востребованность такой системы стала очевидной после эпидемии червя MyDoom. Масштабная эпидемия, которую уже называют самой серьезной за всю историю интернета, еще раз продемонстрировала важность передачи "с опережением" информации о появлении но
28.04.2003 Атипичная пневмония не угрожает хай-теку Азии. Пока что.

Электронная индустрия Юго-Восточной Азии не сильно пострадала от эпидемии атипичной пневмонии, утверждает исследовательская группа Gartner. Большинство компан
24.04.2003 Виртуальные отголоски эпидемии атипичной пневмонии

овый способ привлечь внимание общественности к своим «произведениям». На сей раз недавнообнаруженный компьютерный вирус-червь Coronex-A эксплуатирует глобальную озабоченность быстрым распространением эпидемии атипичной пневмонии, также известной как SARS. Механизм действия прост: присылаемое по электронной почте письмо с темой типа «Severe Acute Respiratory Syndrome» или «SARS Virus» содерж
17.02.2003 За эпидемию вируса Slammer ответит Symantec?

а в течение почти 24 часов вследствие заражения червем Slammer . Г-н Джонстон отметил, что в случае своевременного информирования системных администраторов компанией Symantec, они могли бы остановить эпидемию, всего лишь заблокировав порт 1434. «Symantec должен был объявить о вирусе и сделать это очень громко», - считает г-н Джонстон. Как сообщается в итоговых отчетах, червь в течение 10 ми
19.06.2002 MessageLabs: мировой интернет поражен эпидемией вирусов

бидный червь, впоследствии был "усовершенствован" - после того, как вирусописатели внесли изменения в его код, он превратился в один из самых опасных червей, и антивирусные компании заговорили об его эпидемии, в том числе и в Рунете. Наиболее опасной сейчас считается модификация Klez.h, ежедневно он приходит в 20 тыс. электронных писем. По мнению маркетингового директора MessageLabs Джона Х
07.05.2002 "I Love You": два годa спустя после начала эпидемии самого "дорогого" компьютерного вируса

почту по всем адресам, содержавшимся в адресной книге жертвы; - пользователи по всему миру явно недооценивали важность надежных антивирусных программ и регулярные обновления антивирусных баз. Сегодня эпидемии почтовых вирусов случаются почти по расписанию. Помимо использования методов социального инжиниринга, многие современные вирусы способны внедряться в стандартные, постоянно используемы
14.01.2002 Этот год готовит нам новые эпидемии вирусов

вождаются довольно простые, но в то же время очень опасные вирусы. Учитывая большое разнообразие "приманок", вводящих в заблуждение пользователей, не остается сомнений, что 2002 год готовит нам новые эпидемии, наподобие Sircam. Источник: Panda Software
31.07.2001 "Лаборатория Касперского" не верит в повторную эпидемию вируса Code Red

Сегодня "Лаборатория Касперского" - разработчик антивирусного ПО - распространила пресс-релиз с комментариями по поводу повторной эпидемии интернет-червя Red Code. В начале этой недели информационные агентства распространили заявления правительственных организаций США, Великобритании и других стран о новой вспышке эпид
24.03.1999 Лаборатория Касперского комментирует сообщения об эпидемии вируса, заражающего HLP-файлы Windows

n95.SK, содержащего необычную подпрограмму записи собственного кода в файлы помощи Windows (HLP-файлы). По мнению специалистов компании, вирус широко распространяться не будет, и информация о крупной эпидемии в России и в мире неверна. Вирус содержит ошибки, одна из которых приводит к его "несовместимости" со многими конфигурациями Windows, так что при его запуске в таких конфигурациях сист

Публикаций - 870, упоминаний - 938

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 209
Microsoft Corporation 25775 88
Softline - Софтлайн 3743 40
Google LLC 12690 36
Dr.Web - Доктор Веб 1294 31
Apple Inc 13156 26
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Trend Micro 651 21
Ростелеком 10948 20
Intel Corporation 12811 20
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 20
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 20
Cisco Systems 5372 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
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Samsung Electronics 11065 16
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МегаФон 10742 14
ESET - ESET Software 1161 14
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Huawei 4677 13
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Yandex - Яндекс 9216 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
VK - Mail.ru Group 3602 11
LG Electronics 3735 10
Крок - Croc 1964 10
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Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
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SAP SE 5601 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
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Volvo Cars 262 4
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Союзфарма ААУ - Союзфарма Ассоциация аптечных учреждений 3 1
DLP-Эксперт 14 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Демократическая политическая партия США 122 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
WiMAX Forum 69 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
ВОЗ - РКБТ - Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака 1 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 485
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 292
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 272
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 265
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 170
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 164
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 152
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 121
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 102
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 100
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 100
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 98
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 87
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 78
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 68
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 66
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 58
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 58
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 57
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 57
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 55
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 54
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 52
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 51
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 48
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 46
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 46
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 41
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 40
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 40
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 39
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 37
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 37
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 37
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 36
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 35
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 35
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 35
Microsoft Windows 16882 94
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 70
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 46
Linux OS 11533 32
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 25
Microsoft Windows 2000 8678 22
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 21
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 96 21
Google Android 15244 19
Microsoft Outlook 1506 18
Kaspersky Internet Security 497 17
Apple macOS 2419 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 15
Microsoft Office 4170 13
Nokia Symbian OS 1411 13
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 13
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 11
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 73 11
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 11
Depositphotos - фотобанк 405 11
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 11
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Sasser - Вредоносное ПО - сетевой червь 39 11
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 10
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
Apple iOS 8583 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 9
Apple iPhone 6 4861 9
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 9
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 9
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 8
Microsoft Windows NT 890 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 7
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 7
Microsoft Azure 1526 7
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 7
Stafory - робот Вера 377 7
Касперский Евгений 337 26
Земков Сергей 159 18
Зенкин Денис 263 12
Гостев Александр 84 9
Мельникова Анастасия 440 6
Шадаев Максут 1210 6
Хомяков Сергей 65 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Левкевич Михаил 59 6
Weafer Vincent - Уифер Винсент 14 5
Гоц Роман 57 5
Онищенко Геннадий 35 5
Путин Владимир 3454 4
Галушкин Олег 182 4
Горпинченко Роман 13 4
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Cluley Graham - Клули Грэхем 122 4
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Поберий Юрий 4 3
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Завальский Леонид 5 3
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 124
Европа 24964 101
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Gartner - Гартнер 3658 32
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 18
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Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 4
Forrester Research 834 4
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Synergy Research Group 48 3
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Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
Global Workplace Analytics 3 2
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
CCS Insight 22 2
IDC China 2 2
Informa - Ovum - Omdia 156 2
РАЭК - Экономика Рунета 21 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Interpol Global Complex for Innovation - IGCI - Глобальный комплекс инноваций Интерпола 8 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 1
Nucleus Research 13 1
Celent - Celent Communications 12 1
Radicati Group 26 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
Check Point Cyber Security Report - Check Point Cyber Attack Trends Report 10 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 8
РАН - Российская академия наук 2122 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 14 3
Columbia University - Колумбийский университет 157 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 3
NIAID - National Institute of Allergy and Infectious Diseases - Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний 8 3
BarcelonaTech - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Polytechnic University of Catalonia - Политехнический Университет Каталонии - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Каталонский политехнический университет 11 2
BU - Boston University - Бостонский университет 63 2
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 2
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 2
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
UEA - University of East Anglia - Norwich, UK - Университет Восточной Англии 8 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
Northeastern Boston University - Северо-Восточный университет Бостон США 10 1
РАН СО ИМ - Институт математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 6 1
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