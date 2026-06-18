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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|18.06.2026
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Модернизация внутренней IP-телефонии ФАС России на решения Eltex
роект занял шесть месяцев и охватил около 3000 абонентов. Анна Лопатина, руководитель отдела продаж VoIP, Eltex: «Проект ФАС России отражает реалии современных ведомств, которые стоят перед неп
|08.06.2026
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Российские платформы унифицированных коммуникаций переходят от замены мессенджеров к управлению рабочей средой
зад унифицированные коммуникации можно было описать как набор корпоративных инструментов для связи: телефония, видеоконференции, чаты, мессенджеры, статусы присутствия. Сегодня такое определени
|08.06.2026
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Жители Сахалина стали больше разговаривать: голосовой трафик «МегаФона» вырос на 35%
Жители Сахалина в этом году увеличили продолжительность разговоров в сети «МегаФона». Аналитики оператора посчитали, что с января голосовой трафик увеличился на 35% относительно аналогичного периода 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Пик разговоров пришелся на март, при этом чаще всего жители общалис
|05.06.2026
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«Флат» получила обновлённые записи в реестре Минпромторга для IP-телефона Flat Phone B6RU и консоли расширения
ышленности и торговли Российской Федерации для IP телефона Flat Phone B6RU и консоли расширения для IP-телефонов B-серии – Eх60 RU. Оборудование внесено в Единый реестр российской промышленной
|28.05.2026
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Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
быть востребованной в корпоративном и государственном сегменте, переходя при этом на IP (технология VoIP). Российские производители также наладили производство VoIP-оборудования. В части
|19.05.2026
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ДИТ Москвы представил IP-телефоны под собственным брендом «МосТех»
Первый отечественный IP-телефон «МосТех» представил Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. Это новое
|06.05.2026
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Подтверждена совместимость IP-телефонов «Флат» с КАТС «МиниКом» MX-1000 «Информтехники»
ивных коммуникациях компания «Флат-Про» и группа компаний «Информтехника» подтвердили совместимость IP-телефонов «Флат-Про» с мультисервисной платформой связи «МиниКом» MX-1000. Об этом CNews с
|05.05.2026
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«Телфин» предоставил услуги облачной телефонии продюсерскому центру UniProject
льно сократилось, а техническое качество связи показало более стабильное соединение. «Опыт работы с IP-телефонией у нас уже был, но качество связи не всегда устраивало артистов и наш бизнес. Мы
|30.04.2026
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RedAuto адаптировал обзвон к маркировке и снизил затраты на телефонию на 86%
Компания RedAuto адаптировала процессы исходящего обзвона к условиям обязательной маркировки звонков и внедрила «Модуль дозвона» от сервиса «Скорозвон». Это позволило снизить затраты на телефонию на 86%, продлить срок жизни номеров до двух недель и сохранить конверсию на уровне 4-5%. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Скорозвон». RedAuto, московский автодилер, котор
|29.04.2026
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«Флат» представил беспроводную VoIP-платформу и премиальный IP-телефон с поддержкой видео
Компания «Флат» представила новый IP-телефон премиум-сегмента FLAT-Phone A10 с поддержкой аудио- и видеозвонков, а также беспро
|17.04.2026
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Eltex выпустила первую релизную версию VoIP Monitor 1.3.1 – системы для мониторинга качества голосовой связи
Компания Eltex объявила о выходе первой релизной версии VoIP Monitor 1.3.1 – программного решения для мониторинга, диагностики и анализа качества
|03.04.2026
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Eltex увеличил объемы производства IP-телефонов на фоне роста спроса со стороны бизнеса
на удобстве облачных сервисов, то сейчас на первый план выходит предсказуемость работы. Собственная VoIP-инфраструктура и оконечные устройства позволяют минимизировать зависимость от внешних пл
|24.02.2026
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Из-под управления «Роснано» выходят доли в заводе суперконденсаторов и в операторе облачной телефонии
нные сайта этой компании. «Венчурные инвестиции» также получили долю в ООО «Хотлид-групп» в 1,55%. У АО «Вэб.дв» оказалось 1,76%, а доля УК снизилась с 5% до 1,69%. «Хотлид» развивает сервис облачной телефонии, в 2019 г. он получил от ДФВТ 75 млн руб. на усиление R&D подразделений. В январе 2026 г. CNews писал, что «Венчурные инвестиции» также получили доли в ИТ-компаниях «Промобот», специа
|18.02.2026
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Как бизнес пересобирает ВАТС и IP-телефонию в 2026 г.
ловиях без юридических и репутационных рисков. Одновременно резко усилилась тема кибербезопасности. Телефония стала рассматриваться как потенциальная точка входа для мошенничества и спуфинга (п
|09.02.2026
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Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию
тие регионов», номинация «Лучшая платформа для автоматизации маркетинга и продаж». Помогает отслеживать и управлять путем клиента на каждом этапе воронки продаж за счет объединения аналитики рекламы, IP-телефонии, обработки голосовых и текстовых коммуникаций с клиентами в единый контур.
|19.01.2026
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Positive Technologies помогла устранить уязвимость в серверных Windows, угрожавшую предприятиям
уровень опасности (8,0 балла по шкале CVSS 3.1). Сервис предустановлен в обоих семействах ОС, посредством него приложения взаимодействуют с телефонными системами (стационарными телефонами, модемами, VoIP-системами). Недостаток безопасности затронул 35 ОС, среди которых как современные (Windows Server 2025, Server 2022, Server 2019), так и более ранние версии (Windows Server 2008, Server 20
|03.12.2025
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Eltex открыл тестирование пограничного контроллера сессий vESBC для VoIP-инфраструктуры
у операторов и корпоративных заказчиков, изолирует внутреннюю сеть и обеспечивает корректную работу телефонии даже в сложных сценариях. «Мы хотим, чтобы инженеры увидели продукт таким, какой он
|26.11.2025
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Аналитика «МТС Exolve»: бизнес стал в 2 раза чаще объединять виртуальную телефонию с CRM
ики «МТС Exolve» выяснили, что в 2025 г. российские компании начали активнее объединять виртуальную телефонию с корпоративными системами для управления бизнес-процессами (CRM). За первые девять
|10.11.2025
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Eltex представляет новый IP-телефон с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth
Линейка IP-телефонов Eltex пополнилась моделью VP-30P-WB. Это решение для корпоративной телефонии. Об этом CNews сообщили представители Eltex. VP-30P-WB – логическое развитие модели VP-30P, в которой сохранены проверенные временем характеристики и добавлены новые функции. Ключевая
|29.10.2025
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После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* россияне возвращаются к разговорам по телефону. Голосовой трафик в Москве вырос на 50%
этом операторы связи уже начали менять тарифы из-за перераспределения трафика, но пока добавляя в них минуты для звонков, а не повышая цены. По данным Т2, в среднем по России с начала августа 2025 г. голосовой трафик вырос на 9%, в Московском регионе — на 47,9%. Похожая динамика наблюдается и у других операторов: например, у «Сбермобайла» с начала августа голосовой трафик в среднем п
|27.10.2025
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«Сател» представил РТУ-1000 — телефонию корпоративного уровня для малого и среднего бизнеса
ой сфере, где требования к отказоустойчивости и безопасности одни из самых высоких на рынке. Помимо телефонии, реализован широкий набор сервисов: мессенджер, интеллектуальный IVR, система запис
|01.10.2025
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Bercut обновил процесс переноса номера для оператора «Мотив»
Компания Bercut, входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», реализовала обновленный процесс переноса номера в составе своей BSS-платформы IN@Voice. Решение было разработано для «Мотива» — инфраструктурного оператора связи в Уральском Федеральном округе. Об этом CNews сообщили представители Bercut. С 1 сентября 2025 г. в России дейст
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Market.CNews. ВАТС и IP-телефония 2024
ВАТС и IP-телефония 2024 Современный бизнес невозможен без коммуникаций, а коммуникации невозможны без
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ВАТС и IP-телефония 2023
ВАТС и IP-телефония 2023 ВАТС и IP-телефония появились на заре интернетизации и проявляют удивит
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Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022
Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022 IP-телефония — одна из давних и базовых ИТ-услуг, активно используемых современным бизнесом. Одн
|14.08.2025
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T2: голосовой трафик в российских мессенджерах вырос в 6 раз за несколько дней
связи, зафиксировал резкий прирост трафика в Max. С 9 августа число пользователей нового мессенджера на сети Т2 выросло в 2,4 раза – на 139%. Общий трафик мессенджера увеличился более чем в 6,5 раза. Голосовой трафик в Max, OK и VK вырос в шесть раз. Мессенджер Max начал резко набирать аудиторию с 10 августа. На этой неделе аудитория мессенджера ежедневно демонстрировала экспоненциальный ро
|26.06.2025
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Т2 внедрила технологию VoWiFi в Краснодарском крае и Адыгее
T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over Wi‑Fi на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи. Опция позволяет совер
|30.05.2025
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Если не Cisco, то кто? История замены западной АТС на российскую
ла представлена пятью АТС, а заказчик использовал open-source решение Asterisk, на котором работала телефония для удаленных объектов. Также применялись коммерческие решения «Сател» и Cisco, пос
|23.04.2025
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Компания Intact реализовала проект импортозамещения телефонии в Управлении информационно-коммуникационных технологий Архангельской области
требований нормативных документов было принято решение о переходе на отечественное решение системы IP-телефонии. Этот шаг стал частью стратегии импортозамещения, направленной на уcиление инфор
|22.04.2025
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Группа компаний X-Com и Yealink продолжают развивать сотрудничество в области ВКС и IP-телефонии
правления PRO-AV Группы компаний X-Com. – Также, благодаря широкому ассортименту партнера в области IP-телефонии, мы можем реализовывать и комплексные проекты на оборудовании Yealink». «Мы рады
|22.04.2025
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«Авантелеком» перевел телефонию Дальневосточного государственного университета путей сообщения на российское ПО
тему, которая особенно эффективна в периоды пиковых нагрузок — во время сессий и приемных кампаний. IP-телефония построена на базе российского ПО и стабильно работает в любых условиях. Создана
|07.04.2025
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Т2 внедрил технологию VoWiFi в двух столицах
T2, российский оператор мобильной связи, реализовал технологию Voice over Wi-Fi в Москве и Санкт-Петербурге. Новая услуга позволяет совершать звонки по сети
|14.01.2025
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В шоуруме «Инфосистемы Джет» теперь представлены IP-телефоны «Флат»
сокопроизводительные аппараты с русскоязычными интерфейсами, документацией и поддержкой. В портфель VOIP оборудования ФЛАТ для корпоративных коммуникаций входят несколько моделей телефонов разл
|28.12.2024
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В России запретили телефонные звонки через интернет
Лицензии на интернет-звонки больше не выдают Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление №1898
|09.12.2024
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Вся линейка IP-телефонов IVA Technologies подтвердила статус ТОРП
вонков, поддерживает местную, мобильную, междугороднюю и международную связь с использованием шлюза VoIP. Благодаря серверу VoIP-телефонии пользователи могут из приложения звонить на гор
|28.11.2024
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«Телфин» вошел в топ-5 провайдеров ВАТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews
ий провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» занял четвертое место в рейтинге провайдеров ВАТС и IP-телефонии CNews. В рамках ежегодного обзора «Market.CNews: Рейтинг ВАТС и IP-телефония 202
|27.11.2024
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MANGO OFFICE возглавил рейтинг виртуальных АТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews
ОП-5 лидеров также вошли МТТ, MCN Telecom, Мегафон и Связьтранзит. CNews Рейтинг провайдеров ВАТС и IP-телефония 2024 по комплексному подходу к организации коммуникаций. Данные CNews Рейтинг пр
|26.11.2024
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«МТС Exolve» заняла первое место в рейтинге провайдеров ВАТС и IP-телефонии CNews
разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, возглавил рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии 2024. Рейтинг рынка ВАТС и IP-телефонии 2024 подготовил и опубликовал ИТ-
|26.11.2024
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Возможности ИИ в IP-телефонии
настраивает фильтры для поддержания высокого качества связи на постоянной основе. Перейти к обзору IP-телефония 2024 Обход языковых барьеров Обученный ИИ знает минимум несколько десятков языко
|26.11.2024
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IP-телефония и цифровой маркетинг созданы друг для друга
Что такое IP-телефония и как она работает в бизнесе IP-телефония — это способ коммуникации посредст
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|Рейман Леонид 1064 56
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|Вирясов Владислав 35 19
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|Школьников Николай 26 19
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|Малис Александр 158 18
|Венцлавович Елена 41 18
|Никифоров Николай 1138 16
|Кирьянова Александра 166 16
|Пенетова Татьяна 17 16
|Нурутдинов Султан 16 15
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|Шикинов Александр 28 15
|Овчинников Борис 129 15
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