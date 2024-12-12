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Цифровизация Бизнес-приложения
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«Омега.С» представила HCM-платформу для российского рынка

Компания «Омега.C», зарегистрированная на территории ИНТЦ «Сириус», представила платформу по управлению человеческим капиталом (HCM, от англ. Human Capital Management).

HCM-платформа создавалась с учётом современных потребностей бизнеса и с использованием последних технологических разработок. Платформа «Омега.С» автоматизирует полный цикл жизни сотрудника внутри компании: процессы рекрутмента, адаптации, управления мотивацией, развития талантов и организации взаимодействия больших распределенных команд. С помощью искусственного интеллекта команда разработала интеллектуальных ассистентов для удобства взаимодействия с системой HR-специалистов. В платформу также интегрированы инструменты: чат-боты, опросы, оценка 360, кафетерий льгот, agile-биржа.

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Цифровизация

«HR-рынок, включающий HCM-системы в России, по оценке smartranking, за II квартал 2024 г. вырос до 22,5 млрд, что на 40% больше показателя II квартала 2023 г. Бизнес, заинтересованный в быстром закрытии вакансий, максимальном удержании сотрудников, постоянном развитии талантов внутри, делает выбор в пользу цифровых инструментов, обеспечивающих персональное внимание к работникам даже огромных корпораций», — отметил Дмитрий Гредников, генеральный директор «Омега.C».

Команду, которая сегодня работает над развитием функциональности, планируют расширять и укреплять, так как у продукта масштабная карта развития: бэклог расписан до конца 2026 г. Для усиления команды «Омега.C» инициирует стажерскую программу в Университете Сириус.

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