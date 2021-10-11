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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Восход ФГБУ НИИ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 365, упоминаний - 867
Восход ФГБУ НИИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 20
|Никифоров Николай 1126 18
|Шадаев Максут 384 17
|Медведев Дмитрий 1433 17
|Бадалов Андрей 23 12
|Носков Константин 201 9
|Бойко Елена 151 9
|Акимов Максим 167 8
|Мишустин Михаил 302 7
|Рейман Леонид 407 7
|Чернышенко Дмитрий 234 7
|Кочаров Армен 18 7
|Евраев Михаил 222 6
|Макар Герман 9 6
|Черненко Андрей 37 6
|Массух Илья 192 6
|Энфиаджян Рубен 21 6
|Качанов Олег 58 5
|Нарышкин Сергей 32 5
|Старовойтов Дмитрий 5 5
|Кисляков Евгений 83 5
|Пак Олег 90 4
|Пьянченко Андрей 5 4
|Комиссаров Дмитрий 157 4
|Иванов Алексей 76 4
|Соколов Алексей 121 4
|Матюхин Денис 4 3
|Кириенко Владимир 38 3
|Трушкин Константин 43 3
|Исмаилов Рашид 47 3
|Кабанов Владимир 174 3
|Попов Анатолий 98 3
|Иванов Олег 124 3
|Чайка Юрий 21 3
|Копейкин Алексей 14 3
|Кузнецов Дмитрий 40 3
|Нуйкин Андрей 27 3
|Демидов Сергей 50 3
|Макаров Валентин 111 3
|Паршин Максим 141 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658088.
Создано именных указателей - 46329.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658088.
Создано именных указателей - 46329.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru