Почему «Индустрию 4.0» надо внедрять на базе LTE/5G ыжить, а продолжить развиваться можно одним единственным способом — с помощью реализации концепции «Индустрии 4.0». Для начала надо наладить устойчивую связь и запустить пять основных сценариев

Ученые МГУ представили новую технологию 3D-сканирования для печати персонализированных фигурок тивы для коммерческого использования, позволяя малым и средним предприятиям предлагать услуги персонализированной печати фигурок. Это может стать новым направлением в индустрии сувенирной продукции и цифрового производства.

Цифровизация производства в компании VIGO на платформе вендора ELMA (решение ICAMES) гда проявляла гибкость, по ходу проекта менялось содержание, методы внедрения и принципы работы проектных команд», — заявила Лидия Макарова, руководитель проекта компании «ВИГО». «На сегодняшний день цифровизация производства в России очень востребована. По данным статистики, сейчас она достигает всего лишь 52%. Я вижу потребности многих компаний в производственной автоматизации. И считаю,

В России разработан план стандартизации для «Индустрии 4.0» енных технологий, - пояснил Василий Шпак. Всего план включает в себя более 80 стандартов. Концепция Индустрии 4.0 предполагает массовое распространение подключенных устройств и внедрение информ

Исследование АКАР: состояние индустрии AdTech в России Р по результатам второй волны исследования рынка AdTech в России. Об этом CNews сообщили представители Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Опрос позволяет оценить динамику изменений в индустрии, выявить наиболее перспективные сегменты, популярные инструменты и потребности игроков. Также исследование знакомит с критериями выбора технологического партнера и проблемами, с котор

От разработчиков ИТ-решений для промышленности ждут прыжка на новый качественный уровень Мировой рынок «Индустрии 4.0» Мировой рынок «Индустрии 4.0» (учитываются сегменты: промышленные и скл

«Систэм электрик» локализует программное обеспечение для перехода к Индустрии 4.0 тве с лидерами российской ИТ-индустрии. Решение «Систэм электрик» поможет предприятиям в переходе к Индустрии 4.0 и обеспечит возможность эффективного использования ранее установленных зарубежн

ЦРПТ вошел в исполком Центра четвёртой промышленной революции в России «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), выступающий оператором национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» вошел в состав исполнительного комитета Центра четвёртой промышленной революции в России. Он объединил в одном пространстве представителей мировой ИТ-индустрии, промышленности, науки и бизнеса, а также российские компании и государст

Спрос на цифровизацию промышленности в России увеличится в 14 раз к 2030 г. Мировой рынок «Индустрии 4.0» Согласно прогнозам MarketsandMarkets, объем рынка «Индустрии 4.0» в 202

Nokia выпускает первый серийный сервер для промышленных пограничных систем, ускоряющий переход предприятий к «Индустрии 4.0» ь реализацию инициатив по цифровизации своих операционных технологий и сделать новый шаг по пути к «Индустрии 4.0». Nokia MX Industrial Edge — это новое масштабируемое решение для поддержки при

«Сеспель» планирует с помощью SAP построить интеллектуальное производство одством (MES), которая должна стать основой для создания интеллектуального предприятия на принципах индустрии 4.0. «Сеспель» использует на производстве «умные» станки DMG MORI и промышленные ро

«Металлоинвест» выбрал ИТ-инфраструктуру IBM для ускорения перехода к Индустрии 4.0 аллоинвест» внедряет аппаратные и программные технологии IBM, поддерживающие и ускоряющие переход к Индустрии 4.0. Индустрия 4.0 – это цифровая трансформация традиционных процессов, которая при

Индустрия 4.0: от интернета вещей к интернету людей вместе с TeamViewer Три четверти проектов по внедрению решений Индустрии 4.0 не идут дальше пилотного проекта. Это один из выводов отчета Всемирного экономи

«Сименс» представила промышленную точку доступа стандарта Wi-Fi 6 для «Индустрии 4.0» гут внедрять решения дополненной реальности или дистанционно управлять кранами, приближая создание «Индустрии 4.0». При гарантированной скорости передачи данных 1201 Мбит/с, точки доступа могут

Segezha Group внедряет передовые для лесной индустрии цифровые решения нта продукции. Назрела необходимость повышения прозрачности данных и дополнительного контроля, предупреждения внеплановых потерь. Для достижения этих целей сегодня используется весь спектр технологий Индустрии 4.0: компьютерное зрение, машинное обучение, промышленный интернет вещей, мобильные интерфейсы, носимые устройства, большие данные, в том числе полученные при помощи беспилотных летат

Исследование HP: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать HP Inc. представила результаты своего нового исследования, посвященного технологиям и тенденциям цифрового производства, включая промышленную 3D-печать. HP является одной из передовых компаний, способствующих цифровой трансформации различных секторов экономики, а площадка саммита стала мес

Кибербезопасность: как защитить предприятие в эпоху Индустрии X.0 лект, компьютерное зрение, AR/VR, блокчейн, большие данные, облака. Важным и неотъемлемым элементом Индустрии Х.0 является кибербезопасность. Несмотря на преимущества и новый горизонт возможнос

Угрозы безопасности замедляют переход к Индустрии 4.0. Что делать промышленникам? торые могут прямо влиять на бизнес-процессы. Почему ОТ-сетям угрожает опасность В эпоху приближения Индустрии 4.0 ОТ-сети, с их специализированными принципами и системами управления, и давно не

Цифровизация промышленности пока не стала массовым явлением Мировой рынок По прогнозам аналитиков MarketsandMarkets, мировой рынок решений для «Индустрии 4.0» в 2019 г. составил $71,7 млрд. В ближайшие годы он будет расти в среднем на 16

Вадим Феоктистов, ММК: Проекты Индустрии 4.0 уже принесли нам $25 млн ии цифровизации — +4,5% EBITDA. К 2025 году в числовом выражении он составит $140-160 млн. Проекты «Индустрии 4.0» позволили сэкономить $25 млн CNews: Концепция «Индустрия 4.0» внедряется на ММ

Импортозамещение 2.0 в эпоху Индустрии 4.0. Российскому рынку АСУ ТП пора становиться более «российским» артов не учитывают факт монополии зарубежных решений на российском рынке АСУ ТП. По мере перехода к Индустрии 4.0, в которой производственные процессы будут более «самостоятельны», менее зависи

Фонд «Сколково» стал партнером Центра четвертой промышленной революции ВЭФ форума в Давосе подписано соглашение между Фондом «Сколково» и структурным подразделением форума - Центром четвертой промышленной революции. Став участником платформы Центра четвертой промышле

HP представила новые сервисы в области 3D-печати HP объявила о ряде инновационных подписок и сервисов, которые помогут заказчикам легче интегрировать 3D-печать в свои стратегии цифрового производства. Чтобы помочь клиентам модернизировать их производство, HP объявила о расширении своих партнерских соглашений, демонстрируя инновационные возможности применения своих тех

Кейсориум: Технологии Индустрии 4.0: быстрый старт и достижимые результаты «быстрых побед» и обменяться его участникам практическим опытом внедрения инноваций и инструментов Индустрии 4.0. Мероприятие проходит в преддверии финала промышленного хакатона ProHack 4.0, в

Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» try 4.0 & Smart Manufacturing компании IoT Analytics, 2018-2023, в 2018 г. рынок продуктов и услуг «Индустрии 4.0» составил $64 млрд. К 2023 г. он увеличится до $310 млрд. Среднегодовые темпы р

«Газпромнефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд для развития технологий в области энергетики оительстве промышленной инфраструктуры, управлении крупными проектами и др. Инвестиционный фокус также будет включать технологии ресурсо- и энергосбережения, цифровые продукты, в том числе технологии индустрии 4.0. Начальный целевой объем венчурного фонда составляет 4 млрд руб. В перспективе по согласованию партнеров он может быть увеличен. Заявленный период деятельности фонда – семь лет с

Привет, «Андрей»: какие технологии «Индустрии 4.0» применяет «Аэроэкспресс» соответствовать растущим требованиям пассажиров и рынка в целом. Если брать во внимание технологии «Индустрии 4.0», то из них мы считаем наиболее актуальными блокчейн – за ним будущее, – видеоа

IoT World Summit Russia окчейна. Более 120 международных экспертов представят опыт внедрения самых передовых технологий для Индустрии 4.0, цифровых корпораций, умного города и энергетики. Участники рассмотрят более 12

«Лаборатория Касперского», ИТЭЛМА и «Сименс» создадут архитектуру цифрового производства в РФ ствующее соглашение было подписано участниками на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, проходящей в эти дни в Екатеринбурге. Компании будут совместно вести разработку архитектуры нового цифрового производства и создавать системные решения и сервисы. Также в рамках соглашения будет создана совместная Лаборатория цифровых технологий, где будут отрабатываться и демонстрироваться

ММК реализует концепцию «Индустрия 4.0» в стратегическом партнерстве с Oracle работающих в едином информационном поле. Масштабная программа модернизации позволит решить задачи «Индустрии 4.0» по интеграции всех информационных потоков компании. Единая информационная сист

Segezha Group и SAP протестируют сценарии индустрии 4.0 AP в 2018-2019 гг. На первом этапе компании-подписанты договорились реализовать пилотные проекты по индустрии 4.0 на платформе SAP. Приоритетные прикладные направления пилотов – оптимизация пар

Росатом внедряет систему для цифрового производства ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», ведущее предприятие госкорпорации Росатом, объявило о разработке системы «Призма» для цифрового производства. Система использует крупнейшую отечественную разработку для мониторинга станков и персонала «Диспетчер» от компании «Цифра». Система «Призма» создавалась как импортонезав

Станьте участником четвертой промышленной революции вместе с СИБУРом Тема четвертой промышленной революции, так называемой «Индустрии 4.0», стала одной из самых обсуждаемых в последние годы. Известный швейцарский экон

Oracle анонсирует «умные» функции Индустрии 4.0 в сервисах Oracle IoT Cloud Oracle представила новые возможности Индустрии 4.0 для сервисов Oracle Internet of Things (IoT) Cloud. Они позволят современному б

Немецкий и российский бизнес запустили инициативу по цифровизации экономики России алог о цифровой экономике на высшем уровне и вместе адаптировать в России передовой опыт из области индустрии 4.0.С немецкой стороны участниками Германо-Российской инициативы по цифровизации эк

В Уфе обсудят цифровизацию промышленности и переход на Индустрию 4.0 секции «Цифровизация промышленности: изменения, которые ждут промышленные компании при переходе на индустрию 4.0».Основным событием деловой программы Форума станет проведение Пленарного заседа

Группа НЛМК перешла на SAP S/4HANA для создания сценариев Индустрии 4.0 на рыночные изменения, создавать собственные IT-приложения и продолжать стремительно развиваться в Индустрии 4.0», – отметила Елена Демьянова, вице-президент Группы НЛМК по развитию информацио

Индустрия 4.0 обрастает мифами Благодаря Индустрии 4.0 на смену знаменитому принципу Парето «20 на 80» может прийти новый – «10 на 90»

Fujitsu представила периферийную платформу для «Индустрии 4.0» Система Fujitsu Intelliedge Edge Computing Appliance позволяет оптимизировать промышленные процессы Индустрии 4.0, безопасно соединяя данные и ресурсы с людьми и устройствами и устраняя разрыв