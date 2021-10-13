де, – сказал Марк Аблетт, президент бизнес-подразделения цифровой инфраструктуры Hitachi Vantara. – VSP 5000 и E-Series обеспечивают высокую производительность и поддерживают работу в гибридной

Hitachi Vantara представила ПО с ИИ и новые СХД на флэш-памяти решения на базе ИИ, которые предназначены для аналитики и автоматизации ИТ-сред. Гибридные системы Hitachi Virtual Storage Platform (VSP), функционирующие на основе флэш-памяти, а также ПО на