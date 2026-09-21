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Северсталь ПАО Северсталь ЦЕС Северсталь Центр Единого Сервиса Северсталь ЕЦО Северсталь Единый Центр Обслуживания
Сервисная компания, специализирующаяся на предоставлении услуг аутсорсинга сквозных бизнес-процессов. «Северсталь – ЦЕС» разработана собственная методология перевода крупных компаний на аутсорсинг, а также алгоритм внедрения 1С. Деятельность сертифицирована по IAOP, GBS Professionals, 1С и SAP и соответствует международным стандартам информационной безопасности и системы менеджмента качества ISO 27001:2013 и ISO 9001:2015. Используя системный подход и обладая передовыми технологиями и ИТ-решениями, с 2009 г. «Северсталь – ЦЕС» создаёт корпоративные общие центры обслуживания, принимает на аутсорсинг как отдельные функции и процессы, так и их комплексы, а также выступает консалтинговым экспертом в их трансформации для достижения стратегических и операционных целей бизнеса.
Светлана Зыкова, Руководитель сервисного центра финансы, Северсталь – ЦЕС "Как сделать юридически значимый документооборот более эффективным: практический опыт компании Северсталь" Конференция CNews 20.03.2025 | Электронный документооборот и управление контентом 2025
СОБЫТИЯ
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Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Лапина Кира 6 5
|Солодилин Валентин 2 2
|Зыкова Светлана 3 2
|Крюкова Ксения 1 1
|Садыков Данияр 5 1
|Ефросинин Юрий 2 1
|Черкасова Любовь 19 1
|Слободин Виталий 29 1
|Макоев Владимир 1 1
|Бессарабенко Александр 23 1
|Мышкин Андрей 8 1
|Редькина Лариса 4 1
|Саргсян Ани 4 1
|Охота Валентина 4 1
|Царенков Александр 6 1
|Пушкова Анастасия 2 1
|Перевальский Виктор 1 1
|Ликоренко Яна 1 1
|Ананьев Денис 7 1
|Шилов Сергей 101 1
|Митюков Андрей 13 1
|Трефилов Алексей 49 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Савов Светлин 2 1
|Македонский Сергей 47 1
|Микрюков Алексей 1 1
|Дудницкий Владимир 5 1
|Цыганков Дмитрий 38 1
|Белайчук Анатолий 32 1
|Поликарпов Александр 7 1
|Наливайко Александр 1 1
|Коряков Алексей 5 1
|Богдан Михаил 1 1
|Наумов Дмитрий 15 1
|Бекетова Оксана 2 1
|Черепащук Валентин 4 1
|Андреюк Артем 1 1
|Сушкова Мария 1 1
|Поляков Владимир 14 1
|Васильев Алексей 23 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 763 1
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