CNewsMarket опубликовал рейтинг российских платформ виртуализации 1

Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД 1

VMware представила продукты и сервисы для модернизации приложений и инфраструктуры 1

VMware представила VMware TanzuTanzu для работы с Kubernetes 1

VMware представила обновления VMware Workspace ONE 1

Cloud4Y развернул облачную инфраструктуру для SAFIN Group 1

Amadeus запустила частное облако на базе VMware Integrated OpenStack 1

В Veeam Availability Suite v8 добавлена полная поддержка VMware vSphere 6 1

VMware представила vSphere 6 и новый дистрибутив OpenStack 1

HP пополнила портфель конвергентной инфраструктуры новыми продуктами и сервисами 1

VMware анонсировала гибридный облачный сервис vCloud Hybrid Service 1

Symantec и VMware развивают сотрудничество в области решений для виртуализации 1

VMware представила решение vSphere Storage Appliance для создания виртуальных хранилищ 1

Hitachi Virtual Storage Platform обеспечивает поддержку VMware VAAI в СХД в гетерогенной среде 1

ApplicationHA и VirtualStore от Symantec защищают от сбоев и оптимизируют хранение данных в среде VMware 1

Новые решения CA повышают эффективность виртуальных сред 1