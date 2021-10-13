Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Индустрия 4.0
Четвёртая промышленная революция
Индустрия X.0
Цифровая трансформация
Smart Manufacturing
Умное производство
Технологии умного производства
Цифровое производство
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Публикаций - 209, упоминаний - 384
Индустрия 4.0 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Колесов Александр 19 8
|Парменова Наталия 62 7
|Натрусов Артем 121 5
|Сушко Андрей 6 5
|Абакумов Евгений 103 4
|Бочарникова Татьяна 78 3
|Фокин Валерий 5 3
|Каюмов Шамиль 34 3
|Антонов Александр 73 3
|Чаркин Евгений 182 3
|Белоусов Олег 4 3
|Македонский Сергей 29 3
|Бардинцев Игорь 9 3
|Карбасов Дмитрий 6 3
|Гулевич Руслан 6 3
|Вахнин Павел 51 3
|Кузин Вадим 34 3
|Пауков Сергей 7 3
|Номоконов Василий 8 3
|Теличева Наталья 125 3
|Халяпин Сергей 77 3
|Симонов Илья 7 3
|Папшев Андрей 4 3
|Шеховцов Юрий 33 3
|Ежов Василий 14 3
|Корнеев Алексей 7 3
|Нуралиев Борис 204 2
|Helmrich Klaus - Хельмрих Клаус 4 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Дьяченко Валерий 66 2
|Феоктистов Вадим 13 2
|Chang Vincent - Чанг Винсент 6 2
|Реймер Денис 49 2
|Гревцев Александр 28 2
|Зайцев Евгений 11 2
|Яхина Ирина 40 2
|Путятинский Сергей 53 2
|Комов Владимир 8 2
|Скачков Юрий 50 2
|Клепиков Алексей 77 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
|Fortune 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754579, в очереди разбора - 658280.
Создано именных указателей - 46341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754579, в очереди разбора - 658280.
Создано именных указателей - 46341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru