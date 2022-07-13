Homo Sapiens Человек разумный Humanity Человечество
- Археология - Archaeology
- Ученики древнегреческого философа Платона однажды попросили его дать определение человека. На что тот ответил: «Человек есть животное на двух ногах, лишённое перьев». Однако после того, как Диоген Синопский принёс в Академию ощипанного петуха и предъявил его в качестве «платоновского человека», Платону пришлось добавить: «И с плоскими ногтями».
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