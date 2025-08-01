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Broadcom VMware vMotion


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг российских платформ виртуализации 1
24.08.2020 Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД 1
07.08.2020 Oracle Cloud VMware доступно во всех ЦОД Oracle и частных регионах Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 1
24.03.2020 VMware представила продукты и сервисы для модернизации приложений и инфраструктуры 1
18.09.2019 VMware представила VMware TanzuTanzu для работы с Kubernetes 1
07.11.2018 VMware Cloud on AWS запускается в нескольких новых дата-центрах Европы и Америки 1
06.09.2018 VMware представила обновления VMware Workspace ONE 1
08.06.2018 Cloud4Y обеспечил «Леранта тревел» сервисом IaaS в облаке 1
22.05.2018 Cloud4Y развернул облачную инфраструктуру для SAFIN Group 1
11.04.2018 Cloud4Y предоставил ГК «Энси» IT-услуги по модели IaaS 1
05.12.2017 Cloud4Y предоставит сервис IaaS компаниям-разработчикам на специальных условиях 1
09.11.2017 Cloud4Y предоставила облачную инфраструктуру компании «Родорра» 1
10.05.2017 Amadeus запустила частное облако на базе VMware Integrated OpenStack 1
26.04.2017 Cloud4Y представила услугу «SAP HANA Хостинг» 1
24.04.2017 «Воентелеком» создал для Минобороны отказоустойчивый кластер — конкурента VMware и Stratus 1
18.10.2016 VMware представила новые релизы решений для вычислений, хранения и управления «облаками» 1
09.12.2015 Технологии SDN: массовое внедрение неизбежно 1
03.09.2015 VMware представила новые сервисы публичных облаков и программно-определяемых ЦОДов 1
28.04.2015 В Veeam Availability Suite v8 добавлена полная поддержка VMware vSphere 6 1
12.02.2015 VMware представила vSphere 6 и новый дистрибутив OpenStack 1
11.06.2014 HP пополнила портфель конвергентной инфраструктуры новыми продуктами и сервисами 1
29.05.2014 SAP и VMware запустили SAP HANA на базе VMware vSphere 5.5 1
24.03.2014 VMware начала продажи Virtual SAN — решения для программно-определяемой системы хранения 2
27.05.2013 VMware анонсировала гибридный облачный сервис vCloud Hybrid Service 1
11.10.2012 Symantec и VMware развивают сотрудничество в области решений для виртуализации 1
28.05.2012 VMware: Российский рынок ИТ нуждается в "евангелизации" 1
28.12.2011 Новая версия vGate-S R2 с поддержкой VMware vSphere 4.1 прошла инспекционный контроль во ФСТЭК 1
22.08.2011 Департамент Смоленской области по ИТ, связи и электронным услугам внедрил технологии VMware и Veeam 1
01.08.2011 VMware представила решение vSphere Storage Appliance для создания виртуальных хранилищ 1
05.03.2011 Hitachi Virtual Storage Platform обеспечивает поддержку VMware VAAI в СХД в гетерогенной среде 1
08.09.2010 ApplicationHA и VirtualStore от Symantec защищают от сбоев и оптимизируют хранение данных в среде VMware 1
15.07.2010 VMware выпустила новую версию «облачной» операционной системы VMware vSphere 2
25.12.2009 Новые решения CA повышают эффективность виртуальных сред 1
23.10.2009 Система хранения ИТ-парка в Казани построена на базе EMC Clariion 1
05.06.2009 Технологии виртуализации: как и за счет чего сэкономить 1
12.03.2009 «Открытые Технологии» помогут снизить стоимость владения инфраструктурой ЦОД: новое решение 2
19.09.2008 Платформы виртуализации: за что платят компании? 2
18.01.2008 EMC выпустила новую сетевую систему хранения данных для СМБ 1
14.12.2007 Новый VMware Infrastructure 3 ускорит управление ИТ-ресурсами 3
05.10.2006 VMware представила полную поддержку 64-битных ОС 1

Публикаций - 42, упоминаний - 48

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2425 40
Dell EMC 5056 8
Oracle Corporation 6785 7
SAP SE 5360 6
Cloud4Y 296 6
HP Inc. 5727 5
Veeam Software 322 4
NetApp - Network Appliance 643 3
Microsoft Corporation 24979 3
IBM - International Business Machines Corp 9491 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 827 3
Commvault 176 2
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 2
Google LLC 12035 2
Cisco Systems 5175 2
AMD - Advanced Micro Devices 4356 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 2
Intel Corporation 12369 2
Dell Technologies - Dell Computer 2143 2
ФОРС - Центр разработки 658 2
Accenture plc 687 1
Check Point Software Technologies 775 1
Trend Micro 619 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 340 1
Zscaler 22 1
Palo Alto Networks 158 1
Broadcom - VMware End-User Computing 26 1
Nvidia Corp 3615 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Lookout 36 1
HPE - Juniper Networks 428 1
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 16 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5098 1
Softline - Софтлайн 3064 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
Citrix Systems 828 1
Red Hat 1330 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
BMW Group 460 1
SAFIN Group 1 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 15 1
Columbia Sportswear 6 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4572 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3056 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69741 34
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2833 29
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6446 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11582 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31022 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22184 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16472 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9817 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32583 15
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21382 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6053 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2950 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26380 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2000 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25244 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11929 7
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 575 7
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 745 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2702 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1133 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54339 5
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1235 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2132 5
OpenStack 519 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1588 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7865 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13084 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9647 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4321 4
Clone - Клонирование 514 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2641 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1686 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10752 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1811 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11006 4
Управляемость - Manageability 1827 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1045 3
DevOps - Development и Operations 980 3
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 328 3
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Microsoft Windows 16048 7
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Linux OS 10399 6
Apple iPhone 6 4863 6
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Broadcom - VMware vCloud Suite 97 5
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 76 4
Broadcom - VMware Horizon Suite 121 4
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 78 4
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 4
Microsoft Azure 1435 3
Broadcom - VMware Site Recovery 17 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1371 3
Broadcom - VMware vSphere - vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 20 3
Broadcom - VMware Integrated OpenStack - VIO 13 3
Dell EMC - CLARiiON 75 3
Broadcom - VMware Cloud on AWS 21 2
Broadcom - VMware Wavefront 8 2
Broadcom - VMware Bitnami 8 2
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Broadcom - VMware - Pivotal Application Service - PAS 2 2
Broadcom - VMware View 46 2
Intel x86 - архитектура процессора 1930 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 2
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 110 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1746 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 644 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1002 2
Broadcom - VMware vSphere Storage Appliance - VMware vSphere Metro Storage Cluster - vSphere Storage Policy-Based Management 13 2
Citrix XenServer 94 2
Broadcom - VMware Ready 27 2
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Притула Павел 33 1
Гениев Артем 9 1
Шуклин Андрей 22 1
Lohmeyer Mark - Ломейер Марк 4 1
Bowker Mark - Баукер Марк 6 1
Воробьев Павел 4 1
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Fathi Ben - Фатхи Бен 6 1
King Charles - Кинг Чарльз 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 11
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Европа 24466 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18091 2
Германия - Федеративная Республика 12829 2
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США - Огайо 284 1
Казахстан - Республика 5702 1
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Испания - Королевство 3744 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 508 1
Испания - Мадрид 171 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Канада 4939 1
Африка - Африканский регион 3534 1
Ближний Восток 3004 1
Япония 13407 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17695 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7854 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3072 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3148 1
США - Нью-Йорк 3110 1
Великобритания - Лондон 2393 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14447 8
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19609 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30754 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53407 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8065 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2843 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1290 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3274 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3050 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5659 2
Экономический эффект 1145 2
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Аренда 2523 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16923 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5116 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6711 2
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 144 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2225 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7678 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4806 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1581 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3705 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10338 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6603 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2435 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1775 1
Аудит - аудиторский услуги 2893 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7123 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4211 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1208 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5244 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 634 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2620 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1334 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 223 1
The Register - The Register Hardware 1628 2
FT - Financial Times 1240 1
Gartner - Гартнер 3584 3
IDC - International Data Corporation 4926 2
Juniper Research 538 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8269 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
SDN Central 3 1
Broadcom - VMware Forum - VMware vForum - VMware Virtualization Forum 8 1
VMworld 29 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375222, в очереди разбора - 747956.
Создано именных указателей - 179428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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