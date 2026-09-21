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Северсталь ПАО Северсталь ЦЕС Северсталь Центр Единого Сервиса Северсталь ЕЦО Северсталь Единый Центр Обслуживания

Северсталь ПАО - Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания

Сервисная компания, специализирующаяся на предоставлении услуг аутсорсинга сквозных бизнес-процессов. «Северсталь – ЦЕС» разработана собственная методология перевода крупных компаний на аутсорсинг, а также алгоритм внедрения . Деятельность сертифицирована по IAOP, GBS Professionals, 1С и SAP и соответствует международным стандартам информационной безопасности и системы менеджмента качества ISO 27001:2013 и ISO 9001:2015. Используя системный подход и обладая передовыми технологиями и ИТ-решениями, с 2009 г. «Северсталь – ЦЕС» создаёт корпоративные общие центры обслуживания, принимает на аутсорсинг как отдельные функции и процессы, так и их комплексы, а также выступает консалтинговым экспертом в их трансформации для достижения стратегических и операционных целей бизнеса.

 

Светлана Зыкова, Руководитель сервисного центра финансы, Северсталь – ЦЕС "Как сделать юридически значимый документооборот более эффективным: практический опыт компании Северсталь" Конференция CNews 20.03.2025 | Электронный документооборот и управление контентом 2025

СОБЫТИЯ

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21.09.2026 ProcessTech 2026: как прошел крупнейший форум по процессной аналитике в России 1
Рынок BPM 2022 2
Рынок BPM 2021 2
31.03.2025 Какой экономический эффект приносит внедрение электронного документооборота 2
09.10.2024 Сбербанк и «Северсталь – Центр Единого Сервиса» объединят усилия в области цифровизации операционной деятельности российского бизнеса 2
11.08.2023 B2B-Center и «Северсталь – ЦЕС» объявили о сотрудничестве в сфере цифровизации закупок российского бизнеса 1
30.11.2022 Как автоматизировать бизнес-процессы в аутсорсинге? Опыт «Северсталь-ЦЕС» 1
08.02.2022 Как автоматизировать бизнес-процессы в аутсорсинге? Опыт «Северсталь-ЦЕС» 1
22.04.2021 Talenttech анонсировала запуск HCM-платформы для управления командой 1
04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 1
21.10.2016 «Северсталь» выводит корпоративный «Центр единого сервиса» на российский рынок аутсорсинга бизнес-процессов 1
18.05.2011 Russia BPO Summit 2011: развитие рынка аутсорсинга в России 1

Публикаций - 12, упоминаний - 16

Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Terrasoft - Террасофт 206 4
9679 3
SAP SE 5626 2
Directum - Директум 1281 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 71 2
РусГидро ИТ сервис 43 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 293 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 202 1
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 23 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 1
Ростелеком 11025 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16024 1
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 30 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1500 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 205 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 27 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 301 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 264 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1128 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 140 1
Comindware - Колловэар 207 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 251 1
InterTrust - ИнтерТраст 337 1
M-Files 9 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 51 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 1
FTS Maconomy - ФТС Макономи - FTS Russia 8 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 1
ZSoft - Зет-Софт 5 1
Северсталь ПАО - Severstal 638 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 2
Русагро Группа Компаний 387 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 384 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 731 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1808 1
ТрансФин-М 10 1
Intercomp Global Services 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 576 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 560 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 79 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 302 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 27 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 395 1
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 50 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 49 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 89 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 308 1
НЛК - Нацлизинг - Национальная лизинговая компания 6 1
Силовые машины 166 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд Менеджмент 18 1
РЖД ТД - Торговый дом 9 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 215 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13835 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 363 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2139 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 239 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26726 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2750 5
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1946 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12395 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14084 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 4
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 268 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24649 4
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 251 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18292 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6671 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7323 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8360 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4435 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1439 3
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 605 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4910 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1179 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26503 2
Электронный документ - Electronic document 1592 2
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 2
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 580 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1314 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1324 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5314 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7566 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1546 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4370 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1185 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10285 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5246 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1459 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 440 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9639 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 607 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13525 2
Terrasoft Creatio 109 4
Terrasoft Creatio Marketing 6 2
Microsoft Office 4211 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2549 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 322 2
Terrasoft Creatio Sales 12 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 40 2
VK HR Tek 67 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 159 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 32 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 252 1
Лаб СП - Integration Gears 10 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1520 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1456 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2566 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 409 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 234 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 276 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 85 1
Сбер - E-invoicing ЭДО 3 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 177 1
IBM FileNet 140 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 73 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 1
ELMA 365 - low-code платформа для автоматизации бизнеса и бизнес-процессов 206 1
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 33 1
ZSoft - ZPlatform Cloud 5 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 225 1
Лапина Кира 6 5
Солодилин Валентин 2 2
Зыкова Светлана 3 2
Крюкова Ксения 1 1
Садыков Данияр 5 1
Ефросинин Юрий 2 1
Черкасова Любовь 19 1
Слободин Виталий 29 1
Макоев Владимир 1 1
Бессарабенко Александр 23 1
Мышкин Андрей 8 1
Редькина Лариса 4 1
Саргсян Ани 4 1
Охота Валентина 4 1
Царенков Александр 6 1
Пушкова Анастасия 2 1
Перевальский Виктор 1 1
Ликоренко Яна 1 1
Ананьев Денис 7 1
Шилов Сергей 101 1
Митюков Андрей 13 1
Трефилов Алексей 49 1
Дзвинко Роман 18 1
Савов Светлин 2 1
Македонский Сергей 47 1
Микрюков Алексей 1 1
Дудницкий Владимир 5 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Белайчук Анатолий 32 1
Поликарпов Александр 7 1
Наливайко Александр 1 1
Коряков Алексей 5 1
Богдан Михаил 1 1
Наумов Дмитрий 15 1
Бекетова Оксана 2 1
Черепащук Валентин 4 1
Андреюк Артем 1 1
Сушкова Мария 1 1
Поляков Владимир 14 1
Васильев Алексей 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 1
Беларусь - Белоруссия 6336 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 843 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7912 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8553 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3528 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6664 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12406 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34144 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6612 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1413 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2458 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1685 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6593 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6660 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 767 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8945 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18321 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4075 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9162 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7525 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1152 1
Аудит - аудиторский услуги 1277 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 57 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1020 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 656 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2359 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 619 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4458 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11900 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1181 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5831 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2791 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3079 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 193 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6221 1
Экономический эффект 1383 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 168 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 455 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3614 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 2
Forrester Research 837 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 861 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 763 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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