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VoIP Voice over IP IP-телефония Voice over Packet голос по IP CTI Computer Telephony Integration Internet Telephony Service Provider, ITSP Интернет-телефония

Обзор «IP-телефония» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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18.06.2026 Модернизация внутренней IP-телефонии ФАС России на решения Eltex

роект занял шесть месяцев и охватил около 3000 абонентов. Анна Лопатина, руководитель отдела продаж VoIP, Eltex: «Проект ФАС России отражает реалии современных ведомств, которые стоят перед неп
08.06.2026 Российские платформы унифицированных коммуникаций переходят от замены мессенджеров к управлению рабочей средой

зад унифицированные коммуникации можно было описать как набор корпоративных инструментов для связи: телефония, видеоконференции, чаты, мессенджеры, статусы присутствия. Сегодня такое определени
08.06.2026 Жители Сахалина стали больше разговаривать: голосовой трафик «МегаФона» вырос на 35%

Жители Сахалина в этом году увеличили продолжительность разговоров в сети «МегаФона». Аналитики оператора посчитали, что с января голосовой трафик увеличился на 35% относительно аналогичного периода 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Пик разговоров пришелся на март, при этом чаще всего жители общалис
05.06.2026 «Флат» получила обновлённые записи в реестре Минпромторга для IP-телефона Flat Phone B6RU и консоли расширения

ышленности и торговли Российской Федерации для IP телефона Flat Phone B6RU и консоли расширения для IP-телефонов B-серии – Eх60 RU. Оборудование внесено в Единый реестр российской промышленной

28.05.2026 Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

быть востребованной в корпоративном и государственном сегменте, переходя при этом на IP (технология VoIP). Российские производители также наладили производство VoIP-оборудования. В части
19.05.2026 ДИТ Москвы представил IP-телефоны под собственным брендом «МосТех»

Первый отечественный IP-телефон «МосТех» представил Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. Это новое

06.05.2026 Подтверждена совместимость IP-телефонов «Флат» с КАТС «МиниКом» MX-1000 «Информтехники»

ивных коммуникациях компания «Флат-Про» и группа компаний «Информтехника» подтвердили совместимость IP-телефонов «Флат-Про» с мультисервисной платформой связи «МиниКом» MX-1000. Об этом CNews с
05.05.2026 «Телфин» предоставил услуги облачной телефонии продюсерскому центру UniProject

льно сократилось, а техническое качество связи показало более стабильное соединение. «Опыт работы с IP-телефонией у нас уже был, но качество связи не всегда устраивало артистов и наш бизнес. Мы
30.04.2026 RedAuto адаптировал обзвон к маркировке и снизил затраты на телефонию на 86%

Компания RedAuto адаптировала процессы исходящего обзвона к условиям обязательной маркировки звонков и внедрила «Модуль дозвона» от сервиса «Скорозвон». Это позволило снизить затраты на телефонию на 86%, продлить срок жизни номеров до двух недель и сохранить конверсию на уровне 4-5%. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Скорозвон». RedAuto, московский автодилер, котор
29.04.2026 «Флат» представил беспроводную VoIP-платформу и премиальный IP-телефон с поддержкой видео

Компания «Флат» представила новый IP-телефон премиум-сегмента FLAT-Phone A10 с поддержкой аудио- и видеозвонков, а также беспро
17.04.2026 Eltex выпустила первую релизную версию VoIP Monitor 1.3.1 – системы для мониторинга качества голосовой связи

Компания Eltex объявила о выходе первой релизной версии VoIP Monitor 1.3.1 – программного решения для мониторинга, диагностики и анализа качества

03.04.2026 Eltex увеличил объемы производства IP-телефонов на фоне роста спроса со стороны бизнеса

на удобстве облачных сервисов, то сейчас на первый план выходит предсказуемость работы. Собственная VoIP-инфраструктура и оконечные устройства позволяют минимизировать зависимость от внешних пл
24.02.2026 Из-под управления «Роснано» выходят доли в заводе суперконденсаторов и в операторе облачной телефонии

нные сайта этой компании. «Венчурные инвестиции» также получили долю в ООО «Хотлид-групп» в 1,55%. У АО «Вэб.дв» оказалось 1,76%, а доля УК снизилась с 5% до 1,69%. «Хотлид» развивает сервис облачной телефонии, в 2019 г. он получил от ДФВТ 75 млн руб. на усиление R&D подразделений. В январе 2026 г. CNews писал, что «Венчурные инвестиции» также получили доли в ИТ-компаниях «Промобот», специа
18.02.2026 Как бизнес пересобирает ВАТС и IP-телефонию в 2026 г.

ловиях без юридических и репутационных рисков. Одновременно резко усилилась тема кибербезопасности. Телефония стала рассматриваться как потенциальная точка входа для мошенничества и спуфинга (п
09.02.2026 Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию

тие регионов», номинация «Лучшая платформа для автоматизации маркетинга и продаж». Помогает отслеживать и управлять путем клиента на каждом этапе воронки продаж за счет объединения аналитики рекламы, IP-телефонии, обработки голосовых и текстовых коммуникаций с клиентами в единый контур.
19.01.2026 Positive Technologies помогла устранить уязвимость в серверных Windows, угрожавшую предприятиям

уровень опасности (8,0 балла по шкале CVSS 3.1). Сервис предустановлен в обоих семействах ОС, посредством него приложения взаимодействуют с телефонными системами (стационарными телефонами, модемами, VoIP-системами). Недостаток безопасности затронул 35 ОС, среди которых как современные (Windows Server 2025, Server 2022, Server 2019), так и более ранние версии (Windows Server 2008, Server 20
03.12.2025 Eltex открыл тестирование пограничного контроллера сессий vESBC для VoIP-инфраструктуры

у операторов и корпоративных заказчиков, изолирует внутреннюю сеть и обеспечивает корректную работу телефонии даже в сложных сценариях. «Мы хотим, чтобы инженеры увидели продукт таким, какой он
26.11.2025 Аналитика «МТС Exolve»: бизнес стал в 2 раза чаще объединять виртуальную телефонию с CRM

ики «МТС Exolve» выяснили, что в 2025 г. российские компании начали активнее объединять виртуальную телефонию с корпоративными системами для управления бизнес-процессами (CRM). За первые девять
10.11.2025 Eltex представляет новый IP-телефон с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth

Линейка IP-телефонов Eltex пополнилась моделью VP-30P-WB. Это решение для корпоративной телефонии. Об этом CNews сообщили представители Eltex. VP-30P-WB – логическое развитие модели VP-30P, в которой сохранены проверенные временем характеристики и добавлены новые функции. Ключевая
29.10.2025 После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* россияне возвращаются к разговорам по телефону. Голосовой трафик в Москве вырос на 50%

этом операторы связи уже начали менять тарифы из-за перераспределения трафика, но пока добавляя в них минуты для звонков, а не повышая цены. По данным Т2, в среднем по России с начала августа 2025 г. голосовой трафик вырос на 9%, в Московском регионе — на 47,9%. Похожая динамика наблюдается и у других операторов: например, у «Сбермобайла» с начала августа голосовой трафик в среднем п
27.10.2025 «Сател» представил РТУ-1000 — телефонию корпоративного уровня для малого и среднего бизнеса

ой сфере, где требования к отказоустойчивости и безопасности одни из самых высоких на рынке. Помимо телефонии, реализован широкий набор сервисов: мессенджер, интеллектуальный IVR, система запис
01.10.2025 Bercut обновил процесс переноса номера для оператора «Мотив»

Компания Bercut, входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», реализовала обновленный процесс переноса номера в составе своей BSS-платформы IN@Voice. Решение было разработано для «Мотива» — инфраструктурного оператора связи в Уральском Федеральном округе. Об этом CNews сообщили представители Bercut. С 1 сентября 2025 г. в России дейст
Market.CNews. ВАТС и IP-телефония 2024

ВАТС и IP-телефония 2024 Современный бизнес невозможен без коммуникаций, а коммуникации невозможны без

ВАТС и IP-телефония 2023

ВАТС и IP-телефония 2023 ВАТС и IP-телефония появились на заре интернетизации и проявляют удивит
Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022

Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022 IP-телефония — одна из давних и базовых ИТ-услуг, активно используемых современным бизнесом. Одн
14.08.2025 T2: голосовой трафик в российских мессенджерах вырос в 6 раз за несколько дней

связи, зафиксировал резкий прирост трафика в Max. С 9 августа число пользователей нового мессенджера на сети Т2 выросло в 2,4 раза – на 139%. Общий трафик мессенджера увеличился более чем в 6,5 раза. Голосовой трафик в Max, OK и VK вырос в шесть раз. Мессенджер Max начал резко набирать аудиторию с 10 августа. На этой неделе аудитория мессенджера ежедневно демонстрировала экспоненциальный ро
26.06.2025 Т2 внедрила технологию VoWiFi в Краснодарском крае и Адыгее

T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over Wi‑Fi на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи. Опция позволяет совер
30.05.2025 Если не Cisco, то кто? История замены западной АТС на российскую

ла представлена пятью АТС, а заказчик использовал open-source решение Asterisk, на котором работала телефония для удаленных объектов. Также применялись коммерческие решения «Сател» и Cisco, пос
23.04.2025 Компания Intact реализовала проект импортозамещения телефонии в Управлении информационно-коммуникационных технологий Архангельской области

требований нормативных документов было принято решение о переходе на отечественное решение системы IP-телефонии. Этот шаг стал частью стратегии импортозамещения, направленной на уcиление инфор
22.04.2025 Группа компаний X-Com и Yealink продолжают развивать сотрудничество в области ВКС и IP-телефонии

правления PRO-AV Группы компаний X-Com. – Также, благодаря широкому ассортименту партнера в области IP-телефонии, мы можем реализовывать и комплексные проекты на оборудовании Yealink». «Мы рады
22.04.2025 «Авантелеком» перевел телефонию Дальневосточного государственного университета путей сообщения на российское ПО

тему, которая особенно эффективна в периоды пиковых нагрузок — во время сессий и приемных кампаний. IP-телефония построена на базе российского ПО и стабильно работает в любых условиях. Создана

07.04.2025 Т2 внедрил технологию VoWiFi в двух столицах

T2, российский оператор мобильной связи, реализовал технологию Voice over Wi-Fi в Москве и Санкт-Петербурге. Новая услуга позволяет совершать звонки по сети
14.01.2025 В шоуруме «Инфосистемы Джет» теперь представлены IP-телефоны «Флат»

сокопроизводительные аппараты с русскоязычными интерфейсами, документацией и поддержкой. В портфель VOIP оборудования ФЛАТ для корпоративных коммуникаций входят несколько моделей телефонов разл
28.12.2024 В России запретили телефонные звонки через интернет

Лицензии на интернет-звонки больше не выдают Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление №1898
09.12.2024 Вся линейка IP-телефонов IVA Technologies подтвердила статус ТОРП

вонков, поддерживает местную, мобильную, междугороднюю и международную связь с использованием шлюза VoIP. Благодаря серверу VoIP-телефонии пользователи могут из приложения звонить на гор
28.11.2024 «Телфин» вошел в топ-5 провайдеров ВАТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews

ий провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» занял четвертое место в рейтинге провайдеров ВАТС и IP-телефонии CNews. В рамках ежегодного обзора «Market.CNews: Рейтинг ВАТС и IP-телефония 202
27.11.2024 MANGO OFFICE возглавил рейтинг виртуальных АТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews

ОП-5 лидеров также вошли МТТ, MCN Telecom, Мегафон и Связьтранзит. CNews Рейтинг провайдеров ВАТС и IP-телефония 2024 по комплексному подходу к организации коммуникаций. Данные CNews Рейтинг пр
26.11.2024 «МТС Exolve» заняла первое место в рейтинге провайдеров ВАТС и IP-телефонии CNews

разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, возглавил рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии 2024. Рейтинг рынка ВАТС и IP-телефонии 2024 подготовил и опубликовал ИТ-
26.11.2024 Возможности ИИ в IP-телефонии

настраивает фильтры для поддержания высокого качества связи на постоянной основе. Перейти к обзору IP-телефония 2024 Обход языковых барьеров Обученный ИИ знает минимум несколько десятков языко
26.11.2024 IP-телефония и цифровой маркетинг созданы друг для друга

Что такое IP-телефония и как она работает в бизнесе IP-телефония — это способ коммуникации посредст

Публикаций - 8651, упоминаний - 13347

VoIP и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10850 753
Cisco Systems 5348 692
Microsoft Corporation 25681 508
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15502 490
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 457
МегаФон 10578 451
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 353
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 295
Siemens AG - Siemens Group 2664 224
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5797 219
Google LLC 12587 213
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1613 210
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2139 207
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 197
Intel Corporation 12765 195
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 194
Samsung Electronics 10983 193
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3083 191
9479 181
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 939 168
ЛайфТелеком - Телфин 284 165
IBM - International Business Machines Corp 9672 162
Apple Inc 13046 161
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3301 159
Lenovo Motorola 3558 157
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 155
Huawei 4492 154
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 149
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 128
Yandex - Яндекс 9072 128
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 122
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 116
AT&T Inc 1723 115
Telegram Group 2870 114
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4852 114
Meta Platforms - Facebook 4603 113
Oracle Corporation 7049 109
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 262 106
Ростелеком - Связьинвест 1719 106
Крок - Croc 1955 103
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8720 179
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3127 88
РЖД - Российские железные дороги 2081 86
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 83
eBay Inc 1637 77
Альфа-Банк 1965 57
Почта России ПАО 2336 54
Газпром ПАО 1482 49
Евросеть 1421 46
Россети Ленэнерго 1698 45
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 44
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1696 44
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 43
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 43
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 37
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1926 37
Связной ГК 1399 35
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2385 34
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1876 34
Visa International 1989 32
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 32
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1852 31
NanduQ - Qiwi 1013 30
ПСБ - Промсвязьбанк 953 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2892 29
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 26
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1493 25
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 613 24
ГПБ - Газпромбанк 1260 23
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 22
ВТБ - ВТБ24 672 22
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 22
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 20
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 20
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 20
Dixis - Диксис - Dиксис 371 20
МКБ - Московский кредитный банк 648 20
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 905 20
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 428 19
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13604 386
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3046 125
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 119
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 117
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6497 112
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5533 105
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4925 99
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3605 92
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5585 77
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3565 74
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3813 71
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 63
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2829 61
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 55
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3648 53
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 48
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3405 46
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 46
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2860 45
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 44
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 39
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 37
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 36
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 718 36
Судебная власть - Judicial power 2473 34
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 31
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1584 30
Федеральное казначейство России 1938 29
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 774 29
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 25
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 21
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 21
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1528 20
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 283 20
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1529 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1495 20
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1180 19
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 19
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 369
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 54
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 54
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 36
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1509 22
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 21
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 16
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 16
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 16
WiMAX Forum 69 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 11
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 10
Российская Ассоциация Телемедицины 22 9
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 8
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 262 7
TIA - Telecommunications Industry Association 90 7
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 6
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 6
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 104 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 5
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 5
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 131 4
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 4
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
Greenpeace - Гринпис 130 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
Электрокабель 13 3
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26092 3009
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64008 1925
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22709 1911
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60875 1746
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29526 1552
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17809 1381
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9749 1275
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9157 1260
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33099 980
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27088 891
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24099 885
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13379 883
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4454 806
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10690 787
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9633 771
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8123 718
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6807 717
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1272 704
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13605 674
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9133 664
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11441 657
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4515 645
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25097 636
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34255 622
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IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2216 469
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 551
Microsoft Windows 16772 318
Google Android 15133 312
Microsoft Windows 2000 8678 227
Linux OS 11407 225
Apple iOS 8528 205
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 336 149
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ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 172 111
Apple iPhone 6 4861 106
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Microsoft Office 4117 86
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СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 311 76
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Nokia Symbian OS 1408 74
Apple iPad 3983 72
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 70
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Apple macOS 2387 65
Apple Mac - Apple Macintosh 3095 65
Oracle Java - язык программирования 3448 64
Microsoft Outlook 1498 64
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Qsoft - amoCRM 150 60
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Microsoft Office 365 1034 57
Apple - App Store 3078 55
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Брюквин Юрий 300 34
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 641 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 456 5
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 137 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 276 4
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 4
ТГУ - Томский государственный университет 226 4
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 55 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 111 4
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 4
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 4
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 4
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 58 3
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 3
Politechnika Warszawska - Warsaw University of Technology - Варшавский политехнический университет 5 3
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 46
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1269 34
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 216 10
Рождество Христово - Рождественские каникулы 662 10
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Международный женский день - 8 марта 417 8
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Intel Developer Forum - IDF 277 7
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Cisco Expo 23 6
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РИФ - Российский инвестиционный форум 82 4
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IT Elements 13 3
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