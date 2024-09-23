Бешеный рост и этика использования - какие вопросы ИИ ставит перед человечеством

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стал активно применяться в различных сферах бизнеса и общественной жизни. Его внедрение позволяет значительно повысить эффективность работы компаний за счёт обработки больших данных (Big Data), снижения затрат и точного таргетирования.

Более того, в ближайшие годы ИИ может стать основным двигателем изменений на финансовом рынке, в промышленности, социальной сфере и многих других областях.

Максим Трофимов, генеральный директор ООО «Цифровые активы», председатель по развитию цифровых финансовых технологий Ассоциации менеджеров, выступавший на заседании Комиссии по развитию цифровых финансовых технологий, организованной Ассоциацией менеджеров и группой «Интеррос» и посвящённой развитию ИИ и его использованию в различных областях бизнеса, отметил активно растущий интерес к использованию технологий ИИ как со стороны организаций, так и частных лиц, а также сделал акцент на том, каким образом сегодня внедрение ИИ в бизнес-процессы позволяет оптимизировать работу предприятия: «Становится возможным использовать массивы больших данных, снижать затраты, таргетировать общение с клиентской базой. В будущем ИИ станет двигателем, который приведет к изменениям во всех сферах жизни».

И это уже происходит, в том числе и в такой сложной для ИИ сфере, как культура – Екатерина Галанова, одна из создателей выставки "Великолепный Эрмитаж", рассказала на заседании Комиссии об использовании ИИ и мультимедийных технологий в сфере искусства, а также о том, как ИИ помог создать выставочный проект: «Цифровая экспозиция выставки «Великолепный Эрмитаж» включает в себя 3D-мэппинг исторического фасада Зимнего дворца, аудиоспектакли, объемные изображения картин с возможностью увеличения деталей. Технологически самый сложный – зал скульптур, сканирование реальных экспонатов и последующая их трансформация в цифровые трехмерные изображения с точной передачей текстуры поверхности были бы невозможны без использования ИИ. Специфика этой истории заключается в том, что чем более точный запрос вы даёте в нейросеть, тем лучше будет результат».

Использование ИИ в выставке «Великолепный Эрмитаж» рассматривается создателями часть проекта по созданию «Небесного Эрмитажа» - полного цифрового аналога главного музея России, в который, помимо оцифрованных коллекций, войдут все лекции, мастер-классы, техническая документация.

«В «Эрмитаже» сейчас ведётся огромная работа по переводу в цифру и токены всего остального. Создан совет цифровых меценатов по инициативе государственного «Эрмитажа», при участии «Интерроса» Владимира Потанина. Мы надеемся, что «Эрмитаж» сможет не только у себя в гостях принимать гостей, но и быть представленным в максимально широком пространстве» - рассказала Екатерина.

По словам Ирины Ларцевой, инвестора, сооснователя и генерального директора российской технологической компании «ReReal», мы живем в уникальное историческое время, когда ИИ совершает революцию:

«В течение следующих 5 лет искусственный интеллект с человеческим образом станет ядром цифровой коммуникации любой организации. ИИ позволяет отбросить устаревшие инструменты и общаться с любым пользователем в едином интерфейсе в форме естественной человеческой беседы. Программный комплекс позволяет не только поддерживать диалог, но и выполнять интеллектуальные задачи по запросу пользователя», - отметила Ирина.

Но развитие ИИ может нести и трудности для людей. Так, часть профессий могут оказаться невостребованными из-за развития искусственного интеллекта. Об этом заявил Егор Назаров, инвестиционный директор венчурного фонда «Восход».

«Рынок труда изменяется под влиянием искусственного интеллекта – это факт… само собой, сформируется целый пласт новых профессий, которые будут разрабатывать, сопровождать и обслуживать ИИ. И останутся, и станут ещё более приоритетными профессии, где требуется человеческая эмпатия – ни один ИИ-помощник не заменит человека. Но ряд профессий, которые беспристрастны и возможны к автоматизации, могут исчезнуть», - отметил эксперт.

Сергей Назаренко, руководитель направления по развитию технологий управления данными и машинному обучению "РЕКСОФТ", в свою очередь, отметил, что, «если рассматривать профессию, как набор конечных и ограниченных функций, то их уже сейчас заменяют сложные алгоритмы компьютеров. Но если говорить про профессии, где человек готов развиваться, совершенствоваться и искать в ИИ инструмент, который позволяет делать ещё больше, то в них всегда останется доля тех людей, кто умеет использовать технологии и помощники и смогут извлечь из этого ещё большую ценность».

Василий Корнейчук, старший менеджер, ИТ бизнес-партнер блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель» поделился опытом использования ИИ в сфере корпоративного образования: «Мы поставили перед собой амбициозную цель - провести обучение линейного менеджмента, самой многочисленной группы управленцев в компании. Чтобы обучить 8 тысяч руководителей без привлечения дополнительных HR-специалистов, было разработано инновационное технологическое решение – программа на базе ИИ, которая в роли цифрового преподавателя в разных форматах, с помощью текста, видео, карточек и речевых тренажеров, обучает сотрудника».

В завершение дискуссии участники пришли к выводу, что для поддержания функционирования любой системы необходимы правила и стратегическая оценка теневых вариантов ее использования.