Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 109799
ИКТ 8937
Организации 6949
Ведомства 1345
Ассоциации 715
Технологии 3051
Системы 19177
Персоны 43480
География 1733
Статьи 1296
Пресса 923
ИАА 591
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1753
Мероприятия 820

Homo Sapiens Человек разумный Humanity Человечество

Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество

  • Археология - Archaeology
  • Ученики древнегреческого философа Платона однажды попросили его дать определение человека. На что тот ответил: «Человек есть животное на двух ногах, лишённое перьев». Однако после того, как Диоген Синопский принёс в Академию ощипанного петуха и предъявил его в качестве «платоновского человека», Платону пришлось добавить: «И с плоскими ногтями».


13.07.2022 В зоне повышенного риска: как ИТ-компании должны защищать свой периметр
25.02.2022 Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе
04.09.2020 Платформа «N3.Человеческий капитал» включена в реестр отечественного ПО Минкомсвязи
11.08.2020 Кто победит: искусственный интеллект или человеческий потенциал
06.07.2020 Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
16.03.2020 Как человеческий мозг распознает лица
17.04.2019 Каким должен быть ЦОД для цифровой экономики
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор»
20.11.2017 Autodesk представила видео-чатбота с человеческим обликом и характером
27.09.2017 Eset представила решение Safetica для защиты от угроз с человеческим фактором
09.05.2017 У Homo sapiens обнаружились неизвестные человекоподобные соседи
24.04.2017 Создатель Alibaba предрек человечеству «30 лет боли из-за интернета»
19.05.2016 IBM создала систему хранения данных, построенную на принципах человеческой памяти
09.12.2015 Редактирование генов продолжится, но проектирование детей пока запрещено
21.09.2015 Британцы хотят редактировать гены человеческих эмбрионов
23.04.2015 В Китае впервые модифицировали человеческий эмбрион
25.12.2013 Билл Гейтс вложил деньги в производство электричества из человеческой мочи
19.11.2013 «Лаборатория Касперского»: Любая атака на КВО чревата ущербом, вплоть до катастроф и потери множества человеческих жизней
24.09.2013 Найдена «пусковая кнопка» человеческой жизни
01.08.2013 BYOD: не споткнуться о человеческий фактор
13.06.2013 Причина большинства утечек информации — сбои системы и человеческий фактор
16.01.2013 Американская разведка "углубилась" в человеческий мозг
10.12.2012 У каждого человека своя микробная ДНК
21.08.2012 В Лаосе найден человеческий череп возрастом 63 тыс. лет
23.07.2012 Создана мышь с человеческим иммунитетом
10.07.2012 Создан роботизированный аналог человеческой ноги
22.06.2012 Как спасти Землю: человечеству пора на диету
07.06.2012 Найдены истоки человеческих слов
15.09.2011 Найдено решение проблемы 3D-печати человеческих органов
02.06.2011 Бактерия сопротивляется антибиотикам, притворяясь человеческим белком
29.04.2011 Лазер расскажет о человеке все по одному волоску
15.10.2010 К 2030 году человечеству понадобится еще одна планета
14.04.2009 Преимущества ИТ в авиации "смазывает" человеческий фактор
28.08.2008 Создается батарея размером меньше человеческой клетки
26.08.2008 Найдено еще одно доказательство ума неандертальцев
16.06.2008 Убийство человеческих эмбрионов учеными критикуется католическим епископатом Америки
04.03.2008 Обнаружен человеческий ген, блокирующий передачу ВИЧ
24.01.2008 В Китае найден человеческий череп возрастом в 100 тыс. лет
20.11.2007 Техника "с человеческим лицом" продается лучше
19.11.2007 Система управления человеческими ресурсами от «Сигмы»: коробочная версия

Публикаций - 2720, упоминаний - 2906

Homo Sapiens упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23487 186
Google LLC 10934 121
IBM - International Business Machines Corp 9192 99
SAP SE 4880 97
6996 88
Apple Inc 11185 73
Intel Corporation 11666 73
Oracle Corporation 6300 67
1С-ИжТиСи 6313 67
Sony 6481 57
Samsung Electronics 9724 56
Meta Platforms - Facebook 4337 56
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10061 56
Yandex - Яндекс 5662 48
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8038 46
Цифра ГК 2145 44
Amazon Inc - Amazon.com 2801 43
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9423 41
IBS Platformix - СИЛА 835 41
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4152 35
Cisco Systems 4873 33
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6934 30
Галактика - Корпорация 1413 29
Siemens AG - Siemens Group 2541 28
Twitter 2696 28
Новый диск 954 27
HP Inc. 5518 27
Dell EMC 4913 27
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 26
VK - Mail.ru Group 3199 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2635 24
Fujitsu 2034 24
Zoom Int - Zoom Video Communications 1319 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5589 22
Прогноз 1654 22
Huawei 3502 22
Nvidia Corp 3213 21
Акелла 847 21
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 125
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 81
Точка 3795 71
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5785 65
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2376 28
Россети Ленэнерго 2348 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6187 23
Лента - Сеть розничной торговли 1697 20
РЖД - Российские железные дороги 1619 20
eBay Inc 1597 19
Совкомбанк Совесть 266 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 18
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 17
Альфа-Банк 1596 17
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 15
X5 Group 813 14
Почта России ПАО 1988 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 876 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 13
Связной ГК 1336 13
Верный - торговая сеть 257 12
LinkedIn 582 11
Block - Square 198 11
Familia - Фамилия - Торговая сеть 231 11
Резонанс НПП 343 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 329 10
Газпром нефть 498 10
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 311 9
Газпром ПАО 1151 9
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 9
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 9
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 9
ГПБ - Газпромбанк 939 8
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 843 8
LEGO 219 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1182 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17949 215
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10370 97
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 87
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 82
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9085 68
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 52
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 44
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 40
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 39
Президент Российской Федерации 3709 39
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 32
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 32
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1309 28
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 27
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 24
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2692 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 21
Федеральное казначейство России 1548 20
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 20
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 20
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1176 19
Правительство Москвы 1990 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1390 18
Судебная власть - Judicial power 2090 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1648 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2845 16
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 15
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 15
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2395 14
Администрация Президента РФ 977 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 13
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 690 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6048 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 15
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2570 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 5
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 4
Greenpeace - Гринпис 118 4
Российская Ассоциация Телемедицины 18 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
Единая Россия - Политическая партия 262 3
АФТ - Ассоциация Финтех 60 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 49 3
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 53 2
8K Association - Ассоциация 8K 160 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 2
РосКомСвобода - Общественная организация 85 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 2
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 53 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 2
Linux Foundation 174 2
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 9 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79155 589
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53187 533
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38910 470
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8108 336
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25929 317
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25039 284
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15064 251
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4058 227
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19785 226
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3856 211
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17148 210
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10145 203
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17304 186
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25628 179
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21335 178
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11157 168
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13570 168
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12966 163
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9098 160
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7768 160
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22180 160
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11781 158
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16003 158
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24955 156
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8733 150
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7951 148
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12601 147
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21922 143
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10913 142
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9040 139
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12512 136
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10787 126
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19216 125
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5091 124
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3163 123
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8867 119
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11355 119
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11283 117
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10024 114
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3283 110
Microsoft Windows 2000 12668 133
Microsoft Windows 14428 86
Google Android 12537 75
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6517 71
Apple iPhone 6 6172 61
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 55
Apple iOS 6791 54
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4104 49
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 48
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 47
Linux OS 8233 44
Apple iPhone - серия смартфонов 6619 40
Age of Kings 3445 40
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 40
Microsoft Office 3434 36
Microsoft Skype 1975 27
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3221 26
Oracle Java - язык программирования 2762 24
Depositphotos - фотобанк 433 23
Apple iPad 3737 22
Google Play - Google Store - Android Market 2930 22
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 808 20
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 19
ВГТРК Смотрим 516 19
Google YouTube - Видеохостинг 2426 19
Microsoft Dynamics 1170 19
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1050 18
NVision Барьер 546 18
БОСС Кадровик HRMS 226 18
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 723 18
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1795 17
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 17
Square Enix - Eidos Montreal - Deus Ex: Human Revolution - Компьютерная игра (стелс) 51 17
Microsoft Windows XP 2362 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2899 16
Apple - App Store 2596 16
Splash Damage - Brink - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 25 15
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 735 15
Ковчег - система резервного копирования 40 15
Apple Siri - Голосовой помощник 359 15
Путин Владимир 2728 27
Gates William Henry - Гейтс Билл 897 17
Медведев Дмитрий 1629 16
Левкевич Михаил 60 16
Рейман Леонид 1031 10
Щеголев Игорь 689 9
Никифоров Николай 1172 9
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 248 9
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 8
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 7
Филимонов Сергей 46 7
Макаров Станислав 117 7
Дырмовский Дмитрий 95 6
Гольцов Александр 69 6
Глуховский Дмитрий 22 6
Меднов Сергей 124 6
Mitnick Kevin - Митник Кевин 49 6
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 6
Каспаров Гарри 52 6
Юхин Артем 16 6
Греф Герман 365 6
Larry Page - Ларри Пейдж 186 6
Brin Sergey - Сергей Брин 184 6
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 182 5
Шалманов Сергей 201 5
Геклер Алена 28 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 5
Осокина Полина 25 5
Касперский Евгений 301 5
Попова Мария 140 5
Милованцев Дмитрий 110 5
Мякишева Марина 84 5
Пачиков Степан 21 5
Orwell George - Оруэлл Джордж 24 5
Касперская Наталья 268 5
Ускова Ольга 155 5
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 5
Сергеев Григорий 15 4
Россия - РФ - Российская федерация 122701 973
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50153 708
Земля - планета Солнечной системы 9700 312
Европа 21301 262
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39307 262
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 202
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17048 196
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15070 166
Япония 12876 165
Германия - Федеративная Республика 12009 162
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13142 112
Солнце - звезда Солнечной системы 4905 102
США - Калифорния 4665 99
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14932 97
Франция - Французская Республика 7084 84
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 78
Канада 4709 77
Африка - Африканский регион 3267 76
Украина 7266 64
Южная Корея - Республика 6283 63
Азия - Азиатский регион 4657 62
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2616 61
Солнечная система - Solar system 2450 60
Индия - Республика 5068 60
Италия - Итальянская Республика 4223 55
Израиль 2606 50
Великобритания - Лондон 2364 49
США - Нью-Йорк 2809 47
Америка 2155 45
Испания - Королевство 3600 44
Нидерланды 3303 44
Швеция - Королевство 3458 43
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 42
Казахстан - Республика 4838 42
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1273 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6298 38
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 654 38
Америка Северная 2834 37
Беларусь - Белоруссия 4248 37
Финляндия - Финляндская Республика 3468 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23957 532
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41641 429
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41932 373
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15045 241
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8271 215
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3557 208
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8864 205
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1529 190
Зоология - наука о животных 2308 185
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19987 181
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10658 180
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14007 176
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 174
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4633 162
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1753 157
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9384 145
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1184 142
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9176 142
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3411 134
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7668 133
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1125 122
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10248 119
Человеческий фактор - Human factor 1564 106
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1124 103
Английский язык 6156 101
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5850 99
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2164 94
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4242 92
Страхование - Страховое дело - Insurance 5161 91
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3129 85
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3131 81
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4930 79
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 3065 78
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1143 78
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4548 77
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3574 76
Юриспруденция - Jurisprudence 6220 76
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6676 72
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3415 72
Физика - Physics - область естествознания 2434 72
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 63
Thomson Reuters - Рейтер 5773 46
New Scientist 1447 44
Nature 795 38
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10999 36
Phys.org 973 28
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 25
CNews - ZOOM.CNews 1757 23
AP - Associated Press 1994 21
CNews RND - R&D.CNews 2274 20
Wikipedia - Википедия 440 15
Forbes - Форбс 630 13
ScienceDaily 400 12
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 11
91Mobiles 1695 11
Times 646 10
TerraDaily 141 9
NYT - The New York Times 1001 9
Scientific American 80 9
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 87 9
Silicon.com 364 8
The Guardian - Британская газета 339 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1222 8
Der Spiegel 145 7
Bloomberg 1109 7
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 7
SpaceDaily - Space Daily 187 6
Ananova 250 6
The Register 1400 6
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 6
Space Daily 528 6
Die Welt 80 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 68 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 5
Известия ИД 465 5
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 5
23ABC News 167 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 4
Future - Space.com 195 4
Science Advances 22 4
500 Startups 14324 149
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7455 100
IDC - International Data Corporation 4849 60
Gartner - Гартнер 3474 56
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2117 17
Forrester Research 812 16
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 261 11
Microsoft Research 129 7
Fortune Global 500 283 6
CNews Мишень 159 6
Frost & Sullivan 200 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 5
Juniper Research 502 5
Harris Interactive 83 4
Markets&Markets Research 104 4
NPD DisplaySearch 282 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 184 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 3
The Economist Intelligence Unit 41 3
Moody's Investors Service 135 3
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 14 3
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 3
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 3
Internet Stock Report 992 2
IHS iSuppli 397 2
Forrester Wave 45 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 2
CNews Инновация года - награда 70 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 49 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 2
BCG - Boston Consulting Group 99 2
ABI Research 233 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
РАН - Российская академия наук 1800 44
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 43
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 25
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 22
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 21
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 18
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1288 17
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 713 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 16
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 16
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 16
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 124 14
Columbia University - Колумбийский университет 151 13
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 12
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 63 11
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 11
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 11
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 11
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 10
University of Oxford - Оксфордский университет 192 9
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 9
University of Bristol - Бристольский университет 80 9
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 189 8
Princeton University - Принстонский университет 140 8
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 7
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 108 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 7
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 156 6
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 223 6
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 6
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 6
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 6
Illinois State University - Иллинойсский университет 123 6
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 61 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 5
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 5
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 61 5
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11624 75
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2066 38
День молодёжи - 27 июня 690 21
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1723 17
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 9
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 8
Intel Developer Forum - IDF 274 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 6
CeBIT 461 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 217 5
Международный женский день - 8 марта 273 5
Microsoft Dynamics AX Forum 27 5
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 106 5
CNews AWARDS - награда 408 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 4
МТС Телеком Идея 52 4
ISR - Integrated Systems Russia 24 3
Startup Village - международная стартап-конференция 52 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow 18 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 203 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
Docflow 132 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Robotics Expo 5 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 23 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 23 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 92 2
Defcon 42 2
Black Hat - Конференция 78 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Обзор ноутбука MEGABOOK T1: дебют бренда TECNO

Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

Показать еще

Наука

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах
Показать еще