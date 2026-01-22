Восход ФГБУ НИИ

Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя Как стало известно CNews, бывший сотрудник NASA Роман Жиц полностью выкупил российский акселератор космических проектов фонда «Восход» Владимира Потанина — ООО «Восход — космические технологии» (ВКТ), — который координирует реализацию проекта по созданию частной сверхлегкой ракеты «Воронеж» для вывода спутниковы

Фонд Потанина вложил четверть миллиарда в российские 3D-принтеры Средства на масштабирование отечественного производства Фонд «Восход» инвестировал 250 млн руб. в российского разработчика и производителя промышленных 3D-принтеров и собственного ПО для металлопорошковой печати Am.Tech, получив 14,6% доли компании, выясн

Фонд Потанина купил долю разработчика нейросети для «стройки домов без нервов и не вставая с дивана» «Стройка без нервов» с российским софтом УК «Восход», которая управляет одноименным фондом с инвестициями группы «Интеррос» Владимира Пота

В России запущен проект морских пассажирских беспилотников с инвестициями 100 миллионов джера Flymar, а «Восход» и бизнес-ангел стали миноритариями. Их доли Филатов и управляющий партнер «Восхода» Руслан Саркисов не раскрыли. Филатов сообщил о планах привлечь в проект еще более 1

Фонд «Восход» запустил проект автономного судна Flymar по модели венчур-билдер Венчурный фонд «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос») запустил проект по созданию автономного электрического скоростного судна для пассажирских перевозок Flymar на подводных крыльях. Это первый проект

«Омега Софт» модернизировала ключевую подсистему ФГИС Реестры ПО для НИИ «Восход» мы «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (ФГИС Реестры ПО) по заказу НИИ «Восход». Проект, выполненный в декабре 2024 г., адаптировал систему к новым требованиям

Погиб вице-президент «Транснефти», курирующий ИТ, экс-глава НИИ «Восход» о института. До «Транснефти» он два года работал на должности главы подведомственного Минцифры НИИ «Восход» (принимает участие в развитии государственных автоматизированных систем) и стал первы

SenseMachine привлек 100 млн руб. от фондов «Восход» и «Хайв» Datatech-платформа SenseMachine привлекла 100 млн руб. в ходе нового раунда инвестиций. Лид-инвестором выступил венчурный фонд «Восход» (якорный инвестор - группа «Интеррос»), также в нем приняли участие текущий инвестор компании фонд «Хайв» и фаундеры проекта. Об этом CNews сообщили представители фонда «Восход».

Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и серверов Fplus «Восход» Разработчик экосистемы виртуализации Space — компания «Даком М» и производитель электроники Fplus и провели тестирование работы корпоративной облачной платформы SpaceVM на серверах Fplus «Восход SR-221». По итогам испытаний подтверждена совместимость и корректность работы продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Даком М». Корректность установки и функционирования ПО Spac

Фонд «Восход» инвестировал 1 млрд руб. в производителя алмазных подложек для электроники НДТ Фонд «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос») инвестировал 1 млрд руб. в компанию New Diamond Technology (НДТ), производителя алмазных пластин для применения в качестве подложек в электронике,

«Восход» инвестирует 305 млн руб. в нейроимпланты Elvis для реабилитации и связи «мозг-компьютер» ботчик первых в России инвазивных нейроинтерфейсов для восстановления слуха и зрения, а также лечения неврологических заболеваний и связи «мозг-компьютер», привлекла 305 млн рубю от венчурного фонда «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос»). Средства будут направлены на дальнейшую разработку, доклинические испытания и вывод продуктов на российский рынок. Об этом CNews сообщили предста

Фонд Потанина инвестирует 305 миллионов в российского «убийцу» Neuralink ние, анализ и отбор перспективных проектов для инвестирования. По информации управляющего партнера «Восхода» Руслана Саркисова, фонд ориентирован на технологические компании, которые уже доказа

«Первый Бит» объединил бизнес-процессы в единое окно для крупнейшего на Дальнем Востоке производителя взрывчатых веществ «ДВПО «Восход» Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» завершил внедрение системы «1С:ERP Управление предприятием» для АО «ДВПО «Восход», производителя промышленных взрывчатых веществ на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит». Целью проекта являлась цент

«РБ Смарт» представляет программное обеспечение «Восход»: инновационная платформа по взысканию просроченной задолженности зинг, а также поддерживает малый и средний бизнес и корпоративный сектор. Важным этапом в развитии «Восхода» стала регистрация программного обеспечения в реестре отечественного ПО Минцифры. Раз

Открыта компания для развития знаменитого CommuniGate Pro. Нанимаются программисты, назначен гендиректор с опытом работы с госами дной из дочерних компаний «Ростелекома». В течение 15 лет Старовойтов работал на различных постах в НИИ «Восход», в том числе на руководящих. Как рассказал CNews представитель компании, СБК поп

НИИ «Восход» из-за копеечного долга подал 150-миллионный иск к ИТ-детищу Путина Иск «Восхода» к Центру импортозамещения Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры НИИ «Восход» решил взыскать 151 млн руб. с «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИК

НИИ «Восход» завершил экспертизу электронных образовательных материалов для школьной программы 5-9 классов по заказу Минпросвещения у языку, физике, химии, биологии, истории и английскому языку. Об этом CNews сообщили представители НИИ «Восход». Непосредственным заказчиком работ являлось ФГАОУ ДПО «Академия реализации госуд

НИИ «Восход» получил сертификат соответствия ФСТЭК на ПО информационной системы «Национальный удостоверяющий центр» по обеспечению устойчивого взаимодействия устройств в российском сегменте интернета. Разработанная НИИ «Восход», подведомственным учреждением Минцифры России, информационная система Национальн

МФТИ не получит денег по миллиардному ИТ-проекту Генпрокуратуры. Его работу оценили в «0 руб. 0 коп.» Генпрокуратуры. Работы были осуществлены по субподрядному договору МФТИ с подведомственным Минцифры НИИ «Восход», у которого в свою очередь был головной контракт с Генпрокуратурой. Общее назван

НИИ «Восход» получил сертификат соответствия ФСТЭК на ПО для портативных комплексов для предоставления услуги по выдаче загранпаспортов обслуживании вне объектов МФЦ – для маломобильных граждан и в других ситуациях», – отметил директор НИИ «Восход» Максим Рымар.

Минэкономразвития расторгло полумиллиардный ИТ-контракт с НИИ «Восход» ews, Министерство экономического развития (Минэкономразвития) расторгло с подведомственным Минцифры НИИ «Восход» госконтракт на создание цифровой платформы законотворчества. Сумма контракта сос

В НИИ «Восход» появился директор, назначение которого предсказал CNews Директор НИИ «Восход» без приставки и.о. Максим Рымар назначен директором ФГАУ НИИ «Восход», по

Максим Рымар назначен директором ФГАУ НИИ «Восход» Максим Рымар назначен директором ФГАУ НИИ «Восход», подведомственного учреждения Министерства цифрового развития, связи и массовых

К системе электронного документооборота, созданной НИИ «Восход», подключились более 1200 учреждений Специалисты ФГАУ НИИ «Восход» по заказу Минцифры России в 2021 г. разработали государственную информационную систем

Прогноз CNews сбылся. Главой НИИ «Восход» назначен экс-министр по ИТ Подмосковья Новый глава «Восхода» Как и прогнозировал CNews, пост главы подведомственного Минцифры НИИ «Восход» занял экс-министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Мак

Рокировка забуксовала. Временным главой НИИ «Восход» стал его первый замдиректора глава «Восхода» Как стало известно CNews, исполняющим обязанности главы подведомственного Минцифры НИИ «Восход» стал первый замдиректора этого института Дмитрий Клочков. По данным CNews, прика

Главой НИИ «Восход» готовят ИТ-министра Подмосковья, а в министры прочат директора «Восхода» ка в «Восходе» и ИТ-министерстве МО Как стало известно CNews, пост главы подведомственного Минцифры НИИ «Восход» может занять действующий министр государственного управления, ИТ и связи Московс

Началось революционное объединение реестров ПО Минцифры и «железа» Минпромторга ключение об этом можно сделать по техзаданиям двух тематических тендеров подведомственного Минцифры НИИ «Восход». Напомним, на эти реестры госорганы и отчасти компании с госучастием должны в пр

Минцифры неудачно выгнало НИИ «Восход» с огромного тендера. Работы на территории НИИ достались «Ростелекому» нтах не отражена. У компании на тендере оказался единственный конкурент — подведомственный Минцифры НИИ «Восход», однако его заявка была отклонена конкурсной комиссией. Основанием для отклонени

Главу НИИ «Восход» заменили через неделю после назначения В НИИ «Восход» новый руководитель Минцифры объявило о назначении Натальи Егоровой исполняющим о

В НИИ «Восход» назначена исполняющая обязанности директора В Минцифры сообщили CNews о том, что исполняющим обязанности директора НИИ «Восход» назначена Наталья Егорова. «По заказу Минцифры России и в интересах общества «Во

В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» «Гособлака» был назначен «Ростелеком», также участие в проекте принимал и подведомственный Минцифры НИИ «Восход». Обе заявки не были допущены в связи с тем, что они были признаны несоответствую

Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» Экс-глава НИИ «Восход» в «Транснефти» Бывший директор подведомственного Минцифры НИИ «Восход» Ан

Руководителем НИИ «Восход» назначили выходца из «Росатома» Временное назначение Подведомственное Минцифры России ФГАУ НИИ «Восход» сообщило CNews о назначении Павла Грязнова исполняющим обязанности директора орг

НИИ «Восход» остается без директора Уход Бадалова из «Восхода» Директор подведомственного Минцифры НИИ «Восход» Андрей Бадалов покидает свой пост по собственной инициативе. Об этом он рассказа

НИИ «Восход» переведет Бауманку на российское ПО после отказа Microsoft поставлять ей софт «Восходу» выделят субсидии Подведомственный Минцифры НИИ «Восход» получит 216 млн руб. из федерального бюджета на перевод МГТУ им. Н. Э. Баумана н

НИИ «Восход» запустил в промышленную эксплуатацию ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» ственный обмен данными с другими системами, – отметил Дмитрий Клочков, первый заместитель директора НИИ «Восход». – Мы сделали все возможное, чтобы реализовать такую ответственную задачу до 1 и

НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский немецкой компании SAP, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в учреждении. Разработчики НИИ «Восход» намерены вместе с SAP разработать отечественную систему управления предприятием

НИИ «Восход» добился автономии от Минцифры НИИ «Восход» — от ФГБУ к ФГАУ Как стало известно CNews, у подведомственного Минцифры НИИ «Восход» сменилась организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта. Из федерального