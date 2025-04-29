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Индустрия 4.0 Четвёртая промышленная революция Индустрия X.0 Цифровая трансформация Smart Manufacturing Умное производство Технологии умного производства Цифровое производство

Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство

 

 

 

 

 

 

 

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Почему «Индустрию 4.0» надо внедрять на базе LTE/5G

ыжить, а продолжить развиваться можно одним единственным способом — с помощью реализации концепции «Индустрии 4.0». Для начала надо наладить устойчивую связь и запустить пять основных сценариев
29.04.2025 Ученые МГУ представили новую технологию 3D-сканирования для печати персонализированных фигурок

тивы для коммерческого использования, позволяя малым и средним предприятиям предлагать услуги персонализированной печати фигурок. Это может стать новым направлением в индустрии сувенирной продукции и цифрового производства.
24.04.2025 Цифровизация производства в компании VIGO на платформе вендора ELMA (решение ICAMES)

гда проявляла гибкость, по ходу проекта менялось содержание, методы внедрения и принципы работы проектных команд», — заявила Лидия Макарова, руководитель проекта компании «ВИГО». «На сегодняшний день цифровизация производства в России очень востребована. По данным статистики, сейчас она достигает всего лишь 52%. Я вижу потребности многих компаний в производственной автоматизации. И считаю,

20.01.2025 В России разработан план стандартизации для «Индустрии 4.0»

енных технологий, - пояснил Василий Шпак. Всего план включает в себя более 80 стандартов. Концепция Индустрии 4.0 предполагает массовое распространение подключенных устройств и внедрение информ
28.12.2024 Исследование АКАР: состояние индустрии AdTech в России

Р по результатам второй волны исследования рынка AdTech в России. Об этом CNews сообщили представители Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Опрос позволяет оценить динамику изменений в индустрии, выявить наиболее перспективные сегменты, популярные инструменты и потребности игроков. Также исследование знакомит с критериями выбора технологического партнера и проблемами, с котор
21.12.2023 От разработчиков ИТ-решений для промышленности ждут прыжка на новый качественный уровень

Мировой рынок «Индустрии 4.0» Мировой рынок «Индустрии 4.0» (учитываются сегменты: промышленные и скл
05.07.2022 «Систэм электрик» локализует программное обеспечение для перехода к Индустрии 4.0

тве с лидерами российской ИТ-индустрии. Решение «Систэм электрик» поможет предприятиям в переходе к Индустрии 4.0 и обеспечит возможность эффективного использования ранее установленных зарубежн
29.12.2021 ЦРПТ вошел в исполком Центра четвёртой промышленной революции в России

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), выступающий оператором национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» вошел в состав исполнительного комитета Центра четвёртой промышленной революции в России. Он объединил в одном пространстве представителей мировой ИТ-индустрии, промышленности, науки и бизнеса, а также российские компании и государст
08.12.2021 Спрос на цифровизацию промышленности в России увеличится в 14 раз к 2030 г.

Мировой рынок «Индустрии 4.0» Согласно прогнозам MarketsandMarkets, объем рынка «Индустрии 4.0» в 202
13.10.2021 Nokia выпускает первый серийный сервер для промышленных пограничных систем, ускоряющий переход предприятий к «Индустрии 4.0» 

ь реализацию инициатив по цифровизации своих операционных технологий и сделать новый шаг по пути к «Индустрии 4.0». Nokia MX Industrial Edge — это новое масштабируемое решение для поддержки при
15.07.2021 «Сеспель» планирует с помощью SAP построить интеллектуальное производство

одством (MES), которая должна стать основой для создания интеллектуального предприятия на принципах индустрии 4.0. «Сеспель» использует на производстве «умные» станки DMG MORI и промышленные ро
27.05.2021 «Металлоинвест» выбрал ИТ-инфраструктуру IBM для ускорения перехода к Индустрии 4.0

аллоинвест» внедряет аппаратные и программные технологии IBM, поддерживающие и ускоряющие переход к Индустрии 4.0. Индустрия 4.0 – это цифровая трансформация традиционных процессов, которая при
26.05.2021 Индустрия 4.0: от интернета вещей к интернету людей вместе с TeamViewer

Три четверти проектов по внедрению решений Индустрии 4.0 не идут дальше пилотного проекта. Это один из выводов отчета Всемирного экономи
30.04.2021 «Сименс» представила промышленную точку доступа стандарта Wi-Fi 6 для «Индустрии 4.0»

гут внедрять решения дополненной реальности или дистанционно управлять кранами, приближая создание «Индустрии 4.0». При гарантированной скорости передачи данных 1201 Мбит/с, точки доступа могут
07.04.2021 Segezha Group внедряет передовые для лесной индустрии цифровые решения

нта продукции. Назрела необходимость повышения прозрачности данных и дополнительного контроля, предупреждения внеплановых потерь. Для достижения этих целей сегодня используется весь спектр технологий Индустрии 4.0: компьютерное зрение, машинное обучение, промышленный интернет вещей, мобильные интерфейсы, носимые устройства, большие данные, в том числе полученные при помощи беспилотных летат
16.10.2020 Исследование HP: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать

HP Inc. представила результаты своего нового исследования, посвященного технологиям и тенденциям цифрового производства, включая промышленную 3D-печать. HP является одной из передовых компаний, способствующих цифровой трансформации различных секторов экономики, а площадка саммита стала мес
24.09.2020 Кибербезопасность: как защитить предприятие в эпоху Индустрии X.0

лект, компьютерное зрение, AR/VR, блокчейн, большие данные, облака. Важным и неотъемлемым элементом Индустрии Х.0 является кибербезопасность. Несмотря на преимущества и новый горизонт возможнос
28.07.2020 Угрозы безопасности замедляют переход к Индустрии 4.0. Что делать промышленникам?

торые могут прямо влиять на бизнес-процессы. Почему ОТ-сетям угрожает опасность В эпоху приближения Индустрии 4.0 ОТ-сети, с их специализированными принципами и системами управления, и давно не
29.05.2020 Цифровизация промышленности пока не стала массовым явлением

Мировой рынок По прогнозам аналитиков MarketsandMarkets, мировой рынок решений для «Индустрии 4.0» в 2019 г. составил $71,7 млрд. В ближайшие годы он будет расти в среднем на 16
19.05.2020 Вадим Феоктистов, ММК: Проекты Индустрии 4.0 уже принесли нам $25 млн

ии цифровизации — +4,5% EBITDA. К 2025 году в числовом выражении он составит $140-160 млн. Проекты «Индустрии 4.0» позволили сэкономить $25 млн CNews: Концепция «Индустрия 4.0» внедряется на ММ
08.04.2020 Импортозамещение 2.0 в эпоху Индустрии 4.0. Российскому рынку АСУ ТП пора становиться более «российским»

артов не учитывают факт монополии зарубежных решений на российском рынке АСУ ТП. По мере перехода к Индустрии 4.0, в которой производственные процессы будут более «самостоятельны», менее зависи
24.01.2020 Фонд «Сколково» стал партнером Центра четвертой промышленной революции ВЭФ

форума в Давосе подписано соглашение между Фондом «Сколково» и структурным подразделением форума - Центром четвертой промышленной революции. Став участником платформы Центра четвертой промышле
18.11.2019 HP представила новые сервисы в области 3D-печати

HP объявила о ряде инновационных подписок и сервисов, которые помогут заказчикам легче интегрировать 3D-печать в свои стратегии цифрового производства. Чтобы помочь клиентам модернизировать их производство, HP объявила о расширении своих партнерских соглашений, демонстрируя инновационные возможности применения своих тех
11.11.2019 Кейсориум: Технологии Индустрии 4.0: быстрый старт и достижимые результаты

«быстрых побед» и обменяться его участникам практическим опытом внедрения инноваций и инструментов Индустрии 4.0. Мероприятие проходит в преддверии финала промышленного хакатона ProHack 4.0, в
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0»

try 4.0 & Smart Manufacturing компании IoT Analytics, 2018-2023, в 2018 г. рынок продуктов и услуг «Индустрии 4.0» составил $64 млрд. К 2023 г. он увеличится до $310 млрд. Среднегодовые темпы р
16.04.2019 «Газпромнефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд для развития технологий в области энергетики

оительстве промышленной инфраструктуры, управлении крупными проектами и др. Инвестиционный фокус также будет включать технологии ресурсо- и энергосбережения, цифровые продукты, в том числе технологии индустрии 4.0. Начальный целевой объем венчурного фонда составляет 4 млрд руб. В перспективе по согласованию партнеров он может быть увеличен. Заявленный период деятельности фонда – семь лет с

21.12.2018 Привет, «Андрей»: какие технологии «Индустрии 4.0» применяет «Аэроэкспресс»

соответствовать растущим требованиям пассажиров и рынка в целом. Если брать во внимание технологии «Индустрии 4.0», то из них мы считаем наиболее актуальными блокчейн – за ним будущее, – видеоа
01.10.2018 IoT World Summit Russia

окчейна. Более 120 международных экспертов представят опыт внедрения самых передовых технологий для Индустрии 4.0, цифровых корпораций, умного города и энергетики. Участники рассмотрят более 12
10.07.2018 «Лаборатория Касперского», ИТЭЛМА и «Сименс» создадут архитектуру цифрового производства в РФ

ствующее соглашение было подписано участниками на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, проходящей в эти дни в Екатеринбурге. Компании будут совместно вести разработку архитектуры нового цифрового производства и создавать системные решения и сервисы. Также в рамках соглашения будет создана совместная Лаборатория цифровых технологий, где будут отрабатываться и демонстрироваться

05.07.2018 ММК реализует концепцию «Индустрия 4.0» в стратегическом партнерстве с Oracle

работающих в едином информационном поле. Масштабная программа модернизации позволит решить задачи «Индустрии 4.0» по интеграции всех информационных потоков компании. Единая информационная сист
25.05.2018 Segezha Group и SAP протестируют сценарии индустрии 4.0

AP в 2018-2019 гг. На первом этапе компании-подписанты договорились реализовать пилотные проекты по индустрии 4.0 на платформе SAP. Приоритетные прикладные направления пилотов – оптимизация пар
27.04.2018 Росатом внедряет систему для цифрового производства

ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», ведущее предприятие госкорпорации Росатом, объявило о разработке системы «Призма» для цифрового производства. Система использует крупнейшую отечественную разработку для мониторинга станков и персонала «Диспетчер» от компании «Цифра». Система «Призма» создавалась как импортонезав
20.03.2018 Станьте участником четвертой промышленной революции вместе с СИБУРом

Тема четвертой промышленной революции, так называемой «Индустрии 4.0», стала одной из самых обсуждаемых в последние годы. Известный швейцарский экон
21.02.2018 Oracle анонсирует «умные» функции Индустрии 4.0 в сервисах Oracle IoT Cloud

Oracle представила новые возможности Индустрии 4.0 для сервисов Oracle Internet of Things (IoT) Cloud. Они позволят современному б
07.02.2018 Немецкий и российский бизнес запустили инициативу по цифровизации экономики России

алог о цифровой экономике на высшем уровне и вместе адаптировать в России передовой опыт из области индустрии 4.0.С немецкой стороны участниками Германо-Российской инициативы по цифровизации эк
01.02.2018 В Уфе обсудят цифровизацию промышленности и переход на Индустрию 4.0

секции «Цифровизация промышленности: изменения, которые ждут промышленные компании при переходе на индустрию 4.0».Основным событием деловой программы Форума станет проведение Пленарного заседа
11.01.2018 Группа НЛМК перешла на SAP S/4HANA для создания сценариев Индустрии 4.0

на рыночные изменения, создавать собственные IT-приложения и продолжать стремительно развиваться в Индустрии 4.0», – отметила Елена Демьянова, вице-президент Группы НЛМК по развитию информацио
13.11.2017 Индустрия 4.0 обрастает мифами

Благодаря Индустрии 4.0 на смену знаменитому принципу Парето «20 на 80» может прийти новый – «10 на 90»
10.11.2017 Fujitsu представила периферийную платформу для «Индустрии 4.0»

Система Fujitsu Intelliedge Edge Computing Appliance позволяет оптимизировать промышленные процессы Индустрии 4.0, безопасно соединяя данные и ресурсы с людьми и устройствами и устраняя разрыв

08.06.2017 Orange Business Services и РОЦИТ открыли «Лаборатори связи и интернета» в детском городе «Мастерславль»

узле. Сейчас программа дополнена тремя уроками, на которых юным посетителям «Мастерславля» расскажут о современных цифровых сервисах и ряде ИТ-профессий, объяснят базовые принципы кибербезопасности. «Цифровая революция затрагивает без исключения все индустрии, стирая границы между миром бизнеса и информационных технологий. Меняется в том числе и телеком-отрасль — ее участники стараются пред

Публикаций - 649, упоминаний - 913

Индустрия 4.0 и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 76
9594 58
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 56
Ростелеком 10948 39
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 36
Крок - Croc 1964 35
Microsoft Corporation 25774 33
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 32
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 29
Oracle Corporation 7074 28
МегаФон 10742 26
Siemens AG - Siemens Group 2673 25
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Schneider Electric 614 23
SAP CIS - САП СНГ 868 23
Google LLC 12687 23
Ланит Интеграция 219 21
Softline - Софтлайн 3743 19
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 19
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 18
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 17
Yandex - Яндекс 9215 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Huawei 4675 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 15
Rimini Street 77 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 14
Schneider Electric Secure Power 65 14
Такском - Taxcom 256 14
Центр2М - Center2М 67 14
АйТи Бастион - IT Bastion 154 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 14
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 14
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 14
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 13
Ситилабс 44 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 60
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 46
РЖД - Российские железные дороги 2096 44
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 43
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 35
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 27
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 27
Газпром нефть 725 26
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 24
ГПБ - Газпромбанк 1273 21
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 21
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 21
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 21
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 19
Ингосстрах СПАО 478 19
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 19
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 19
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 19
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 19
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 19
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 18
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 18
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 17
Газпром ПАО 1493 17
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 16
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 15
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 15
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 15
Фора Банк 86 15
Русагро Группа Компаний 379 14
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 14
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 14
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 14
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 14
Северсталь ПАО - Severstal 629 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 73
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 57
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 53
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 37
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 16
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 15
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 9
Федеральное казначейство России 1949 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 5
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 4
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 3
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 419
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 332
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 265
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 247
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 239
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 204
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 187
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 187
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 168
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 142
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 140
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 135
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 131
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 117
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 116
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 113
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 111
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 98
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 91
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 80
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 79
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 75
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 75
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 74
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 71
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 67
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 66
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 62
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 61
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 59
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 58
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 57
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 57
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 56
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 55
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 54
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 53
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 52
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 51
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 27
1С:ERP Управление предприятием 841 24
Linux OS 11533 18
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 14
Google Android 15243 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 12
Microsoft Azure 1526 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 11
Microsoft Office 4170 10
Microsoft Windows 16882 10
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 9
Apple iOS 8583 9
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 8
Depositphotos - фотобанк 405 8
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 8
Новые облачные технологии - МойОфис 958 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Apple iPhone 6 4861 7
Siemens Teamcenter 73 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 6
НКТ - Р7-Офис 543 6
Siemens MindSphere 29 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 5
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 5
SAP Ariba 309 5
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 5
Dassault Systemes - 3DExperience 76 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Натрусов Артем 313 29
Чаркин Евгений 317 26
Шадаев Максут 1210 25
Абакумов Евгений 227 22
Нестеров Алексей 175 21
Клепиков Алексей 121 20
Сотин Денис 216 20
Ежов Василий 48 20
Ульянов Николай 176 19
Демидов Сергей 129 18
Щемелинин Вадим 17 17
Каюмов Шамиль 53 16
Аксенов Олег 62 16
Бурченко Евгений 33 16
Дьяченко Валерий 96 15
Леонов Алексей 96 15
Мураховский Эдуард 38 15
Гребеник Геннадий 68 15
Трофимова Людмила 50 14
Прохорова Алла 66 14
Халматов Максим 64 14
Урьяс Вадим 98 14
Слышкин Василий 129 14
Плешков Алексей 68 14
Сыкулев Андрей 85 14
Соловьев Алексей 97 14
Васильев Владислав 59 14
Мискевич Евгений 50 14
Генкина Екатерина 43 14
Рубин Адар 47 14
Гришин Дмитрий 210 14
Меденцев Константин 106 14
Козак Николай 209 14
Диденко Сергей 23 14
Карпунин Алексей 51 14
Пшиченко Дмитрий 49 14
Шойтов Александр 116 14
Родин Константин 34 14
Макевнин Борис 44 14
Бутенко Павел 17 14
Россия - РФ - Российская федерация 166163 474
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 129
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 97
Европа 24962 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 70
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 51
Германия - Федеративная Республика 13220 47
Европа Восточная 3138 34
Азия - Азиатский регион 5920 33
Япония 13807 26
Франция - Французская Республика 8176 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 25
Земля - планета Солнечной системы 10865 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 20
Ближний Восток 3154 19
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 18
Южная Корея - Республика 7051 18
Казахстан - Республика 6047 17
Беларусь - Белоруссия 6289 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 15
Индия - Bharat 5869 14
Африка - Африканский регион 3640 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 9
Украина 7928 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 8
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 8
Нидерланды 3745 8
Америка - Американский регион 2205 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Россия - СФО - Новосибирск 4875 7
Евразия - Евразийский континент 643 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 205
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 153
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 142
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 138
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 122
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 110
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 84
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 83
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 79
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 74
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 71
Энергетика - Energy - Energetically 5855 70
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 57
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 53
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 52
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 51
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 51
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 46
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 45
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 45
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 44
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 42
Экономический эффект 1342 42
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 41
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 40
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 40
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 40
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 39
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 37
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 34
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 32
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 31
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 30
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 30
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 30
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 29
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 28
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 28
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 27
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 27
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Bloomberg 1627 3
CNews ИТ в промышленности 5 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
NYT - The New York Times 1099 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
9to5Google 60 2
Fortune 211 2
The Independent 32 2
Мобильные системы 118 2
9to5Mac 70 2
Washington Profile 142 2
Times 661 2
RUSCADASEC 2 2
TProger 2 2
Металлоснабжение и сбыт 18 2
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 2
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Forbes - Форбс 1002 1
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The Register - The Register Hardware 1783 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
N+1 - Издание 188 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
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Optics 143 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 54
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 31
Gartner - Гартнер 3658 25
IDC - International Data Corporation 4975 15
Markets&Markets Research 113 7
Forrester Research 834 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
CNews Инновация года - награда 155 4
BCG - Boston Consulting Group 117 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 3
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GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Forbes Insights 19 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
ЦМАКП - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 4 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
ABI Research 236 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
HFS Research 49 1
IoT Analytics 5 1
Global Market Insights 16 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Mordor Intelligence 35 1
GSMA Intelligence 11 1
Vanson Bourne 49 1
Technavio 29 1
Forbes Global 2000 50 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Ventana Research 7 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 18
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 6
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 3
Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга ГБНОУ - Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 3 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
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РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
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