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Восход ФГБУ НИИ


11.10.2021 Российское средство криптографической защиты информации расширяет область применения 2
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
27.09.2021 Минцифры доверит цифровую идентификацию чиновнику Центробанка 1
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 1
02.09.2021 На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР 4
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1
26.08.2021 У огромной ГИС нет ни концепции, ни ТЗ, но уже есть обоснование запрета на российское ПО 1
24.08.2021 Минцифры неудачно выгнало НИИ «Восход» с огромного тендера. Работы на территории НИИ достались «Ростелекому» 6
09.08.2021 Главу НИИ «Восход» заменили через неделю после назначения 15
09.08.2021 В НИИ «Восход» назначена исполняющая обязанности директора 3
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 5
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 11
30.07.2021 Руководителем НИИ «Восход» назначили выходца из «Росатома» 13
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 8
21.07.2021 В России началось создание электронного архива чиновников за 1,3 миллиарда 2
13.07.2021 НИИ «Восход» переведет Бауманку на российское ПО после отказа Microsoft поставлять ей софт 7
09.07.2021 Минцифры и Росархив строят платформу хранения электронных документов чиновников 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
30.06.2021 НИИ «Восход» запустил в промышленную эксплуатацию ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» 2
29.06.2021 Участник ИТ-тендера сбил цену в 100 миллионов раз и все равно проиграл 1
16.06.2021 Чиновникам разрешат обмениваться секретными документами в электронном виде 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
03.05.2021 Автоматизация рабочих мест российских чиновников обойдется в 14 миллиардов 1
22.04.2021 «Гособлако» будут развивать российские гранды IaaS-услуг 1
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 4
16.04.2021 Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства 1
14.04.2021 Электронная замена водительских удостоверений, СНИЛС, ОМС и ИНН появится в России в этом году 1
31.03.2021 В российских госструктурах развернут полигоны для испытаний отечественных микроэлектронных решений 2
25.03.2021 НИИ «Восход» добился автономии от Минцифры 9
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 1
18.02.2021 «ICL Техно» и НИИ «Восход» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых технологий 6
16.02.2021 Доработать ИТ-систему ЦИК под многодневные выборы Госдумы и Президента решился только НИИ «Восход» 6
12.02.2021 «Бизнес система телеком» и НИИ «Восход» провели тестирование ПАК «Звезда» 3
01.02.2021 Getmobit и НИИ «Восход» займутся созданием госсервисов и интеграционных платформ 7
11.01.2021 Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда 1
28.12.2020 ГИС «Типовое облачное решение контрольной (надзорной) деятельности» переведена на РЕД ОС 3
25.12.2020 НИИ «Восход» завершил разработку Единого портала прокуратуры 3
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1

Публикаций - 365, упоминаний - 867

Восход ФГБУ НИИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 138
Ростех - Ростехнологии 2230 37
Microsoft Corporation 10997 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 16
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 13
АйТи 748 13
VK - Mail.ru Group 2482 11
РТЛабс 145 10
IBM 3524 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 10
iTeco - Ай-Теко 713 9
Микрон - Micron 365 9
3726 8
Барс груп 402 8
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 8
Крок 1219 8
Yandex - Яндекс 4098 8
Ростех - Концерн Автоматика 396 8
Новые облачные технологии (НОТ) 227 8
NVision Group - Энвижн Груп 544 7
Ланит ГК 1154 7
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 7
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 7
Компьюлинк ГК - Compulink 209 6
Netrika - Нетрика 84 6
ФОРС - Центр разработки 179 5
Синтерра - Synterra 562 5
Ред Софт - Red Soft 246 5
Softline - Софтлайн 1472 5
Intel Corporation 4143 5
Ростелеком Связьинвест 692 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 4
Сервионика - Servionica 164 4
Корус Консалтинг ГК 803 4
Аплана Группа компаний 100 4
Воентелеком 134 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 4
Почта России ПАО 1570 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 15
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 11
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 5
НСПК - Национальная система платежных карт 257 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Аэрофлот 492 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Аэроклуб 13 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
Фонд информационной демократии 27 3
Ак Барс Банк 173 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 3
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
Мотовилихинские заводы 10 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Whirlpool 44 2
Росводоканал 44 2
Транснефть 159 2
Алеф-Банк 12 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 2
Avito - Авито 171 2
Вертолеты России 114 2
Газпром нефть 380 2
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 2
НС-Банк 6 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
РСХБ-Страхование жизни 9 2
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 42 2
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 2
Металлинвестбанк 39 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 124
Правительство РФ 2198 44
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 40
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 33
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 31
Президент Российской Федерации 1439 29
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 21
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 20
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 18
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 16
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 14
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 13
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 12
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 12
Администрация Президента РФ 267 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 11
Федеральное казначейство России 766 11
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 11
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 11
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 10
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 78 10
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 10
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 10
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 8
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 8
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 7
Счётная палата РФ 459 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 7
Арбитражный суд города Москвы 339 7
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 6
Руссофт - Russoft 250 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
Единая Россия - Политическая партия 171 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
Linux Foundation 157 1
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 1 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 23
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 4
DDR - Double data rate 1062 3
Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг - Мобильная электронная подпись (МЭП) 23 3
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 3
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 3
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
Тонкий клиент - Thin client 107 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 19
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 17
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 13
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 13
Linux OS 4236 13
Новые облачные технологии - МойОфис 311 11
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 11
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 11
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 11
Google Android 10750 10
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 9
Microsoft Windows 10 6602 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 8
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1160 6
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 6
Apple iOS 5741 6
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 5
ФГИС Единый реестр проверок 8 5
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 5
Apache ActiveMQ 21 4
Tizen OS - Linux 215 4
ЭОС Дело СЭД 619 4
Redis СУБД 46 4
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 4
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 4
AlterOffice 16 3
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 3
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 3
Хоулмонт - Тезис 76 3
ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 15 3
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 7 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 3
Путин Владимир 1820 20
Никифоров Николай 1126 18
Шадаев Максут 384 17
Медведев Дмитрий 1433 17
Бадалов Андрей 23 12
Носков Константин 201 9
Бойко Елена 151 9
Акимов Максим 167 8
Мишустин Михаил 302 7
Рейман Леонид 407 7
Чернышенко Дмитрий 234 7
Кочаров Армен 18 7
Евраев Михаил 222 6
Макар Герман 9 6
Черненко Андрей 37 6
Массух Илья 192 6
Энфиаджян Рубен 21 6
Качанов Олег 58 5
Нарышкин Сергей 32 5
Старовойтов Дмитрий 5 5
Кисляков Евгений 83 5
Пак Олег 90 4
Пьянченко Андрей 5 4
Комиссаров Дмитрий 157 4
Иванов Алексей 76 4
Соколов Алексей 121 4
Матюхин Денис 4 3
Кириенко Владимир 38 3
Трушкин Константин 43 3
Исмаилов Рашид 47 3
Кабанов Владимир 174 3
Попов Анатолий 98 3
Иванов Олег 124 3
Чайка Юрий 21 3
Копейкин Алексей 14 3
Кузнецов Дмитрий 40 3
Нуйкин Андрей 27 3
Демидов Сергей 50 3
Макаров Валентин 111 3
Паршин Максим 141 3
Россия - Российская федерация - РФ 57124 208
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 62
Россия - Санкт-Петербург 7056 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 19
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 15
Россия - Республика Крым 625 10
Россия - Татарстан - Казань 1507 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 8
Россия - Татарстан Республика 1613 8
Россия - Новосибирск 1954 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 6
Россия - Сахалинская область 432 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 5
Россия - Севастополь 419 5
Россия - Тульская область 752 5
Россия - Калужская область 568 4
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 4
Россия - Иннополис 292 4
Германия - Федеративная Республика 3606 4
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 4
Россия - Сочи 910 4
Россия - Краснодарский край 913 4
Россия - Екатеринбург 2054 4
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 4
Беларусь - Белоруссия 2079 4
Россия - Челябинская область 658 4
Россия - Мурманская область 289 4
Индия - Республика 2156 3
Россия - Ленинградская область 1099 3
Россия - Нижний Новгород 1460 3
Россия - Нижегородская область 736 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Вологодская область 314 3
Европа 3725 2
Земля - планета Солнечной системы 854 2
Япония 2752 2
Россия - Пермь 737 2
Восточная Европа 1667 2
Россия - Республика Коми 406 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 50
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 20
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 13
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 5
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 3
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 2
Человеческий фактор 126 2
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