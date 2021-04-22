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Talenttech анонсировала запуск HCM-платформы для управления командой

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Talenttech анонсировала запуск многофункциональной HCM-платформы. Human Capital Management System от Talenttech – это экосистема, которая помогает находить, оценивать и развивать таланты, управлять их вовлеченностью и производительностью для повышения эффективности и жизнестойкости бизнеса. Эксперты компании отмечают, что при внедрении единого решения организация из 60 тыс. человек может достичь экономии в 52 млн руб. в год.

HCM by Talenttech помогает вовремя отслеживать перфоманс каждого сотрудника, а система адаптивного обучения – сформировать уникальный персонализированный трек развития навыков. На платформе есть не только аналитические дашборды, но и система умных подсказок, которые помогут выявить интересные инсайты по процессу развития сотрудника.

Искусственный интеллект для автоматизации подбора, возможность использовать готовые HR-опросы, а также настроенный процесс адаптации поможет компаниям устранить рутинные задачи, чтобы сосредоточиться на самом важном активе – сотрудниках.

«Четвертая промышленная революция, VUCA-мир, постоянные изменения требований к навыкам вдохновили нас создать HR-платформу новой реальности. С ее помощью компании ускорят процессы, повысят точность решений, будут развивать, повышать эффективность и вовлеченность своих людей. Сотрудники в свою очередь будут выполнять интересные задачи, профессионально расти и останутся востребованными за счет постоянного развития навыков. Собирая цифровые данные о таланте человека, платформа связывает глобальные цели компании с индивидуальными, помогает стимулировать развитие навыков и дает подсказки, как быстро применить талант для достижения цели. Мы создаем самоуправляемый процесс непрерывного развития сотрудников для повышения эффективности каждого и даем инструменты управления каждому линейному руководителю. В основу платформы заложен цифровой профиль сотрудника», – сказал Андрей Митюков, СЕО Talenttech.

Цифровой «двойник» отражает опыт сотрудника, его навыки, интересы, психологические особенности, профессиональные предпочтения, сильные стороны. Знание о таланте человека позволяет ему самому понять, для каких задач он подходит, в каких нужно усилить компетенции, а за какие вообще лучше не браться. Цель цифрового профиля — показать, каким образом человека можно правильно присоединить к экосистеме компании.

Сейчас компания исследует подход, когда для наибольшей эффективности развития команды, платформа предлагает разделить всех сотрудников на группы по их продуктивности – это помогает каждому развиваться в нужном для компании направлении с учетом его индивидуальных особенностей.

Платформа позволяет:

HR-специалистам: искать, оценивать и проводить интервью с кандидатами с помощью ИИ; автоматизировать точечный и массовый подбор с помощью современной ATS; ускорить процесс адаптации сотрудников; проводить опросы вовлеченности и верно интерпретировать результаты; создавать непрерывный трек развития работников, персональные рекомендации для обучения и проводить адаптивные тесты; хранить данные по цифровому профилю каждого сотрудника в едином окне; иметь настроенную систему аналитики и дашборды, которые помогут увидеть динамику развития HR-процессов;

Руководителям: проводить параллель между глобальными целями компании и задачами каждого сотрудника, а также – поставить цели «снизу-вверх»; отслеживать, как обучение и уровень вовлеченности влияет на качество работы сотрудников; анализировать результаты перформанса команды и принимать решения на основе аналитики; управлять периодами планирования и иметь возможность оперативно изменять цели.

Сотрудникам: комфортно и эффективно проходить процесс адаптации на новом месте; постоянно развиваться и получать новые знания; влиять на жизнь компании через опросы вовлеченности; видеть свой профиль талантов и использовать свои навыки максимально эффективно.

«Для своих целей мы использовали модуль Адаптация HCM-платформы Talenttech с чат-ботом и мобильным приложением. Модуль формирует трек адаптации сотрудника, все задания представлены в игровой форме. Что важно, есть специальное приложение для наставников. С помощью внедрения модуля для адаптации мы хотели донести HR-культуру компании до новичков на удаленке через digital-продукт, вовлечь молодых сотрудников поколения Z в процесс онбординга, а также внедрить инструмент для наставников», – сказала Ксения Крюкова, главный специалист по подбору персонала в компании «Северсталь ЦЕС».

Характеристики HCM-платформы: помимо веб-интерфейса, есть мобильное приложение для лучшего опыта взаимодействия; облачное решение запускается за 1 день; пользователь получает единое окно входа во все HR-системы; сбор данных – в едином месте, также есть рекомендации для принятия управленческих решений с помощью ML/AI (машинное обучение/искусственный интеллект); подключение функционала модулями – по мере необходимости, то есть заказчик может пользоваться только теми функциями, которые ему нужны для конкретных бизнес-целей; безопасность хранения персональных данных в соответствии c ФЗ-152.

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