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Петербургская компания «НПО Лабс» вывела на рынок новую систему цифровизации производства

В Санкт-Петербурге силами компании «НПО Лабс» создан аппаратно-программный комплекс, позволяющий каждому промышленному предприятию сделать большой шаг к индустрии 4.0. «Поток7» реализовал главные принцип – результаты быстро, внедрение простое, без вмешательства в работающие процессы. Решение успешно вышло на рынок и получило отличные отзывы клиентов.

«Поток7» сделан за свои средства, без господдержки. К проблеме подошли практически – начали разрабатывать комплекс в 2017 г., под конкретные задачи, постепенно расширяя функционал системы. Была задача найти решение для российского и мирового рынка, используя свой опыт работы с крупнейшими российскими компаниями нефтегазовой отрасли, металлообработки и других.

Опыт говорил следующее – переход к цифровым двойникам, интернету вещей и индустрии 4.0 должен начинаться с простых и понятных практических шагов.

Самая главная задача – не создавать цифровое болото и не плодить лишних систем.

Было протестировано множество гипотез. Создали несколько прототипов, проверенных на практике. В итоге получился «Поток7», который состоит из двух главных компонентов – системы сбора данных с оборудования, которая не подключается к управлению, а работает самостоятельно и отслеживает важнейшие параметры, и программной части, которая обрабатывает собранные данные и может сразу выдавать решения и отчеты либо самостоятельно, либо интегрируясь с системами управления предприятием. Это позволяет сразу после установки оборудования видеть возможности для сокращения затрат электроэнергии, материалов, сокращать брак и оптимизировать процессы производства.

Производственникам система понравилась и сейчас уже внедряется на нескольких предприятиях России и за рубежом. Все внедрения получили высокие оценки клиентов.

Артем Сеник, основатель «Поток7», говорит, что будущее системы – это цифровые двойники предприятия, цифровой прорыв в индустрию 4.0, именно такой потенциал закладывали при создании системы. Начало уже положено, – продолжает он, – система работает и собирает данные, и у нас есть алгоритмы, как выжать из них максимум пользы, мы постоянно совершенствуем программу, ведь у нас планы по освоению не только рынка России, но и всего мира.

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