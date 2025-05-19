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СТГ СмартТехГрупп Смарт Горизонт Smart Horizon
«Смарт Горизонт» – технологический оператор с масштабируемой ИТ-платформой, который совместно с финтех-сервисом CarMoney входит в состав ПАО «СТГ» (тикер Мосбиржи: CARM). Официальный статус ИТ-компании и резидентство в «Сколково» дают льготы и преференции, предусмотренных российским законодательством для ИТ-сектора.
УПОМИНАНИЯ
СТГ и организации, системы, технологии, персоны:
|СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 14 3
|Калугина Анна 3 2
|Очеретина Людмила 1 1
|Путин Владимир 3237 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148545 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 2
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