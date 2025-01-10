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ИНТЦ инновационный научно-технологический центр



10.01.2025 К 2024 г. инновационные-технологические центры увеличили присутствие в инфополе в 2,2 раза 1
27.12.2024 В 2024 г. ДВФУ направил более 1 млрд руб. на решение задач технологического лидерства России 1
12.12.2024 «Омега.С» представила HCM-платформу для российского рынка 1
11.12.2024 115 подписаний, более 100 спикеров, презентация технологических инноваций и масштабный Хакатон — подведены итоги «ФИЦ – 2024» 1
19.11.2024 На хакатоне NaimixCode разработали программу для рекрутеров на основе карт Таро 1
27.09.2024 Компания – резидент «Сириуса» разработала научно-техническую социальную сеть 1
20.09.2024 КИБЕРТЕХ 2024: Форум по кибербезопасности государства 1
24.06.2024 В Москве запустили отечественную инновационную систему управления гибкими пространствами 1
03.04.2024 «Сколково» расширяет присутствие в трех регионах России 1
23.01.2024 Совет директоров ПАО «СТГ» одобрил создание ИТ-компании в периметре группы 1
22.12.2023 «МегаФон» обеспечил интернетом флагманский инновационный кластер МГУ 1
16.06.2023 Москва и РЖД будут вместе развивать технологии квантовых коммуникаций 1
28.12.2022 «Спутникс» запустит производство углепластиковых элементов для МКА в Тульской области 1
14.11.2022 Опытное производство и свободную таможенную зону предложат ИТ-компаниям в ИНТЦ «Русский» 2
06.10.2022 В ДВФУ запустили интеллектуальную систему для мониторинга окружающей среды 1
03.10.2022 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за сентябрь 2022 года 1
02.08.2022 Инновационные «долины» будут отчитываться о своем развитии 1
03.06.2022 ГК «Астра» усилит технологический суверенитет Нижегородской области 1
20.05.2022 «Роббо» стала резидентом ИНТЦ «Сириус» 1
11.05.2022 Российский производитель протезов рук «Моторика» разрабатывает протез с обратной связью 1
23.03.2022 Минэкономразвития России разработало законопроект, направленный на расширение круга потенциальных инвесторов ИНТЦ 1
18.10.2021 «Росэлектроника» примет участие в развитии центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
02.06.2021 ВТБ подписал с СПбГУ соглашение об участии в создании инновационного научно-технологического центра «Невская дельта» 1

Публикаций - 25, упоминаний - 26

ИНТЦ и организации, системы, технологии, персоны:

ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 5 4
Композитная долина ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 3 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Intel Corporation 12197 1
Telegram Group 1983 1
Google LLC 11775 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
СПбГУ - Невская дельта ИНТЦ 1 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 23 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Старт НПП имени А. И. Яскина 3 1
Открытые технологии 701 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
Квантовая долина ИНТЦ 3 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - НИИПТ Растр - НИИ промышленного телевидения Растр 15 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Неймарк ИТ-кампус 21 1
МегаФон 8805 1
СТГ - СмартТехГрупп - Смарт Горизонт - Smart Horizon 3 1
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 13 1
Нейро-Мастер 1 1
Ростех - Кибертех - Кибернетические технологии - Cybertech 3 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
UseTech - Юзтех Интеграция 50 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 37 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 17 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 14 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сталинград Технопарк 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ФинЭкспертиза 9 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Дальневосточный фонд высоких технологий 10 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 3 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Правительство Иркутской области 29 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 8 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 13
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
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Оповещение и уведомление - Notification 4605 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 2
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
Linux OS 9936 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Моторика - Motorica Manifesto 1 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 1
ROBBO - РОББО Клуб 23 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 250 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 29 1
Нейро-Мастер - Nayka 1 1
VK RuStore 327 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 1
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Борисов Юрий 116 1
Фролов Павел 84 1
Костин Андрей 59 1
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Кулешов Денис 14 1
Саркисов Руслан 5 1
Сахненко Сергей 88 1
Ляшук Захар 1 1
Фаттахов Марат 3 1
Бочкарев Дмитрий 2 1
Лебедев Михаил 51 1
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Матвиенко Юрий 3 1
Алтаев Руслан 1 1
Сивцев Илья 140 1
Никитин Глеб 37 1
Федосеев Евгений 4 1
Биктимиров Артур 2 1
Алексанин Григорий 2 1
Коробец Борис 3 1
Гараджа Никита 1 1
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Прахов Михаил 36 1
Довгий Владимир 2 1
Цуканов Александр 2 1
Стрекалев Вячеслав 1 1
Сибирский Юрий 3 1
Фроймчук Аркадий 1 1
Иваненко Владислав 22 1
Сапрыкин Юрий 15 1
Лило Кирилл 2 1
Григорьев Евгений 5 1
Ахкямов Арсений 1 1
Славин Вадим 1 1
Калугина Анна 3 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 16
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
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