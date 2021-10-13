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Hitachi Vantara VSP Hitachi Virtual Storage Platform

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.10.2021 Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке

де, – сказал Марк Аблетт, президент бизнес-подразделения цифровой инфраструктуры Hitachi Vantara. – VSP 5000 и E-Series обеспечивают высокую производительность и поддерживают работу в гибридной
09.12.2020 Hitachi Vantara представила инфраструктурные решения для среднего бизнеса

почтительного поставщика решений для предприятий среднего размера. Компания расширяет модельный ряд Hitachi Virtual Storage Platform серии E новыми моделями среднего уровня VSP E590 и E790 цели
22.04.2020 Hitachi Vantara представила новую платформу хранения данных

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., представила решение Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) E990 – новую платформу хранения данных для предприятий
10.10.2019 Hitachi Vantara представила новые корпоративные СХД на базе технологий ИИ

Hitachi Vantara, представила платформу Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) серии 5000 и новую программную систему управления Hita
14.05.2018 Hitachi Vantara представила ПО с ИИ и новые СХД на флэш-памяти

решения на базе ИИ, которые предназначены для аналитики и автоматизации ИТ-сред. Гибридные системы Hitachi Virtual Storage Platform (VSP), функционирующие на основе флэш-памяти, а также ПО на

28.04.2016 Hitachi Data Systems дополнила флэш-платформы VSP модулями NAS и функциями для работы в «облаке»

иятие Hitachi, Ltd., объявила о выпуске новых дополнений и усовершенствований для комплекса решений Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) серии G. Дополнения созданы специально для заказчиков,
22.09.2014 «Газпром нефть» внедряет отказоустойчивую платформу хранения данных Hitachi VSP G1000 с помощью «Астерос»

оторого — увеличение технологической мощности и надежности системы хранения за счет новой платформы Hitachi Virtual Storage Platform G1000. Об этом CNews сообщили в HDS. Программа глобальной тр
13.03.2012 Hitachi Data Systems запустила новую услугу по миграции данных на платформу Hitachi VSP

которая позволяет выполнить перенос данных из систем хранения Hitachi старшего уровня на платформу Hitachi Virtual Storage Platform (VSP). Согласно заявлению HDS, услуга позволяет организациям
22.07.2011 HDS оснастила продукты Hitachi VSP и Hitachi AMS поддержкой VMware vSphere 5

фраструктур, а также ускорении развертывания «облаков». Поддержка VMware vSphere 5 новой платформой Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) и системами семейства Hitachi Adaptable Modular Storag
05.03.2011 Hitachi Virtual Storage Platform обеспечивает поддержку VMware VAAI в СХД в гетерогенной среде

йсов для дисковых массивов (VMware vStorage APIs for Array Integration, VAAI) на платформе хранения Hitachi Virtual Storage Platform (VSP). Присущая данной платформе архитектура масштабирования
28.09.2010 Hitachi Data Systems представила масштабируемую в трех измерениях СХД

Hitachi Data Systems Corporation, дочернее предприятие Hitachi, Ltd. , представила платформу Hitachi Virtual Storage Platform – первую в отрасли масштабируемую в трех измерениях платформ

Публикаций - 67, упоминаний - 138

Hitachi Vantara VSP и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi - Хитачи 1501 60
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 39
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 20
Broadcom - VMware 2610 13
SAS Institute 1082 9
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Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 3
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Oracle Corporation 7074 3
Крок - Croc 1964 3
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HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Dell EMC 5180 2
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Veeam Software 345 2
Commvault 187 2
HP Inc. 5883 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Gen Digital - Avast Software 184 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Equinix 48 1
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Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
Uber 357 1
LATAM Airlines Group 12 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 1
Газпром ПАО 1493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
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Газпром нефть 725 1
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Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Кабинет министров Украины - ГФС Украины - Государственная фискальная служба Украины 2 1
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Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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