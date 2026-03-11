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Homo Sapiens Человек разумный Humanity Человечество

Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество
  • Археология - Archaeology
  • Социальная инженерия
  • Ученики древнегреческого философа Платона однажды попросили его дать определение человека. На что тот ответил: «Человек есть животное на двух ногах, лишённое перьев». Однако после того, как Диоген Синопский принёс в Академию ощипанного петуха и предъявил его в качестве «платоновского человека», Платону пришлось добавить: «И с плоскими ногтями».

СОБЫТИЯ


11.03.2026 «Авито Работа» и «Авито Реклама»: 40% работающих жителей России считают, что кино о профессиях должно быть о командной работе и человеческих отношениях

изнь с фильмом про супергероев, 11% — с инди-драмой, по 10% — со стартап-комедией и спортивной драмой. По мнению аудитории, современное кино о профессиях прежде всего должно быть о командной работе и человеческих отношениях — так считают 40% респондентов. Тему внутреннего пути человека в профессии отметили 31%, влияние работы на жизнь вне нее — 27%, цену успеха и профессиональных амбиций —

01.11.2025 Чем лучше нейросети думают, тем меньше готовы сотрудничать. ИИ может вредить человечеству, давая эгоистичные советы

ие решений человеком Ли и Ширадо пришли к выводу, что использование ИИ может негативно сказаться на человеческом сотрудничестве, так как системы ИИ начинают все больше участвовать в совместной

14.07.2025 В России создана ОС для роботов, позволяющая им общаться на человеческом языке

Адаптация к общению Специалисты «Сколтеха» разработали новую операционную систему (ОС) CognitiveOS для так называемых когнитивных роботов, она позволит им обмениваться информацией на человеческом языке, пишут «Известия». Данная разработка была сделана для того, чтобы человек-пользователь мог поручать машинам задачи, контролировать их действия и вносить коррективы в их работ
26.05.2025 Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Исследование, опубликованное в Science Advances, предполагает, что именно эти инновации помогли Homo sapiens защититься в период интенсивного экологического стресса. Около 41 000 лет назад магнитный Северный полюс сместился над Европой в рамках геомагнитного экскурса — естественного, но в
06.03.2025 Открыт заказ на «первый в мире биологический компьютер». Он работает на искусственных человеческих нейронах

ие решений в непредсказуемых условиях. Неэтичный компьютер Использование в компьютерных вычислениях человеческих нейронов, пусть и выращенных искусственно в лабораторных условиях, может существ
27.02.2025 Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

ию всего со скоростью 10 бит в секунду — это сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Neuron. Такая огромная разница, в свою очередь, указывает на важные неизученные вопросы в нейронауке и человеческом познании. Это число смехотворно мало по сравнению с любой скоростью передачи информации, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни. Например, мы начинаем беспокоиться, когда с
23.09.2024 Бешеный рост и этика использования - какие вопросы ИИ ставит перед человечеством

еля и генерального директора российской технологической компании «ReReal», мы живем в уникальное историческое время, когда ИИ совершает революцию: «В течение следующих 5 лет искусственный интеллект с человеческим образом станет ядром цифровой коммуникации любой организации. ИИ позволяет отбросить устаревшие инструменты и общаться с любым пользователем в едином интерфейсе в форме естественно
30.01.2024 Компания Илона Маска впервые вживила чип в человеческий мозг. Недавно ее обвиняли в жестоком обращении с животными

от потенциальных киберугроз. Neuralink – далеко не первая компания, обкатывающая нейроинтерфейс на человеческих пациентах, отмечает The Register. Поиск по базе данных ресурса ClinicalTrials.go
30.11.2023 Разработка OpenAI может угрожать человечеству: сотрудники били тревогу в закрытом письме

ет верным, - тут ИИ приходится демонстрировать способность к расширенному рассуждению по аналогии с человеческим разумом. А в отличие от калькулятора, ИИ должен уметь обобщать, учиться и понима
27.01.2023 Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом

лнительную логическую функцию: программирование на обучение или забывание без необходимости какого-либо дополнительного приложения энергии. Это имитировало синаптические функции, которые происходят в человеческом мозге во время глубокого сна, когда обработка информации может продолжаться без подачи какого-либо внешнего сигнала.Таким образом ученые получили доступ к новым нейроморфным вычисл
13.07.2022 В зоне повышенного риска: как ИТ-компании должны защищать свой периметр

я числа утечек обучение сотрудников основам ИБ. Большинство инцидентов связано не с технологиями, а человеческим фактором. Сотрудники могут сливать данные по небрежности или намеренно. По данны
25.02.2022 Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе

молочный зуб, принадлежавший ребенку человека современного типа. Изображение: Ludovic Slimak et al. Человеческий зуб был найден в слое неронской культуры, которая характеризуется гораздо более

04.09.2020 Платформа «N3.Человеческий капитал» включена в реестр отечественного ПО Минкомсвязи

Платформа «N3.Человеческий капитал», разработанная ГК «Нетрика», пополнила Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Минкомсвязи от 31 авгу
11.08.2020 Кто победит: искусственный интеллект или человеческий потенциал

уверены: специалистам нечего бояться, так как даже в будущем, управляемом ИИ, люди останутся ценным человеческим ресурсом компании, в который стоит инвестировать. Они будут продолжать приносить
20.07.2020 Ольга Лукина: Разработка искусственного интеллекта не должна оказаться в руках деструктивных лидеров

тво искусственного интеллекта. Эффективность лидеров заканчивается, когда они начинают экономить на человеческом разуме, и искусственный интеллект начинает принимать свои решения, оставляющие з
06.07.2020 Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

до более широким ассортиментом материалов, чем многие другие технологии биопечати. Это делает его невероятно универсальным. Новая разработка позволит искусственным методом генерировать большие объемы человеческих тканей и поддерживать в них жизнеспособность клеток в течение длительного времени. Это большой шаг вперед в биомедицине.
16.03.2020 Как человеческий мозг распознает лица

Но до недавнего времени было неизвестно, как конкретно происходит процесс мгновенного распознавания человеческих лиц и других сложных объектов. Максимум, что смогли установить исследования — эт
15.05.2019 ИИ сам научился человеческому «числовому чутью»

е Science Advances. Открытие свидетельствует, что ИИ может обучаться без наличия четких инструкций. Также оно может представлять интерес для ученых, которые изучают, как «числовое чутье» появляется у человеческих младенцев и животных без обучения счету. Нейробиолог Андреас Нидер из Тюбингенского университета Германии вместе с коллегами обучали искусственную нейронную сеть распознавать около
17.04.2019 Каким должен быть ЦОД для цифровой экономики

ции. Федор Набоков: Около четверти проблем в ЦОДах возникает по вине их сотрудников Как бороться с «человеческим фактором», который является причиной почти четверти проблем, возникающих в ЦОДах
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор»

новых технологий, таких как AI, ML, RPA и пр., в оптимизации бизнес-процессов? Павел Овчинников: Использование интеллектуальных инструментов логически развивает смысл автоматизации бизнеса: исключить человеческий фактор там, где это возможно, и позволить человеку сосредоточиться на творческих и интеллектуальных задачах. Это значительно расширяет возможности процессной трансформации — бизнес
20.11.2017 Autodesk представила видео-чатбота с человеческим обликом и характером

Autodesk представила видео-чатбота AVA с человеческим обликом и характером. Текстовые чатботы и голосовые помощники остались в прошлом. AVA будет не только обладать сверхреалистичной внешностью, но и сможет считывать невербальные сигн
27.09.2017 Eset представила решение Safetica для защиты от угроз с человеческим фактором

Eset представила в России и СНГ новое решение «Офисный контроль и DLP Safetica» – полнофункциональный комплекс, который закрывает широкий спектр угроз безопасности, связанных с человеческим фактором. Решение разработано чешской компанией Safetica Technologies, входящей в состав Eset Technology Alliance. До 63% инцидентов информационной безопасности компаний связано с

09.05.2017 У Homo sapiens обнаружились неизвестные человекоподобные соседи

мным видом.  Ранее считалось, что Homo naledi жили около 2 млн лет назад, однако новые исследования доказывают, что этот примитивный вид жил примерно 335 000 и 236 000 лет назад, почти в одно время с Homo Sapiens. Ученые полагают, что более молодой возраст Homo naledi может свидетельствовать о том, что они использовали огонь и погребение, которые раньше приписывалось только Homo sapiens<
24.04.2017 Создатель Alibaba предрек человечеству «30 лет боли из-за интернета»

также поделился своим прогнозом относительно будущего трудовых ресурсов. Джек Ма: интернет принесет человечеству 30 лет страданий, социальных конфликтов и боли Увеличение продолжительности чело
19.05.2016 IBM создала систему хранения данных, построенную на принципах человеческой памяти

же при поступлении, а не только на основе предыдущих запросов», – поясняет Александр Тырин, системный архитектор компании «Стэп Лоджик» входит в группу компаний «Систематика»).СХД по принципам работы человеческой памяти Исследователи из цюрихского R&D-подразделения IBM представили когнитивную платформу хранения для больших данных, которая способна самостоятельно определить ценность и востре
11.01.2016 Разрушен миф о бактериях в организме

сную томографию для подсчета количества клеток. В результате оказалось, что подавляющее большинство человеческих клеток — это красные кровяные клетки, эритроциты. Больше всего в человеческом ор
09.12.2015 Редактирование генов продолжится, но проектирование детей пока запрещено

ый саммит по генетике на прошлой неделе затронул сложные этические вопросы вмешательства в развитие человеческих эмбрионов. Почти 500 ученых, специалистов по этике, юристов и правозащитников из
21.09.2015 Британцы хотят редактировать гены человеческих эмбрионов

ые регулирующие органы с просьбой выдать лицензию на процедуру, связанную с редактированием генов у человеческих эмбрионов. Цель экспериментов — излечение детей от болезни еще до их рождения.Дл
23.04.2015 В Китае впервые модифицировали человеческий эмбрион

Группа исследователей под руководством Джанджио Хуана (Junjiu Huang) из Университета Сунь Ятсена впервые попыталась редактировать генетический материал в человеческих эмбрионах. Мнение научной общественности о проведенном эксперименте разделилось. Некоторые ученые пророчат большое будущее модификации эмбрионов, в частности, появится возможность

25.12.2013 Билл Гейтс вложил деньги в производство электричества из человеческой мочи

Фонд основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) и его супруги Мелинды Bill & Melinda Gates Foundation профинансирует разработку установки, вырабатывающей электрической ток из человеческой мочи, сообщает The Register. Установка была создана исследователями из Лаборатории робототехники при Университете Западной Англии в Бристоле. Впервые она была продемонстрирована в

19.11.2013 «Лаборатория Касперского»: Любая атака на КВО чревата ущербом, вплоть до катастроф и потери множества человеческих жизней

йста, по величине возможного ущерба. Андрей Духвалов: Главный и принципиальный риск заключается в том, что любая успешная атака на КВО чревата реальным ущербом, вплоть до катастроф и потери множества человеческих жизней. Нам бы не хотелось в явном виде указывать риски ИБ КВО, чтобы не провоцировать злоумышленников и давать им подсказок, поэтому ограничимся обобщенными формулировками. Среди

15.10.2013 Создан чип, «имитирующий человеческий мозг». ВИДЕО

ройствах, так и в составе будущих однокристальных систем. Это позволит создавать программы, используя традиционные языки программирования, или подключаться к нейронному процессору и учить устройство «человеческому» взаимодействию и поведению. Робот, оснащенный процессором Qualcomm Zeroth «Мы хотим, чтобы процессор Zeroth не только имитировал человеческое восприятие окружающей среды, но и бы
24.09.2013 Найдена «пусковая кнопка» человеческой жизни

нтябрьском издании Nature об обнаружении триггера, который инициирует развитие эмбриона и позволяет человеческому зародышу расти. Активность трех факторов, Nanog, Pou5f1 (Oct4) и SoxB1, запуска
01.08.2013 BYOD: не споткнуться о человеческий фактор

приятия со стороны трудового коллектива. Безусловно, постоянная включенность сотрудников в корпоративные процессы является основной целью «мобилизации», т.е. все в конечном итоге замыкается именно на человеке. Следовательно, успех кампании по внедрению корпоративной мобильности зависит как от отношения к идее в коллективе в целом, так и от индивидуального принятия новых правил игры каждым ч
13.06.2013 Причина большинства утечек информации — сбои системы и человеческий фактор

али результаты совместного исследования 2013 г. «Оценка стоимости утечки информации: глобальный анализ» (2013 Cost of Data Breach Study: Global Analysis). Данные указывают на то, что системные сбои и человеческий фактор стали причиной 2/3 всех утечек информации и подняли средний мировой показатель убытка от кражи 1 учетной записи до $136. В список ключевых факторов вошли непонимание сотрудн
16.01.2013 Американская разведка "углубилась" в человеческий мозг

ить сложные и абстрактные понятия. В некотором роде разведчики хотят получить набор алгоритмов, сумма которых будет представлять собой искусственный интеллект (ИИ), в производительности превосходящий человеческий. Заявка IARPA (IARPA-BAA-12-05) - это предложение разработать и проверить теории, которые объясняют, как человеческий мозг обрабатывает различные типы концептуальных знаний

10.12.2012 У каждого человека своя микробная ДНК

м, как индивиды реагируют на различные препараты или же питательные вещества можно проследить как в человеческих генах, так и в микробных". Исследователи проанализировали ДНК микробов на 252 пр
21.08.2012 В Лаосе найден человеческий череп возрастом 63 тыс. лет

Американские антропологи обнаружили в пещере в Аннамских горах на севере Лаоса человеческий череп возрастом 63 тыс. лет. Этот факт позволил ученым по-новому взглянуть на время "миграции" людей из Африки и "отодвинуть" период заселения Юго-Восточной Азии на 20 тыс. лет. Со
23.07.2012 Создана мышь с человеческим иммунитетом

ь подопытную мышь, которая может решить эту проблему. "Модифицированный" грызун не только повторяет человеческий иммунный ответ на ВИЧ, но также имеет характерную особенность мутации вирусных б
10.07.2012 Создан роботизированный аналог человеческой ноги

ное устройство позволит изучить процессы, лежащие в основе передвижения человека, например, понять, как дети учатся ходить и вылечить пациентов с нарушением двигательных функций. Ключевым компонентом человеческой ходьбы является нейронная сеть в поясничном отделе спинного мозга, которая генерирует ритмические сигналы для мышц. Данная сеть, называемая CPG, собирает информацию из различных ча

Публикаций - 3029, упоминаний - 3237

Homo Sapiens и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 219
Google LLC 12688 162
SAP SE 5601 113
IBM - International Business Machines Corp 9699 112
9594 109
Apple Inc 13154 88
Intel Corporation 12811 79
Yandex - Яндекс 9216 78
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 74
Oracle Corporation 7074 74
Ростелеком 10948 70
Samsung Electronics 11064 64
Meta Platforms - Facebook 4621 64
Sony 6739 61
Amazon Inc - Amazon.com 3277 56
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 52
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 44
МегаФон 10742 40
Галактика - Корпорация 1545 40
Cisco Systems 5372 38
X Corp - Twitter 2938 36
OpenAI 541 35
Huawei 4676 34
HP Inc. 5883 33
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 33
Nvidia Corp 4002 33
Dell EMC 5180 32
VK - Mail.ru Group 3602 31
Новый диск 963 29
Siemens AG - Siemens Group 2673 29
Telegram Group 2940 28
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 28
Softline - Софтлайн 3743 24
Fujitsu 2105 24
ИИ-Технологии 309 24
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 24
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 23
LG Electronics 3735 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 117
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 40
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 31
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 29
РЖД - Российские железные дороги 2096 28
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 25
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 23
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 23
eBay Inc 1640 20
Почта России ПАО 2370 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 20
Совкомбанк Совесть 279 19
Альфа-Банк 1979 18
Связной ГК 1401 17
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 16
Газпром ПАО 1493 16
Резонанс НПП 407 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 15
Газпром нефть 725 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
Microsoft - LinkedIn 699 14
Россети Ленэнерго 1699 14
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 12
Северсталь ПАО - Severstal 629 12
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 12
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 12
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 12
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Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 11
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Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 11
Block - Square 203 11
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 25
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
Единая Россия - Политическая партия 321 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 4
Greenpeace - Гринпис 130 4
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
ГосИнформСистемы 160 2
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 2
Ассоциация мобильных технологий 2 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 677
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 544
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 477
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 395
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 361
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 353
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 290
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 287
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 271
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 265
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 252
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 245
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 228
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 225
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 225
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 220
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 211
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 207
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 206
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 200
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 197
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 193
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 192
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 186
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 185
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 182
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 180
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 177
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 176
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 175
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 163
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 162
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 162
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 154
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 153
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 149
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 148
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 143
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 140
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 140
Google Android 15243 93
Microsoft Windows 16882 88
Microsoft Windows 2000 8678 86
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 72
Apple iOS 8583 67
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 57
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 54
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 53
Linux OS 11533 51
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 50
OpenAI - ChatGPT 719 49
Microsoft Office 4170 46
Apple iPhone 6 4861 46
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 43
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 30
Oracle Java - язык программирования 3469 29
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 28
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 27
Google YouTube - Видеохостинг 3002 27
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 27
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 25
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 25
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 25
Apple iPad 4011 24
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 22
Microsoft Dynamics 1197 22
Depositphotos - фотобанк 405 22
FreePik 1841 21
Apple - App Store 3109 21
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 20
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 20
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 19
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 18
Apple Siri - Голосовой помощник 441 18
Square Enix - Eidos Montreal - Deus Ex: Human Revolution - Компьютерная игра (стелс) 55 17
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 17
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 16
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 16
Путин Владимир 3454 40
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 20
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 16
Левкевич Михаил 59 16
Медведев Дмитрий 1665 14
Водясов Алексей 222 12
Mercer Alex - Мерсер Алекс 18 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 10
Рейман Леонид 1065 9
Шадаев Максут 1210 9
Никифоров Николай 1138 9
Bush George - Буш Джордж 336 9
Щеголев Игорь 699 8
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 8
Греф Герман 485 8
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 8
Попов Сергей 166 8
Касперский Евгений 337 8
Гвоздев Дмитрий 145 8
Макаров Станислав 118 8
Филимонов Сергей 46 8
Brin Sergey - Сергей Брин 193 7
Ускова Ольга 174 7
Дырмовский Дмитрий 149 7
Меднов Сергей 124 7
Larry Page - Ларри Пейдж 197 6
Чернышенко Дмитрий 581 6
Чаркин Евгений 317 6
Глазков Александр 151 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 6
Сергеев Сергей 179 6
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 6
Мякишева Марина 84 5
Шалманов Сергей 202 5
Милованцев Дмитрий 110 5
Юхин Артем 16 5
Геклер Алена 30 5
Осокина Полина 25 5
Жданов Сергей 50 5
Стругацкие (братья) 37 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1389
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 822
Земля - планета Солнечной системы 10865 397
Европа 24964 338
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 327
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 241
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 232
Германия - Федеративная Республика 13221 192
Япония 13807 179
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 125
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 123
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 122
США - Калифорния 4829 115
Франция - Французская Республика 8177 106
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 90
Солнечная система - Solar system 2569 90
Канада 5081 88
Африка - Африканский регион 3641 79
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 78
Индия - Bharat 5869 77
Южная Корея - Республика 7052 76
Азия - Азиатский регион 5920 73
Украина 7928 67
Италия - Итальянская Республика 4508 62
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 58
Израиль 2856 58
Великобритания - Лондон 2432 58
США - Нью-Йорк 3180 57
Нидерланды 3746 53
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 53
Америка - Американский регион 2206 51
Испания - Королевство 3840 51
Швеция - Королевство 3782 50
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 49
Казахстан - Республика 6048 48
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 48
Беларусь - Белоруссия 6289 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 47
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 46
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 44
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 747
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 580
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 493
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 376
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 320
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 288
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 265
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 260
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 256
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 238
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 235
Зоология - наука о животных 2887 234
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 229
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 213
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 204
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 194
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 178
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 178
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 174
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 169
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 167
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 166
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 161
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 142
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 137
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 136
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 134
Английский язык 7030 130
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 114
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 113
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 108
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 107
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 107
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 106
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 102
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 101
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 100
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 98
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 95
Физика - Physics - область естествознания 2940 95
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 73
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 56
New Scientist 1448 55
Nature 832 49
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 45
Phys.org 972 33
CNews RND - R&D.CNews 2274 31
CNews - ZOOM.CNews 1866 25
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 24
Wikipedia - Википедия 650 23
AP - Associated Press 2007 23
Forbes - Форбс 1002 19
Bloomberg 1627 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 16
ScienceDaily 399 15
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 14
The Guardian - Британская газета 406 14
NYT - The New York Times 1100 13
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 11
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 11
TerraDaily 141 9
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 9
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 9
Times 661 9
Public Library of Science - PLOS 71 9
The Register - The Register Hardware 1784 9
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 8
Space Daily 528 8
Silicon.com 364 8
Scientific American 81 8
CNET Networks - CNET News 1643 8
FT - Financial Times 1296 7
The Washington Post 350 7
Известия ИД 770 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
Ведомости 1466 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 6
Wired - Издание 276 6
Telegraph 199 6
Ananova 250 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 109
IDC - International Data Corporation 4975 70
Gartner - Гартнер 3658 69
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 41
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 25
Forrester Research 834 19
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 13
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 11
Microsoft Research 144 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
CNews Мишень 186 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
Fortune Global 500 295 6
Frost & Sullivan 207 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 6
Markets&Markets Research 113 5
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 5
CNews Инновация года - награда 155 5
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 4
Harris Interactive 81 4
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 4
NPD DisplaySearch 285 4
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
Moody's Investors Service 136 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 3
The Economist Intelligence Unit 41 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 3
Standish Group International - Standish Group 11 2
MDA - Mobile Data Association 19 2
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 2
ABI Research 236 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Forrester Wave 45 2
CCS Insight 22 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 54
РАН - Российская академия наук 2122 51
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 36
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 35
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 33
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 32
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 29
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 28
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 19
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 18
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 15
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 13
Columbia University - Колумбийский университет 157 13
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 13
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 13
University of Oxford - Оксфордский университет 211 13
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 13
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 12
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 12
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 12
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 11
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 11
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 11
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 11
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 11
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 11
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 10
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 10
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 10
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 10
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 10
University of Bristol - Бристольский университет 86 9
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 9
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 9
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 8
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 8
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