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СТГ СмартТехГрупп Смарт Горизонт Smart Horizon

СТГ - СмартТехГрупп - Смарт Горизонт - Smart Horizon

«Смарт Горизонт» – технологический оператор с масштабируемой ИТ-платформой, который совместно с финтех-сервисом CarMoney входит в состав ПАО «СТГ» (тикер Мосбиржи: CARM). Официальный статус ИТ-компании и резидентство в «Сколково» дают льготы и преференции, предусмотренных российским законодательством для ИТ-сектора

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 CarMoney запустил новый вид займов на покупку автомобиля 1
16.09.2024 Промсвязьбанк потратит больше миллиарда на скупку акций сервиса онлайн-кредитования 1
03.06.2024 «Смарт Горизонт» получила статус аккредитованной ИТ-компании от Минцифры 3
23.01.2024 Совет директоров ПАО «СТГ» одобрил создание ИТ-компании в периметре группы 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

СТГ и организации, системы, технологии, персоны:

СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 14 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1683 1
ФинЭкспертиза 10 1
МиР СРО - Микрофинансирование и Развитие - Союз микрофинансовых организаций 4 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3116 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5478 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4139 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3935 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10598 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7632 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1368 1
Минэкономразвития РФ - Реестр малых технологических компаний 13 1
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 26 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 190 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6281 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19154 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 175 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3509 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9026 1
Аудит - аудиторский услуги 2801 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5227 1
СРО - саморегулируемые организации 101 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 1
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