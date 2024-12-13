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Lookout



13.12.2024 Китайская киберполиция создала шпионский инструмент для перехвата переписки на Android и iPhone в реальном времени 1
21.06.2022 Власти Казахстана следили за оппозицией с помощью шпионского ПО для Android 1
09.03.2022 В Linux и Android годами живет опаснейшая ошибка, которая позволяет перезаписать любой файл и получить права админа 1
14.07.2021 Мошенники крупно заработали на майнинговом ПО, которое не майнит 1
18.12.2020 Шпионское ПО ворует домашнее порно с iPhone и смартфонов на Android 1
27.05.2019 Злоумышленники нашли примитивный, но действенный способ использовать API Android 1
06.09.2018 VMware представила обновления VMware Workspace ONE 1
28.03.2018 VMware обновила платформу Workspace One 1
22.01.2018 Таинственная структура сдает правительствам в аренду ПО для слежки за собственными гражданами 1
02.09.2016 Через Mac больше нельзя шпионить за пользователями 1
26.08.2016 Опаснейшее шпионское ПО заражает iPhone и iPad через поддельные «Вконтакте», «Одноклассники» и «Яндекс» 1
06.11.2015 Новый троян заставляет владельцев менять Android-устройства 1
28.08.2015 Сотруднику антивирусной компании дали 10 лет тюрьмы за создание инструментов для взлома Android 1
15.05.2015 Слишком дорогой кофе: хакеры взломали платежное приложение Starbucks 1
09.12.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций 1
13.08.2014 Разработчик антивируса для Android получил $150 млн от главы Amazon и других инвесторов 1
28.02.2014 MWC 2014 стал самым масштабным событием в истории отрасли 1
18.11.2013 Екатерина Старостина - Компания МТС ежегодно решает новые нестандартные задачи по устранению угроз 1
05.08.2013 Половина мировых троянов написана российской группировкой SMS-мошенников 1
24.12.2012 Угрозы безопасности мобильных устройств продолжают расти 1
18.07.2012 Call of Duty: Modern Warfare 3. Коллекция №2 1
31.12.2010 Новый троян строит ботнет из Android-смартфонов 1
10.09.2010 "Fallout 3. Золотое издание" в продаже 1
31.08.2010 "Fallout 3. Золотое издание" в печати 1
13.08.2010 Сборники дополнений к Fallout 3 в продаже 1
11.08.2010 Первый SMS-троян под Android опустошает счет пользователя 1
10.08.2010 "Fallout 3: дополнения Broken Steel и Point Lookout" в печати 1
06.08.2010 Найдена уязвимость, позволяющая взломать iPhone, iPod и iPad 1
03.02.2010 "Fallout 3. Золотое издание" в России 1
23.06.2009 Fallout 3: Point Lookout в продаже 1
20.06.2009 Fallout 3: Point Lookout. Скриншоты 1
03.06.2009 Fallout 3: Point Lookout в этом месяце 1
20.05.2009 Fallout 3: Передозировка [Update] 1
15.10.2004 Google начал поиск по жестким дискам ПК 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Lookout и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 7
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 261 6
Apple Inc 12101 5
Yandex - Яндекс 7340 5
Meta Platforms - Facebook 4438 5
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 4
Microsoft Corporation 24625 4
Telegram Group 1983 4
X Corp - Twitter 2845 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8745 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Broadcom - VMware 2359 2
Dell EMC 5027 2
Salesforce.com 427 2
Trend Micro 601 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
NSO Group 30 2
The Citizen Lab 23 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Check Point Software Technologies 760 1
Zscaler 21 1
Cylance 14 1
Palo Alto Networks 146 1
CrowdStrike Holdings 39 1
Broadcom - VMware End-User Computing 26 1
Nvidia Corp 3487 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Cisco Systems 5114 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
GitHub 814 1
Acronis - Акронис 448 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Index Ventures 48 2
BMW Group 446 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
LinkedIn 635 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 37 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Runa Capital 158 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Ford Motor 166 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 65 1
Accel Partners 48 1
Wellington Management Group 9 1
Starbucks 88 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
BV Capital - Eventure Capitale 10 1
e.ventures 11 1
MSD Capital 14 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Главное управление общей безопасности Ливана - Директорат общей безопасности Ливана 1 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
Судебная власть - Judicial power 2311 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 72 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 34 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Bitcoin Foundation 8 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 16
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 8
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 6
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
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DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 3
Оповещение и уведомление - Notification 4608 3
Microsoft Windows API 302 2
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 43 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Google Android - приложения и разработчики 590 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 2
Google Android 13994 14
Apple iOS 7809 9
Fallout 142 9
WhatsApp Messenger 1082 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 6
Google Play - Google Store - Android Market 3291 6
Microsoft Windows 15657 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 3
Microsoft Skype 2067 3
NSO Group - Pegasus 91 3
Microsoft Windows 10 1758 2
Microsoft Azure 1408 2
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 73 2
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 2
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 39 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 2
Broadcom - VMware Boxer 5 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Apple iPad 3860 2
Rakuten Viber 627 2
Google Gmail 946 2
Apple Safari - браузер 853 2
Apple iMessage - Мессенджер 155 2
Apple iPhone 6 4862 2
Google Chrome - браузер 1561 1
Apple macOS 2059 1
Nvidia Tesla GPU 156 1
Microsoft Office 365 940 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 143 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Google Chromebook - Google Хромбук 234 1
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 1
Microsoft Graph 11 1
SAP Concur 27 1
Broadcom - VMware vMotion 36 1
Microsoft Azure Government 8 1
Broadcom - VMware Cloud on Azure VDI 1 1
Broadcom - VMware App Volumes 11 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 1
Мельникова Анастасия 372 2
Мансур Ахмед 8 2
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 2
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
Dhawan Sumit - Дхаван Сумит 7 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Белоусов Сергей 241 1
Никифоров Николай 1136 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Сысоев Игорь 38 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Старостина Екатерина 2 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Петкевич Андрей 13 1
Андреев Валерий 25 1
Масленников Денис 19 1
Dell Michael - Делл Майкл 190 1
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 1
Кравчук Николай 4 1
Конусов Андрей 86 1
Litan Avivah - Литан Авива 19 1
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 1
Levie Aaron - Леви Аарон 8 1
Григорьева Евгения 60 1
Водясов Алексей 222 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 9
США - Мэриленд 291 8
США - Аляска 239 4
США - Аляска - Анкоридж 21 4
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 4
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Израиль 2730 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Казахстан - Республика 5526 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 2
Европа 21768 2
Ближний Восток 2943 1
Европа Западная 1481 1
Африка Северная 232 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Индия - Bharat 5446 1
Южная Корея - Республика 6646 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
Дания - Королевство 1296 1
Индонезия - Республика 957 1
Саудовская Аравия - Королевство 584 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Япония - Токио 995 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Судан - Республика 103 1
Германия - Гамбург 182 1
Франция - Канны 112 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Нидерланды 3517 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Чили - Республика 469 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 4
Металлы - Золото - Gold 1135 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 3
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3465 2
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Аренда 2416 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Запугивание и шантаж 110 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5350 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 76 1
NYT - The New York Times 1054 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
Crunchbase 74 1
VentureBeat 90 1
AP - Associated Press 2004 1
Ars Technica 419 1
WikiLeaks 119 1
Wikipedia - Википедия 502 1
IHS iSuppli 397 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Мишень 166 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
Black Hat - Конференция 78 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
CNews AWARDS - награда 519 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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