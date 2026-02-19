Разделы

ILM Information Lifecycle Management Управлениe жизненным циклом информации


19.02.2026 «СофтМастерс» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
30.01.2025 Появился новый релиз СУБД Postgres Pro Enterprise 17 2
23.01.2025 Релиз СУБД Postgres Pro Enterprise 17: расширение Proxima, управление очередями, удобная работа с планами запросов и другие возможности 2
07.05.2018 Fujitsu представила новое поколение платформы Eternus CS8000 1
02.11.2017 Платформа Doxis4 получила сертификат совместимости с S/4HANA от SAP 1
21.12.2015 МТС перевела ERP-систему Oracle E-Business Suite на новейшую версию Oracle Database 1
26.11.2015 CNews Forum 2015: Госсектор повышает управляемость, а бизнес стремится к цифре 1
25.07.2014 Рецепт HP: как резервное копирование экономит бюджет 1
13.11.2013 Oracle Enterprise Manager 12c предлагает готовое решение для управления жизненным циклом сервиса DBaaS 1
27.05.2011 Hitachi и SAP формируют глобальное технологическое партнерство 1
04.10.2010 Какие бизнес-выгоды несет виртуализация? 1
31.07.2009 Как оптимизировать ЦОД? Советуют эксперты 1
14.10.2008 «Открытые Технологии» построили ILM-систему для «Росбанка» 2
02.11.2007 Oracle Database 11g: премьера в Москве состоялась 1
02.11.2006 Сергей Карпов: Бизнес все больше зависит от СХД 1
19.09.2006 11 октября откроется форум по управлению жизненным циклом информации 1
04.09.2006 КРОК и Sun Microsystems представят решения в области хранения данных 1
14.10.2005 Подведены итоги 2-го Международного форума по управлению жизненным циклом информации 2
27.09.2005 IDC и "Открытые системы" проведут конференцию по системам хранения данных 1
20.09.2005 5 октября откроется конференция "Системы хранения данных и управление информационными активами предприятия" 1
05.09.2005 В Москве состоится конференция по системам хранения 1
11.03.2005 На рынке SRM-решений становится тесно 1
05.03.2005 Системы хранения данных – серые кардиналы бизнеса 2
15.02.2005 На ИТ-рынке наступает юрский период 1
19.10.2004 ИТ-системы России становятся взрослее 2

Публикаций - 25, упоминаний - 31

ILM и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5108 9
Oracle Corporation 6906 8
IBM - International Business Machines Corp 9566 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 6
HP Inc. 5774 6
Крок - Croc 1822 6
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 6
NetApp - Network Appliance 648 4
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 4
Hitachi - Хитачи 1481 4
HP - Hewlett-Packard 3645 4
McData 32 4
SAP SE 5467 3
Microsoft Corporation 25343 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 3
HPE SGI - Silicon Graphics 388 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1046 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 3
ARSTEL Consulting - АРСТЕЛ Консалтинг 15 2
Ростелеком 10429 2
Broadcom - VMware 2512 2
Cisco Systems 5238 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
9118 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 2
Dell Systems - Деловые системы 53 2
Открытые технологии 716 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
Proxima 52 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 508 2
United Elements Group - Юнайтед Элементс Групп 8 1
Samsung Electronics 10720 1
МегаФон 10119 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14668 1
Commvault 179 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
Fujitsu 2069 1
Рексофт - Reksoft 437 1
Stack Group - Стек Групп 171 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 296 1
Meta Group 54 2
eBay Inc 1632 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
Лента - Сеть розничной торговли 2293 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 580 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 110 1
Airbnb 99 1
Uber 342 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3526 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1460 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2755 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 72 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10158 16
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1912 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73953 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32026 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12432 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6288 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2428 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12093 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34079 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2253 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11507 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6712 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17214 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13406 4
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 818 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8219 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23064 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26154 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13339 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 4
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 498 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5307 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7358 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8164 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14934 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22033 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2187 3
Utility computing - Ресурсные вычисления - Коммунальные вычисления 20 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7470 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1277 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4603 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23296 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1419 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5901 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2979 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3482 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2057 2
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 70 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28969 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1093 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1129 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1275 3
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 64 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - BiHA - Built-in High Availability 27 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 887 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 2
IBM Tivoli 284 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 2
Oracle RAT - Oracle Real Application Testing 8 1
Hitachi Data Systems - HDS HiCommand 6 1
Oracle - Sun ZFS Storage Appliance 24 1
Dell Centera Centera 26 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Linux OS 11041 1
Microsoft Windows 16448 1
Oracle Java - язык программирования 3355 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 98 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 609 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 279 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1544 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 588 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 223 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 1
Fujitsu Eternus - Серия СХД 76 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 66 1
SER Doxis4 8 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 73 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
SAP NetWeaver 156 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3444 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 169 1
Diasoft Data Vault - технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища 16 1
IBM FileNet 129 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Oracle PeopleSoft 418 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Brunet Luc - Брюне Люк 17 2
Разинцев Александр 3 2
Кумар Сушил - Kumar Sushil 3 1
Елистартов Николай 1 1
Walkey Mike - Уоки Майк 6 1
Шадаев Максут 1160 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Оганесян Ашот 140 1
Филатов Андрей 115 1
Бойко Елена 152 1
Богачев Игорь 182 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Мацоцкий Сергей 178 1
Захаров Павел 60 1
Рахтеенко Владимир 41 1
Малышев Александр 37 1
Ермолаев Артем 379 1
Мариничев Дмитрий 24 1
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 1
Волков Владимир 66 1
Игнатов Сергей 75 1
Семеняк Алексей 9 1
Поляков Алексей 15 1
Синюшин Константин 16 1
Елистратов Николай 90 1
Карпов Сергей 48 1
Борисов Виталий 5 1
Притула Павел 33 1
Хомич Игорь 34 1
Гуральников Сергей 164 1
Гаттаров Руслан 144 1
Квашук Сергей 14 1
Грибанов Юрий 30 1
Бетсис Павел 101 1
Румянцева Ольга 62 1
Тихонов Андрей 43 1
Мякишева Марина 84 1
Сафиуллин Равиль 4 1
Захаркина Ольга 24 1
Никитский Олег 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 158646 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46158 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53604 3
Европа 24689 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8238 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 2
Казахстан - Республика 5851 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Дания - Королевство 1319 1
Европа Восточная 3124 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2544 1
Африка - Африканский регион 3580 1
Ближний Восток 3055 1
Украина 7818 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1442 1
Россия - УФО - Челябинская область 1424 1
Беларусь - Минск 677 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Украина - Киев 1141 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5358 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6293 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51394 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2330 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11792 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 4
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1749 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3407 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55134 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15278 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7372 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3244 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1369 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20444 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2804 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4687 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32014 2
Металлы - Серебро - Silver 796 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 2
Средства производства 52 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5831 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6387 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7818 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4776 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26059 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 473 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1344 1
Экономический эффект 1216 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6269 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1211 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2256 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 766 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1163 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6346 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1959 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 932 1
Открытые системы ИД 176 3
IDC - International Data Corporation 4946 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8430 2
Gartner - Гартнер 3623 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1069 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Fortune Global 100 142 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 796 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 989 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 556 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2593 1
Oracle TechForum 25 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420239, в очереди разбора - 726069.
Создано именных указателей - 190759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

