СТГ - СмартТехГрупп - Смарт Горизонт - Smart Horizon

«Смарт Горизонт» – технологический оператор с масштабируемой ИТ-платформой, который совместно с финтех-сервисом CarMoney входит в состав ПАО «СТГ» (тикер Мосбиржи: CARM). Официальный статус ИТ-компании и резидентство в «Сколково» дают льготы и преференции, предусмотренных российским законодательством для ИТ-сектора.