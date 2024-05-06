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HCM Human Capital Management Управление человеческим капиталом Кадры и человеческий капитал



06.05.2024 «Самолет» создал HR-платформу Team by Samolet на замену SAP SuccessFactors

оценки, учета рабочего времени, кадровых сервисов и др. В рамках платформы была создана редкая для HCM-решений система управления и моделирования структуры штатного расписания, которая позволя
05.02.2024 Bi.Zone сообщила о пяти уязвимостях в Websoft HCM

Команда анализа защищенности веб-приложений Bi.Zone во время проведения тестирования red team для одного из заказчиков обнаружила пять уязвимостей в версии 2019.2.3 платформы Websoft HCM (ранее — WebTutor). Система предназначена для создания корпоративных HR-порталов и автоматизации бизнес-процессов, связанных с управлением персоналом. Об этом CNews сообщили представители B
23.10.2023 Алексей Корольков, Websoft: Внедрение любых HCM-решений приводит к неоправданным затратам, если у компании отсутствует HR-стратегия

ют одну большую тенденцию: увеличивается спрос на комплексные интегрированные HCM-системы (от англ. Human Capital Management). Они позволяют автоматизировать разные взаимосвязанные, сквозные, п
Эпоха HCM: как автоматизация HR-процессов помогает развиваться бизнесу

Эпоха HCM: как автоматизация HR-процессов помогает развиваться бизнесу Александр Федоров Директор по HR-продуктам В условиях дефицита квалифицированных ИТ-специалистов главный вопрос, который стоит п
25.05.2023 Импортозамещение HCM-систем: с чего начать?

Стратегии замещения После ухода широко используемой на крупных промышленных предприятиях SAP HCM из России компании столкнулись с запретом на покупку новых лицензий, отсутствием поддержки и обновлений. Блокировка иностранного ПО — угроза перебоев в работе предприятия, которая зачастую

12.01.2023 «БОСС. Кадровые системы» получила грант РФРИТ на разработку HR-платформы «БОСС-HCM»

ологий (РФРИТ) на разработку отечественного ИТ-решения в области управления человеческим капиталом (Human Capital Management) – HR платформы «БОСС-HCM». Об этом CNews сообщили представители ком
22.12.2022 «Норбит» стала партнером Websoft в области решений по управлению персоналом

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и Websoft, отечественный разработчик HCM-решений, стали партнерами. В рамках сотрудничества компании будут развивать на российском
10.03.2022 ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы»

с помощью опросов. Для этого было внедрено платформенное решение TalentTech «Опросы» на базе единой HCM-платформы TalentTech. В исследовании приняли участие более 1000 сотрудников. ГК «Монополи
06.09.2021 «Русал» оцифровал HR-процессы на базе WebSoft HCM

«Русал» будет управлять человеческим капиталом на базе российской платформы WebSoft HCM. HR-Tech проект реализован совместно с компанией GMCS. ‬‬‬‬‬‬‬‬ Системой охвачено 50 тыс.
22.04.2021 Talenttech анонсировала запуск HCM-платформы для управления командой

Talenttech анонсировала запуск многофункциональной HCM-платформы. Human Capital Management System от Talenttech – это экосистема, которая помога
25.02.2021 HR Tech 2021

е HR продолжают активно развиваться. Облачные платформы по управлению человеческим капиталом (HCM — Human Capital Management) завоевывают все большую популярность. И это уже не просто учетные с
12.02.2021 CNews приглашает принять участие в конференции «HR Tech 2021» 25 февраля

(HR) продолжают активно развиваться. Облачные платформы по управлению человеческим капиталом (HCM — Human Capital Management) завоевывают все большую популярность. И это уже не просто учетные с
04.09.2020 Платформа «N3.Человеческий капитал» включена в реестр отечественного ПО Минкомсвязи

Платформа «N3.Человеческий капитал», разработанная ГК «Нетрика», пополнила Единый реестр российских програм
29.05.2020 Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции

Oracle объявляет о выпуске аналитического решения Oracle Analytics for Cloud HCM. Опирающееся на возможности Oracle Analytics Cloud и мощь Oracle Autonomous Database, решение Oracle Analytics for Cloud HCM дает руководителям HR-подразделений, линий бизнеса и анал
26.11.2019 «Металлоинвест» завершил внедрение SAP HCM

ции. Экономический эффект от внедрения сервисов самообслуживания составил более 17 млн рублей. В проекте приняло участие более 50 тыс. сотрудников, это один из самых масштабных проектов внедрения SAP HCM. Его реализовала компания EVOLA, при участии компании JSA. Перед началом процесса, компания сформулировала цели автоматизации: повышение производительности труда, унификация и рост прозрачн
17.10.2019 Пилот по внедрению SAP HCM в ГК «Черкизово» запущен в эксплуатацию

В середине 2019 года завершился пилотный проект по внедрению решения SAP HCM в группе «Черкизово». К концу 2020 года планируется перевести на SAP HCM все предприятия группы. Подрядчиком, осуществляющим внедрение, выступает компания MOLGA Consulting. Приобрете
24.10.2018 Oracle представила новинки в области управления талантами

е искусственного интеллекта и другие обновления в облачном решении Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud. Они позволят организациям соответствовать растущим ожиданиям кандидатов и сотрудн
10.01.2018 SAP представила HCM Bridge to the Cloud для перевода HR-процессов в облако

SAP SE объявила о выпуске программы HCM Bridge to the Cloud, которая поможет клиентам компании во внедрении SAP ERP Human Capital Management (HCM), в том числе и в облаке. Новый сервис облегчит миграцию на облачное решение
14.11.2017 Публичные SaaS-сервисы Oracle доступны в ЦОД российских клиентов

ование ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning, ERP), управление человеческим капиталом (Human Capital Management, HCM), управление клиентским опытом (Customer Experience, CX) и упра
29.11.2016 SAP поможет Microsoft управлять 114 тыс. сотрудников

ики — это ключ к успеху. SAP разделяет наше стремление к упрощению глобальных HR-процессов и созданию лучших условий для работы. Как лидер отрасли, SAP предоставляет необходимые технологии управления человеческим капиталом для осуществления нашей миссии — расширить возможности каждого сотрудника и организации на планете». Это внедрение стало продолжением долгосрочного партнерства SAP и Micr
22.11.2016 «Галактика» выводит на рынок новый продукт «Галактика HCM»

«Галактика» сообщила о выходе на рынок нового продукта «Галактика HCM» для управления сотрудниками предприятия, а также их знаниями, способностями и мотивацией
21.11.2016 Решение Mirapolis HCM по автоматизации HR-процессов внесено в Единый реестр российского ПО

Mirapolis (входит в группу компаний Softline в качестве одного из портфельных проектов Softline Venture Partners) объявила о том, что решение Mirapolis Human Capital Management (HCM) по комплексной автоматизации HR-процессов внесено в Единый реестр российского ПО. Как рассказали CNews в компании, система Mirapolis HCM в рамках единой программной платформы позвол
24.10.2016 «Ашан Ритейл Россия» построит единую систему управления персоналом на базе SAP HCM

Компании SAP и Molga Consulting разработают единую централизованную систему управления персоналом для торговой сети «Ашан Ритейл Россия». Проект будет реализован на базе решения SAP HCM, сообщили CNews в SAP. Цель проекта — построение единой централизованной ИТ-системы, унификация HR-процессов, сокращение сроков формирования и предоставления отчетности, а также оптимизация
28.04.2016 Selgros Cash&Carry автоматизировала расчет зарплаты на платформе SAP

мы кадрового администрирования и расчета заработных плат в российских подразделениях международной сети торговых центров. Система разработана на базе решения SAP ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM). Реализованный проект стал новым шагом к созданию в Selgros Cash&Carry единого информационного пространства на базе продуктов SAP, сообщили CNews в Molga Consulting. Группа Selgros принадл
03.03.2016 «Аэрофлот» внедрил систему учета рабочего времени и расчета зарплаты на базе SAP HCM

 внедрении системы автоматизации учета рабочего времени и расчета заработной платы на базе SAP HCM (Human Capital Management — управление человеческим капиталом). Программа охватывает более 19

09.10.2015 SAP локализовала отраслевое решение SAP ERP HCM для госучреждений

и эффективность тесно связаны. Решение SAP ERP HCM, позволяющее повысить эффективность инвестиций в человеческий капитал, помогает специалистам в области государственного управления получить но
04.09.2015 ICL займется разработкой решений для работы с человеческим капиталом в Иннополисе

Айдара Гузаирова, в этом году сотрудники нового офиса компании в городе Иннополис сосредоточатся на разработке решений для работы с кадровым составом. «Несмотря на стремительное развитие технологий, человеческий капитал по-прежнему остается важнейшим ресурсом любой организации, будь то государственная структура или коммерческая организация. Мы стремимся создать для кадровых служб такое реш
28.10.2014 Oracle HCM Cloud Release 9 позволит управлять персоналом на мобильных устройствах и мотивировать сотрудников индивидуально

Корпорация Oracle представила новую версию решения Human Capital Management Cloud (Oracle HCM Cloud). Как сообщили CNews в Oracle, HCM Cloud Release 9 предлагает пользовательск
07.10.2014 Система SAP HCM Госкорпорации «Росатом» доработана согласно требованиям Фонда социального страхования

Система SAP HCM Госкорпорации «Росатом» доработана согласно требованиям Фонда социального страхования. Необходимость обновления системы была обусловлена внедрением пилотного проекта ФСС в 5 регионах РФ, на
23.09.2014 IBA Group локализовала SAP ERP HCM для Беларуси

Компания SAP SE сертифицировала локализационное решение для платформы SAP ERP HCM для республики Беларусь — SAP ERP HCM, localization extension for Republic of Belarus 1.0, разработанное IBA IT Park, одним из центров разработок IBA Group. 26 августа 2014 г. компан
25.08.2014 «Промсвязьбанк» оптимизировал планирование затрат на персонал с помощью SAP ERP HCM

Компания SAP СНГ и «Промсвязьбанк» объявили о внедрении решения SAP ERP HCM (Human Capital Management) для оптимизации планирования затрат на персонал. В результате реали
24.06.2014 HP представила новые услуги и сервисы для сред Workday

уг и сервисов, призванный помочь клиентам использовать приложения Workday Human Capital Management (HCM) с максимальной пользой. Распространение социальных сетей и мобильных технологий заставля
03.04.2014 Carlson Wagonlit Travel развернет облачные решения Oracle (HCM) Cloud в мировом масштабе

Компания Carlson Wagonlit Travel (CWT), специализирующаяся на организации деловых поездок и мероприятий, выбрала решения для управления персоналом Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud, включая Oracle Global Human Resources (HR) Cloud и Oracle Talent Management Cloud, в качестве своей новой глобальной HR-платформы. Эти облачные решения Oracle будут поддерживать CWT
26.02.2014 «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» внедрит SAP HCM

«Техносерв Консалтинг» вместе со специалистами «Пермской научно-производственной приборостроительной компании» (ПНППК) приступили к разработке концепции ИТ-системы управления персоналом на основе SAP HCM. В ходе внедрения эксперты «Техносерв Консалтинг» будут оказывать консультационную поддержку проектной команде заказчика. Запуск ИТ-системы позволит предприятию оптимизировать кадровые проц
13.02.2014 Обновленные облачные сервисы Oracle HCM Cloud расширяют возможности HR-служб

Корпорация Oracle выпустила обновление облачного решения Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud. Решение доступно клиентам в Oracle Cloud как часть версии Release 8. Как говорится в заявлении Oracle, поступившем в редакцию CNews, чтобы помочь компаниям обеспечить соответствие т
19.11.2013 «Борлас» расширил HR-компетенции двумя специализациями Oracle

я группа «Борлас» получила специализации Oracle Fusion Human Capital Management 11g и Oracle Fusion HCM Cloud Service, расширив экспертизу по решениям для управления человеческим капиталом (
17.10.2013 Oracle обновила сервисы Oracle HCM Cloud и Oracle Talent Management Cloud

Корпорация Oracle выпустила обновления облачных сервисов Oracle HCM Cloud и Oracle Talent Management Cloud, которые уже сейчас доступны клиентам в Oracle Clo
13.09.2013 Oracle обновила облачные решения Oracle HCM Cloud и Oracle Talent Management Cloud

Корпорация Oracle выпустила обновления облачных решений Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud и Oracle Talent Management Cloud, которые призваны предоставить компаниям современ
28.06.2013 Oracle, NetSuite и Deloitte планируют поставлять интегрированные облачные HCM и ERP сервисы для компаний среднего бизнеса

ратегический альянс, деятельность которого направлена на предоставление интегрированных облачных сервисов по управлению и планированию ресурсов предприятия (ERP) и управлению человеческими капиталом (HCM) для клиентов из сектора среднего бизнеса. Компания Deloitte планирует в сотрудничестве с Oracle и NetSuite создать консалтинговую практику с опытными профессионалами, специализирующимися н
18.04.2013 «Северсталь» создала систему управления персоналом на базе SAP HCM с помощью «Ай-Теко»

Компании «Ай-Теко», российский системный интегратор, и SAP, мировой поставщик бизнес-приложений, объявили об успешном завершении проекта по созданию системы управления персоналом на базе ПО SAP HCM для холдинга «Северсталь». Проект стал новым шагом руководства металлургического холдинга к построению процессно-ориентированной модели организации бизнеса, соответствующей современным треб

Публикаций - 507, упоминаний - 676

HCM и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5176 161
Oracle Corporation 6582 83
7884 41
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 58 37
SAP CIS - САП СНГ 853 34
Microsoft Corporation 24299 29
Ростелеком 9369 23
IBM - International Business Machines Corp 9385 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1600 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2110 18
Севергрупп ТТ - TalentTech 67 16
Yandex - Яндекс 6782 16
Evola - Эвола 30 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4667 15
Google LLC 11524 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11515 14
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 992 14
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 496 13
МегаФон 8214 12
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 93 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3520 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3180 10
Цифра ГК 2335 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1441 10
Apple Inc 11804 9
Amazon Inc - Amazon.com 2938 9
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1160 9
Крок - Croc 1768 9
Cisco Systems 5052 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8547 9
Сбер - Сбербанк Деловая среда 90 9
Максима ГК - GMCS 357 9
Siemens AG - Siemens Group 2574 8
Softline - Софтлайн 2540 8
Теко НПК 430 8
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Directum - Директум 1044 7
Huawei 3779 7
Oracle Siebel Systems 506 7
McKinsey & Company Int 230 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6871 37
РЖД - Российские железные дороги 1833 16
Газпром нефть 579 13
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 291 13
Северсталь ПАО - Severstal 437 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6872 10
Газпром ПАО 1294 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2708 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 477 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2139 8
Лента - Сеть розничной торговли 1984 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 968 7
Русагро Группа Компаний 260 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 633 7
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Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 415 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 459 7
ГПБ - Газпромбанк 1047 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1552 6
Связной ГК 1361 6
Альфа-Банк 1706 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 404 6
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Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 731 5
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ТМК - Трубная металлургическая компания 115 5
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ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 393 4
Совет при президенте Российской Федерации 196 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 778 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 422 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 284 4
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 146 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1160 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 303 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3005 4
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1799 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 109 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 690 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 286 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 296 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6214 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2692 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 114 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 621 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 1
OSI - Open Source Initiative 71 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 75 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 15 1
Профсоюз работников связи России 9 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
Open Data Initiative 1 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 3 1
Коммунизм - Коммунистические партии 70 1
Талант и успех - Общественный фонд 17 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 17 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
АФТ - Ассоциация Финтех 129 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 49 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61752 255
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29129 189
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47071 176
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2385 142
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6330 134
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20112 126
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9416 100
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15203 96
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17091 88
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11328 82
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12068 70
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23230 68
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6384 60
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10696 59
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6056 56
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11222 49
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13682 48
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8219 47
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11334 47
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4339 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10591 43
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11994 43
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4900 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28452 40
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4457 37
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10451 37
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12208 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19874 37
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation 895 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25179 36
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4981 36
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 2954 35
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9970 35
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8964 34
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа 5754 33
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6642 32
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9391 30
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6964 30
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5002 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23760 26
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 208 109
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 851 65
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources 46 32
SAP SuccessFactors - SAP SF 153 27
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 211 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4812 21
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 16
Oracle Java - язык программирования 2950 14
Microsoft Office 3616 14
Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 52 14
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 557 13
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 13
Oracle Fusion ERP 59 13
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 244 13
Oracle PeopleSoft 418 12
Apple iPhone 6 4861 12
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 532 12
Google Android 13635 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1353 10
Linux OS 9439 10
SAP Ariba 287 10
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 20 10
Microsoft Windows 15276 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3084 8
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 177 8
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 35 8
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 232 7
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 7
Microsoft Windows 2000 8661 7
Apple iOS 7496 7
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 160 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6938 7
Depositphotos - фотобанк 423 7
SAP SuccessFactors Employee Central - SAP SuccessFactors People Central Hub 12 6
SAP BW - SAP Business Warehouse 134 6
Oracle Cloud Applications 21 6
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud 58 6
Oracle Public Cloud 13 6
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 5
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management - Oracle ASCP - Oracle Advanced Supply Chain Planning - Oracle SCM Cloud - Oracle Supply Chain Management Cloud - Oracle Demantra Supply Chain Management - Oracle Mobile Supply Chain Applications 25 5
Путин Владимир 3042 10
Никифоров Николай 1134 9
Шмулевич Марк 88 9
Медведев Дмитрий 1646 8
Никитин Сергей 55 7
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 306 6
Шадаев Максут 898 6
Панченко Михаил 8 6
Ермолаев Алексей 7 5
Суханов Алексей 6 5
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 5
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 4
Натрусов Артем 268 4
Салихова Елена 4 4
Мишустин Михаил 625 4
Hurd Mark - Херд Марк 95 4
Осеевский Михаил 305 4
Булдовская Марина 5 4
Макаров Валентин 214 4
Гусев Михаил 19 3
Шарак Андрей 46 3
Муллахметова Гузель 11 3
Ковнир Евгений 75 3
Ананьин Алексей 78 3
Сотин Денис 205 3
Пак Олег 111 3
Парменова Наталия 63 3
Ли Андрей 5 3
Рудычева Наталья 95 3
Мантуров Денис 99 3
Ульянычев Матвей 36 3
Красюков Дмитрий 43 3
Церенов Церен 47 3
Шаронов Андрей 58 3
Леонов Алексей 77 3
Сушин Александр 6 3
Нагорнов Иван 7 3
Кучик Евгений 18 3
Данилова Елена 13 3
Ананьева Татьяна 10 3
Россия - РФ - Российская федерация 137637 363
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41755 108
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51389 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13931 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16748 46
Европа 21529 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16420 27
Германия - Федеративная Республика 12518 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14019 22
Украина 7502 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13187 16
Казахстан - Республика 5393 15
Япония 13176 15
Индия - Bharat 5322 14
Южная Корея - Республика 6537 14
Сингапур - Республика 1831 13
Россия - СФО - Новосибирск 4117 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7088 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1865 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3762 11
Беларусь - Белоруссия 5456 11
Азия - Азиатский регион 5368 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3490 11
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1760 10
Бразилия - Федеративная Республика 2312 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2286 10
США - Нью-Йорк 3078 10
Земля - планета Солнечной системы 10247 9
Великобритания - Лондон 2381 9
Франция - Французская Республика 7737 9
Канада 4816 9
Европа Восточная 3051 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2766 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2810 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2828 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3299 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2713 8
Нидерланды 3450 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2331 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2459 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2608 193
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48891 168
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46325 166
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27550 125
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12633 94
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7628 76
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2598 71
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15786 68
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22982 66
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9607 66
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13170 59
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10551 51
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17473 47
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3685 47
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2037 43
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент 928 37
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1025 36
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4852 35
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность 5815 32
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7145 32
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8153 31
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5452 31
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9329 29
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5769 27
Энергетика - Energy - Energetically 4867 26
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5204 26
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2984 25
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2308 25
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1664 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5428 24
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1277 24
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6673 23
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2797 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8473 21
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3931 21
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3253 21
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5782 20
Экономический эффект 987 20
Образование в России 2041 20
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3567 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11142 8
Forbes - Форбс 743 5
TAdviser - Центр выбора технологий 376 4
Bloomberg 1219 4
Fortune 203 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 860 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1669 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 2
23ABC News 170 2
Госрасходы - портал 67 1
The Washington Post 325 1
RSUG - Russian SAP User Group 1 1
The Next Web 84 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
The Economist 44 1
Harvard Business Review 15 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 643 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
CMS Magazine 19 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 606 1
Wired - Издание 228 1
The Guardian - Британская газета 356 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 936 1
N+1 - Издание 150 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 78 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Ведомости 866 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1203 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5858 1
The Register - The Register Hardware 1473 1
FT - Financial Times 1201 1
Wikipedia - Википедия 464 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7868 28
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2983 20
IDC - International Data Corporation 4891 14
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 577 8
Gartner - Гартнер 3526 8
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 16 5
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 4
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 4
The Economist Intelligence Unit 41 4
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 60 4
Forrester Research 819 4
Fortune Global 500 285 3
CNews Инновация года - награда 110 3
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 18 3
Fortune Global 100 140 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 320 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
Gartner Magic Quadrant Cloud Financial Close Solutions - Cloud Core Financial Management Suites - Cloud Financial Planning and Analysis Solutions 3 2
Gartner - AMR Research 48 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 2
Markets&Markets Research 110 2
BCG - Boston Consulting Group 106 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 11 2
Standish Group International - Standish Group 10 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 120 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
Forbes Insights 18 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 965 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
Gartner Magic Quadrant Cloud ERP 2 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 1 1
Ventana Research 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 918 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1442 11
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 770 9
ИРИО - Институт развития информационного общества 39 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 398 5
РАН - Российская академия наук 1801 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 197 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 841 4
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 53 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 74 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 343 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 554 3
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 159 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 508 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 196 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 312 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 291 3
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 143 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 73 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 135 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 343 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 24 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 189 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 58 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 146 2
Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 165 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 62 1
МЭИ - Московский энергетический институт 127 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 235 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 126 1
Т1 Цифровая академия 35 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
University of Virginia - Виргинский университет 19 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 262 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1942 13
День молодёжи - 27 июня 838 10
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2324 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1026 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1181 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 296 5
Oracle OpenWorld 65 4
CNews FORUM Кейсы 211 4
Oracle AppsForum 23 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 2
SAP Value Award 6 2
Петербургский Цифровой Форум 6 2
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
ИнфоКом 93 2
CNews AWARDS - награда 463 2
Startup Village - международная стартап-конференция 60 2
Microsoft Imagine Cup 60 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Проф-ИТ Всероссийский конкурс 1 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Совкомбанк - Sovcombank Team Challenge 8 1
Docflow 146 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Цифровая прокачка региона 29 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 704 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 368 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 98 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
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