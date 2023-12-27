«РБ Смарт» представляет программное обеспечение «Восход»: инновационная платформа по взысканию просроченной задолженности

РБ Смарт (дочернее предприятие Росбанка) представила программное обеспечение «Восход» — первую в России коммерческую платформу по взысканию просроченной задолженности. Эта инновационная система базируется на лучших практиках Росбанка в области взыскания и предназначена для эффективного и цифрового управления процессами взыскания. Об этом CNews сообщили представители Росбанка.

«Восход» предоставляет полноценное решение для взаимодействия с различными кредитными продуктами, включая автокредиты, потребительские кредиты, ипотеку, лизинг, а также поддерживает малый и средний бизнес и корпоративный сектор.

Важным этапом в развитии «Восхода» стала регистрация программного обеспечения в реестре отечественного ПО Минцифры. Разработчиком «Восхода» выступила компания «РБ Смарт», гарантируя высокий уровень качества и надежности продукта.

«Идея создания автономного программного обеспечения "Восход" зародилась в Росбанке в 2019 г. С тех пор прошла интенсивная разработка собственной платформы, охватывающей все аспекты работы с просроченной задолженностью. Разработка программы была направлена на объединение богатого опыта в сфере взыскания и ИT-экспертизы внутренней команды коллекшн», — сказал Евгений Сеньковский, директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка.

«"Восход" является уникальным решением, так как ежедневно используется Росбанком, внедряя самые современные и инновационные подходы в области телефонии, искусственного интеллекта, пользовательского опыта и аналитики данных. Программа представляет собой современную, модульную систему, включающую восемь основных модулей. "Восход" позволяет эффективно управлять процессами взыскания и не только, предоставляя возможность установки как полного решения, так и отдельных модулей, и сервисов», — Анна Еганова, директор департамента развития и операционной эффективности ИТ Росбанка.

Стандартизация функций внутреннего персонала в «Восходе» позволяет оптимизировать затраты на сотрудников, существенно снизить расходы на взыскание долгов, повысить эффективность сбора задолженности, автоматизировать процедуры и контролировать выполнение задач.

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Программного обеспечение «Восход» открывает новую страницу в управлении просроченной задолженностью, делая весь процесс быстрым, эффективным и адаптивным к современным требованиям.

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