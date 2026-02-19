Получите все материалы CNews по ключевому слову
ILM Information Lifecycle Management Управлениe жизненным циклом информации
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
ILM и организации, системы, технологии, персоны:
|SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 72 1
|Brunet Luc - Брюне Люк 17 2
|Разинцев Александр 3 2
|Кумар Сушил - Kumar Sushil 3 1
|Елистартов Николай 1 1
|Walkey Mike - Уоки Майк 6 1
|Шадаев Максут 1160 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
|Оганесян Ашот 140 1
|Филатов Андрей 115 1
|Бойко Елена 152 1
|Богачев Игорь 182 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Мацоцкий Сергей 178 1
|Захаров Павел 60 1
|Рахтеенко Владимир 41 1
|Малышев Александр 37 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Мариничев Дмитрий 24 1
|Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 1
|Волков Владимир 66 1
|Игнатов Сергей 75 1
|Семеняк Алексей 9 1
|Поляков Алексей 15 1
|Синюшин Константин 16 1
|Елистратов Николай 90 1
|Карпов Сергей 48 1
|Борисов Виталий 5 1
|Притула Павел 33 1
|Хомич Игорь 34 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Квашук Сергей 14 1
|Грибанов Юрий 30 1
|Бетсис Павел 101 1
|Румянцева Ольга 62 1
|Тихонов Андрей 43 1
|Мякишева Марина 84 1
|Сафиуллин Равиль 4 1
|Захаркина Ольга 24 1
|Никитский Олег 10 1
|Открытые системы ИД 176 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420239, в очереди разбора - 726069.
Создано именных указателей - 190759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.