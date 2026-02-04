Разделы

Цифровой прорыв ИТ-конкурс

Цифровой прорыв - ИТ-конкурс

СОБЫТИЯ


04.02.2026 «Россия – страна возможностей» запускает масштабный цифровой проект для IT-специалистов и креаторов 3
13.11.2025 «Билайн», GlowByte и Data Sapience создадут альянс для ИИ-трансформации бизнеса и медицины 1
12.08.2025 Инженеры «МегаФона» улучшили связь на трассе P120 и в селах Брянщины 1
21.01.2025 Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 1
17.12.2024 В Сеченовском Университете разработали симулятор для обучения медиков оказанию помощи в экстренных ситуациях 1
08.12.2023 Зачем участвовать в хакатонах по искусственному интеллекту 1
14.11.2023 Rutube начал тестировать автоматические субтитры в видео 1
12.09.2023 Rutube и «Цифровой прорыв»: программисты сразились за 10 млн рублей 1
Рынок ИТ: итоги 2020 1
12.08.2022 Российские хакатоны ищут бедных спонсоров, потому что богатых не осталось 2
27.07.2022 Сергей Буевич: Реклама в виртуальных метавселенных начнется с игровой индустрии 1
08.07.2022 Из Microsoft уволился топ-менеджер, который «поднял» облако Azure, но доводил подчиненных до слез 1
19.04.2022 Давид Григорян: Если вы успешный специалист с хорошим опытом, рекрутеры сами будут писать вам 3
06.12.2021 Идеи финалистов «Цифрового прорыва» найдут применение в продуктах «билайн» 1
19.11.2021 Петербургская компания «НПО Лабс» вывела на рынок новую систему цифровизации производства 1
29.10.2021 Более пяти тысяч человек приняли участие в Международном конвенте СНГ «Цифровое партнерство» 1
22.10.2021 Квантовые технологии, самолеты и пробки: участники «Цифрового прорыва» приступили к решению задач хакатона «Транспорт и логистика» 3
27.09.2021 Команда из Московской области победила в полуфинале «Цифрового прорыва» 2
11.08.2021 Ведущий программист X5 Retail Group рассказал, как побеждать в конкурентной борьбе 1
28.07.2021 Команда студентов НИТУ «МИСиС» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack 1
08.04.2021 Клиенты «Билайн Бизнес» смогут воспользоваться сервисами Yandex.Cloud 1
22.12.2020 Запуск своего ЦОД, новые процессоры, REG.Site и другие новые сервисы: как прошёл 2020 год в REG.RU 1
18.12.2020 Финалисты конкурса «Цифровой прорыв» разработали почтовый ассистент для «Сбера» 4
26.10.2020 Российские студенты разработали приложение для автоматического вызова скорой помощи 2
20.08.2020 Участники «Цифрового прорыва» создадут интеллектуальный сервис для цифрового обучения сотрудников «Росатома» 2
17.03.2020 Стартовал крупнейший в России ИТ-конкурс «Цифровой прорыв-2020» 3
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
28.11.2019 Финалисты «Цифрового прорыва» создали фермерский маркетплейс для жителей Липецкой области 2
19.09.2019 1С стала генеральным партнером крупнейшего в стране хакатона для школьников «Цифровой прорыв» 1
15.12.2016 OpenText объявил о поглощении бренда Documentum. Что это значит для российского рынка ЕСМ? 1

Публикаций - 30, упоминаний - 46

