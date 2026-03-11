Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество

«Авито Работа» и «Авито Реклама»: 40% работающих жителей России считают, что кино о профессиях должно быть о командной работе и человеческих отношениях изнь с фильмом про супергероев, 11% — с инди-драмой, по 10% — со стартап-комедией и спортивной драмой. По мнению аудитории, современное кино о профессиях прежде всего должно быть о командной работе и человеческих отношениях — так считают 40% респондентов. Тему внутреннего пути человека в профессии отметили 31%, влияние работы на жизнь вне нее — 27%, цену успеха и профессиональных амбиций —

Чем лучше нейросети думают, тем меньше готовы сотрудничать. ИИ может вредить человечеству, давая эгоистичные советы ие решений человеком Ли и Ширадо пришли к выводу, что использование ИИ может негативно сказаться на человеческом сотрудничестве, так как системы ИИ начинают все больше участвовать в совместной

В России создана ОС для роботов, позволяющая им общаться на человеческом языке Адаптация к общению Специалисты «Сколтеха» разработали новую операционную систему (ОС) CognitiveOS для так называемых когнитивных роботов, она позволит им обмениваться информацией на человеческом языке, пишут «Известия». Данная разработка была сделана для того, чтобы человек-пользователь мог поручать машинам задачи, контролировать их действия и вносить коррективы в их работ

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад Исследование, опубликованное в Science Advances, предполагает, что именно эти инновации помогли Homo sapiens защититься в период интенсивного экологического стресса. Около 41 000 лет назад магнитный Северный полюс сместился над Европой в рамках геомагнитного экскурса — естественного, но в

Открыт заказ на «первый в мире биологический компьютер». Он работает на искусственных человеческих нейронах ие решений в непредсказуемых условиях. Неэтичный компьютер Использование в компьютерных вычислениях человеческих нейронов, пусть и выращенных искусственно в лабораторных условиях, может существ

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили ию всего со скоростью 10 бит в секунду — это сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Neuron. Такая огромная разница, в свою очередь, указывает на важные неизученные вопросы в нейронауке и человеческом познании. Это число смехотворно мало по сравнению с любой скоростью передачи информации, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни. Например, мы начинаем беспокоиться, когда с

Бешеный рост и этика использования - какие вопросы ИИ ставит перед человечеством еля и генерального директора российской технологической компании «ReReal», мы живем в уникальное историческое время, когда ИИ совершает революцию: «В течение следующих 5 лет искусственный интеллект с человеческим образом станет ядром цифровой коммуникации любой организации. ИИ позволяет отбросить устаревшие инструменты и общаться с любым пользователем в едином интерфейсе в форме естественно

Компания Илона Маска впервые вживила чип в человеческий мозг. Недавно ее обвиняли в жестоком обращении с животными от потенциальных киберугроз. Neuralink – далеко не первая компания, обкатывающая нейроинтерфейс на человеческих пациентах, отмечает The Register. Поиск по базе данных ресурса ClinicalTrials.go

Разработка OpenAI может угрожать человечеству: сотрудники били тревогу в закрытом письме ет верным, - тут ИИ приходится демонстрировать способность к расширенному рассуждению по аналогии с человеческим разумом. А в отличие от калькулятора, ИИ должен уметь обобщать, учиться и понима

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом лнительную логическую функцию: программирование на обучение или забывание без необходимости какого-либо дополнительного приложения энергии. Это имитировало синаптические функции, которые происходят в человеческом мозге во время глубокого сна, когда обработка информации может продолжаться без подачи какого-либо внешнего сигнала.Таким образом ученые получили доступ к новым нейроморфным вычисл

В зоне повышенного риска: как ИТ-компании должны защищать свой периметр я числа утечек обучение сотрудников основам ИБ. Большинство инцидентов связано не с технологиями, а человеческим фактором. Сотрудники могут сливать данные по небрежности или намеренно. По данны

Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе молочный зуб, принадлежавший ребенку человека современного типа. Изображение: Ludovic Slimak et al. Человеческий зуб был найден в слое неронской культуры, которая характеризуется гораздо более

Платформа «N3.Человеческий капитал» включена в реестр отечественного ПО Минкомсвязи Платформа «N3.Человеческий капитал», разработанная ГК «Нетрика», пополнила Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Минкомсвязи от 31 авгу

Кто победит: искусственный интеллект или человеческий потенциал уверены: специалистам нечего бояться, так как даже в будущем, управляемом ИИ, люди останутся ценным человеческим ресурсом компании, в который стоит инвестировать. Они будут продолжать приносить

Ольга Лукина: Разработка искусственного интеллекта не должна оказаться в руках деструктивных лидеров тво искусственного интеллекта. Эффективность лидеров заканчивается, когда они начинают экономить на человеческом разуме, и искусственный интеллект начинает принимать свои решения, оставляющие з

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов до более широким ассортиментом материалов, чем многие другие технологии биопечати. Это делает его невероятно универсальным. Новая разработка позволит искусственным методом генерировать большие объемы человеческих тканей и поддерживать в них жизнеспособность клеток в течение длительного времени. Это большой шаг вперед в биомедицине.

Как человеческий мозг распознает лица Но до недавнего времени было неизвестно, как конкретно происходит процесс мгновенного распознавания человеческих лиц и других сложных объектов. Максимум, что смогли установить исследования — эт

ИИ сам научился человеческому «числовому чутью» е Science Advances. Открытие свидетельствует, что ИИ может обучаться без наличия четких инструкций. Также оно может представлять интерес для ученых, которые изучают, как «числовое чутье» появляется у человеческих младенцев и животных без обучения счету. Нейробиолог Андреас Нидер из Тюбингенского университета Германии вместе с коллегами обучали искусственную нейронную сеть распознавать около

Каким должен быть ЦОД для цифровой экономики ции. Федор Набоков: Около четверти проблем в ЦОДах возникает по вине их сотрудников Как бороться с «человеческим фактором», который является причиной почти четверти проблем, возникающих в ЦОДах

Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор» новых технологий, таких как AI, ML, RPA и пр., в оптимизации бизнес-процессов? Павел Овчинников: Использование интеллектуальных инструментов логически развивает смысл автоматизации бизнеса: исключить человеческий фактор там, где это возможно, и позволить человеку сосредоточиться на творческих и интеллектуальных задачах. Это значительно расширяет возможности процессной трансформации — бизнес

Autodesk представила видео-чатбота с человеческим обликом и характером Autodesk представила видео-чатбота AVA с человеческим обликом и характером. Текстовые чатботы и голосовые помощники остались в прошлом. AVA будет не только обладать сверхреалистичной внешностью, но и сможет считывать невербальные сигн

Eset представила решение Safetica для защиты от угроз с человеческим фактором Eset представила в России и СНГ новое решение «Офисный контроль и DLP Safetica» – полнофункциональный комплекс, который закрывает широкий спектр угроз безопасности, связанных с человеческим фактором. Решение разработано чешской компанией Safetica Technologies, входящей в состав Eset Technology Alliance. До 63% инцидентов информационной безопасности компаний связано с

У Homo sapiens обнаружились неизвестные человекоподобные соседи мным видом. Ранее считалось, что Homo naledi жили около 2 млн лет назад, однако новые исследования доказывают, что этот примитивный вид жил примерно 335 000 и 236 000 лет назад, почти в одно время с Homo Sapiens. Ученые полагают, что более молодой возраст Homo naledi может свидетельствовать о том, что они использовали огонь и погребение, которые раньше приписывалось только Homo sapiens<

Создатель Alibaba предрек человечеству «30 лет боли из-за интернета» также поделился своим прогнозом относительно будущего трудовых ресурсов. Джек Ма: интернет принесет человечеству 30 лет страданий, социальных конфликтов и боли Увеличение продолжительности чело

IBM создала систему хранения данных, построенную на принципах человеческой памяти же при поступлении, а не только на основе предыдущих запросов», – поясняет Александр Тырин, системный архитектор компании «Стэп Лоджик» входит в группу компаний «Систематика»).СХД по принципам работы человеческой памяти Исследователи из цюрихского R&D-подразделения IBM представили когнитивную платформу хранения для больших данных, которая способна самостоятельно определить ценность и востре

Разрушен миф о бактериях в организме сную томографию для подсчета количества клеток. В результате оказалось, что подавляющее большинство человеческих клеток — это красные кровяные клетки, эритроциты. Больше всего в человеческом ор

Редактирование генов продолжится, но проектирование детей пока запрещено ый саммит по генетике на прошлой неделе затронул сложные этические вопросы вмешательства в развитие человеческих эмбрионов. Почти 500 ученых, специалистов по этике, юристов и правозащитников из

Британцы хотят редактировать гены человеческих эмбрионов ые регулирующие органы с просьбой выдать лицензию на процедуру, связанную с редактированием генов у человеческих эмбрионов. Цель экспериментов — излечение детей от болезни еще до их рождения.Дл

В Китае впервые модифицировали человеческий эмбрион Группа исследователей под руководством Джанджио Хуана (Junjiu Huang) из Университета Сунь Ятсена впервые попыталась редактировать генетический материал в человеческих эмбрионах. Мнение научной общественности о проведенном эксперименте разделилось. Некоторые ученые пророчат большое будущее модификации эмбрионов, в частности, появится возможность

Билл Гейтс вложил деньги в производство электричества из человеческой мочи Фонд основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) и его супруги Мелинды Bill & Melinda Gates Foundation профинансирует разработку установки, вырабатывающей электрической ток из человеческой мочи, сообщает The Register. Установка была создана исследователями из Лаборатории робототехники при Университете Западной Англии в Бристоле. Впервые она была продемонстрирована в

«Лаборатория Касперского»: Любая атака на КВО чревата ущербом, вплоть до катастроф и потери множества человеческих жизней йста, по величине возможного ущерба. Андрей Духвалов: Главный и принципиальный риск заключается в том, что любая успешная атака на КВО чревата реальным ущербом, вплоть до катастроф и потери множества человеческих жизней. Нам бы не хотелось в явном виде указывать риски ИБ КВО, чтобы не провоцировать злоумышленников и давать им подсказок, поэтому ограничимся обобщенными формулировками. Среди

Создан чип, «имитирующий человеческий мозг». ВИДЕО ройствах, так и в составе будущих однокристальных систем. Это позволит создавать программы, используя традиционные языки программирования, или подключаться к нейронному процессору и учить устройство «человеческому» взаимодействию и поведению. Робот, оснащенный процессором Qualcomm Zeroth «Мы хотим, чтобы процессор Zeroth не только имитировал человеческое восприятие окружающей среды, но и бы

Найдена «пусковая кнопка» человеческой жизни нтябрьском издании Nature об обнаружении триггера, который инициирует развитие эмбриона и позволяет человеческому зародышу расти. Активность трех факторов, Nanog, Pou5f1 (Oct4) и SoxB1, запуска

BYOD: не споткнуться о человеческий фактор приятия со стороны трудового коллектива. Безусловно, постоянная включенность сотрудников в корпоративные процессы является основной целью «мобилизации», т.е. все в конечном итоге замыкается именно на человеке. Следовательно, успех кампании по внедрению корпоративной мобильности зависит как от отношения к идее в коллективе в целом, так и от индивидуального принятия новых правил игры каждым ч

Причина большинства утечек информации — сбои системы и человеческий фактор али результаты совместного исследования 2013 г. «Оценка стоимости утечки информации: глобальный анализ» (2013 Cost of Data Breach Study: Global Analysis). Данные указывают на то, что системные сбои и человеческий фактор стали причиной 2/3 всех утечек информации и подняли средний мировой показатель убытка от кражи 1 учетной записи до $136. В список ключевых факторов вошли непонимание сотрудн

Американская разведка "углубилась" в человеческий мозг ить сложные и абстрактные понятия. В некотором роде разведчики хотят получить набор алгоритмов, сумма которых будет представлять собой искусственный интеллект (ИИ), в производительности превосходящий человеческий. Заявка IARPA (IARPA-BAA-12-05) - это предложение разработать и проверить теории, которые объясняют, как человеческий мозг обрабатывает различные типы концептуальных знаний

У каждого человека своя микробная ДНК м, как индивиды реагируют на различные препараты или же питательные вещества можно проследить как в человеческих генах, так и в микробных". Исследователи проанализировали ДНК микробов на 252 пр

В Лаосе найден человеческий череп возрастом 63 тыс. лет Американские антропологи обнаружили в пещере в Аннамских горах на севере Лаоса человеческий череп возрастом 63 тыс. лет. Этот факт позволил ученым по-новому взглянуть на время "миграции" людей из Африки и "отодвинуть" период заселения Юго-Восточной Азии на 20 тыс. лет. Со

Создана мышь с человеческим иммунитетом ь подопытную мышь, которая может решить эту проблему. "Модифицированный" грызун не только повторяет человеческий иммунный ответ на ВИЧ, но также имеет характерную особенность мутации вирусных б