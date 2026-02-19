Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190759
ИКТ 14714
Организации 11394
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26604
Персоны 82957
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1273
ИАА 746
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

SAP ArchiveLink


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.02.2026 LDM.CSP 1.11: сокращение time-to-market, интеграция с SAP и больше возможностей для создания бизнес-приложений 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
20.07.2020 «Росатом» переезжает с Oracle, SAP и OpenText на российское ПО 1
05.06.2018 SER Group рассказала об успехе ECM-платформы Doxis4 1
02.11.2017 Платформа Doxis4 получила сертификат совместимости с S/4HANA от SAP 1
15.12.2016 OpenText объявил о поглощении бренда Documentum. Что это значит для российского рынка ЕСМ? 1
09.06.2016 EMC представила новую платформу архивирования для структурированных и неструктурированных данных 1
16.11.2007 Oracle: новые версии решений для управления контентом уже в продаже 1
29.01.1999 Mobius Management Systems сертифицировала свой ViewDirect for Networks на соответствие с SAP R/3 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

SAP ArchiveLink и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5467 6
Системы документооборота 512 3
OpenText 215 3
9118 2
Oracle Corporation 6905 2
Крок - Croc 1822 2
SER Group 12 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 507 1
Positive Technologies - PT SWARM 42 1
Mobius Management Systems Inc 1 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 124 1
К2Тех 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 243 1
ALPE consulting - АЛЬПЕ консалтинг 11 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 93 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 203 1
Ростелеком - TData - ТДата 54 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 66 1
CoWork - Коворкинг Платформ 19 1
Ростелеком 10429 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5331 1
Dell EMC 5108 1
Amazon Inc - Amazon.com 3164 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 1
Meta Platforms - Facebook 4557 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
Softline - Софтлайн 3339 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2610 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1550 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 257 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
Telegram Group 2668 1
Diasoft - Диасофт 1059 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 804 1
TerraLink - ТерраЛинк 289 1
Dropbox 515 1
1С-Битрикс - Bitrix 631 1
R-Vision - Р-Вижн 223 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 67 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8315 2
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 60 1
Кофемания 74 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 47 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 70 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 1
Альфа-Банк 1891 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 85 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 82 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 54 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5065 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2204 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26153 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57612 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1419 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32025 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12431 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13406 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23293 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11608 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12092 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32104 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73946 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7470 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11505 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34078 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4805 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7358 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5700 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12372 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7123 2
Repository - Репозиторий 1058 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 539 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3092 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1030 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22032 1
Электронный документ - Electronic document 1533 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 1
Hot Spare - Горячий резерв - Горячее резервирование - технология резервирования электронного оборудования 88 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1548 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 155 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1014 1
EIM - Enterprise Information Management - EDM - Enterprise Data Management - Управление корпоративными данными - Управление данными предприятия 41 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 995 1
Сервер приложений - Application server 345 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 555 1
ILM - Information Lifecycle Management - Управлениe жизненным циклом информации 24 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10157 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18843 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3808 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1912 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 5
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 886 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 2
SER Doxis4 8 2
IBM FileNet 129 2
Dell EMC InfoArchive 5 2
OpenText Experience Suite Platform 1 1
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 1
SAP Application Retirement 1 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 87 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 106 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 70 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 144 1
Mobius EDW - Mobius Electronic Document Warehouse 1 1
Oracle IRM - Oracle Information Rights Management 9 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 112 1
Передовые технологии - RuDesktop 32 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 93 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 83 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 587 1
ITG - ITPOD Storage 27 1
Google Chrome - браузер 1663 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
Новые облачные технологии - МойОфис 911 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1379 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2385 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5210 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 420 1
Apache Hadoop 449 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 495 1
1С:ERP Управление предприятием 737 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 323 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1275 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 232 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 393 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 1
Панченко Иван 181 2
Макаров Станислав 117 1
Агеев Денис 38 1
Кибалко Кирилл 42 1
Трандин Сергей 104 1
Глухов Иван 30 1
Семенов Михаил 27 1
Масляный Константин 20 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Лазуков Станислав 48 1
Цыганков Роман 35 1
DuBois Laura - Дюбуа Лаура 8 1
Никитчук Сергей 9 1
Гуденко Илья 27 1
Геллерман Михаил 57 1
Черкасова Любовь 17 1
Аникин Дмитрий 65 1
Давиденко Алексей 16 1
Анпилов Антон 20 1
Желтухин Вадим 67 1
Сикора Курт-Вернер 1 1
Юринская Ольга 3 1
Сысуев Андрей 15 1
Шустрова Наталья 18 1
Борняков Илья 51 1
Молин Руслан 2 1
Завьялов Максим 23 1
Филипиди Анна 17 1
Суровец Дмитрий 101 1
Шадаев Максут 1160 1
Греф Герман 470 1
Глазков Александр 150 1
Абакумов Евгений 224 1
Нестеров Алексей 172 1
Ермаков Валерий 136 1
Мельникова Алиса 98 1
Галкин Николай 126 1
Козырев Алексей 326 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Кирьянова Александра 160 1
Россия - РФ - Российская федерация 158633 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53603 3
Канада 4999 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18384 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 1
Европа 24689 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 1
Азия - Азиатский регион 5767 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18828 1
Индия - Bharat 5735 1
Европа Восточная 3124 1
Германия - Федеративная Республика 12969 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14554 1
Индонезия - Республика 1022 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51386 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4922 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8391 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10491 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5336 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3244 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2330 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55132 2
Физика - Physics - область естествознания 2837 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7305 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 456 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2594 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 417 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6968 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 1
Философия - Philosophy 501 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2390 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1542 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7372 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1203 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2569 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4943 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 1
Экономический эффект 1216 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1810 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 132 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Fortune 210 1
Gartner - Гартнер 3623 3
Forrester Research 830 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 2
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 1
IDC - International Data Corporation 4946 1
Fortune Global 500 290 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 556 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 31 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420219, в очереди разбора - 726049.
Создано именных указателей - 190759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще