Северсталь ПАО - Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания

Сервисная компания, специализирующаяся на предоставлении услуг аутсорсинга сквозных бизнес-процессов. «Северсталь – ЦЕС» разработана собственная методология перевода крупных компаний на аутсорсинг, а также алгоритм внедрения 1С. Деятельность сертифицирована по IAOP, GBS Professionals, 1С и SAP и соответствует международным стандартам информационной безопасности и системы менеджмента качества ISO 27001:2013 и ISO 9001:2015. Используя системный подход и обладая передовыми технологиями и ИТ-решениями, с 2009 г. «Северсталь – ЦЕС» создаёт корпоративные общие центры обслуживания, принимает на аутсорсинг как отдельные функции и процессы, так и их комплексы, а также выступает консалтинговым экспертом в их трансформации для достижения стратегических и операционных целей бизнеса.

Светлана Зыкова, Руководитель сервисного центра финансы, Северсталь – ЦЕС "Как сделать юридически значимый документооборот более эффективным: практический опыт компании Северсталь" Конференция CNews 20.03.2025 | Электронный документооборот и управление контентом 2025