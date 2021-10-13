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Hitachi Vantara VSP Hitachi Virtual Storage Platform
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.10.2021
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Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке
де, – сказал Марк Аблетт, президент бизнес-подразделения цифровой инфраструктуры Hitachi Vantara. – VSP 5000 и E-Series обеспечивают высокую производительность и поддерживают работу в гибридной
|09.12.2020
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Hitachi Vantara представила инфраструктурные решения для среднего бизнеса
почтительного поставщика решений для предприятий среднего размера. Компания расширяет модельный ряд Hitachi Virtual Storage Platform серии E новыми моделями среднего уровня VSP E590 и E790 цели
|22.04.2020
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Hitachi Vantara представила новую платформу хранения данных
Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., представила решение Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) E990 – новую платформу хранения данных для предприятий
|10.10.2019
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Hitachi Vantara представила новые корпоративные СХД на базе технологий ИИ
Hitachi Vantara, представила платформу Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) серии 5000 и новую программную систему управления Hita
|14.05.2018
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Hitachi Vantara представила ПО с ИИ и новые СХД на флэш-памяти
решения на базе ИИ, которые предназначены для аналитики и автоматизации ИТ-сред. Гибридные системы Hitachi Virtual Storage Platform (VSP), функционирующие на основе флэш-памяти, а также ПО на
|28.04.2016
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Hitachi Data Systems дополнила флэш-платформы VSP модулями NAS и функциями для работы в «облаке»
иятие Hitachi, Ltd., объявила о выпуске новых дополнений и усовершенствований для комплекса решений Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) серии G. Дополнения созданы специально для заказчиков,
|22.09.2014
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«Газпром нефть» внедряет отказоустойчивую платформу хранения данных Hitachi VSP G1000 с помощью «Астерос»
оторого — увеличение технологической мощности и надежности системы хранения за счет новой платформы Hitachi Virtual Storage Platform G1000. Об этом CNews сообщили в HDS. Программа глобальной тр
|13.03.2012
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Hitachi Data Systems запустила новую услугу по миграции данных на платформу Hitachi VSP
которая позволяет выполнить перенос данных из систем хранения Hitachi старшего уровня на платформу Hitachi Virtual Storage Platform (VSP). Согласно заявлению HDS, услуга позволяет организациям
|22.07.2011
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HDS оснастила продукты Hitachi VSP и Hitachi AMS поддержкой VMware vSphere 5
фраструктур, а также ускорении развертывания «облаков». Поддержка VMware vSphere 5 новой платформой Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) и системами семейства Hitachi Adaptable Modular Storag
|05.03.2011
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Hitachi Virtual Storage Platform обеспечивает поддержку VMware VAAI в СХД в гетерогенной среде
йсов для дисковых массивов (VMware vStorage APIs for Array Integration, VAAI) на платформе хранения Hitachi Virtual Storage Platform (VSP). Присущая данной платформе архитектура масштабирования
|28.09.2010
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Hitachi Data Systems представила масштабируемую в трех измерениях СХД
Hitachi Data Systems Corporation, дочернее предприятие Hitachi, Ltd. , представила платформу Hitachi Virtual Storage Platform – первую в отрасли масштабируемую в трех измерениях платформ
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