Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182949
ИКТ 14218
Организации 11053
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3505
Системы 26210
Персоны 78633
География 2945
Статьи 1553
Пресса 1254
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2716
Мероприятия 871

Финансовый сектор Кредитование Автокредитование Сar loans

Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans

УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 Сбербанк упрощает оформление автокредита в дилерских центрах 1
19.05.2025 CarMoney запустил новый вид займов на покупку автомобиля 1
05.05.2025 «Авито Авто»: пользователи стали на 61% чаще интересоваться автокредитами 2
03.03.2025 Электронной услугой по самозапрету на выдачу кредитов можно воспользоваться в цифровых зонах МФЦ Подмосковья 1
03.03.2025 На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы 1
07.11.2024 Т-Банк запустил «Сферу Авто» — ИИ-вселенную продуктов и услуг для автомобилистов 1
06.11.2024 Благодаря ИИ процесс выдачи автокредитов и страховых полисов в дилерских центрах сократился в два раза 1
29.10.2024 ЦОДов на всех не хватит. Гигантская ключевая ставка может привести к дефициту вычислительных мощностей в России 1
12.08.2024 На Portal DA Сбербанка теперь можно приобрести активы Росимущества 1
04.06.2024 «Авто.ру» купил «еКредит» — B2B-платформу для автокредитования 1
11.03.2024 Автокредит «Сбера» теперь можно оформить онлайн 1
21.02.2024 «Выберу.ру» запустил финансовый маркетплейс в Узбекистане 1
27.12.2023 «РБ Смарт» представляет программное обеспечение «Восход»: инновационная платформа по взысканию просроченной задолженности 1
11.07.2023 «Диасофт» разработала продукт для учета получаемых банком субсидий 1
02.06.2023 Основатель российского суперприложения задолжал 59 млн руб. зарплаты и исчез. Его обвиняют, что он уговорил работника брать кредиты и заложить Mercedes 1
01.03.2023 Ford научит автомобили убегать на автопилоте от хозяев, задолжавших по автокредиту 1
31.10.2022 «Тинькофф» запустил платформу по продаже автомобилей по цене производителя 1
13.09.2022 Александр Фридман -

Александр Фридман, «Дататех»: Для передовых бизнес-сервисов нужен соответствующий цифровой фундамент

 1
29.08.2022 Банк «Дальневосточный» внедрил «Dynamika кредитный конвейер» 1
08.11.2021 ВТБ предложит клиентам других банков бесплатно протестировать свои продукты и сервисы 1
14.04.2021 ВТБ лидирует по числу пользователей цифрового профиля гражданина 1
19.01.2021 «Абсолют банк» запустил онлайн-сервис по оформлению ОСАГО 1
18.01.2021 Ринат Галиянов, Локо-Банк: Аудит ИТ-инфраструктуры на 30% снизил затраты на обслуживание оборудования 1
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов 1
02.12.2020 ВТБ и «Яндекс Go» запустили программу автокредитования 1
26.11.2020 Новый мобильный банк ВТБ стал доступен всем пользователям 1
27.10.2020 «Тинькофф» добавил новые сервисы в свое суперприложение 1
02.10.2020 ВТБ расширяет сеть офисов нового формата 1
30.09.2020 ВТБ переводит покупку автомобилей в онлайн 3
05.08.2020 ВТБ открывает офисы нового типа, в которых клиентов будут узнавать по смартфонам 1
09.07.2020 Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит 1
28.04.2020 ВТБ и «Рольф» провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом 1
02.04.2020 Intersoft Lab предложила банкам систему дистанционного мониторинга розничного бизнеса 1
20.02.2020 Росбанк предложил зарплатным клиентам онлайн-рефинансирование 1
31.01.2020 ВТБ запустил автомобильный маркетплейс 2
16.09.2019 В Райффайзен-Онлайн можно заказать любую справку 1
12.09.2019 Исследование: 88% банков нацелены на создание партнерских экосистем и маркетплейсов 1
09.08.2019 Данные о клиентах российских банков продаются от 2 руб. за человека 1
15.02.2019 Максим Белоусов, «Уралсиб»: Благодаря ИТ клиенты приходят к нам из других банков 1
21.12.2018 «Тинькофф Банк» в партнерстве с Auto.ru запускает кредитование автомобилей с пробегом 2

Публикаций - 94, упоминаний - 99

Финансовый сектор и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8106 5
Neoflex - Неофлекс 242 5
ЦФТ Золотая Корона 360 5
IBM - International Business Machines Corp 9508 4
Diasoft - Диасофт 986 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 668 4
Google LLC 12088 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 3
Oracle Siebel Systems 512 3
Experian 81 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1174 2
Microsoft Corporation 25052 2
Apple Inc 12432 2
Accenture plc 689 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 344 2
8737 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 154 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 366 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 2
Teradata - Терадата 216 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 188 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Huawei 4112 1
МегаФон 9599 1
Samsung Electronics 10491 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 600 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1485 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13733 1
Softline - Софтлайн 3120 1
Рексофт - Reksoft 428 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9053 1
Cisco Systems 5183 1
SAP SE 5386 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 257 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Т1 Иннотех 190 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
Oracle Corporation 6804 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2936 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7896 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1304 9
ВТБ - ВТБ24 668 9
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 387 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 5
Альфа-Банк 1827 4
Татфондбанк АИКБ 80 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 3
Совкомбанк ПАО 271 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 3
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 55 3
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 162 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1745 2
Visa International 1963 2
ВТБ - Почта Банк 486 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 71 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 237 2
Верный - торговая сеть 304 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 480 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 17 1
Абсолют Банк 240 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
Евросеть 1413 1
Связной ГК 1377 1
ГПБ - Газпромбанк 1144 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 250 1
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 270 1
Возрождение - Коммерческий банк 348 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5105 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12530 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5148 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 3
Федеральное казначейство России 1843 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4666 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3478 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3299 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 892 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 384 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5678 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1172 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 813 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3065 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3408 1
Судебная власть - Judicial power 2370 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 601 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 231 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 36 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 21 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 261 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33008 23
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4368 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5714 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11086 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16705 13
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1115 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11925 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7344 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12133 11
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1075 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2744 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11924 9
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2675 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12690 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10881 9
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 295 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4192 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9887 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5361 8
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 499 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8782 7
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2244 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16482 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8435 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5549 7
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1266 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13222 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13106 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30432 6
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 687 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4084 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25247 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5644 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12061 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25508 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25171 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5268 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5101 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5664 7
Google Android 14483 5
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 5
Apple iOS 8119 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 818 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1179 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1494 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 762 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 2
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 143 2
Apple Pay 500 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 408 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 2
Microsoft Dynamics CRM 544 2
Microsoft Dynamics 1181 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 2
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 2
Diasoft Flextera 57 2
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 277 2
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 20 2
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Microsoft Office 3889 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 215 1
Microsoft Outlook 1434 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 662 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 373 1
Т-Банк - Тинькофф драйв 1 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 67 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 416 1
Т-Банк - Тинькофф ремонт 2 1
Т-Банк - Тинькофф авто 2 1
Great Wall Motors - Haval Jolion - кроссовер 23 1
Great Wall Motors - Haval Dargo 1 1
Great Wall Motors - Haval H - кроссовер 3 1
Совкомбанк - Халва 22 1
Печатников Анатолий 37 4
Чугунов Никита 81 3
Назипов Дмитрий 85 2
Федорова Олеся 63 2
Ларин Кирилл 5 2
Макеев Алексей 19 2
Степанов Антон 70 2
Мусиенко Денис 3 2
Жигарев Иван 2 2
Ли Вилен 12 2
Меденцев Константин 98 1
Амириди Юлия 23 1
Осипенко Алексей 1 1
Гуров Роман 4 1
Подкопаев Олег 30 1
Репин Игорь 23 1
Чистяков Максим 6 1
Попов Николай 8 1
Пантелеева Ольга 5 1
Стятюгин Роман 39 1
Задорнов Михаил 29 1
Дегтева Елена 15 1
Островский Святослав 47 1
Белоусов Максим 109 1
Закрепин Евгений 61 1
Зайцевский Олег 8 1
Лебедева Екатерина 4 1
Кулик Вадим 190 1
Фридман Александр 7 1
Тарасенко Владимир 36 1
Галицкая Валентина 2 1
Кабаков Андрей 1 1
Одинаева Ирина 7 1
Глазков Александр 146 1
Анисимов Данил 12 1
Макаров Станислав 117 1
Морозова Наталия 1 1
Русанов Сергей 48 1
Гуцериев Михаил 112 1
Боим Анна 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44995 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18235 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14367 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52995 6
Казахстан - Республика 5730 5
Узбекистан - Республика 1830 5
Турция - Турецкая республика 2456 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13480 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4186 4
Беларусь - Белоруссия 5946 4
Грузия 1274 4
Украина 7734 4
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 747 4
Россия - СФО - Новосибирск 4548 3
Чехия - Чешская Республика 1327 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1335 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17817 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7932 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2867 3
Европа 24511 3
Латвия - Латвийская Республика 821 3
Абхазия - Республика 179 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1038 3
Монголия 361 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1064 3
Таджикистан - Республика 895 3
Молдавия - Республика Молдова 719 3
Израиль 2776 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2871 3
Греция - Греческая Республика 991 3
Непал - Федеративная Демократическая Республика 135 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1537 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 284 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1562 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1595 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2041 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4049 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1204 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3103 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50287 87
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6979 58
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25399 33
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 614 30
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 158 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11523 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 6130 13
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1111 12
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5488 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19844 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5182 10
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 628 9
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 406 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14658 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6529 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7196 8
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 224 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17065 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31088 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5150 6
Паспорт - Паспортные данные 2679 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7795 5
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1241 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10363 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6095 4
Аренда 2541 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9386 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6221 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6670 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6705 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 728 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8168 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 545 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1487 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6185 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3307 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11363 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1050 1
NYT - The New York Times 1081 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 82 1
The Register - The Register Hardware 1659 1
Sputnik 58 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2070 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 651 1
IDC - International Data Corporation 4931 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3411 2
Gartner - Гартнер 3592 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8304 1
Интерфакс-100 21 1
TechTarget 13 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 931 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще