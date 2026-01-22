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Восход ФГБУ НИИ

Восход ФГБУ НИИ

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 129 дел, на cумму 2 814 270 607 ₽*

Судебные дела (129) на сумму 2 814 270 607 ₽*
в качестве истца (60) на сумму 748 858 761 ₽*
в качестве ответчика (40) на сумму 1 419 934 472 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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22.01.2026 Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя

Как стало известно CNews, бывший сотрудник NASA Роман Жиц полностью выкупил российский акселератор космических проектов фонда «Восход» Владимира Потанина — ООО «Восход — космические технологии» (ВКТ), — который координирует реализацию проекта по созданию частной сверхлегкой ракеты «Воронеж» для вывода спутниковы
11.11.2025 Фонд Потанина вложил четверть миллиарда в российские 3D-принтеры

Средства на масштабирование отечественного производства Фонд «Восход» инвестировал 250 млн руб. в российского разработчика и производителя промышленных 3D-принтеров и собственного ПО для металлопорошковой печати Am.Tech, получив 14,6% доли компании, выясн
05.11.2025 Фонд Потанина купил долю разработчика нейросети для «стройки домов без нервов и не вставая с дивана»

«Стройка без нервов» с российским софтом УК «Восход», которая управляет одноименным фондом с инвестициями группы «Интеррос» Владимира Пота
30.09.2025 В России запущен проект морских пассажирских беспилотников с инвестициями 100 миллионов

джера Flymar, а «Восход» и бизнес-ангел стали миноритариями. Их доли Филатов и управляющий партнер «Восхода» Руслан Саркисов не раскрыли. Филатов сообщил о планах привлечь в проект еще более 1

25.09.2025 Фонд «Восход» запустил проект автономного судна Flymar по модели венчур-билдер

Венчурный фонд «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос») запустил проект по созданию автономного электрического скоростного судна для пассажирских перевозок Flymar на подводных крыльях. Это первый проект
14.07.2025 «Омега Софт» модернизировала ключевую подсистему ФГИС Реестры ПО для НИИ «Восход»

мы «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (ФГИС Реестры ПО) по заказу НИИ «Восход». Проект, выполненный в декабре 2024 г., адаптировал систему к новым требованиям

04.07.2025 Погиб вице-президент «Транснефти», курирующий ИТ, экс-глава НИИ «Восход»

о института. До «Транснефти» он два года работал на должности главы подведомственного Минцифры НИИ «Восход» (принимает участие в развитии государственных автоматизированных систем) и стал первы
27.06.2025 SenseMachine привлек 100 млн руб. от фондов «Восход» и «Хайв»

Datatech-платформа SenseMachine привлекла 100 млн руб. в ходе нового раунда инвестиций. Лид-инвестором выступил венчурный фонд «Восход» (якорный инвестор - группа «Интеррос»), также в нем приняли участие текущий инвестор компании фонд «Хайв» и фаундеры проекта. Об этом CNews сообщили представители фонда «Восход».
12.05.2025 Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и серверов Fplus «Восход»

Разработчик экосистемы виртуализации Space — компания «Даком М» и производитель электроники Fplus и провели тестирование работы корпоративной облачной платформы SpaceVM на серверах Fplus «Восход SR-221». По итогам испытаний подтверждена совместимость и корректность работы продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Даком М». Корректность установки и функционирования ПО Spac
10.04.2025 Фонд «Восход» инвестировал 1 млрд руб. в производителя алмазных подложек для электроники НДТ

Фонд «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос») инвестировал 1 млрд руб. в компанию New Diamond Technology (НДТ), производителя алмазных пластин для применения в качестве подложек в электронике,
03.03.2025 «Восход» инвестирует 305 млн руб. в нейроимпланты Elvis для реабилитации и связи «мозг-компьютер»

ботчик первых в России инвазивных нейроинтерфейсов для восстановления слуха и зрения, а также лечения неврологических заболеваний и связи «мозг-компьютер», привлекла 305 млн рубю от венчурного фонда «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос»). Средства будут направлены на дальнейшую разработку, доклинические испытания и вывод продуктов на российский рынок. Об этом CNews сообщили предста
03.03.2025 Фонд Потанина инвестирует 305 миллионов в российского «убийцу» Neuralink

ние, анализ и отбор перспективных проектов для инвестирования. По информации управляющего партнера «Восхода» Руслана Саркисова, фонд ориентирован на технологические компании, которые уже доказа
05.08.2024 «Первый Бит» объединил бизнес-процессы в единое окно для крупнейшего на Дальнем Востоке производителя взрывчатых веществ «ДВПО «Восход»

Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» завершил внедрение системы «1С:ERP Управление предприятием» для АО «ДВПО «Восход», производителя промышленных взрывчатых веществ на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит». Целью проекта являлась цент
27.12.2023 «РБ Смарт» представляет программное обеспечение «Восход»: инновационная платформа по взысканию просроченной задолженности

зинг, а также поддерживает малый и средний бизнес и корпоративный сектор. Важным этапом в развитии «Восхода» стала регистрация программного обеспечения в реестре отечественного ПО Минцифры. Раз
17.10.2023 Открыта компания для развития знаменитого CommuniGate Pro. Нанимаются программисты, назначен гендиректор с опытом работы с госами

дной из дочерних компаний «Ростелекома». В течение 15 лет Старовойтов работал на различных постах в НИИ «Восход», в том числе на руководящих. Как рассказал CNews представитель компании, СБК поп
27.02.2023 НИИ «Восход» из-за копеечного долга подал 150-миллионный иск к ИТ-детищу Путина

Иск «Восхода» к Центру импортозамещения Как выяснил CNews, подведомственный Минцифры НИИ «Восход» решил взыскать 151 млн руб. с «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИК
09.08.2022 НИИ «Восход» завершил экспертизу электронных образовательных материалов для школьной программы 5-9 классов по заказу Минпросвещения

у языку, физике, химии, биологии, истории и английскому языку. Об этом CNews сообщили представители НИИ «Восход». Непосредственным заказчиком работ являлось ФГАОУ ДПО «Академия реализации госуд
04.08.2022 НИИ «Восход» получил сертификат соответствия ФСТЭК на ПО информационной системы «Национальный удостоверяющий центр»

по обеспечению устойчивого взаимодействия устройств в российском сегменте интернета. Разработанная НИИ «Восход», подведомственным учреждением Минцифры России, информационная система Национальн
27.07.2022 МФТИ не получит денег по миллиардному ИТ-проекту Генпрокуратуры. Его работу оценили в «0 руб. 0 коп.»

Генпрокуратуры. Работы были осуществлены по субподрядному договору МФТИ с подведомственным Минцифры НИИ «Восход», у которого в свою очередь был головной контракт с Генпрокуратурой. Общее назван
07.07.2022 НИИ «Восход» получил сертификат соответствия ФСТЭК на ПО для портативных комплексов для предоставления услуги по выдаче загранпаспортов

обслуживании вне объектов МФЦ – для маломобильных граждан и в других ситуациях», – отметил директор НИИ «Восход» Максим Рымар.
12.05.2022 Минэкономразвития расторгло полумиллиардный ИТ-контракт с НИИ «Восход»

ews, Министерство экономического развития (Минэкономразвития) расторгло с подведомственным Минцифры НИИ «Восход» госконтракт на создание цифровой платформы законотворчества. Сумма контракта сос
29.04.2022 В НИИ «Восход» появился директор, назначение которого предсказал CNews

Директор НИИ «Восход» без приставки и.о. Максим Рымар назначен директором ФГАУ НИИ «Восход», по
29.04.2022 Максим Рымар назначен директором ФГАУ НИИ «Восход»

Максим Рымар назначен директором ФГАУ НИИ «Восход», подведомственного учреждения Министерства цифрового развития, связи и массовых

28.01.2022 К системе электронного документооборота, созданной НИИ «Восход», подключились более 1200 учреждений

Специалисты ФГАУ НИИ «Восход» по заказу Минцифры России в 2021 г. разработали государственную информационную систем
29.11.2021 Прогноз CNews сбылся. Главой НИИ «Восход» назначен экс-министр по ИТ Подмосковья

Новый глава «Восхода» Как и прогнозировал CNews, пост главы подведомственного Минцифры НИИ «Восход» занял экс-министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Мак
19.11.2021 Рокировка забуксовала. Временным главой НИИ «Восход» стал его первый замдиректора

глава «Восхода» Как стало известно CNews, исполняющим обязанности главы подведомственного Минцифры НИИ «Восход» стал первый замдиректора этого института Дмитрий Клочков. По данным CNews, прика
18.11.2021 Главой НИИ «Восход» готовят ИТ-министра Подмосковья, а в министры прочат директора «Восхода»

ка в «Восходе» и ИТ-министерстве МО Как стало известно CNews, пост главы подведомственного Минцифры НИИ «Восход» может занять действующий министр государственного управления, ИТ и связи Московс
29.10.2021 Началось революционное объединение реестров ПО Минцифры и «железа» Минпромторга

ключение об этом можно сделать по техзаданиям двух тематических тендеров подведомственного Минцифры НИИ «Восход». Напомним, на эти реестры госорганы и отчасти компании с госучастием должны в пр
24.08.2021 Минцифры неудачно выгнало НИИ «Восход» с огромного тендера. Работы на территории НИИ достались «Ростелекому»

нтах не отражена. У компании на тендере оказался единственный конкурент — подведомственный Минцифры НИИ «Восход», однако его заявка была отклонена конкурсной комиссией. Основанием для отклонени
09.08.2021 Главу НИИ «Восход» заменили через неделю после назначения

В НИИ «Восход» новый руководитель Минцифры объявило о назначении Натальи Егоровой исполняющим о
09.08.2021 В НИИ «Восход» назначена исполняющая обязанности директора

В Минцифры сообщили CNews о том, что исполняющим обязанности директора НИИ «Восход» назначена Наталья Егорова. «По заказу Минцифры России и в интересах общества «Во
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака»

«Гособлака» был назначен «Ростелеком», также участие в проекте принимал и подведомственный Минцифры НИИ «Восход». Обе заявки не были допущены в связи с тем, что они были признаны несоответствую
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти»

Экс-глава НИИ «Восход» в «Транснефти» Бывший директор подведомственного Минцифры НИИ «Восход» Ан
30.07.2021 Руководителем НИИ «Восход» назначили выходца из «Росатома»

Временное назначение Подведомственное Минцифры России ФГАУ НИИ «Восход» сообщило CNews о назначении Павла Грязнова исполняющим обязанности директора орг
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора

Уход Бадалова из «Восхода» Директор подведомственного Минцифры НИИ «Восход» Андрей Бадалов покидает свой пост по собственной инициативе. Об этом он рассказа
13.07.2021 НИИ «Восход» переведет Бауманку на российское ПО после отказа Microsoft поставлять ей софт

«Восходу» выделят субсидии Подведомственный Минцифры НИИ «Восход» получит 216 млн руб. из федерального бюджета на перевод МГТУ им. Н. Э. Баумана н
30.06.2021 НИИ «Восход» запустил в промышленную эксплуатацию ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий»

ственный обмен данными с другими системами, – отметил Дмитрий Клочков, первый заместитель директора НИИ «Восход». – Мы сделали все возможное, чтобы реализовать такую ответственную задачу до 1 и
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский

немецкой компании SAP, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в учреждении. Разработчики НИИ «Восход» намерены вместе с SAP разработать отечественную систему управления предприятием

25.03.2021 НИИ «Восход» добился автономии от Минцифры

НИИ «Восход» — от ФГБУ к ФГАУ Как стало известно CNews, у подведомственного Минцифры НИИ «Восход» сменилась организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта. Из федерального
18.02.2021 «ICL Техно» и НИИ «Восход» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых технологий

«ICL Техно», российский производитель вычислительной техники, и НИИ «Восход», подведомственное учреждение Минцифры России, подписали соглашение о стратегичес

Публикаций - 721, упоминаний - 1796

Восход ФГБУ НИИ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 174
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 74
Microsoft Corporation 25774 51
Крок - Croc 1964 50
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 40
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 35
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 32
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 31
Oracle Corporation 7074 31
Открытые технологии 732 31
NVision Group - Энвижн Груп 699 29
МегаФон 10742 26
Yandex - Яндекс 9215 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
9594 24
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
Intel Corporation 12811 20
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 19
АйТи 1519 19
VK - Mail.ru Group 3602 18
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 18
Ростелеком - РТЛабс 210 18
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 18
Softline - Софтлайн 3743 17
БАРС Груп 579 17
Компьюлинк ГК - Compulink 456 17
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
ФОРС - Центр разработки 703 16
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 15
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 47 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 13
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 13
Cisco Systems 5372 13
Meta Platforms - Facebook 4621 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 12
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 12
Почта России ПАО 2370 54
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 38
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 23
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 17 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Транснефть 335 9
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 9
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 9
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 6
Ак Барс Банк 283 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
РВК - Российская венчурная компания 571 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
Мосэнерго ПАО 132 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Kama Flow - КФ Венчурс 32 4
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 4
Плеер.ру 10 4
Полимет НПО 4 4
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 4
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 3
Альфа-Банк 1979 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 374
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 108
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 87
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 86
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 78
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 70
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 62
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 60
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 56
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 53
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 49
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 48
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 45
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 43
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 37
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 35
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 35
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 33
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 32
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 27
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 25
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 24
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 23
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 22
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 20
Федеральное казначейство России 1949 20
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 20
Судебная власть - Judicial power 2500 19
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 19
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 18
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 17
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 17
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 17
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 16
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
ГосИнформСистемы 160 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
Единая Россия - Политическая партия 321 4
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 2
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 288
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 141
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 134
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 129
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 120
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 90
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 90
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 87
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 85
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 75
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 68
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 67
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 65
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 65
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 64
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 63
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 62
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 61
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 56
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 52
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 49
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 45
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 44
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 44
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 43
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 43
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 41
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 39
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 38
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 35
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 33
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 33
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 31
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 29
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 29
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 29
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 28
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 111
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 73
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 53
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 46
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 42
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 34
Linux OS 11533 34
Microsoft Windows 16882 32
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 30
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 26
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 22
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 21
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 19
Google Android 15243 19
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 17
Microsoft Windows 2000 8678 17
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 16
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 48 14
Новые облачные технологии - МойОфис 958 13
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 13
Apple iOS 8583 11
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 10
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 9
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 9
FreePik 1841 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 8
Apple iPhone 6 4861 8
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 8
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 7
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 7
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 6
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText, АТекст - ACell, АТаблица - AConcept, АКонцепт - AMail, АМэйл - AGraph, АГраф 100 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Путин Владимир 3454 73
Медведев Дмитрий 1665 59
Никифоров Николай 1138 51
Шадаев Максут 1210 35
Щеголев Игорь 699 33
Рейман Леонид 1065 33
Массух Илья 239 22
Сивидов Алексей 40 22
Юхневич Леонид 28 22
Бадалов Андрей 66 19
Рымар Максим 50 16
Мишустин Михаил 787 15
Калинин Александр 189 15
Козырев Алексей 328 15
Матюхин Владимир 61 14
Бородинов Леонид 14 14
Бойко Елена 152 13
Кочаров Армен 25 13
Паршин Максим 323 12
Евраев Михаил 266 12
Чернышенко Дмитрий 580 11
Потанин Владимир 91 11
Черненко Андрей 75 10
Нарышкин Сергей 51 10
Носков Константин 241 9
Пак Олег 112 9
Нащекин Алексей 118 9
Северов Дмитрий 41 9
Саркисов Руслан 14 9
Грязнов Павел 9 9
Егорова Наталья 9 9
Панкратов Александр 18 9
Акимов Максим 192 8
Свердлов Денис 201 8
Старовойтов Дмитрий 47 8
Кисляков Евгений 93 7
Иванов Алексей 163 7
Скворцова Вероника 69 7
Милованцев Дмитрий 110 7
Чуров Владимир 25 7
Россия - РФ - Российская федерация 166163 521
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 184
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 79
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 59
Солнечная система - Solar system 2569 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 37
Земля - планета Солнечной системы 10865 36
Европа 24962 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 27
Германия - Федеративная Республика 13220 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 24
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 20
Россия - СФО - Новосибирск 4875 20
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 15
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 15
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 13
Япония 13807 13
Россия - ЮФО - Севастополь 613 12
Франция - Французская Республика 8176 12
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 12
Казахстан - Республика 6047 12
Индия - Bharat 5869 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 11
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 11
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 10
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
Турция - Турецкая республика 2620 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 9
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 9
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 9
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 9
Европа Восточная 3138 8
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ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 26
IDC - International Data Corporation 4975 9
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IDC Russia - IDC Россия 183 2
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
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Discovery Research Group 22 1
TAdviser 100 5 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Mobile Research Group 87 1
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
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РАН - Российская академия наук 2122 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 13
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 10
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 8
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 7
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 7
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 6
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 4
НМУ - Независимый Московский Университет 4 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 3
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
НУУз - Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека - Mirzo Ulugʻbek nomidagi Oʻzbekiston Milliy Universiteti 6 3
ИВГПУ ВО ФГБОУ - Ивановский Политех - Ивановский государственный политехнический университет 5 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
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