ИНТЦ инновационный научно-технологический центр
- ИНТЦ - масштабная инициатива Минэкономразвития, запущенная в 2017 году
- Технопарки - инновационные центры и наукограды
ИНТЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 1
|Борисов Юрий 116 1
|Фролов Павел 84 1
|Костин Андрей 59 1
|Кропачев Николай 4 1
|Кулешов Денис 14 1
|Саркисов Руслан 5 1
|Сахненко Сергей 88 1
|Ляшук Захар 1 1
|Фаттахов Марат 3 1
|Бочкарев Дмитрий 2 1
|Лебедев Михаил 51 1
|Чех Илья 8 1
|Матвиенко Юрий 3 1
|Алтаев Руслан 1 1
|Сивцев Илья 140 1
|Никитин Глеб 37 1
|Федосеев Евгений 4 1
|Биктимиров Артур 2 1
|Алексанин Григорий 2 1
|Коробец Борис 3 1
|Гараджа Никита 1 1
|Сергунина Наталья 368 1
|Прахов Михаил 36 1
|Довгий Владимир 2 1
|Цуканов Александр 2 1
|Стрекалев Вячеслав 1 1
|Сибирский Юрий 3 1
|Фроймчук Аркадий 1 1
|Иваненко Владислав 22 1
|Сапрыкин Юрий 15 1
|Лило Кирилл 2 1
|Григорьев Евгений 5 1
|Ахкямов Арсений 1 1
|Славин Вадим 1 1
|Калугина Анна 3 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|РИА Новости 917 1
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