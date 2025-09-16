Получите все материалы CNews по ключевому слову
Финансовый сектор Кредитование Автокредитование Сar loans
УПОМИНАНИЯ
Финансовый сектор и организации, системы, технологии, персоны:
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 2
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 261 1
|Печатников Анатолий 37 4
|Чугунов Никита 81 3
|Назипов Дмитрий 85 2
|Федорова Олеся 63 2
|Ларин Кирилл 5 2
|Макеев Алексей 19 2
|Степанов Антон 70 2
|Мусиенко Денис 3 2
|Жигарев Иван 2 2
|Ли Вилен 12 2
|Меденцев Константин 98 1
|Амириди Юлия 23 1
|Осипенко Алексей 1 1
|Гуров Роман 4 1
|Подкопаев Олег 30 1
|Репин Игорь 23 1
|Чистяков Максим 6 1
|Попов Николай 8 1
|Пантелеева Ольга 5 1
|Стятюгин Роман 39 1
|Задорнов Михаил 29 1
|Дегтева Елена 15 1
|Островский Святослав 47 1
|Белоусов Максим 109 1
|Закрепин Евгений 61 1
|Зайцевский Олег 8 1
|Лебедева Екатерина 4 1
|Кулик Вадим 190 1
|Фридман Александр 7 1
|Тарасенко Владимир 36 1
|Галицкая Валентина 2 1
|Кабаков Андрей 1 1
|Одинаева Ирина 7 1
|Глазков Александр 146 1
|Анисимов Данил 12 1
|Макаров Станислав 117 1
|Морозова Наталия 1 1
|Русанов Сергей 48 1
|Гуцериев Михаил 112 1
|Боим Анна 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.