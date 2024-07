«Самолет» создал HR-платформу Team by Samolet на замену SAP SuccessFactors оценки, учета рабочего времени, кадровых сервисов и др. В рамках платформы была создана редкая для HCM-решений система управления и моделирования структуры штатного расписания, которая позволя

Bi.Zone сообщила о пяти уязвимостях в Websoft HCM Команда анализа защищенности веб-приложений Bi.Zone во время проведения тестирования red team для одного из заказчиков обнаружила пять уязвимостей в версии 2019.2.3 платформы Websoft HCM (ранее — WebTutor). Система предназначена для создания корпоративных HR-порталов и автоматизации бизнес-процессов, связанных с управлением персоналом. Об этом CNews сообщили представители B

Алексей Корольков, Websoft: Внедрение любых HCM-решений приводит к неоправданным затратам, если у компании отсутствует HR-стратегия ют одну большую тенденцию: увеличивается спрос на комплексные интегрированные HCM-системы (от англ. Human Capital Management). Они позволяют автоматизировать разные взаимосвязанные, сквозные, п

Эпоха HCM: как автоматизация HR-процессов помогает развиваться бизнесу Эпоха HCM: как автоматизация HR-процессов помогает развиваться бизнесу Александр Федоров Директор по HR-продуктам В условиях дефицита квалифицированных ИТ-специалистов главный вопрос, который стоит п

Импортозамещение HCM-систем: с чего начать? Стратегии замещения После ухода широко используемой на крупных промышленных предприятиях SAP HCM из России компании столкнулись с запретом на покупку новых лицензий, отсутствием поддержки и обновлений. Блокировка иностранного ПО — угроза перебоев в работе предприятия, которая зачастую

«БОСС. Кадровые системы» получила грант РФРИТ на разработку HR-платформы «БОСС-HCM» ологий (РФРИТ) на разработку отечественного ИТ-решения в области управления человеческим капиталом (Human Capital Management) – HR платформы «БОСС-HCM». Об этом CNews сообщили представители ком

«Норбит» стала партнером Websoft в области решений по управлению персоналом «Норбит» (входит в группу «Ланит») и Websoft, отечественный разработчик HCM-решений, стали партнерами. В рамках сотрудничества компании будут развивать на российском

ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы» с помощью опросов. Для этого было внедрено платформенное решение TalentTech «Опросы» на базе единой HCM-платформы TalentTech. В исследовании приняли участие более 1000 сотрудников. ГК «Монополи

«Русал» оцифровал HR-процессы на базе WebSoft HCM «Русал» будет управлять человеческим капиталом на базе российской платформы WebSoft HCM. HR-Tech проект реализован совместно с компанией GMCS. ‬‬‬‬‬‬‬‬ Системой охвачено 50 тыс.

Talenttech анонсировала запуск HCM-платформы для управления командой Talenttech анонсировала запуск многофункциональной HCM-платформы. Human Capital Management System от Talenttech – это экосистема, которая помога

HR Tech 2021 е HR продолжают активно развиваться. Облачные платформы по управлению человеческим капиталом (HCM — Human Capital Management) завоевывают все большую популярность. И это уже не просто учетные с

CNews приглашает принять участие в конференции «HR Tech 2021» 25 февраля (HR) продолжают активно развиваться. Облачные платформы по управлению человеческим капиталом (HCM — Human Capital Management) завоевывают все большую популярность. И это уже не просто учетные с

Платформа «N3.Человеческий капитал» включена в реестр отечественного ПО Минкомсвязи Платформа «N3.Человеческий капитал», разработанная ГК «Нетрика», пополнила Единый реестр российских програм

Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции Oracle объявляет о выпуске аналитического решения Oracle Analytics for Cloud HCM. Опирающееся на возможности Oracle Analytics Cloud и мощь Oracle Autonomous Database, решение Oracle Analytics for Cloud HCM дает руководителям HR-подразделений, линий бизнеса и анал

«Металлоинвест» завершил внедрение SAP HCM ции. Экономический эффект от внедрения сервисов самообслуживания составил более 17 млн рублей. В проекте приняло участие более 50 тыс. сотрудников, это один из самых масштабных проектов внедрения SAP HCM. Его реализовала компания EVOLA, при участии компании JSA. Перед началом процесса, компания сформулировала цели автоматизации: повышение производительности труда, унификация и рост прозрачн

Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию В середине 2019 года завершился пилотный проект по внедрению решения SAP HCM в группе «Черкизово». К концу 2020 года планируется перевести на SAP HCM все предприятия группы. Подрядчиком, осуществляющим внедрение, выступает компания MOLGA Consulting. Приобрете

Oracle представила новинки в области управления талантами е искусственного интеллекта и другие обновления в облачном решении Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud. Они позволят организациям соответствовать растущим ожиданиям кандидатов и сотрудн

SAP представила HCM Bridge to the Cloud для перевода HR-процессов в облако SAP SE объявила о выпуске программы HCM Bridge to the Cloud, которая поможет клиентам компании во внедрении SAP ERP Human Capital Management (HCM), в том числе и в облаке. Новый сервис облегчит миграцию на облачное решение

Публичные SaaS-сервисы Oracle доступны в ЦОД российских клиентов ование ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning, ERP), управление человеческим капиталом (Human Capital Management, HCM), управление клиентским опытом (Customer Experience, CX) и упра

SAP поможет Microsoft управлять 114 тыс. сотрудников ики — это ключ к успеху. SAP разделяет наше стремление к упрощению глобальных HR-процессов и созданию лучших условий для работы. Как лидер отрасли, SAP предоставляет необходимые технологии управления человеческим капиталом для осуществления нашей миссии — расширить возможности каждого сотрудника и организации на планете». Это внедрение стало продолжением долгосрочного партнерства SAP и Micr

«Галактика» выводит на рынок новый продукт «Галактика HCM» «Галактика» сообщила о выходе на рынок нового продукта «Галактика HCM» для управления сотрудниками предприятия, а также их знаниями, способностями и мотивацией

Решение Mirapolis HCM по автоматизации HR-процессов внесено в Единый реестр российского ПО Mirapolis (входит в группу компаний Softline в качестве одного из портфельных проектов Softline Venture Partners) объявила о том, что решение Mirapolis Human Capital Management (HCM) по комплексной автоматизации HR-процессов внесено в Единый реестр российского ПО. Как рассказали CNews в компании, система Mirapolis HCM в рамках единой программной платформы позвол

«Ашан Ритейл Россия» построит единую систему управления персоналом на базе SAP HCM Компании SAP и Molga Consulting разработают единую централизованную систему управления персоналом для торговой сети «Ашан Ритейл Россия». Проект будет реализован на базе решения SAP HCM, сообщили CNews в SAP. Цель проекта — построение единой централизованной ИТ-системы, унификация HR-процессов, сокращение сроков формирования и предоставления отчетности, а также оптимизация

Selgros Cash&Carry автоматизировала расчет зарплаты на платформе SAP мы кадрового администрирования и расчета заработных плат в российских подразделениях международной сети торговых центров. Система разработана на базе решения SAP ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM). Реализованный проект стал новым шагом к созданию в Selgros Cash&Carry единого информационного пространства на базе продуктов SAP, сообщили CNews в Molga Consulting. Группа Selgros принадл

«Аэрофлот» внедрил систему учета рабочего времени и расчета зарплаты на базе SAP HCM внедрении системы автоматизации учета рабочего времени и расчета заработной платы на базе SAP HCM (Human Capital Management — управление человеческим капиталом). Программа охватывает более 19

SAP локализовала отраслевое решение SAP ERP HCM для госучреждений и эффективность тесно связаны. Решение SAP ERP HCM, позволяющее повысить эффективность инвестиций в человеческий капитал, помогает специалистам в области государственного управления получить но

ICL займется разработкой решений для работы с человеческим капиталом в Иннополисе Айдара Гузаирова, в этом году сотрудники нового офиса компании в городе Иннополис сосредоточатся на разработке решений для работы с кадровым составом. «Несмотря на стремительное развитие технологий, человеческий капитал по-прежнему остается важнейшим ресурсом любой организации, будь то государственная структура или коммерческая организация. Мы стремимся создать для кадровых служб такое реш

Oracle HCM Cloud Release 9 позволит управлять персоналом на мобильных устройствах и мотивировать сотрудников индивидуально Корпорация Oracle представила новую версию решения Human Capital Management Cloud (Oracle HCM Cloud). Как сообщили CNews в Oracle, HCM Cloud Release 9 предлагает пользовательск

Система SAP HCM Госкорпорации «Росатом» доработана согласно требованиям Фонда социального страхования Система SAP HCM Госкорпорации «Росатом» доработана согласно требованиям Фонда социального страхования. Необходимость обновления системы была обусловлена внедрением пилотного проекта ФСС в 5 регионах РФ, на

IBA Group локализовала SAP ERP HCM для Беларуси Компания SAP SE сертифицировала локализационное решение для платформы SAP ERP HCM для республики Беларусь — SAP ERP HCM, localization extension for Republic of Belarus 1.0, разработанное IBA IT Park, одним из центров разработок IBA Group. 26 августа 2014 г. компан

«Промсвязьбанк» оптимизировал планирование затрат на персонал с помощью SAP ERP HCM Компания SAP СНГ и «Промсвязьбанк» объявили о внедрении решения SAP ERP HCM (Human Capital Management) для оптимизации планирования затрат на персонал. В результате реали

HP представила новые услуги и сервисы для сред Workday уг и сервисов, призванный помочь клиентам использовать приложения Workday Human Capital Management (HCM) с максимальной пользой. Распространение социальных сетей и мобильных технологий заставля

Carlson Wagonlit Travel развернет облачные решения Oracle (HCM) Cloud в мировом масштабе Компания Carlson Wagonlit Travel (CWT), специализирующаяся на организации деловых поездок и мероприятий, выбрала решения для управления персоналом Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud, включая Oracle Global Human Resources (HR) Cloud и Oracle Talent Management Cloud, в качестве своей новой глобальной HR-платформы. Эти облачные решения Oracle будут поддерживать CWT

«Пермская научно-производственная приборостроительная компания» внедрит SAP HCM «Техносерв Консалтинг» вместе со специалистами «Пермской научно-производственной приборостроительной компании» (ПНППК) приступили к разработке концепции ИТ-системы управления персоналом на основе SAP HCM. В ходе внедрения эксперты «Техносерв Консалтинг» будут оказывать консультационную поддержку проектной команде заказчика. Запуск ИТ-системы позволит предприятию оптимизировать кадровые проц

Обновленные облачные сервисы Oracle HCM Cloud расширяют возможности HR-служб Корпорация Oracle выпустила обновление облачного решения Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud. Решение доступно клиентам в Oracle Cloud как часть версии Release 8. Как говорится в заявлении Oracle, поступившем в редакцию CNews, чтобы помочь компаниям обеспечить соответствие т

«Борлас» расширил HR-компетенции двумя специализациями Oracle я группа «Борлас» получила специализации Oracle Fusion Human Capital Management 11g и Oracle Fusion HCM Cloud Service, расширив экспертизу по решениям для управления человеческим капиталом (

Oracle обновила сервисы Oracle HCM Cloud и Oracle Talent Management Cloud Корпорация Oracle выпустила обновления облачных сервисов Oracle HCM Cloud и Oracle Talent Management Cloud, которые уже сейчас доступны клиентам в Oracle Clo

Oracle обновила облачные решения Oracle HCM Cloud и Oracle Talent Management Cloud Корпорация Oracle выпустила обновления облачных решений Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud и Oracle Talent Management Cloud, которые призваны предоставить компаниям современ

Oracle, NetSuite и Deloitte планируют поставлять интегрированные облачные HCM и ERP сервисы для компаний среднего бизнеса ратегический альянс, деятельность которого направлена на предоставление интегрированных облачных сервисов по управлению и планированию ресурсов предприятия (ERP) и управлению человеческими капиталом (HCM) для клиентов из сектора среднего бизнеса. Компания Deloitte планирует в сотрудничестве с Oracle и NetSuite создать консалтинговую практику с опытными профессионалами, специализирующимися н