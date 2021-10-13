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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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13.10.2021 Nokia выпускает первый серийный сервер для промышленных пограничных систем, ускоряющий переход предприятий к «Индустрии 4.0»  3
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс 3
01.10.2021 «Сибур»: 70% производственных камер работают в умном режиме благодаря машинному обучению 1
29.09.2021 Определены 32 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2022–2024 годы 1
27.09.2021 5 главных тенденций развития роботов на 2021 г. И тенденция, которой нет 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
15.09.2021 Наталья Панфилова, Alcatel-Lucent Enterprise: Новая реальность спровоцировала рост сетевых коммуникационных решений 1
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 1
02.08.2021 Кризис кадров: крупный вендор сам будет готовить ИТ-специалистов для российских компаний 1
22.07.2021 Московские компании прошли в финал российско-китайского конкурса инноваций 1
13.07.2021 Внедрение Infor EAM позволило оптимизировать обслуживание и ремонт на заводах «Технониколь» 1
13.07.2021 «Русполимет» планирует сократить длительность производственного цикла до 20% 1
05.07.2021 «Норникель» при поддержке «Крок» запустил прототип корпоративного озера данных 1
01.07.2021 Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности 1
29.06.2021 Qualcomm представила продвинутые 5G-технологии и приложения для преобразований в промышленности 2
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 5
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
01.06.2021 Почему цифровые двойники становятся мэйнстримом в энергетике 1
01.06.2021 В России оцифровали технологию повышения производительности труда 1
31.05.2021 «Крок» стал лучшим золотым партнером Huawei 1
31.05.2021 10 простых шагов: Как создать корпоративную 4G/5G-сеть 1
28.05.2021 Разработка Ростеха повысит эффективность промышленного оборудования до 30% 3
27.05.2021 Atos совместно с Servicenow анонсировала решение Atos Product Quality Inspection 1
27.05.2021 «Металлоинвест» выбрал ИТ-инфраструктуру IBM для ускорения перехода к Индустрии 4.0 2
26.05.2021 Индустрия 4.0: от интернета вещей к интернету людей вместе с TeamViewer 3
30.04.2021 «Сименс» представила промышленную точку доступа стандарта Wi-Fi 6 для «Индустрии 4.0» 1
29.04.2021 «Сименс» и SAP вместе будут разрабатывать решения для управления жизненным циклом 1
22.04.2021 Talenttech анонсировала запуск HCM-платформы для управления командой 1
19.04.2021 Absolut переходит к цифровому управлению производством на базе решений «Сименс» 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 2
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать? 2
07.04.2021 Segezha Group внедряет передовые для лесной индустрии цифровые решения 1
06.04.2021 UiPath расскажет о трендах роботизации на конференции CNews «ИТ в промышленности 2021» 2
05.04.2021 Винсент Чанг, Advantech: Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации 1
29.03.2021 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля 2
23.03.2021 «Инфосистемы джет» и VisionLabs совместно разрабатывают цифровые решения для промышленности 1
09.03.2021 «Росатом» и Nokia провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на ЧМЗ 1
02.03.2021 IBM Cloud Satellite позволяет клиентам запускать облачные услуги в любой среде и на периферии 1
08.02.2021 Orange открывает сеть лабораторий для тестирования технологии 5G 1
04.02.2021 Денис Голованов, «ВымпелКом»: Для достижения успеха на рынке компаниям нужна обширная цифровая экспертиза 3

Публикаций - 209, упоминаний - 384

Индустрия 4.0 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3207 37
Siemens AG - Сименс Россия 639 20
Крок 1219 16
Ростех - Ростехнологии 2230 13
SAP CIS - САП СНГ 753 12
Oracle Corporation 3331 11
3726 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 9
Google LLC 7124 9
Microsoft Corporation 10997 9
IBM 3524 8
Biocad - Биокад 38 8
Huawei 2723 8
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 7
Yandex - Яндекс 4098 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
Цифра ГК 116 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 6
Dassault Systemes 146 5
Вист Групп - Vist Group 32 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 5
Ericsson 846 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 5
Deloitte - Делойт 186 5
Orange S.A. 447 5
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 5
Citrix Systems 571 5
Cisco Systems 2035 5
VK - Mail.ru Group 2482 4
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 363 4
Nokia Corporation 2404 4
Bitfury Group 25 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 4
Naumen - Наумен 341 4
Intel Corporation 4143 4
Hitachi Vantara 100 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 713 3
NetApp 484 3
Samsung Electronics 5627 3
Инфосистемы Джет 675 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 19
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 11
Газпром нефть 380 10
Норникель - Норильский никель 177 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 5
Уралхим ОХК АО 43 5
Segezha Group - Сегежа Групп 85 4
Северсталь ПАО 204 4
Альфа-Банк 1122 4
ФосАгро 54 4
Airbus Group 71 3
МТС банк 254 3
РусВинил 3 3
ЗапСибНефтехим 19 3
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 5 3
X5 Group 599 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 3
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 3
Силовые машины 32 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 3
Россети ПАО 168 3
Почта России ПАО 1570 3
X5 Group - Пятерочка 559 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Ингосстрах СПАО 210 2
DHL Express 82 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Транснефть 159 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Открытие ФК 538 2
Liebherr 34 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 15
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 2
Правительство РФ 2198 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 4 1
Московско-Тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству (МТК) 1 1
NRW.Invest - Агентство экономического развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Администрация Президента РФ 267 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 62
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 25
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 23
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 22
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 22
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 21
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 19
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 15
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 13
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 13
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 8
Big Data - Большие данные 1136 8
3D-печать 135 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
Умные платформы 496 6
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 6
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 373 6
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 6
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 17
1С:ERP Управление предприятием 203 7
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 6
Microsoft Azure 1171 5
Google Android 10750 5
Microsoft Windows 10 6602 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 4
Linux OS 4236 4
Apple iOS 5741 4
Java - Язык программирования 1166 4
Microsoft Power BI 113 3
Siemens MindSphere 22 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 3
SAP Ariba 71 3
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 3
WhatsApp Messenger 654 3
Microsoft Office 1916 3
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 3
Comindware Business Application Platform 14 3
Microsoft Teams 214 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 3
Oracle Cloud Platform 151 2
Naumen Service Desk 103 2
Red Hat OpenShift 75 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
SAP SuccessFactors 110 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 72 2
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 2
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 2
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 2
Microsoft Hololens 63 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
Autodesk Revit 68 2
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 2
Nvidia GeForce GTX 2048 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Колесов Александр 19 8
Парменова Наталия 62 7
Натрусов Артем 121 5
Сушко Андрей 6 5
Абакумов Евгений 103 4
Бочарникова Татьяна 78 3
Фокин Валерий 5 3
Каюмов Шамиль 34 3
Антонов Александр 73 3
Чаркин Евгений 182 3
Белоусов Олег 4 3
Македонский Сергей 29 3
Бардинцев Игорь 9 3
Карбасов Дмитрий 6 3
Гулевич Руслан 6 3
Вахнин Павел 51 3
Кузин Вадим 34 3
Пауков Сергей 7 3
Номоконов Василий 8 3
Теличева Наталья 125 3
Халяпин Сергей 77 3
Симонов Илья 7 3
Папшев Андрей 4 3
Шеховцов Юрий 33 3
Ежов Василий 14 3
Корнеев Алексей 7 3
Нуралиев Борис 204 2
Helmrich Klaus - Хельмрих Клаус 4 2
Евтушенко Олег 125 2
Дьяченко Валерий 66 2
Феоктистов Вадим 13 2
Chang Vincent - Чанг Винсент 6 2
Реймер Денис 49 2
Гревцев Александр 28 2
Зайцев Евгений 11 2
Яхина Ирина 40 2
Путятинский Сергей 53 2
Комов Владимир 8 2
Скачков Юрий 50 2
Клепиков Алексей 77 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 108
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 20
Германия - Федеративная Республика 3606 17
Европа 3725 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 10
Япония 2752 10
Ближний Восток 1466 9
Франция - Французская Республика 2109 8
Восточная Европа 1667 8
Северная Америка 1402 8
Южная Корея - Республика 1448 7
Казахстан - Республика 2618 7
Азия - Азиатский регион 1510 6
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 6
Африка 1480 6
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 5
Индия - Республика 2156 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 5
Беларусь - Белоруссия 2079 4
Россия - Сибирь 871 4
Россия - СФО - Новосибирск 1954 3
Черкизон - Черкизовский рынок 60 3
Южная Америка 312 3
Турция - Турецкая республика 950 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 3
Грузия 687 3
Румыния 342 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 3
Россия - Тобольск 70 3
Испания - Барселона 521 3
Россия - ПФО - Казань 1507 2
Америка 452 2
Швеция - Королевство 747 2
Армения - Республика 684 2
Земля - планета Солнечной системы 854 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 3
Made in China - Сделано в Китае 4 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 2
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 2
Русский язык 966 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
Internet Economy - Интернет-экономика 1 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Сервисная экономика 2 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
Fortune 94 1
CNews Analytics 1988 9
Gartner 2187 8
Forrester Research 385 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 3
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 2
BCG - Boston Consulting Group 43 2
IDC - International Data Corporation 2708 2
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Markets&Markets Research 78 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
IoT Analytics 3 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
Vanson Bourne 34 1
Ventana Research 6 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 5
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 2
LUT University - Технологический университет Лаппеэнранта 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
Академгородок Новосибирск 29 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 9 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
СПбПУ Политехник НТИ 4 1
LUT - Lappeenranta University of Technology - Технологический университет Лаппеенранта-Лахти - Лаппеенрантский технологический университет 1 1
БГУ - Белорусский государственный университет 2 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 5 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 83 1
Oracle Academy 8 1
АГУ - Алтайский государственный университет 13 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
Московский политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова 1 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 5
Worldskills - Ворлдскиллс 72 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
CNews Баттл 34 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 2
SAP Forum 28 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 4 1
НРБ - Неделя российского бизнеса 5 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Форум по цифровой трансформации 3 1
SAP Value Award 5 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка 3 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
Oracle OpenWorld 36 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CNews AWARDS 291 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46341.
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