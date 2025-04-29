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Индустрия 4.0 Четвёртая промышленная революция Индустрия X.0 Цифровая трансформация Smart Manufacturing Умное производство Технологии умного производства Цифровое производство
- IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей
- Smart Factory - "умный завод" - технологии управления ресурсами машиностроительных предприятий
- IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения
- M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие
- NB-IoT - Narrow Band IoT - узкополосный интернет вещей
- Индустрия 5.0 - Industry 5.0
СОБЫТИЯ
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Почему «Индустрию 4.0» надо внедрять на базе LTE/5G
ыжить, а продолжить развиваться можно одним единственным способом — с помощью реализации концепции «Индустрии 4.0». Для начала надо наладить устойчивую связь и запустить пять основных сценариев
|29.04.2025
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Ученые МГУ представили новую технологию 3D-сканирования для печати персонализированных фигурок
тивы для коммерческого использования, позволяя малым и средним предприятиям предлагать услуги персонализированной печати фигурок. Это может стать новым направлением в индустрии сувенирной продукции и цифрового производства.
|24.04.2025
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Цифровизация производства в компании VIGO на платформе вендора ELMA (решение ICAMES)
гда проявляла гибкость, по ходу проекта менялось содержание, методы внедрения и принципы работы проектных команд», — заявила Лидия Макарова, руководитель проекта компании «ВИГО». «На сегодняшний день цифровизация производства в России очень востребована. По данным статистики, сейчас она достигает всего лишь 52%. Я вижу потребности многих компаний в производственной автоматизации. И считаю,
|20.01.2025
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В России разработан план стандартизации для «Индустрии 4.0»
енных технологий, - пояснил Василий Шпак. Всего план включает в себя более 80 стандартов. Концепция Индустрии 4.0 предполагает массовое распространение подключенных устройств и внедрение информ
|28.12.2024
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Исследование АКАР: состояние индустрии AdTech в России
Р по результатам второй волны исследования рынка AdTech в России. Об этом CNews сообщили представители Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Опрос позволяет оценить динамику изменений в индустрии, выявить наиболее перспективные сегменты, популярные инструменты и потребности игроков. Также исследование знакомит с критериями выбора технологического партнера и проблемами, с котор
|21.12.2023
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От разработчиков ИТ-решений для промышленности ждут прыжка на новый качественный уровень
Мировой рынок «Индустрии 4.0» Мировой рынок «Индустрии 4.0» (учитываются сегменты: промышленные и скл
|05.07.2022
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«Систэм электрик» локализует программное обеспечение для перехода к Индустрии 4.0
тве с лидерами российской ИТ-индустрии. Решение «Систэм электрик» поможет предприятиям в переходе к Индустрии 4.0 и обеспечит возможность эффективного использования ранее установленных зарубежн
|29.12.2021
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ЦРПТ вошел в исполком Центра четвёртой промышленной революции в России
«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), выступающий оператором национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» вошел в состав исполнительного комитета Центра четвёртой промышленной революции в России. Он объединил в одном пространстве представителей мировой ИТ-индустрии, промышленности, науки и бизнеса, а также российские компании и государст
|08.12.2021
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Спрос на цифровизацию промышленности в России увеличится в 14 раз к 2030 г.
Мировой рынок «Индустрии 4.0» Согласно прогнозам MarketsandMarkets, объем рынка «Индустрии 4.0» в 202
|13.10.2021
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Nokia выпускает первый серийный сервер для промышленных пограничных систем, ускоряющий переход предприятий к «Индустрии 4.0»
ь реализацию инициатив по цифровизации своих операционных технологий и сделать новый шаг по пути к «Индустрии 4.0». Nokia MX Industrial Edge — это новое масштабируемое решение для поддержки при
|15.07.2021
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«Сеспель» планирует с помощью SAP построить интеллектуальное производство
одством (MES), которая должна стать основой для создания интеллектуального предприятия на принципах индустрии 4.0. «Сеспель» использует на производстве «умные» станки DMG MORI и промышленные ро
|27.05.2021
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«Металлоинвест» выбрал ИТ-инфраструктуру IBM для ускорения перехода к Индустрии 4.0
аллоинвест» внедряет аппаратные и программные технологии IBM, поддерживающие и ускоряющие переход к Индустрии 4.0. Индустрия 4.0 – это цифровая трансформация традиционных процессов, которая при
|26.05.2021
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Индустрия 4.0: от интернета вещей к интернету людей вместе с TeamViewer
Три четверти проектов по внедрению решений Индустрии 4.0 не идут дальше пилотного проекта. Это один из выводов отчета Всемирного экономи
|30.04.2021
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«Сименс» представила промышленную точку доступа стандарта Wi-Fi 6 для «Индустрии 4.0»
гут внедрять решения дополненной реальности или дистанционно управлять кранами, приближая создание «Индустрии 4.0». При гарантированной скорости передачи данных 1201 Мбит/с, точки доступа могут
|07.04.2021
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Segezha Group внедряет передовые для лесной индустрии цифровые решения
нта продукции. Назрела необходимость повышения прозрачности данных и дополнительного контроля, предупреждения внеплановых потерь. Для достижения этих целей сегодня используется весь спектр технологий Индустрии 4.0: компьютерное зрение, машинное обучение, промышленный интернет вещей, мобильные интерфейсы, носимые устройства, большие данные, в том числе полученные при помощи беспилотных летат
|16.10.2020
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Исследование HP: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать
HP Inc. представила результаты своего нового исследования, посвященного технологиям и тенденциям цифрового производства, включая промышленную 3D-печать. HP является одной из передовых компаний, способствующих цифровой трансформации различных секторов экономики, а площадка саммита стала мес
|24.09.2020
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Кибербезопасность: как защитить предприятие в эпоху Индустрии X.0
лект, компьютерное зрение, AR/VR, блокчейн, большие данные, облака. Важным и неотъемлемым элементом Индустрии Х.0 является кибербезопасность. Несмотря на преимущества и новый горизонт возможнос
|28.07.2020
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Угрозы безопасности замедляют переход к Индустрии 4.0. Что делать промышленникам?
торые могут прямо влиять на бизнес-процессы. Почему ОТ-сетям угрожает опасность В эпоху приближения Индустрии 4.0 ОТ-сети, с их специализированными принципами и системами управления, и давно не
|29.05.2020
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Цифровизация промышленности пока не стала массовым явлением
Мировой рынок По прогнозам аналитиков MarketsandMarkets, мировой рынок решений для «Индустрии 4.0» в 2019 г. составил $71,7 млрд. В ближайшие годы он будет расти в среднем на 16
|19.05.2020
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Вадим Феоктистов, ММК: Проекты Индустрии 4.0 уже принесли нам $25 млн
ии цифровизации — +4,5% EBITDA. К 2025 году в числовом выражении он составит $140-160 млн. Проекты «Индустрии 4.0» позволили сэкономить $25 млн CNews: Концепция «Индустрия 4.0» внедряется на ММ
|08.04.2020
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Импортозамещение 2.0 в эпоху Индустрии 4.0. Российскому рынку АСУ ТП пора становиться более «российским»
артов не учитывают факт монополии зарубежных решений на российском рынке АСУ ТП. По мере перехода к Индустрии 4.0, в которой производственные процессы будут более «самостоятельны», менее зависи
|24.01.2020
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Фонд «Сколково» стал партнером Центра четвертой промышленной революции ВЭФ
форума в Давосе подписано соглашение между Фондом «Сколково» и структурным подразделением форума - Центром четвертой промышленной революции. Став участником платформы Центра четвертой промышле
|18.11.2019
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HP представила новые сервисы в области 3D-печати
HP объявила о ряде инновационных подписок и сервисов, которые помогут заказчикам легче интегрировать 3D-печать в свои стратегии цифрового производства. Чтобы помочь клиентам модернизировать их производство, HP объявила о расширении своих партнерских соглашений, демонстрируя инновационные возможности применения своих тех
|11.11.2019
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Кейсориум: Технологии Индустрии 4.0: быстрый старт и достижимые результаты
«быстрых побед» и обменяться его участникам практическим опытом внедрения инноваций и инструментов Индустрии 4.0. Мероприятие проходит в преддверии финала промышленного хакатона ProHack 4.0, в
|04.07.2019
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Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0»
try 4.0 & Smart Manufacturing компании IoT Analytics, 2018-2023, в 2018 г. рынок продуктов и услуг «Индустрии 4.0» составил $64 млрд. К 2023 г. он увеличится до $310 млрд. Среднегодовые темпы р
|16.04.2019
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«Газпромнефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд для развития технологий в области энергетики
оительстве промышленной инфраструктуры, управлении крупными проектами и др. Инвестиционный фокус также будет включать технологии ресурсо- и энергосбережения, цифровые продукты, в том числе технологии индустрии 4.0. Начальный целевой объем венчурного фонда составляет 4 млрд руб. В перспективе по согласованию партнеров он может быть увеличен. Заявленный период деятельности фонда – семь лет с
|21.12.2018
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Привет, «Андрей»: какие технологии «Индустрии 4.0» применяет «Аэроэкспресс»
соответствовать растущим требованиям пассажиров и рынка в целом. Если брать во внимание технологии «Индустрии 4.0», то из них мы считаем наиболее актуальными блокчейн – за ним будущее, – видеоа
|01.10.2018
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IoT World Summit Russia
окчейна. Более 120 международных экспертов представят опыт внедрения самых передовых технологий для Индустрии 4.0, цифровых корпораций, умного города и энергетики. Участники рассмотрят более 12
|10.07.2018
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«Лаборатория Касперского», ИТЭЛМА и «Сименс» создадут архитектуру цифрового производства в РФ
ствующее соглашение было подписано участниками на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, проходящей в эти дни в Екатеринбурге. Компании будут совместно вести разработку архитектуры нового цифрового производства и создавать системные решения и сервисы. Также в рамках соглашения будет создана совместная Лаборатория цифровых технологий, где будут отрабатываться и демонстрироваться
|05.07.2018
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ММК реализует концепцию «Индустрия 4.0» в стратегическом партнерстве с Oracle
работающих в едином информационном поле. Масштабная программа модернизации позволит решить задачи «Индустрии 4.0» по интеграции всех информационных потоков компании. Единая информационная сист
|25.05.2018
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Segezha Group и SAP протестируют сценарии индустрии 4.0
AP в 2018-2019 гг. На первом этапе компании-подписанты договорились реализовать пилотные проекты по индустрии 4.0 на платформе SAP. Приоритетные прикладные направления пилотов – оптимизация пар
|27.04.2018
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Росатом внедряет систему для цифрового производства
ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова», ведущее предприятие госкорпорации Росатом, объявило о разработке системы «Призма» для цифрового производства. Система использует крупнейшую отечественную разработку для мониторинга станков и персонала «Диспетчер» от компании «Цифра». Система «Призма» создавалась как импортонезав
|20.03.2018
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Станьте участником четвертой промышленной революции вместе с СИБУРом
Тема четвертой промышленной революции, так называемой «Индустрии 4.0», стала одной из самых обсуждаемых в последние годы. Известный швейцарский экон
|21.02.2018
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Oracle анонсирует «умные» функции Индустрии 4.0 в сервисах Oracle IoT Cloud
Oracle представила новые возможности Индустрии 4.0 для сервисов Oracle Internet of Things (IoT) Cloud. Они позволят современному б
|07.02.2018
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Немецкий и российский бизнес запустили инициативу по цифровизации экономики России
алог о цифровой экономике на высшем уровне и вместе адаптировать в России передовой опыт из области индустрии 4.0.С немецкой стороны участниками Германо-Российской инициативы по цифровизации эк
|01.02.2018
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В Уфе обсудят цифровизацию промышленности и переход на Индустрию 4.0
секции «Цифровизация промышленности: изменения, которые ждут промышленные компании при переходе на индустрию 4.0».Основным событием деловой программы Форума станет проведение Пленарного заседа
|11.01.2018
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Группа НЛМК перешла на SAP S/4HANA для создания сценариев Индустрии 4.0
на рыночные изменения, создавать собственные IT-приложения и продолжать стремительно развиваться в Индустрии 4.0», – отметила Елена Демьянова, вице-президент Группы НЛМК по развитию информацио
|13.11.2017
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Индустрия 4.0 обрастает мифами
Благодаря Индустрии 4.0 на смену знаменитому принципу Парето «20 на 80» может прийти новый – «10 на 90»
|10.11.2017
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Fujitsu представила периферийную платформу для «Индустрии 4.0»
Система Fujitsu Intelliedge Edge Computing Appliance позволяет оптимизировать промышленные процессы Индустрии 4.0, безопасно соединяя данные и ресурсы с людьми и устройствами и устраняя разрыв
|08.06.2017
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Orange Business Services и РОЦИТ открыли «Лаборатори связи и интернета» в детском городе «Мастерславль»
узле. Сейчас программа дополнена тремя уроками, на которых юным посетителям «Мастерславля» расскажут о современных цифровых сервисах и ряде ИТ-профессий, объяснят базовые принципы кибербезопасности. «Цифровая революция затрагивает без исключения все индустрии, стирая границы между миром бизнеса и информационных технологий. Меняется в том числе и телеком-отрасль — ее участники стараются пред
Индустрия 4.0 и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 29
|Чаркин Евгений 317 26
|Шадаев Максут 1210 25
|Абакумов Евгений 227 22
|Нестеров Алексей 175 21
|Клепиков Алексей 121 20
|Сотин Денис 216 20
|Ежов Василий 48 20
|Ульянов Николай 176 19
|Демидов Сергей 129 18
|Щемелинин Вадим 17 17
|Каюмов Шамиль 53 16
|Аксенов Олег 62 16
|Бурченко Евгений 33 16
|Дьяченко Валерий 96 15
|Леонов Алексей 96 15
|Мураховский Эдуард 38 15
|Гребеник Геннадий 68 15
|Трофимова Людмила 50 14
|Прохорова Алла 66 14
|Халматов Максим 64 14
|Урьяс Вадим 98 14
|Слышкин Василий 129 14
|Плешков Алексей 68 14
|Сыкулев Андрей 85 14
|Соловьев Алексей 97 14
|Васильев Владислав 59 14
|Мискевич Евгений 50 14
|Генкина Екатерина 43 14
|Рубин Адар 47 14
|Гришин Дмитрий 210 14
|Меденцев Константин 106 14
|Козак Николай 209 14
|Диденко Сергей 23 14
|Карпунин Алексей 51 14
|Пшиченко Дмитрий 49 14
|Шойтов Александр 116 14
|Родин Константин 34 14
|Макевнин Борис 44 14
|Бутенко Павел 17 14
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